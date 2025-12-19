Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Последний ужин»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Нелегально быть таким классным? Виновен! Джейку Джилленхолу — 45 лет

19 декабря
2025 год
январь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2025
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2025
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
август 2025
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
октябрь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
декабрь 2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Все рубрики

Внутренняя империя >>
19 декабря 2025
Джейкоб Бенджамин Джилленхол — кинозвезда, не нуждающаяся в представлении. Он снимается с 11 лет, ведет активную политическую жизнь (например, привлекает внимание к проблемам экологии и жертвует деньги на посадку лесов в Мозамбике), а для большинства ролей не жалеет себя (из недавних — «Переводчик» Гая Ричи). О некоторых — самых ярких и трудоемких — напомним сегодня, в день его 45-и летия.

«Донни Дарко» (2001)

▶ Смотреть онлайн

Нелегально быть таким классным? Виновен! Джейку Джилленхолу — 45 лет

Такая удача случается раз в жизни: еще на заре карьеры 20-летний Джейк Джилленхол сыграл заглавную роль в независимом дебюте Ричарда Келли. История про сонливого юношу с демонической ухмылкой, который чудом пережил падение самолетной турбины прямо на его комнату, стала одной из самых интригующих шарад нулевых и приобрела культовый статус. Образ Донни Дарко высветил весь будущий диапазон молодого артиста: неказистый паренек из соседнего двора, скрывающий хрупкость, мужество и легкую чертовщинку, которая особенно проявляется в экстремальных (или даже ирреальных) обстоятельствах.

Читать Краткий гид по фестивалю Sundance, где состоялась премьера «Донни Дарко»

«Зодиак» (2007)


Нелегально быть таким классным? Виновен! Джейку Джилленхолу — 45 лет

1969 год. В Северной калифорнии орудует серийный убийца Зодиак, которого, наряду с полицией, пытаются изловить журналист криминальной хроники Сан-Франциско Пол Эвери (Роберт Дауни-младший) и карикатурист Роберт Грейсмит (Джилленхол). В наэлектризованном криминальном эпосе Дэвида Финчера актеру снова досталась роль незаметного человека, который способен преобразовывать реальность — при помощи карандаша и бумаги. И хотя в фильме, как и в жизни, преступника задержать не удалось, можно не сомневаться: даже с виду «простой» человек — существо многогранное, со своими скрытыми фиксациями. К добру или худу.

Читать «Зодиак» и другие этапные фильмы про серийных убийц

«Враг» (2013)

▶ Смотреть онлайн

Нелегально быть таким классным? Виновен! Джейку Джилленхолу — 45 лет

Канадский визионер и мегаломан Дени Вильнев взялся покорять Голливуд сразу двумя триллерами с Джилленхолом — и если в «Пленницах» артист сыграл одного подозреваемого, то в экранизации «Двойника» Жозе Сарамаго ему достались персонажи-антиподы. Тишайший Адам Белл — преподаватель истории в университете Торонто — замечает в фильме из видеопроката человека, похожего на него как две капли воды. Это мачо Дэниел Сент Клэр, чья возлюбленная Хэлен (Сара Гадон) ждет ребенка. Носители противоположных типов маскулинности встречаются лицом к лицу — не только друг с другом, но и потаенными страхами (например, отцовства).

Читать Гид по творчеству Дени Вильнева

«Стрингер» (2014)

▶ Смотреть онлайн

Нелегально быть таким классным? Виновен! Джейку Джилленхолу — 45 лет

Для роли охотника за горячими (и зачастую кровавыми) сенсациями Луиса Блума актер сбросил девять килограмм, питаясь салатом и жвачкой, а также пробегая по 20 километров каждый день. Его зацепило определение сценариста и режиссера Дэна Гилроя, который описал Лу как вечно голодного койота. Такой демонический образ и стал настоящим сердцем тьмы жуткой истории успеха в индустрии шокирующих эксклюзивов.

Читать Рецензия на фильм

«Окча» (2017)


Нелегально быть таким классным? Виновен! Джейку Джилленхолу — 45 лет

Второй американский фильм Пон Джун Хо — насыщенная актуальными проблемами фантасмагория, чьи абсурдные события вращаются вокруг генно-модифицированной свиньи из Южной Кореи. Девочка Миджа (Ан Со Хён) пытается спасти Окчу от незавидной участи, которую той сулит поездка в Нью-Йорк по воле лживо-дружелюбной корпорации. Джилленхолу досталась карикатурная роль усача Джонни Уилкокса — зоолога-телеведущего на подтанцовках у большого капитала.

Читать Гид по творчеству Пон Джун Хо

«Дикая жизнь» (2017)

▶ Смотреть онлайн

Нелегально быть таким классным? Виновен! Джейку Джилленхолу — 45 лет

В режиссерском дебюте Пола Дано (по классическому роману Ричарда Форда) артист сыграл отца, который не вывозит засасывающую рутину 1960-х и сбегает тушить лесной пожар — вместо того, чтобы восстанавливать непростые отношения в семье. События показаны глазами его сына Джо (Эд Оксенбульд), который переживает и за выгорающего папу, и за сражающуюся с безысходностью маму (Кэри Маллиган). Как бы порой людям ни хотелось быть героями, каждое дело — в особенности семья — требует ежедневных (не слишком кинематографических) усилий.

Читать Рецензия на фильм

«Сильнее» (2017)

▶ Смотреть онлайн

Нелегально быть таким классным? Виновен! Джейку Джилленхолу — 45 лет

2013 год. Джефф Бауман (Джилленхол) — рубаха-парень из Бостона, который работает в Costco, живет с разведенной алкозависимой мамой Пэтти (Миранда Ричардсон), постоянно расстается-сходится с подругой Эрин (Татьяна Маслани), а лучшие часы жизни проводит в баре с друзьями за просмотром бейсбольных матчей любимой команды. Все переворачивает теракт на Бостонском марафоне, куда молодой человек приходит, чтобы поддержать Эрин (и возродить их отношения), а в итоге оказывается в эпицентре взрыва и лишается обеих ног. В спродюсированном Джилленхолом фильме Дэвида Гордона Грина очень бережно подошли к реальной истории: артист занимался с физиотерапевтом Баумана и долго изучал саму пластику героя, эпизодические роли сыграли те же врачи, что помогали Джеффу встать на ноги. Не менее важно, что «Сильнее» демонстрирует в том числе изнанку не только героизма, но любой травмы, которые сопровождаются лишениями, психологическими сложностями и мучительной адаптацией.

Читать Как Дэвид Гордон Грин перезапустил культовый «Хэллоуин»

«Братья Систерс» (2018)

▶ Смотреть онлайн

Нелегально быть таким классным? Виновен! Джейку Джилленхолу — 45 лет

Одна из самых известных — и чувственных — ролей Джилленхола связана с вестерном: в фильме Энга Ли «Горбатая гора» он снялся вместе с покойным Хитом Леджером. В этом же жанре он предстает не менее трепетным мечтателем у Жака Одиара — французского режиссера, который также решил показать, что Дикий Запад 1851-го — место, где не только летают пули, но и рождаются мечты о лучшей жизни. И их сиянию подвластны сердца даже заядлых наемников, вроде Элая (Джон Си Рейли) и Чарли (Хоакин Феникс) Систерс.

Читать Рецензия на фильм

«Человек-паук: Вдали от дома» (2019)

▶ Смотреть онлайн

Нелегально быть таким классным? Виновен! Джейку Джилленхолу — 45 лет

Несмотря на славу «Донни Дарко», Джейк Джилленхол не так уж часто получал полноценные роли трикстеров — это свойство его ухмылки и пронзительного взгляда режиссеры зачастую использовали как одну из красок образа. Выпустить на большой экран (супер)злодейский потенциал ему помогла франшиза о Человеке-Пауке (Том Холланд), где он примерил костюм хитроумного мастера иллюзий Мистерио, разобиженного на весь свет и «Мстителей» в частности. Кстати, с коллегой-Паучком артист в итоге сильно сдружился — и много дурачился во время пресс-тура «Вдали от дома».

Читать Рецензия на фильм

«Виновный» (2021)


Нелегально быть таким классным? Виновен! Джейку Джилленхолу — 45 лет

В ремейке датского триллера Джилленхолу снова повезло — досталась главная роль в, по сути, моноспектакле. Лос-Анджелес объят пожарами. Джо Бэйлор — полицейский, временно принимающий звонки 911. Среди тех, кто обратился за помощью, напуганный женский голос Эмили (Райли Кио), которую похитили. Джо пытается выяснить, кто, куда и зачем её везет, и каждый звонок меняет восприятие этой истории, а заодно и представление о Бэйлоре. Режиссером выступил Антуан ФукуаТренировочный день», «Великий уравнитель»), адаптацией сценария под американские реалии занимался Ник Пиццолатто (создатель «Настоящего детектива»).

«Презумпция невиновности» на AppleTV+ с 12 июня.

«Презумпция невиновности». Трейлер на английском языке

Алексей Филиппов
02.06.2023
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 8
MJ2002 (Пермь)   19.12.2025 - 13:02
... Шутите, наверно? Как это "актер одной эмоции"? Джейк харизматичный, талантливый и уж точно его не назовешь "актером одной эмоции". читать далее>>
№ 7
MJ2002 (Пермь)   19.12.2025 - 13:00
"Зодиак", "Враг", "Дикая жизнь", "Сильнее", "Человек-Паук: Вдали от дома", "Виновный" - мои любимейшие фильмы с красавчиком Джейком! читать далее>>
№ 6
Milana Pertnul (Томск)   16.06.2024 - 19:31
Актер одной эмоции. Еще развивать нужно свои навыки. читать далее>>
№ 5
Юля Наумова   16.06.2024 - 07:12
"Матвей - Возможно самый лучший фильм в карьере, Донни Дарко, который я никогда не смотрел.))) Джейк крутой актер, фильмы с его участием доставляют много эмоций." Согласна. Добавить не чего. читать далее>>
№ 4
Брус вылез (-/-)   10.06.2023 - 15:20
Он классный и смелый актёр, это правда. читать далее>>
Всего сообщений: 8
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Поиск по меткам
Алексей ФилипповАмериканское киноВеликие актеры
персоны
Дени ВильнёвСара ГадонДэн ГилройДэвид Гордон ГринПол ДаноРоберт Дауни-младшийДжейк ДжилленхолПон Джун ХоРичард КеллиРайли КиоХит ЛеджерЭнг ЛиКэри Ханна МаллиганТатьяна МасланиРут НеггаЖак ОдиарЭд ОксенбулдДжон Си РайлиРенате РинсвеМиранда РичардсонГай РичиЖозе СарамагоХоакин ФениксДэвид ФинчерАнтуан ФукуаТом Холланд
фильмы
Братья СистерсВиновныйВрагГорбатая гораДикая жизньДонни ДаркоЗодиакОкчаПереводчикПленницыПрезумпция невиновностиСильнееСтрингерЧеловек-паук: Вдали от дома

фотографии >>
Нелегально быть таким классным? Виновен! Джейку Джилленхолу — 45 лет фотографии
Нелегально быть таким классным? Виновен! Джейку Джилленхолу — 45 лет фотографии
Нелегально быть таким классным? Виновен! Джейку Джилленхолу — 45 лет фотографии
Нелегально быть таким классным? Виновен! Джейку Джилленхолу — 45 лет фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Последний ужин»

Скорбим

Наталья Каравайкина
19 декабря ушла из жизни актриса Наталья Каравайкина.

День рождения >>

Павел Баршак
Анастасия Вертинская
Галина Волчек
Мадлен Джабраилова
Евгения Дмитриева
Виктория Кобленко
Анна Леванова
Валентина Литвинова
Андрей Петров
Надежда Смирнова
Дженнифер Билз
Джейк Джилленхол
Альфредо Кастро
Скотт Коэн
Алисса Милано
Марла Соколофф
Тиль Швайгер
все родившиеся 19 декабря >>

Афиша кино >>

Пятый элемент
боевик, научная фантастика, приключения
Франция, Великобритания, США, 1997
Ёлки-12
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2025
Волчьи дети Амэ и Юки
драма, научная фантастика, приключения
Япония, 2012
Поймать монстра
драма, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Ассасин: Смертельная битва
боевик, драма, приключения, фэнтези
Китай, 2025
Ночь койота
комедия, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Вечность
фантастическая мелодрама
США, 2025
Фэкхем-холл
комедия
Великобритания, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?