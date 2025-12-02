Смотреть онлайн: «Золотое дно», «Склиф» и продолжение «Фоллаута»

Самые ожидаемые интернет-релизы декабря по версии Кино-Театр.Ру
«Тоннель» (1 сезон)
Премьера: 1 декабря
Платформа: КИОН
«Тоннель»
Неподкупная таможенница Света Суворова (Елизавета Боярская
) за свою карьеру не взяла ни одной взятки, не пропустила в страну ни одной пачки контрабандных сигарет. Начальство на нее не нарадуется, а вот коллеги ропщут: слишком правильная женщина сама не зарабатывает и другим не дает. Суворовой на это в общем-то плевать; она с честью несет звание сотрудника таможенной службы, точно также, как когда-то делал ее пропавший без вести отец. Но принципами все же придется поступиться, когда бедового мужа Светы (Сергей Гилев
) берет в плен финская мафия, заинтересованная в бесперебойных поставках из России незадекларированных алмазов. Теперь женщине из провинциального городка Снежена придется примерить на себя роль нелегального курьера. Ей в помощь странноватый, но обаятельный «челнок» Неймар (Мамука Патарава
), интеллигентный финн Тапио (Игорь Лепихин
) и семейный секрет — не значащийся на картах тоннель из России в Финляндию. Явное доказательство, что пропавший папа не был таким уж чистым на руку.
Сериал Флюзы Фархшатовой
построен по лекалам скандинавского триллера: выведенный в главные темы «Тоннеля» конфликт границ (не столько даже государственных, сколько личных) роднит его со шведскими «Мостом
» и «Полуночным солнцем
». Уникальная возможность увидеть, как Елизавета Боярская грозно ругается на финском, а российские стриминги и телеканалы («Тоннель» также выйдет на НТВ) ищет новые необычный сеттинг для премиальных сериалов.
«Склиф» (1 сезон)
Премьера: 2 декабря
Платформа: Иви, Кинопоиск, КИОН, PREMIER
«Склиф»
Выходящий сразу на четырех платформах медицинский процедурал, который точно не избежит сравнений со «Склифосовским
» и «Интернами
». С первым проект Марии Агранович
(«Убить Риту
») роднит место действия и эстетика, со вторым — актерский состав, в котором внезапно переродился комедийный тандем Кристины Асмус
и Ивана Охлобыстина
. Смеяться в «Склифе», впрочем, вряд ли придется — в травматологическом отделении прославленного института закипают страсти. Героине Асмус — талантливому селф-мейд врачу Евгении Покровской — предстоит не только людей спасать, но и бороться за свое место в профессии.
Мужской коллектив потенциальных противников Покровской подобран со вкусом. Главного конкурента (по совместительству, любовный интерес) героини за престижную научную ставку играет Матвей Лыков
, начальника отделения — архихаризматичный Борис Хвошнянский
. Также на экране появятся Семен Серзин
, Александр Тютин
и Валерий Крупенин
. Отдельно стоит отметить и заглавного героя истории — тот самый «Склиф», декорации которого пришлось скрупулезно строить на кинозаводе «Москино». По понятным причинам снять сериал в стенах реального НИИ не представляется возможным — там есть дела и поважнее, да и драм хватает.
«Золотое дно» (2 сезон)
Премьера: 4 декабря
Платформа: START, «Иви»
«Золотое дно-2»
Вышедший в прошлом году первый сезон «Золотого дна» еще до премьеры окрестили нашим ответом «Наследникам
» — разумеется, с поправкой на то, что писал его не почтенный сэр Джесси Армстронг, а хулиганистый медиаменеджер Сергей Минаев
. Тем не менее, схожесть истории семейства Рой с их российскими визави Градовыми не вызывает сомнений: борьба за власть в России и США не сильно отличается.
Во втором сезоне интриги вокруг строительного холдинга «Галактика» выходят на новый уровень — теперь Градовым во главе с патриархом семьи (Алексей Гуськов
) нужно не только бороться за ценные активы, но и пытаться удержать бизнес на плаву после наложения губительных иностранных санкций. И как будто этого мало, «Галактику» стремится прибрать к рукам новый герой — предприниматель Верещагин (Даниил Страхов
), решивший не упускать возможности обогатиться и походя отомстить давним конкурентам.
«Покинутые» / The Abandons, (1 сезон)
Премьера: 4 декабря
Платформа: Netflix
«Покинутые». Трейлер на английском языке
Американский штат Орегон, середина XIX столетия. Небольшая коммуна во главе с богобоязненно ирландкой Фионой Нолан (Лина Хиди
) сталкивается лбами с другими колонистами. Недавно прибывшее в этот край семейство Ван Несс (руководит им властная аристократка Констанс в исполнении Джиллиан Андерсон
) полагает, что Фиона самовольно захватила чужие территории и должна уйти искать американскую мечту в другом месте. Споры соседей между собой — лишь верхушка айсберга. Оба клана стоят костью поперек горла у местных коррумпированных чиновников, возжелавших прибрать спорные территории к рукам. В этих условиях Ноланы и Ван Несс должны найти общий язык: забыть обиды, объединиться и дать отпор системе.
Драма о поколении фронтира создавалась для Netflix именитым шоураннером Куртом Саттером — автором уже ставших классикой «Сынов анархии
». Очевидно, что стримингу не дает покоя любовь глубинного американского зрителя к «Йеллоустоуну
» и другим проектам Тейлора Шеридана
. Немного тревожит тот факт, что сотрудничество Саттера с онлайн-кинотеатром не задалось: еще во время съемок он принял решение покинуть проект «из-за творческих разногласий». Даже интересно, что же такое Netflix нахимичил…
«Спартак: Дом Ашура» / Spartacus: House of Ashur (1 сезон)
Премьера: 5 декабря
Платформа: Starz
«Спартак: Дом Ашура». Трейлер № 2 на английском языке
Еще одно удивительное возвращение некогда популярной франшизы. Спустя двенадцать лет кабельный канал Starz нашел в себе силы вернуться к эпическому сериалу «Спартак
». Правда, самого легендарного бунтовщика в проекте не будет, «Дом Ашура» — сиквел из альтернативной временной линии, где бывший гладиатор Ашур (Ник Тарабей
) умудрился не только пережить кровавое восстание, но и возвыситься до важного римского вельможи и держателя гладиаторской школы.
Переписывание канона любимого многими сериала — опасная затея. Но идеологом проекта выступает создатель оригинального «Спартака» Стивен С. ДеНайт, к своей роли в кровавом телепеплуме вернется обожаемая миллениалами Люси Лоулесс
. Создатели уверяют, что поклонники останутся довольны; «Дом Ашура» позиционируется как возвращение к эстетике сериалов старой школы — брутальных, наполненных интригами, жестокостью и эротизмом. Словом, в нем должно быть все, за что народ любил премиальное ТВ в прошлом десятилетии.
«Война между сушей и морем» / The War Between the Land and the Sea (1 сезон)
Премьера: 7 декабря
Платформа: BBC iPlayer, Disney+
У истинно культового британского фантастического сериала «Доктор Кто
» дела в последнее время идут не очень хорошо — фанаты инопланетянина в синей телефонной будке уже давно ничего хорошего от BBC не ждут. В этот непростой для франшизы момент Расселл Т. Дэвис
решил немного подсластить хувианам пилюлю, впрыснув в хорошо знакомый фантастический мирок немного политического триллера. «Война между сушей и морем» — спин-офф «Доктора Кто» для взрослой и взыскательной аудитории (для них же в свое время делался весьма жестокий «Торчвуд
») о попытке человечества остановить вторжение морского народа.
Спасением мира от нашествия рыболюдей будет заниматься секретная организация ЮНИТ, то и дело появлявшаяся в сюжетах «Доктора Кто» еще с шестидесятых. Рядовому служащему этой паранормальной разведслужбы (Рассел Тови
) предстоит организовать переговоры с чужаками и не допустить развязывания полномасштабной войны. Сериал Дилана Холмса Уильямса явно задуман как политическое высказывание: из истории противостояния инородцам торчат уши цветущего в Великобритании миграционного кризиса. Так что неудивительно, что «Война между сушей и морем» издали поразительно похожа на «Притяжение
» Федора Бондарчука
.
«Человек против младенца» / Man Vs Baby (1 сезон)
Премьера: 11 декабря
Платформа: Netflix
«Человек против малыша». Трейлер на английском языке
В 2022 году непутевый сторож Тревор Бингли (Роуэн Аткинсон
) уже появлялся в сериале Netflix «Человек против пчелы
» — в этой по-хорошему старомодной комедии легендарный британский комик разносил дорогой особняк в попытках отогнать назойливое насекомое. Смысла в происходящем было немногим больше чем в «Томе и Джерри
», но гениальная буффонада Аткинсона творила чудеса. В продолжении мини-сериала его персонаж снова устроится на работу и влипнет в серьезные неприятности. Теперь — в образе няньки, приставленной к ребенку, которого почему-то не забрали из детского садика. Комедия от сценариста Уилла Дэвиса («Смывайся
», «Как приручить дракона
») будет состоять из четырех коротких эпизодов — ни к чему не обязывающий, сугубо «рождественский» формат развлечения.
«Фоллаут» / Fallout (2 сезон)
Премьера: 17 декабря
Платформа: Prime Video
«Фоллаут». 2 сезон. Трейлер на английском языке
Успех первого сезона «Фоллаута», обласканной фанатами сериальной адаптации одноименной серии игр, переоценить трудно — это ни много ни мало самая удачная попытка перенести популярную у геймеров франшизу на экраны (потягаться с ней может разве что «Майнкрафт
» — cобравший огромную кассу, однако принятый неоднозначно). Веселое, в меру жестокое путешествие девушки Люси (Элла Пернелл
) по постъядерной американской Пустоши оборвалось на самом интересном месте, ровно в тот момент, когда на горизонте появились высотки города Нью-Вегас — именно туда направился папа главной героини (Кайл МакЛахлен
), оказавшийся (сделаем вид, что удивились) не таким уж и хорошим парнем.
Игравшие в Fallout: New Vegas уже понимают, какие наполеоновские амбиции у создателей: впереди нас просто обязано ждать задорное приключение, до краев наполненное фан-сервисом, политической сатирой и старым-добрым ультранасилием. Создает продолжение «Фоллаута» та же команда, все ключевые актеры, в том числе замечательный Уолтон Гоггинс
, вернутся к своим ролям. Кроме того, каст пополнят Джастин Теру
и Маколей Калкин
.
«Амадей» / Amadeus (1 сезон)
Премьера: 21 декабря
Платформа: Sky Atlantic
«Амадей». Тизер на английском языке
Вышедший в 1984 году фильм Милоша Формана
«Амадей
» уже давно стал классикой — эдаким Святым Граалем киноискусства, для верности подтвержденным целым мешком «Оскаров» и «Золотых глобусов». Популярность фильма настолько велика, что на его фоне потерялась даже оригинальная пьеса Питера Шеффера, с успехом шедшая в европейских театрах за несколько лет до релиза фильма (Шеффер, кстати, черпал вдохновение для нее из пушкинского «Моцарта и Сальери»). Так что новой вариации сюжета о гении и его страдающем завистнике точно придется столкнуться с критикой: покусились, мол, на святое. Новому Моцарту Уиллу Шарпу
никак не избежать сравнения с молодым Томом Халсом,
новому Сальери Полу Беттани
придется мириться с тем, что аудитория заранее предпочитает ему Мюррея Абрахама
.
Тем не менее, эксперимент по переносу театральной пьесы на сериальные рельсы выглядит неординарно. Потому как сценарий для «Амадея» адаптирует Джо Бартон (автор круто сваренного бандитского эпоса «Долг/Стыд
»), а режиссерами выступают
Джулиан Фарино
(«Рим
») и Элис Сибрайт («Половое воспитание
»). В высшей степени эклектичная компания, явно намеренная удивить зрителей кабельного телеканала своим видением давно знакомого сюжета.
«Копенгагенский тест» / The Copenhagen Test (1 сезон)
Премьера, 27 декабря
Платформа: Peacock
Недалекое будущее с легкими нотками киберпанка. Аналитик секретной службы Александр Хейл (Симу Лю
) оказывается жертвой хакерской атаки, в результате которой злоумышленники получают доступ к его мозгу. Теперь они могут удаленно следить за всем, что происходит вокруг жертвы взлома: любая мелочь, которую Хейл увидит или услышит тут же становится достоянием таинственных преступников. Так себе перспективы, учитывая его профессиональную деятельность: начальство начинает подозревать, что Хейл — вражеский «крот». В некотором роде, они правы.
Еще один фантастический триллер о шпиономании и высоких технологиях, метафорически описывающий страхи современного американского общества — в этом отношении «Копенгагенский тест» встает в один ряд с «Разделением
» и «Одной из многих
». Дополнительный интерес к сериалу обеспечивает фигура Джеймса Вана
, выступившего одним из продюсеров. Да, вряд ли стоит ждать от технотриллера с элементами сай-фая жести из «Пилы», но вот тревожности в нем точно будет хоть отбавляй.
ЧТО ЕЩЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН:
«Полярный» (5 сезон) — 1 декабря, Иви, Кинопоиск, PREMIER
«Перси Джексон и олимпийцы» / Percy Jackson and the Olympians(2 cезон) — 10 декабря, Disney+
«Tomb Raider: легенда Лары Крофт» / Tomb Raider: The Legend of Lara Croft (2 сезон) — 11 декабря, Netflix
«Город теней» / Ciudad de sombras (1 сезон) — 12 декабря, Netflix
«Истории Черепашек-ниндзя» / Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles (2 сезон) — 12 декабря, Paramount+
«Клуб мести» / The Revenge Club (1 сезон) — 12 декабря, Paramount+
«Тейлор Свифт: The Eras Tour — Конец Эры» / Taylor Swift: The Eras Tour - The End of an Era (1 сезон) — 12 декаюря, Disney+
«Эмили в Париже» / Emily in Paris (5 сезон) — 18 декабря, Netflix
