Нелегально быть таким классным? Виновен! Джейку Джилленхолу — 45 лет

Джейкоб Бенджамин Джилленхол — кинозвезда, не нуждающаяся в представлении. Он снимается с 11 лет, ведет активную политическую жизнь (например, привлекает внимание к проблемам экологии и жертвует деньги на посадку лесов в Мозамбике), а для большинства ролей не жалеет себя (из недавних — «Переводчик» Гая Ричи). О некоторых — самых ярких и трудоемких — напомним сегодня, в день его 45-и летия.
Такая удача случается раз в жизни: еще на заре карьеры 20-летний Джейк Джилленхол сыграл заглавную роль в независимом дебюте Ричарда Келли
. История про сонливого юношу с демонической ухмылкой, который чудом пережил падение самолетной турбины прямо на его комнату, стала одной из самых интригующих шарад нулевых и приобрела культовый статус. Образ Донни Дарко высветил весь будущий диапазон молодого артиста: неказистый паренек из соседнего двора, скрывающий хрупкость, мужество и легкую чертовщинку, которая особенно проявляется в экстремальных (или даже ирреальных) обстоятельствах.
1969 год. В Северной калифорнии орудует серийный убийца Зодиак, которого, наряду с полицией, пытаются изловить журналист криминальной хроники Сан-Франциско Пол Эвери (Роберт Дауни-младший
) и карикатурист Роберт Грейсмит (Джилленхол). В наэлектризованном криминальном эпосе Дэвида Финчера
актеру снова досталась роль незаметного человека, который способен преобразовывать реальность — при помощи карандаша и бумаги. И хотя в фильме, как и в жизни, преступника задержать не удалось, можно не сомневаться: даже с виду «простой» человек — существо многогранное, со своими скрытыми фиксациями. К добру или худу.
«Враг» (2013)
Канадский визионер и мегаломан Дени Вильнев
взялся покорять Голливуд сразу двумя триллерами с Джилленхолом — и если в «Пленницах
» артист сыграл одного подозреваемого, то в экранизации «Двойника» Жозе Сарамаго
ему достались персонажи-антиподы. Тишайший Адам Белл — преподаватель истории в университете Торонто — замечает в фильме из видеопроката человека, похожего на него как две капли воды. Это мачо Дэниел Сент Клэр, чья возлюбленная Хэлен (Сара Гадон
) ждет ребенка. Носители противоположных типов маскулинности встречаются лицом к лицу — не только друг с другом, но и потаенными страхами (например, отцовства).
Для роли охотника за горячими (и зачастую кровавыми) сенсациями Луиса Блума актер сбросил девять килограмм, питаясь салатом и жвачкой, а также пробегая по 20 километров каждый день. Его зацепило определение сценариста и режиссера Дэна Гилроя
, который описал Лу как вечно голодного койота. Такой демонический образ и стал настоящим сердцем тьмы жуткой истории успеха в индустрии шокирующих эксклюзивов.
«Окча» (2017)
Второй американский фильм Пон Джун Хо
— насыщенная актуальными проблемами фантасмагория, чьи абсурдные события вращаются вокруг генно-модифицированной свиньи из Южной Кореи. Девочка Миджа (Ан Со Хён
) пытается спасти Окчу от незавидной участи, которую той сулит поездка в Нью-Йорк по воле лживо-дружелюбной корпорации. Джилленхолу досталась карикатурная роль усача Джонни Уилкокса — зоолога-телеведущего на подтанцовках у большого капитала.
В режиссерском дебюте Пола Дано
(по классическому роману Ричарда Форда) артист сыграл отца, который не вывозит засасывающую рутину 1960-х и сбегает тушить лесной пожар — вместо того, чтобы восстанавливать непростые отношения в семье. События показаны глазами его сына Джо (Эд Оксенбульд
), который переживает и за выгорающего папу, и за сражающуюся с безысходностью маму (Кэри Маллиган
). Как бы порой людям ни хотелось быть героями, каждое дело — в особенности семья — требует ежедневных (не слишком кинематографических) усилий.
2013 год. Джефф Бауман (Джилленхол) — рубаха-парень из Бостона, который работает в Costco, живет с разведенной алкозависимой мамой Пэтти (Миранда Ричардсон
), постоянно расстается-сходится с подругой Эрин (Татьяна Маслани
), а лучшие часы жизни проводит в баре с друзьями за просмотром бейсбольных матчей любимой команды. Все переворачивает теракт на Бостонском марафоне, куда молодой человек приходит, чтобы поддержать Эрин (и возродить их отношения), а в итоге оказывается в эпицентре взрыва и лишается обеих ног. В спродюсированном Джилленхолом фильме Дэвида Гордона Грина
очень бережно подошли к реальной истории: артист занимался с физиотерапевтом Баумана и долго изучал саму пластику героя, эпизодические роли сыграли те же врачи, что помогали Джеффу встать на ноги. Не менее важно, что «Сильнее» демонстрирует в том числе изнанку не только героизма, но любой травмы, которые сопровождаются лишениями, психологическими сложностями и мучительной адаптацией.
Одна из самых известных — и чувственных — ролей Джилленхола связана с вестерном: в фильме Энга Ли
«Горбатая гора
» он снялся вместе с покойным Хитом Леджером
. В этом же жанре он предстает не менее трепетным мечтателем у Жака Одиара
— французского режиссера, который также решил показать, что Дикий Запад 1851-го — место, где не только летают пули, но и рождаются мечты о лучшей жизни. И их сиянию подвластны сердца даже заядлых наемников, вроде Элая (Джон Си Рейли
) и Чарли (Хоакин Феникс
) Систерс.
Несмотря на славу «Донни Дарко», Джейк Джилленхол не так уж часто получал полноценные роли трикстеров — это свойство его ухмылки и пронзительного взгляда режиссеры зачастую использовали как одну из красок образа. Выпустить на большой экран (супер)злодейский потенциал ему помогла франшиза о Человеке-Пауке (Том Холланд
), где он примерил костюм хитроумного мастера иллюзий Мистерио, разобиженного на весь свет и «Мстителей» в частности. Кстати, с коллегой-Паучком артист в итоге сильно сдружился — и много дурачился
во время пресс-тура «Вдали от дома».
В ремейке датского триллера Джилленхолу снова повезло — досталась главная роль в, по сути, моноспектакле. Лос-Анджелес объят пожарами. Джо Бэйлор — полицейский, временно принимающий звонки 911. Среди тех, кто обратился за помощью, напуганный женский голос Эмили (Райли Кио
), которую похитили. Джо пытается выяснить, кто, куда и зачем её везет, и каждый звонок меняет восприятие этой истории, а заодно и представление о Бэйлоре. Режиссером выступил Антуан Фукуа
(«Тренировочный день
», «Великий уравнитель
»), адаптацией сценария под американские реалии занимался Ник Пиццолатто
(создатель «Настоящего детектива
»).
