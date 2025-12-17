Кино-Театр.Ру
Рыцарь Гэри Олдман: знаковые роли прославленного артиста

17 декабря
2025 год
Внутренняя империя >>
17 декабря 2025
В российский повторный прокат выходит культовый «Пятый элемент», в котором роль главного злодея сыграл Гэри Леонард Олдман. Этим летом актера посвятили в рыцари — на этом фоне, пожалуй, меркнет даже премия «Оскар», которую выдающемуся артисту вручили только в 2018-м — за роль Уинстона Черчилля в байопике «Темные времена». Свежеиспеченного сэра номинировали, конечно, не так часто, как Ди Каприо (до долгожданной статуэтки всего раз — за «Шпион, выйди вон», потом — за главную роль в «Манке»), но почти полвека лицедейства не могли остаться без соответствующего признания. Последние годы Олдман, появлявшийся лишь в «Оппенгеймере» и «Партенопе», подумывает о завершении карьеры, но впереди еще финал сериала «Медленные лошади», где актер вновь блистает. Мы решили вспомнить материал о самых ярких перфомансах сэра Гэри.

Рыцарь Гэри Олдман: знаковые роли прославленного артиста
фото: Альберто Э. Родригес/Getty Images

Гэри Леонард Олдман родился в Лондоне в семье домохозяйки и алкозависимого сварщика, который бросил семью, когда сыну было семь лет. Не удивительно, что ролевую модель будущий обладатель «Оскара» и прочих наград нашел в искусстве: его заворожил Малькольм Макдауэлл в картинах «Если…» и «Бешеная луна». Олдман решил, что хочет так же, окончил театральную школу, девять лет посвятил молодежному театру в Гринвиче, а затем перебрался в кино, где его карьера сразу начала прирастать интересными и яркими ролями. Во многом Олдману везло и с режиссерами: на заре карьеры он поработал с Майком Ли, Стивеном Фрирзом и Николасом Роугом, а затем вписал свое имя в зал славы кинематографических злодеев, благодаря ролям в двух самых известных картинах Люка Бессона, «Дракуле» Копполы и «Ганнибале» Ридли Скотта. Сюда же можно добавить роль коммуниста-террориста Ивана Коршунова в двойнике «Крепкого орешка» - «Самолете президента» Вольфганга Петерсона. С середины 2000-х Олдман перешел в разряд мастеровитых артистов, которые способны придать достаточный магнетизм ролям второго плана: комиссар Гордон в нолановской трилогии про Бэтмена, растрепанный Сириус Блэк в бесконечной «поттериане», а затем целый ворох незапоминающихся фильмов в диапазоне от «Красной шапочки» до «Войны». Но и в этот период, который впору называть артистической пенсией, Гэри Олдман умудрился сыграть несколько выдающихся ролей, в том числе две, номинированные на «Оскар». На лучших его встречах со зрителем стоит остановиться подробнее.


«Тем временем» (1983)

Рыцарь Гэри Олдман: знаковые роли прославленного артиста
фото: Central Production, Channel 4 Television Corporation, Mostpoint

Первая большая роль 25-летнего Гэри Олдмана в ранней телевизионной драме будущего английского классика Майка Ли, мастера ироничных зарисовок из британского быта. «Тем временем» рассказывает о семье из Восточного Лондона на фоне экономического спада: работает только мать, а отец и двое сыновей (младшего сыграл Тим Рот) получают пособие по безработице, нормальных вакансий не ищут, во всем винят окружающих и даже от плевых способов заработать денег честным трудом ускользают. Олдман сыграл приятеля братьев-оболтусов - еще более беспутного скинхеда, который свободное время проводит, сидя в железной бочке, да и на почве шовинизма не преуспевает - смуглые обитатели Восточного Лондона вполне охотно прописывают ему в нос.

Читать Эссе о творчестве Майка Ли

«Сид и Нэнси» (1986)

Рыцарь Гэри Олдман: знаковые роли прославленного артиста
фото: Initial Pictures, U.K. Productions Entity, Zenith Entertainment

Настоящим прорывом для молодого артиста стала роль бас-гитариста Sex Pistols Сида Вишеса в байопике, снятом Алексом Коксом. 1970-е, охваченный сексом, наркотиками и панк-роком обшарпанный Лондон (а потом и Нью-Йорк), неуправляемый Сид Вишес влюбляется в Нэнси Спаджен (Хлоя Уэбб), они ругаются, мирятся, вместе сидят на наркоте, посылают мир на четыре английские буквы, а потом эта алко-наркотическая сказка заканчивается: Сида выгоняют из группы, а Нэнси умирает (по одной из версий - от рук возлюбленного). Роль Вишеса - одна из самых эксцентричных в карьере Олдмана, ради нее он сильно похудел (его даже госпитализировали), а также много импровизировал на съемочной площадке вместе с Хлоей Уэбб, хотя во многом они придерживались текстов интервью заглавных персонажей. Несмотря на то, что создатели фильма позиционируют его как историю про деградацию от наркотических веществ, история Сида и Нэнси осела в молодежной массовой культуре как символ неистовой и прекрасной любви.

Читать «Пистолет» Дэнни Бойла — сериал о Sex Pistols

«Навострите уши» (1987)

Рыцарь Гэри Олдман: знаковые роли прославленного артиста
фото: Zenith Entertainment, Civilhand, British Screen Productions, Film Four International

Еще один байопик: в игривой ленте Стивена Фрирза Гэри Олдман исполнил роль драматурга-гомосексуала Джо Ортона, которого в 1967 году убил любовник Кеннет Холлиуэлл (Альфред Молина, также снимавшийся в «Тем временем»), после этого покончивший с собой. Фрирз рассказывает историю Ортона отчасти на манер телевизионного биографического фильма: с интервью современников и постановочными сценами из жизни драматурга, который покинул недружелюбный отчий дом, чтобы стать артистом, познакомился с лысеющим писателем Холлиуэллом, а потом и превзошел его в литературном даровании (или просто в удаче). Ревнивый и вечно неудовлетворенный Холлиуэлл в исполнении Молины выглядит едва ли не интереснее Ортона-Олдмана, которому досталась роль более классического человека искусства, но все равно роль любвеобильного драматурга стоит причислить к ранним удачам артиста.

Читать «Я фактически пытаюсь спасти мир»: интервью с Олдманом

«Розенкранц и Гильденстерн мертвы» (1990)

Рыцарь Гэри Олдман: знаковые роли прославленного артиста
фото: Brandenberg, WNET Channel 13 New York

Для режиссерского дебюта Том Стоппард выбрал не только собственную абсурдистскую пьесу, предлагающую взгляд на сюжет «Гамлета» от лица третьестепенных персонажей, но и двух выдающихся артистов - Тима Рота и Гэри Олдмана (это второй и пока последний их совместный проект). В удостоенной главного приза Венецианского кинофестиваля картине Рот сыграл скептика Гильденстерна, а Олдман - аристократичного простачка Розенкранца. К слову, в конце 1980-х к Роту и Олдману вместе с Дэниэлом Дэй-Льисом, Колином Фертом, Мирандой Ричардсон, Рупертом Эвереттом и ряду других актеров с Туманного Альбиона, успевших прославиться в Голливуде, приклеился ярлык «британская шайка» (brit pack), которым их наградила американская пресса.

Читать Том Стоппард и его экранизации

«Дракула» (1992)

Рыцарь Гэри Олдман: знаковые роли прославленного артиста
фото: American Zoetrope, Columbia Pictures Corporation, Osiris Films

В последнее десятилетие XX века Олдман завоевал уже всемирную славу, как и многие британцы, проторив дорожку к сердцам зрителей через роли злодеев. Вслед за Ли Харви Освальдом в драме Оливера Стоуна «Джон Ф. Кеннеди, выстрелы в Далласе», он сыграл графа Дракулу у Фрэнсиса Форда Копполы в экранизации Брэма Стокера. Олдман исполнил роль не только известного вампира, для которой его тщательно гримировали, но и ослепленного любовью Влада Цепеша — обладателя роскошных кудрей и эффектного красного доспеха. Его Дракула не только демоническая, но и трагическая фигура: из романтических чувств он отрекся от Бога и оказался наказан за это вечной кровососущей жизнью. Также в ленте Копполы снялись молодые Киану Ривз и Вайнона Райдер, Энтони Хопкинс и музыкант Том Уэйтс в роли человека, поклоняющегося Дракуле.

Читать Образ Дракулы в кино

«Ромео истекает кровью» (1993)

Рыцарь Гэри Олдман: знаковые роли прославленного артиста
фото: PolyGram Filmed Entertainment, Working Title Films

В криминальной драме Питера Медака Олдман сыграл двуличного полицейского Джека, который живет с красавицей женой, продает мафии важную информацию и складывает заработанные на этом деньги в специальный мешок, а также активно изменяет супруге, несмотря на кажущийся счастливым брак (за что и заслужил прозвище Ромео). Отлаженный механизм мачистской жизни обламывает зубы о роковую киллершу (Лена Олин), которую ФБР хочет защитить, мафия убрать, а она — соблазняет Джека и предлагает инсценировать её смерть. Безусловно, Олдману идет ореол нуара - помятый пиджак, сигарета в зубах, задумчивый взгляд сквозь лобовое стекло. Однако достоинства «Ромео» этим не исчерпываются (что, увы, свойственно другим криминальным драмам с Олдманом). Медак снял эффектную и энергичную трагедию о разрушении маскулинной матрицы, в которой Джек-Ромео пользуется всеми возможными легальными и нелегальными благами, не задумываясь о возможной цене и чувствах других. В сущности, через десять лет о том же, но подробнее расскажет сериал «Безумцы».

Читать «Ландромат» — еще один фильм с Олдманом о несправедливом устройстве мира

«Леон» (1995)

Рыцарь Гэри Олдман: знаковые роли прославленного артиста
фото: Gaumont, Les Films du Dauphin

Легко впадающий в ярость коррумпированный наркозависимый полицейский Стэнсфилд, охотящийся на порядочного киллера Леона (Жан Рено) и его маленькую помощницу Матильду (Натали Портман), — одна из самых известных и эффектных ролей Гэри Олдмана. Люк Бессон, покинувшей необарочное гетто французского кино, на пике режиссерской формы выдал пронзительную криминальную трагедию, в которой вся заглавная троица отметилась важными ролями в кинокарьере.

Читать 10 знаковых фильмов из Франции 90-х

«Пятый элемент» (1997)

Рыцарь Гэри Олдман: знаковые роли прославленного артиста
фото: Columbia Pictures, Gaumont, Pinewood Studios

Сотрудничество Бессона с Олдманом продолжилось и на помпезной космоопере про экс-полицейского-и-таксиста (Брюс Уиллис), который спас Землю от пылающего метеорита Абсолютного Зла при помощи силы любви (роль инопланетянки Лилу сыграла тогдашняя супруга режиссера Милла Йовович). «Пятый элемент» — самый дорогой неголливудский фильм того времени — Бессон задумал от невозможности экранизировать любимый комикс-цикл «Валериан и Лорелин», но позаимствовал оттуда часть сюжетных и визуальных решений (за костюмы отвечал Жан-Поль Готье), а также насочинял несколько эффектных персонажей, в том числе — потешно злого торговца оружием Жана-Батиста Зорга (Олдман) в запоминающейся прозрачной шапочке. Спустя 20 лет француз все-таки снял «Валериана», побив собственный рекорд по дороговизне европейского блокбастера, но тот, увы, провалился в прокате и не встретил понимания публики и критиков.

Читать Рецензия на «Валериана»

«Ганнибал» (2001)

Рыцарь Гэри Олдман: знаковые роли прославленного артиста
фото: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Universal Pictures

В сиквеле «Молчания ягнят», который снял Ридли Скотт по одноименному роману Томаса Харриса, английский актер сыграл изуродованного Лектером миллионера-колясочника с непростым именем Мейсом Вёрджер. Скрытый за плотным слоем грима, Олдман играл преимущественно глазами и голосом — не это ли главный вызов для каждого артиста?

Читать Гид по творчеству Ридли Скотта

«Шпион, выйди вон» (2011)

Рыцарь Гэри Олдман: знаковые роли прославленного артиста
фото: Studio Canal, Karla Films, Paradis Films, Kinowelt Filmproduktion, Working Title Films, Canal+, CinéCinéma

Еще одна сдержанная роль из гардероба позднего Олдмана: в экранизации романа Джона Ле Карре, прославленного автора детективных книг в стиле анти-«бондианы», он сыграл кабинетного сухаря Джорджа Смайли, за что и удостоился номинации на «Оскар». Шведский режиссер Томас Альфредсон снял ироничную шпионскую драму про поиски советского шпиона во времена Холодной войны и разыграл ее с ватагой хороших артистов, среди которых спокойное лицо Олдмана действительно служило своего рода камертоном.

Читать В «Медленных лошадях» похожая «кабинетная» роль, возможно — последняя

«Самый пьяный округ в мире» (2012)

Рыцарь Гэри Олдман: знаковые роли прославленного артиста
фото: Annapurna Pictures, Benaroya Pictures, Blum Hanson Allen Films

Классический Гэри Олдман последних лет десяти: в брутальной криминальной драме австралийца Джона Хиллкоута про братьев-бутлегеров на фоне сухого закона и Великой депрессии он сыграл лощеного городского гангстера Флойда Бэннера. Роль, безусловно, фактурная и сочная, но запомнят англичанина, к счастью, не по таким выхода.

Читать Рецензия на «Самый пьяный округ в мире»

«Темные времена» (2017)

Рыцарь Гэри Олдман: знаковые роли прославленного артиста
фото: Working Title Films

Символично, что роль, принесшая-таки Гэри Олдману «Оскар», - это Уинстон Черчилль, для физиогномического сходства с которым артиста гримировали до неузнаваемости, чтобы он снова, как в «Ганнибале», пустил в ход главное оружие: глаза и голос. Не факт, что лучшая, но максимально подходящая для торжественного случая роль: переиграв кучу хулиганов, творческих личностей, бандитов и эффектных персонажей второго плана, Олдман дорос до премьер-министра в байопике Джо Райта, за что и удостоился всех мыслимых наград. Таким образом, его фильмография напоминает немного политическую карьеру: от скинхеда до премьера-министра.

Читать Рецензия на «Темные времена»

P.S. «Манк» (2020)

Рыцарь Гэри Олдман: знаковые роли прославленного артиста
фото: Netflix, A24 Films, IAC, Elara Pictures

Герман Манкевич — в далеком прошлом бойкий журналист и театральный критик, еще недавно — острейшее перо Голливуда, сочинивший хотя бы реплику чуть ли не для каждого шедевра студии MGM (например, премьерного «Волшебника страны Оз»), — лежит на ранчо в Викторвилле, штат Калифорния. 1940 год, он работает над сценарием будущего «Гражданина Кейна». «Манк» — ускользающий шедевр Дэвида Финчера с таким же неочевидным главным героем (есть версия, что это сам сценарий). В фильме, впрочем, легко увидеть трагедию истершегося человека, который в голливудские времена выглядел настолько одинаково измученным, что хоть в 30, хоть в 40 лет его без грима изображает Олдман.

Слушать Подкаст о «Манке», Манкевиче, Уэллсе и Финчере

Бонус: «Друзья» (7 сезон, 23-24 серии)

Мастер-класс по актерской игре Гэри Олдман также дал на телевидении в 2001 году, сыграв артиста-перфекциониста Ричарда Кросби, с которым повстречался Джо Треббиани познакомился на съемках военной драмы.

«Пятый элемент» в кинотеатрах с 18 декабря.

«Пятый элемент». Трейлер №2

Алексей Филиппов
21.03.2018
обсуждение
№ 21
MJ2002 (Пермь)   17.12.2025 - 12:49
Читала, что Олдман подумывает о завершении карьеры… Грустно как то. Такой талант! Его Сириус Блэк - это же целая эпоха для поколения поттероманов. Да и комиссар Гордон в трилогии Нолана - просто эталон. читать далее>>
№ 20
Sveta_21Ermolova   19.06.2025 - 18:43
... Согласна, некоторым вообще не заслуженно дали её раньше времени. читать далее>>
№ 19
Киноман1985   19.06.2025 - 17:59
Все правильно. Так и должно быть) читать далее>>
№ 18
Yanina Sokolova   18.06.2025 - 19:51
... Но не каждый бы смог так сыграть, как Олдман. В "Тёмных временах" актёр так же само на себя не похож, но хоть менее искажён, как в Ганнибале. читать далее>>
№ 17
Матвей Брикун   18.06.2025 - 18:56
... не обязательно нужно было делать для фильма такого монстра) грим потрясающий. на эту роль мог подойти любой человек. читать далее>>
Всего сообщений: 21
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Алексей ФилипповБританское киноГлыбы
персоны
Томас АльфредсонЛюк БессонЛеонардо ДиКаприоДэниел Дэй-ЛьюисМилла ЙововичАлекс КоксФрэнсис Форд КопполаДжон ЛеКарреМайк ЛиМалкольм МакдауэллПитер МедакАльфред МолинаГэри ОлдманЛена ОлинВольфганг ПетерсенНатали ПортманДжо РайтЖан РеноКиану РивзМиранда РичардсонТим РотНиколас РоугРидли СкоттТом СтоппардОливер СтоунБрюс УиллисХлои УэббТом УэйтсКолин ФёртДэвид ФинчерСтивен ФрирзДжон ХиллкоутЭнтони ХопкинсРуперт Эверетт
фильмы
БезумцыБешеная лунаВалериан и город тысячи планетВолшебник страны ОзГаннибалГражданин КейнДжон Ф. Кеннеди. Выстрелы в ДалласеДракулаДрузьяЕсли...ЛеонМанкМедленные лошадиМолчание ягнятНавострите ваши ушиОппенгеймерПартенопаПятый элементРозенкранц и Гильденстерн мертвыРомео истекает кровьюСамолет президентаСамый пьяный округ в миреСид и НэнсиТем временемТёмные временаШпион, выйди вон!

Рыцарь Гэри Олдман: знаковые роли прославленного артиста фотографии
Рыцарь Гэри Олдман: знаковые роли прославленного артиста фотографии
Рыцарь Гэри Олдман: знаковые роли прославленного артиста фотографии
Рыцарь Гэри Олдман: знаковые роли прославленного артиста фотографии
Скорбим

Виктор Копытько
16 декабря ушёл из жизни композитор Виктор Копытько.
Александр Дроздов
15 декабря ушёл из жизни актёр Александр Дроздов.
Ирина Андрианова
15 декабря ушла из жизни актриса Ирина Андрианова.
Левон Оганезов
13 декабря ушёл из жизни композитор Левон Оганезов.

Леонид Броневой
Алексей Завьялов
Анастасия Зуева
Отар Коберидзе
Елена Ксенофонтова
Дмитрий Поднозов
Мария Смольникова
Владимир Станкевич
Хамза Умаров
Агнешка Вагнер
Милла Йовович
Армин Мюллер-Шталь
Билл Пуллман
Шон Патрик Томас
Кэтрин Уинник
Эрни Хадсон
Пятый элемент
боевик, научная фантастика, приключения
Франция, Великобритания, США, 1997
Волчьи дети Амэ и Юки
драма, научная фантастика, приключения
Япония, 2012
Поймать монстра
драма, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Ассасин: Смертельная битва
боевик, драма, приключения, фэнтези
Китай, 2025
Ночь койота
комедия, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Вечность
фантастическая мелодрама
США, 2025
Ёлки-12
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2025
Фэкхем-холл
комедия
Великобритания, 2025
