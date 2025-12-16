Кино-Театр.Ру
Джейн Остин — 250: почему она всё еще главная сценаристка наших отношений

16 декабря
2025 год
Мнение >>
16 декабря 2025
250 лет со дня рождения Джейн Остин — цифра, покрытая музейной пылью. Её творчеству посвящено множество фильмов и монографий, но даже с ними легко недооценить влияние писательницы. Еще в XIX веке уроженка Гэмпшира написала исходный код, служащий опорой не только для голливудских сценаристов, но и для здоровых отношений в паре. Возьмите любой крепкий современный ромком: если убрать глянец нью-йоркских лофтов, внутри обнаружатся несущие конструкции «Гордости и предубеждения» или «Эммы». Ольга Исакова размышляет, как Остин два столетия назад придумала не просто романтические тропы, но создала оптику, через которую мы до сих пор рассматриваем любовь.

Механика «от врагов к возлюбленным»


Джейн Остин — 250: почему она всё еще главная сценаристка наших отношений
фото: «Дневник Бриджит Джонс» (2001) / Miramax Films, United International Pictures

Джейн Остин первой поняла, что комфорт — убийца драматургии. Чтобы мы поверили в любовь на экране, герои должны пройти через интеллектуальную дуэль. Самый сексуальный момент в фильмах по Остин — и их наследниках — не поцелуй, а спор.

В «Бриджит Джонс» этот механизм доведен до абсолюта. Хелен Филдинг не скрывала, что писала роман как оммаж Остин, но гениальность экранизации 2001 года в метаиронии: Колина Фёрта, который сыграл эталонного мистера Дарси в 1995-м, позвали на роль современного мистера Дарси — такого же социально неловкого любителя дурацких свитеров. Это работает, потому что схема «ошибочное первое впечатление» — самый надежный способ заставить зрителя ждать развязки. Мы хотим видеть, как предубеждение ломается о реальность.

Ловушка обаяния


Джейн Остин — 250: почему она всё еще главная сценаристка наших отношений
фото: «Гордость и предубеждение» (2005) / Focus Features, United International Pictures

Еще один подарок современному кино от писательницы — деконструкция «плохого парня». Она вывела на сцену Уикхема — типаж человека с идеальными манерами, душу компании, который на поверку оказывается пустышкой. В кино нулевых — Хью Грант, играющий Дэниела Кливера. В сегодняшних реалиях — это был бы типичный персонаж с «избегающим типом привязанности» из дейтинг-приложения. Остин учила читательниц (а кино учит нас), что харизма часто маскирует отсутствие эмпатии, а подлинная надежность часто выглядит угрюмой и молчаливой.

Деньги снова имеют значение


Бриджертоны (2020-2026)
фото: «Бриджертоны» (2020-2026) /Netflix

Прямо сейчас с жанром происходит самое интересное. Долгое время голливудские ромкомы игнорировали тему денег: герои жили в огромных квартирах и не думали о счетах. Остин же была жесткой реалисткой: в её мире любовь невозможна в отрыве от экономики, а «брачный рынок» был именно рынком.

К этой же честности всё активнее обращается современное кино: от феноменально успешных «Бриджертонов» до умных авторских драм. В первых понятие рынка и конкуренции за партию визуализировано до предела, а в недавно вышедшей «Материалистке» Селин Сон, например, романтика перестает быть воздушной. Постановщица снова заземляет любовную фантазию вопросами «Где мы будем жить?», «Кто из нас платит?», «Совпадают ли наши классовые амбиции?». Современный ромком эволюционирует, сбрасывая глянец нулевых и возвращаясь к остиновской базе: любовь — не только химия, а партнерство в условиях нестабильного мира.

Право быть «неудобной» героиней


Дрянь (2016-2019)
фото: «Дрянь» (2016-2019) /BBC Three, Amazon Video

Четвертый, и, возможно, главный элемент кода Остин. До нее женщины в литературе были либо святыми мученицами, либо злодейками. В «Эмме» она легализовала героиню, которая может ошибаться, выражать снобизм, лезть не в свое дело — и всё равно заслуживать любви.

Шер (Алисия Сильверстоун) из «Бестолковых» — прямая наследница Эммы Вудхаус, перенесенная в школу Беверли-Хиллз. Героиня Фиби Уоллер-Бридж в «Дряни» или странные, нелепые женщины из фильмов Миранды Джулай — тоже всё «дочери» Остин. Они получили право быть сложными, иногда токсичными, но живыми.

Эволюция хэппи-энда


Материалистка (2025)
фото: «Материалистка» (2025) /A24, «Вольга»

По сути, все мы живем в кинематографической вселенной Джейн Остин, просто капоры сменились на худи, а письма — на уведомления в мессенджере. Конечно, представление о хеппи-энде изменилось (в 1813 году это спасение от нищеты через брак, в 2025-м — чаще обретение себя), но главный урок писательницы остался прежним.

В эпоху быстрых свайпов и поверхностных суждений она учит нас самому сложному: внимательности. Останавливаться и всматриваться во «второй слой», чтобы разглядеть человека за его социальной маской. Джейн Остин не разрушила нашу жизнь высокими ожиданиями. Она просто дала нам карту, чтобы мы не заблудились в лабиринте собственных предубеждений.

Ольга Исакова
версия для печати

№ 1
Yanina Sokolova   16.12.2025 - 20:03
Смотреть не пересмотреть все фильмы, отснятые по типажу Джейн Остин. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Ссылки по теме
«Бриджит Джонс-3»: Ягодка опять
Апрельский дождь: «Мужчина и женщина» — московский альманах на мотив оттепельного кино
«Материалистка»: Доктор Франкенштейн от любви
Бутерброд вместо психотерапии: «Прости, детка» — комедия о том, что не смешно
С гордостью, но без предубеждений: 5 фильмов и сериалов, расширяющих художественный мир Джейн Остин
Чисто английский напиток: 7 самых важных чаепитий в кино
«Бриджертоны»: 50 оттенков аристократии
ГлыбыкнигилюбовьОльга Исакова
персоны
Хью ГрантМиранда ДжулиАлисия СильверстоунСелин СонФиби Уоллер-БриджКолин ФёртХелен Филдинг
фильмы
БестолковыеБриджертоныГордость и предубеждениеДневник Бриджит ДжонсДряньМатериалисткаЭмма.

"Бестолковые" (1995)
"Бриджертоны" (2020-2026)
"Бриджертоны" (2020-2026)
"Дрянь" (2016-2019)
Светлана Дружинина
Ольга Медынич
Андрей Новиков
Константин Октябрьский
Александр Паль
Анатолий Пустохин
Андрей Пынзару
Тарас Цымбалюк
Александр Шаврин
Ксандер Беркли
Марушка Детмерс
Бен Кросс
Альбан Ленуар
Витторио Меццоджорно
Джонатан Скарф
Лив Ульман
