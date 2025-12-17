Рыцарь Гэри Олдман: знаковые роли прославленного артиста

В российский повторный прокат выходит культовый «Пятый элемент», в котором роль главного злодея сыграл Гэри Леонард Олдман. Этим летом актера посвятили в рыцари — на этом фоне, пожалуй, меркнет даже премия «Оскар», которую выдающемуся артисту вручили только в 2018-м — за роль Уинстона Черчилля в байопике «Темные времена». Свежеиспеченного сэра номинировали, конечно, не так часто, как Ди Каприо (до долгожданной статуэтки всего раз — за «Шпион, выйди вон», потом — за главную роль в «Манке»), но почти полвека лицедейства не могли остаться без соответствующего признания. Последние годы Олдман, появлявшийся лишь в «Оппенгеймере» и «Партенопе», подумывает о завершении карьеры, но впереди еще финал сериала «Медленные лошади», где актер вновь блистает. Мы решили вспомнить материал о самых ярких перфомансах сэра Гэри.
фото: Альберто Э. Родригес/Getty Images
Гэри Леонард Олдман родился в Лондоне в семье домохозяйки и алкозависимого сварщика, который бросил семью, когда сыну было семь лет. Не удивительно, что ролевую модель будущий обладатель «Оскара» и прочих наград нашел в искусстве: его заворожил Малькольм Макдауэлл в картинах «Если…» и «Бешеная луна». Олдман решил, что хочет так же, окончил театральную школу, девять лет посвятил молодежному театру в Гринвиче, а затем перебрался в кино, где его карьера сразу начала прирастать интересными и яркими ролями. Во многом Олдману везло и с режиссерами: на заре карьеры он поработал с Майком Ли, Стивеном Фрирзом и Николасом Роугом, а затем вписал свое имя в зал славы кинематографических злодеев, благодаря ролям в двух самых известных картинах Люка Бессона, «Дракуле» Копполы и «Ганнибале» Ридли Скотта. Сюда же можно добавить роль коммуниста-террориста Ивана Коршунова в двойнике «Крепкого орешка» - «Самолете президента» Вольфганга Петерсона. С середины 2000-х Олдман перешел в разряд мастеровитых артистов, которые способны придать достаточный магнетизм ролям второго плана: комиссар Гордон в нолановской трилогии про Бэтмена, растрепанный Сириус Блэк в бесконечной «поттериане», а затем целый ворох незапоминающихся фильмов в диапазоне от «Красной шапочки» до «Войны». Но и в этот период, который впору называть артистической пенсией, Гэри Олдман умудрился сыграть несколько выдающихся ролей, в том числе две, номинированные на «Оскар». На лучших его встречах со зрителем стоит остановиться подробнее.
фото: Central Production, Channel 4 Television Corporation, Mostpoint
Первая большая роль 25-летнего Гэри Олдмана в ранней телевизионной драме будущего английского классика Майка Ли, мастера ироничных зарисовок из британского быта. «Тем временем» рассказывает о семье из Восточного Лондона на фоне экономического спада: работает только мать, а отец и двое сыновей (младшего сыграл Тим Рот) получают пособие по безработице, нормальных вакансий не ищут, во всем винят окружающих и даже от плевых способов заработать денег честным трудом ускользают. Олдман сыграл приятеля братьев-оболтусов - еще более беспутного скинхеда, который свободное время проводит, сидя в железной бочке, да и на почве шовинизма не преуспевает - смуглые обитатели Восточного Лондона вполне охотно прописывают ему в нос.
фото: Initial Pictures, U.K. Productions Entity, Zenith Entertainment
Настоящим прорывом для молодого артиста стала роль бас-гитариста Sex Pistols Сида Вишеса в байопике, снятом Алексом Коксом. 1970-е, охваченный сексом, наркотиками и панк-роком обшарпанный Лондон (а потом и Нью-Йорк), неуправляемый Сид Вишес влюбляется в Нэнси Спаджен (Хлоя Уэбб), они ругаются, мирятся, вместе сидят на наркоте, посылают мир на четыре английские буквы, а потом эта алко-наркотическая сказка заканчивается: Сида выгоняют из группы, а Нэнси умирает (по одной из версий - от рук возлюбленного). Роль Вишеса - одна из самых эксцентричных в карьере Олдмана, ради нее он сильно похудел (его даже госпитализировали), а также много импровизировал на съемочной площадке вместе с Хлоей Уэбб, хотя во многом они придерживались текстов интервью заглавных персонажей. Несмотря на то, что создатели фильма позиционируют его как историю про деградацию от наркотических веществ, история Сида и Нэнси осела в молодежной массовой культуре как символ неистовой и прекрасной любви.
фото: Zenith Entertainment, Civilhand, British Screen Productions, Film Four International
Еще один байопик: в игривой ленте Стивена Фрирза Гэри Олдман исполнил роль драматурга-гомосексуала Джо Ортона, которого в 1967 году убил любовник Кеннет Холлиуэлл (Альфред Молина, также снимавшийся в «Тем временем»), после этого покончивший с собой. Фрирз рассказывает историю Ортона отчасти на манер телевизионного биографического фильма: с интервью современников и постановочными сценами из жизни драматурга, который покинул недружелюбный отчий дом, чтобы стать артистом, познакомился с лысеющим писателем Холлиуэллом, а потом и превзошел его в литературном даровании (или просто в удаче). Ревнивый и вечно неудовлетворенный Холлиуэлл в исполнении Молины выглядит едва ли не интереснее Ортона-Олдмана, которому досталась роль более классического человека искусства, но все равно роль любвеобильного драматурга стоит причислить к ранним удачам артиста.
Для режиссерского дебюта Том Стоппард выбрал не только собственную абсурдистскую пьесу, предлагающую взгляд на сюжет «Гамлета» от лица третьестепенных персонажей, но и двух выдающихся артистов - Тима Рота и Гэри Олдмана (это второй и пока последний их совместный проект). В удостоенной главного приза Венецианского кинофестиваля картине Рот сыграл скептика Гильденстерна, а Олдман - аристократичного простачка Розенкранца. К слову, в конце 1980-х к Роту и Олдману вместе с Дэниэлом Дэй-Льисом, Колином Фертом, Мирандой Ричардсон, Рупертом Эвереттом и ряду других актеров с Туманного Альбиона, успевших прославиться в Голливуде, приклеился ярлык «британская шайка» (brit pack), которым их наградила американская пресса.
фото: American Zoetrope, Columbia Pictures Corporation, Osiris Films
В последнее десятилетие XX века Олдман завоевал уже всемирную славу, как и многие британцы, проторив дорожку к сердцам зрителей через роли злодеев. Вслед за Ли Харви Освальдом в драме Оливера Стоуна «Джон Ф. Кеннеди, выстрелы в Далласе», он сыграл графа Дракулу у Фрэнсиса Форда Копполы в экранизации Брэма Стокера. Олдман исполнил роль не только известного вампира, для которой его тщательно гримировали, но и ослепленного любовью Влада Цепеша — обладателя роскошных кудрей и эффектного красного доспеха. Его Дракула не только демоническая, но и трагическая фигура: из романтических чувств он отрекся от Бога и оказался наказан за это вечной кровососущей жизнью. Также в ленте Копполы снялись молодые Киану Ривз и Вайнона Райдер, Энтони Хопкинс и музыкант Том Уэйтс в роли человека, поклоняющегося Дракуле.
фото: PolyGram Filmed Entertainment, Working Title Films
В криминальной драме Питера Медака Олдман сыграл двуличного полицейского Джека, который живет с красавицей женой, продает мафии важную информацию и складывает заработанные на этом деньги в специальный мешок, а также активно изменяет супруге, несмотря на кажущийся счастливым брак (за что и заслужил прозвище Ромео). Отлаженный механизм мачистской жизни обламывает зубы о роковую киллершу (Лена Олин), которую ФБР хочет защитить, мафия убрать, а она — соблазняет Джека и предлагает инсценировать её смерть. Безусловно, Олдману идет ореол нуара - помятый пиджак, сигарета в зубах, задумчивый взгляд сквозь лобовое стекло. Однако достоинства «Ромео» этим не исчерпываются (что, увы, свойственно другим криминальным драмам с Олдманом). Медак снял эффектную и энергичную трагедию о разрушении маскулинной матрицы, в которой Джек-Ромео пользуется всеми возможными легальными и нелегальными благами, не задумываясь о возможной цене и чувствах других. В сущности, через десять лет о том же, но подробнее расскажет сериал «Безумцы».
Легко впадающий в ярость коррумпированный наркозависимый полицейский Стэнсфилд, охотящийся на порядочного киллера Леона (Жан Рено) и его маленькую помощницу Матильду (Натали Портман), — одна из самых известных и эффектных ролей Гэри Олдмана. Люк Бессон, покинувшей необарочное гетто французского кино, на пике режиссерской формы выдал пронзительную криминальную трагедию, в которой вся заглавная троица отметилась важными ролями в кинокарьере.
фото: Columbia Pictures, Gaumont, Pinewood Studios
Сотрудничество Бессона с Олдманом продолжилось и на помпезной космоопере про экс-полицейского-и-таксиста (Брюс Уиллис), который спас Землю от пылающего метеорита Абсолютного Зла при помощи силы любви (роль инопланетянки Лилу сыграла тогдашняя супруга режиссера Милла Йовович). «Пятый элемент» — самый дорогой неголливудский фильм того времени — Бессон задумал от невозможности экранизировать любимый комикс-цикл «Валериан и Лорелин», но позаимствовал оттуда часть сюжетных и визуальных решений (за костюмы отвечал Жан-Поль Готье), а также насочинял несколько эффектных персонажей, в том числе — потешно злого торговца оружием Жана-Батиста Зорга (Олдман) в запоминающейся прозрачной шапочке. Спустя 20 лет француз все-таки снял «Валериана», побив собственный рекорд по дороговизне европейского блокбастера, но тот, увы, провалился в прокате и не встретил понимания публики и критиков.
В сиквеле «Молчания ягнят», который снял Ридли Скотт по одноименному роману Томаса Харриса, английский актер сыграл изуродованного Лектером миллионера-колясочника с непростым именем Мейсом Вёрджер. Скрытый за плотным слоем грима, Олдман играл преимущественно глазами и голосом — не это ли главный вызов для каждого артиста?
фото: Studio Canal, Karla Films, Paradis Films, Kinowelt Filmproduktion, Working Title Films, Canal+, CinéCinéma
Еще одна сдержанная роль из гардероба позднего Олдмана: в экранизации романа Джона Ле Карре, прославленного автора детективных книг в стиле анти-«бондианы», он сыграл кабинетного сухаря Джорджа Смайли, за что и удостоился номинации на «Оскар». Шведский режиссер Томас Альфредсон снял ироничную шпионскую драму про поиски советского шпиона во времена Холодной войны и разыграл ее с ватагой хороших артистов, среди которых спокойное лицо Олдмана действительно служило своего рода камертоном.
фото: Annapurna Pictures, Benaroya Pictures, Blum Hanson Allen Films
Классический Гэри Олдман последних лет десяти: в брутальной криминальной драме австралийца Джона Хиллкоута про братьев-бутлегеров на фоне сухого закона и Великой депрессии он сыграл лощеного городского гангстера Флойда Бэннера. Роль, безусловно, фактурная и сочная, но запомнят англичанина, к счастью, не по таким выхода.
Символично, что роль, принесшая-таки Гэри Олдману «Оскар», - это Уинстон Черчилль, для физиогномического сходства с которым артиста гримировали до неузнаваемости, чтобы он снова, как в «Ганнибале», пустил в ход главное оружие: глаза и голос. Не факт, что лучшая, но максимально подходящая для торжественного случая роль: переиграв кучу хулиганов, творческих личностей, бандитов и эффектных персонажей второго плана, Олдман дорос до премьер-министра в байопике Джо Райта, за что и удостоился всех мыслимых наград. Таким образом, его фильмография напоминает немного политическую карьеру: от скинхеда до премьера-министра.
Герман Манкевич — в далеком прошлом бойкий журналист и театральный критик, еще недавно — острейшее перо Голливуда, сочинивший хотя бы реплику чуть ли не для каждого шедевра студии MGM (например, премьерного «Волшебника страны Оз»), — лежит на ранчо в Викторвилле, штат Калифорния. 1940 год, он работает над сценарием будущего «Гражданина Кейна». «Манк» — ускользающий шедевр Дэвида Финчера с таким же неочевидным главным героем (есть версия, что это сам сценарий). В фильме, впрочем, легко увидеть трагедию истершегося человека, который в голливудские времена выглядел настолько одинаково измученным, что хоть в 30, хоть в 40 лет его без грима изображает Олдман.
Мастер-класс по актерской игре Гэри Олдман также дал на телевидении в 2001 году, сыграв артиста-перфекциониста Ричарда Кросби, с которым повстречался Джо Треббиани познакомился на съемках военной драмы.
