Франкенштейн, обезьяна, авиатор и другие: 10 лучших экранизаций 2025 года

Фильмы, снятые по книгам, ежегодно появляются на экранах кинотеатров и онлайн-платформах. Они удерживаются на вершинах зрительских рейтингов и продолжают оставаться в топе долгое время, особенно, если это не первая экранизация, и людям есть, с чем сравнить. 2025-й не был щедрым на фильмы, адаптирующие русскую литературу, если не считать всевозможных сказок: не удивительно, хотя в нашем списке лучших экранизаций года им тоже нашлось место. Рассказывает литературный критик Сергей Сызганцев.
Режиссёр «Нефти», «Лакричной пиццы» и «Мастера» Пол Томас Андерсон снова обратился к загадочной звезде постмодернизма Томасу Пинчону, чей роман «Врожденный порок» он экранизировал в 2014-м, получив в итоге смешанные отзывы. Спустя одиннадцать лет Андерсон взялся за другой роман писателя — «Винляндия», написанный ещё в девяностые. «Битва за битвой» рвёт один топ за другим, TIME объявляет ДиКаприо главным актёром года, а саму картину ждёт гарантированная номинация на «Оскар» — и не одна.
Название Андерсон меняет неслучайно — экранизация «Битва за битвой» получилась достаточно вольной. Действие перенесено из восьмидесятых в сегодняшние двадцатые, но политический контекст вокруг политики Рейгана и Трампа, определённо, считывается. Андерсон смело перестраивает сюжетные ходы «Винляндии», меняет имена главных героев, но основной фабуле остаётся верен — немолодой хиппи-наркоман растит дочь-подростка и не очень-то вникает в новости, пока плохие парни из прошлого не нарушают его комфортное неведение. В итоге у Пинчона и Андерсона получились совершенно разные истории — параллельные прямые, которые почти не пересекаются.
Почитатель всех возможных мерзостей и кровавых экспериментов, обличитель кошмаров, которые вытворяют сильные миры сего, Гильермо дель Торо снял, возможно, самый эстетичный фильм года — да ещё по бессмертному роману Мэри Шелли, количество экранизаций которого вполне может состязаться с любой из книг Дюма. Дель Торо волнуют личные мотивы, «Франкенштейн», которого он прочитал в детстве, стал для него чем-то вроде Библии, тогда же будущий режиссёр определился с природой монстра. В итоге месяцы съёмок, исписанные черновики, грандиозный бюджет (120 млн долларов!) и такие же грандиозные декорации увенчались двух с половиной часовой эпопеей про блудного сына, которого обезумевший отец так и не принял.
Дель Торо с романом обходится аккуратно, но при этом позволяет себе смену акцентов. Если монстр у Мэри Шелли так возненавидел своего создателя, что постепенно убил всех его близких, то у дель Торо он чуть ли не самый трогательный и эмпатичный персонаж. Инопланетный образ Джейкоба Элорди, напоминающий человека-амфибию из «Формы воды», вызывает, скорее, сопереживание и любопытство, чем отвращение и страх. Монстр у дель Торо никого не убивает, только калечит или серьёзно ранит, а потому настоящее чудовище — это сам безумец Виктор Франкенштейн в исполнении Оскара Айзека. Ослеплённый эгоизмом и властью над смертью, он отвергает собственное творение, заковывает в цепи, телесно наказывает и жестоко подставляет. В финале монстр получает то, чего не дала ему Мэри Шелли, зато двести лет спустя даёт дель Торо — долгожданную свободу и будущее.
Режиссёр-номинант Венецианского кинофестиваля Пак Чхан-ук мечтал экранизировать роман Дональда Уэстлейка 20 лет. Примерно на столько же его опередил Коста-Гаврас, когда в 2004 году снял сатирический триллер «Гильотина», номинированный на премию «Сезар» за лучший адаптированный сценарий и лучшего актёра. Сначала Пак Чхан-ук хотел сделать «Метод исключения» полностью англоязычным, но Голливуд ему отказал. В конце-концов режиссёр остался доволен, что перенёс действие в Корею, а сам фильм учтиво посвятил создателю первой экранизации.
«Метод исключения» сатирически критикует капитализм, как до него прошлись по нему оскароносные «Паразиты» и хайповая «Игра в кальмара». Преданный работник бумажной фабрики в один момент попадает под сокращение и жестоко устраняет соискателей новой работы. Критики отмечают общую затянутость двух с половиной часовой картины, но при этом хвалят операторскую работу, внимание художника-постановщика к растениям и актёрский перфоманс Ли Бён-хона, который сочетает в себе «жестокость, сомнение и решительность» — в тон чёрной комедии Пака Чхан-ука.
Повесть финалиста Пулитцеровской премии Дениса Джонсона впервые опубликовали в журнале The Paris Review в 2002 году, а отдельной книгой спустя почти десять лет — в 2011. Издатели не могли понять, что перед ними — то ли разросшийся рассказ, то ли досадно короткий роман. Но Клинта Бентли жанровая неопределённость текста Джонсона на отпугнула. Сценарист номинированного на «Оскар» «Синг-Синга» снял, пожалуй, самый красивый фильм года, который ещё поборется за золотую статуэтку.
Немолодой лесоруб и железнодорожник Роберт Грейниер (Джоэл Эдгертон) неспешно валит лес и скорбит о погибших в пожаре жене и маленькой дочке. Как и Майк Флэнэган в экранизации рассказа Стивена Кинга «Жизнь Чака», Бентли использует закадровый текст и органично чередует его с диалогом. При всём уважении к первоисточнику, Бентли немного меняет структуру и завешает фильм яркой эмоциональной сценой полёта на самолёте, потому концовка получилась более универсальной и жизнеутверждающей.
Новый фильм режиссёра оскароносных «Паразитов» снят по мотивам научно-фантастического романа Эдварда Эштона «Микки 7» — о покорении новых планет воинствующими колонизаторами и клонами, считающихся расходным материалом. После триумфа на «Оскаре» По Джун-хо заручился огромным кредитом доверия, и для его новой картины продюсеры выделили 150 млн долларов. Для корейского режиссёра «Микки 17» стал третьим англоязычным фильмом после «Сквозь снег» и «Окча».
Надежды студии не оправдались: критики ругают «Микки 17» за жанровое несварение авторского и зрительского кино, перегруженность монологами, но хвалят выдающийся перфоманс Роберта Паттинсона и творческую оригинальность По Джун-хо, который снял пусть не лучший фильм в свой карьере, но, безусловно, уникальное и остросоциальное кино. Режиссёра стоит похвалить за амбициозную попытку вытянуть артхаус в массы, как до этого сделал Кристофер Нолан, и останавливаться на достигнутом точно не стоит.
Как и у «Снов поездов» Бентли, у «Гамнета» Хлои Чжао («Земля кочевников», «Вечные») есть все шансы получить «Оскар» в нескольких номинациях. Экранизация одноимённой книги Мэгги О’Фаррелл про личную трагедию Шекспира и создание великой трагедии, с триумфом заявила о себе на фестивале в Торонто и нацелилась на «Золотой глобус» в основных номинациях.
В 2020 году роман «Хамнет» всполошил шекспироведов. До неё о сыне Шекспира, который умер в одиннадцать, было мало что известно, но и в романе О’Фаррелл правды не много — вооружившись художественным вымыслом, писательница допустила, что в «Гамлете» автор выразил отцовскую скорбь. В экранизации Чжао критики выделяют яркую эмоциональную составляющую, эстетичность кадра и органичный дуэт Пола Мескаля в роли интровертного Шекспира и Джесси Бакли в образе чувственной жены Шекспира — Агнес.
Пока многие отечественные режиссёры бросаются экранизировать классику советской фантастики, Егор Кончаловский обращает внимание на живого классика Евгения Водолазкина и его роман. Адаптацией занимался легендарный Юрий Арабов и Олег Сироткин. Сюжет рассказывает о ближайшим будущем, в котором от столетней заморозки просыпается неизвестный лётчик.
«Авиатора» критики встретили прохладно, не не без интереса. Фильм Кончаловского называют умной и зрелищной фантастикой, повествующей о судьбе человека на стыке двух эпох и культур. При этом Россия будущего представлена в картине стерильной и вакуумной, очищенной от социальной и политической повесток. Философская подоплёка осталась на страницах романа Водолазкина, в экранизации Кончаловский сделал акцент на мелодраматичной линии.
У главного отечественного кино-сказочника Романа Михайлова фантастическая работоспособность — за три года он снял семь полнометражных картин, восьмую снимает прямо сейчас. В этом году на 47-м Московском международном кинофестивале он представил свой первый сериал по собственному роману «Дождись лета и посмотри, что будет». Билеты на показы раскупили за считанные минуты, организаторы устраивали дополнительные сеансы, но всё равно кое-кто на премьеру так и не попал.
По признанию самого Михайлова, всё, что он снял до этого, было подготовкой для «Путешествия...». В очередном высказывании о девяностых Михайлова волнуют не приевшиеся драки и перестрелки, а природа человеческой памяти и переплетение снов с реальностью. Это и «слепок эпохи», и фирменный восьмичасовой трип с участием знакомой компании из предыдущих работ режиссёра — Марком Эйдельштейном, Олегом Чугуновым, Чингизом Гараевым и Марией Мацель.
