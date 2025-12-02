Кино-Театр.Ру
Смотреть онлайн: «Золотое дно», «Склиф» и продолжение «Фоллаута»

2 декабря
2025 год
Фильмы месяца >>
2 декабря 2025
Самые ожидаемые интернет-релизы декабря по версии Кино-Театр.Ру

«Тоннель» (1 сезон)
Премьера: 1 декабря
Платформа: КИОН

«Тоннель»

Неподкупная таможенница Света Суворова (Елизавета Боярская) за свою карьеру не взяла ни одной взятки, не пропустила в страну ни одной пачки контрабандных сигарет. Начальство на нее не нарадуется, а вот коллеги ропщут: слишком правильная женщина сама не зарабатывает и другим не дает. Суворовой на это в общем-то плевать; она с честью несет звание сотрудника таможенной службы, точно также, как когда-то делал ее пропавший без вести отец. Но принципами все же придется поступиться, когда бедового мужа Светы (Сергей Гилев) берет в плен финская мафия, заинтересованная в бесперебойных поставках из России незадекларированных алмазов. Теперь женщине из провинциального городка Снежена придется примерить на себя роль нелегального курьера. Ей в помощь странноватый, но обаятельный «челнок» Неймар (Мамука Патарава), интеллигентный финн Тапио (Игорь Лепихин) и семейный секрет — не значащийся на картах тоннель из России в Финляндию. Явное доказательство, что пропавший папа не был таким уж чистым на руку.

Сериал Флюзы Фархшатовой построен по лекалам скандинавского триллера: выведенный в главные темы «Тоннеля» конфликт границ (не столько даже государственных, сколько личных) роднит его со шведскими «Мостом» и «Полуночным солнцем». Уникальная возможность увидеть, как Елизавета Боярская грозно ругается на финском, а российские стриминги и телеканалы («Тоннель» также выйдет на НТВ) ищет новые необычный сеттинг для премиальных сериалов.


«Склиф» (1 сезон)
Премьера: 2 декабря
Платформа: Иви, Кинопоиск, КИОН, PREMIER

«Склиф»

Выходящий сразу на четырех платформах медицинский процедурал, который точно не избежит сравнений со «Склифосовским» и «Интернами». С первым проект Марии АграновичУбить Риту») роднит место действия и эстетика, со вторым — актерский состав, в котором внезапно переродился комедийный тандем Кристины Асмус и Ивана Охлобыстина. Смеяться в «Склифе», впрочем, вряд ли придется — в травматологическом отделении прославленного института закипают страсти. Героине Асмус — талантливому селф-мейд врачу Евгении Покровской — предстоит не только людей спасать, но и бороться за свое место в профессии.

Мужской коллектив потенциальных противников Покровской подобран со вкусом. Главного конкурента (по совместительству, любовный интерес) героини за престижную научную ставку играет Матвей Лыков, начальника отделения — архихаризматичный Борис Хвошнянский. Также на экране появятся Семен Серзин, Александр Тютин и Валерий Крупенин. Отдельно стоит отметить и заглавного героя истории — тот самый «Склиф», декорации которого пришлось скрупулезно строить на кинозаводе «Москино». По понятным причинам снять сериал в стенах реального НИИ не представляется возможным — там есть дела и поважнее, да и драм хватает.


«Золотое дно» (2 сезон)
Премьера: 4 декабря
Платформа: START, «Иви»

«Золотое дно-2»

Вышедший в прошлом году первый сезон «Золотого дна» еще до премьеры окрестили нашим ответом «Наследникам» — разумеется, с поправкой на то, что писал его не почтенный сэр Джесси Армстронг, а хулиганистый медиаменеджер Сергей Минаев. Тем не менее, схожесть истории семейства Рой с их российскими визави Градовыми не вызывает сомнений: борьба за власть в России и США не сильно отличается.

Во втором сезоне интриги вокруг строительного холдинга «Галактика» выходят на новый уровень — теперь Градовым во главе с патриархом семьи (Алексей Гуськов) нужно не только бороться за ценные активы, но и пытаться удержать бизнес на плаву после наложения губительных иностранных санкций. И как будто этого мало, «Галактику» стремится прибрать к рукам новый герой — предприниматель Верещагин (Даниил Страхов), решивший не упускать возможности обогатиться и походя отомстить давним конкурентам.


«Покинутые» / The Abandons, (1 сезон)
Премьера: 4 декабря
Платформа: Netflix

«Покинутые». Трейлер на английском языке

Американский штат Орегон, середина XIX столетия. Небольшая коммуна во главе с богобоязненно ирландкой Фионой Нолан (Лина Хиди) сталкивается лбами с другими колонистами. Недавно прибывшее в этот край семейство Ван Несс (руководит им властная аристократка Констанс в исполнении Джиллиан Андерсон) полагает, что Фиона самовольно захватила чужие территории и должна уйти искать американскую мечту в другом месте. Споры соседей между собой — лишь верхушка айсберга. Оба клана стоят костью поперек горла у местных коррумпированных чиновников, возжелавших прибрать спорные территории к рукам. В этих условиях Ноланы и Ван Несс должны найти общий язык: забыть обиды, объединиться и дать отпор системе.

Драма о поколении фронтира создавалась для Netflix именитым шоураннером Куртом Саттером — автором уже ставших классикой «Сынов анархии». Очевидно, что стримингу не дает покоя любовь глубинного американского зрителя к «Йеллоустоуну» и другим проектам Тейлора Шеридана. Немного тревожит тот факт, что сотрудничество Саттера с онлайн-кинотеатром не задалось: еще во время съемок он принял решение покинуть проект «из-за творческих разногласий». Даже интересно, что же такое Netflix нахимичил…


«Спартак: Дом Ашура» / Spartacus: House of Ashur (1 сезон)
Премьера: 5 декабря
Платформа: Starz

«Спартак: Дом Ашура». Трейлер № 2 на английском языке

Еще одно удивительное возвращение некогда популярной франшизы. Спустя двенадцать лет кабельный канал Starz нашел в себе силы вернуться к эпическому сериалу «Спартак». Правда, самого легендарного бунтовщика в проекте не будет, «Дом Ашура» — сиквел из альтернативной временной линии, где бывший гладиатор Ашур (Ник Тарабей) умудрился не только пережить кровавое восстание, но и возвыситься до важного римского вельможи и держателя гладиаторской школы.

Переписывание канона любимого многими сериала — опасная затея. Но идеологом проекта выступает создатель оригинального «Спартака» Стивен С. ДеНайт, к своей роли в кровавом телепеплуме вернется обожаемая миллениалами Люси Лоулесс. Создатели уверяют, что поклонники останутся довольны; «Дом Ашура» позиционируется как возвращение к эстетике сериалов старой школы — брутальных, наполненных интригами, жестокостью и эротизмом. Словом, в нем должно быть все, за что народ любил премиальное ТВ в прошлом десятилетии.


«Война между сушей и морем» / The War Between the Land and the Sea (1 сезон)
Премьера: 7 декабря
Платформа: BBC iPlayer, Disney+

Смотреть онлайн: «Золотое дно», «Склиф» и продолжение «Фоллаута»

У истинно культового британского фантастического сериала «Доктор Кто» дела в последнее время идут не очень хорошо — фанаты инопланетянина в синей телефонной будке уже давно ничего хорошего от BBC не ждут. В этот непростой для франшизы момент Расселл Т. Дэвис решил немного подсластить хувианам пилюлю, впрыснув в хорошо знакомый фантастический мирок немного политического триллера. «Война между сушей и морем» — спин-офф «Доктора Кто» для взрослой и взыскательной аудитории (для них же в свое время делался весьма жестокий «Торчвуд») о попытке человечества остановить вторжение морского народа.

Спасением мира от нашествия рыболюдей будет заниматься секретная организация ЮНИТ, то и дело появлявшаяся в сюжетах «Доктора Кто» еще с шестидесятых. Рядовому служащему этой паранормальной разведслужбы (Рассел Тови) предстоит организовать переговоры с чужаками и не допустить развязывания полномасштабной войны. Сериал Дилана Холмса Уильямса явно задуман как политическое высказывание: из истории противостояния инородцам торчат уши цветущего в Великобритании миграционного кризиса. Так что неудивительно, что «Война между сушей и морем» издали поразительно похожа на «Притяжение» Федора Бондарчука.


«Человек против младенца» / Man Vs Baby (1 сезон)
Премьера: 11 декабря
Платформа: Netflix

«Человек против малыша». Трейлер на английском языке

В 2022 году непутевый сторож Тревор Бингли (Роуэн Аткинсон) уже появлялся в сериале Netflix «Человек против пчелы» — в этой по-хорошему старомодной комедии легендарный британский комик разносил дорогой особняк в попытках отогнать назойливое насекомое. Смысла в происходящем было немногим больше чем в «Томе и Джерри», но гениальная буффонада Аткинсона творила чудеса. В продолжении мини-сериала его персонаж снова устроится на работу и влипнет в серьезные неприятности. Теперь — в образе няньки, приставленной к ребенку, которого почему-то не забрали из детского садика. Комедия от сценариста Уилла Дэвиса («Смывайся», «Как приручить дракона») будет состоять из четырех коротких эпизодов — ни к чему не обязывающий, сугубо «рождественский» формат развлечения.


«Фоллаут» / Fallout (2 сезон)
Премьера: 17 декабря
Платформа: Prime Video

«Фоллаут». 2 сезон. Трейлер на английском языке

Успех первого сезона «Фоллаута», обласканной фанатами сериальной адаптации одноименной серии игр, переоценить трудно — это ни много ни мало самая удачная попытка перенести популярную у геймеров франшизу на экраны (потягаться с ней может разве что «Майнкрафт» — cобравший огромную кассу, однако принятый неоднозначно). Веселое, в меру жестокое путешествие девушки Люси (Элла Пернелл) по постъядерной американской Пустоши оборвалось на самом интересном месте, ровно в тот момент, когда на горизонте появились высотки города Нью-Вегас — именно туда направился папа главной героини (Кайл МакЛахлен), оказавшийся (сделаем вид, что удивились) не таким уж и хорошим парнем.

Игравшие в Fallout: New Vegas уже понимают, какие наполеоновские амбиции у создателей: впереди нас просто обязано ждать задорное приключение, до краев наполненное фан-сервисом, политической сатирой и старым-добрым ультранасилием. Создает продолжение «Фоллаута» та же команда, все ключевые актеры, в том числе замечательный Уолтон Гоггинс, вернутся к своим ролям. Кроме того, каст пополнят Джастин Теру и Маколей Калкин.


«Амадей» / Amadeus (1 сезон)
Премьера: 21 декабря
Платформа: Sky Atlantic

«Амадей». Тизер на английском языке

Вышедший в 1984 году фильм Милоша Формана «Амадей» уже давно стал классикой — эдаким Святым Граалем киноискусства, для верности подтвержденным целым мешком «Оскаров» и «Золотых глобусов». Популярность фильма настолько велика, что на его фоне потерялась даже оригинальная пьеса Питера Шеффера, с успехом шедшая в европейских театрах за несколько лет до релиза фильма (Шеффер, кстати, черпал вдохновение для нее из пушкинского «Моцарта и Сальери»). Так что новой вариации сюжета о гении и его страдающем завистнике точно придется столкнуться с критикой: покусились, мол, на святое. Новому Моцарту Уиллу Шарпу никак не избежать сравнения с молодым Томом Халсом, новому Сальери Полу Беттани придется мириться с тем, что аудитория заранее предпочитает ему Мюррея Абрахама.

Тем не менее, эксперимент по переносу театральной пьесы на сериальные рельсы выглядит неординарно. Потому как сценарий для «Амадея» адаптирует Джо Бартон (автор круто сваренного бандитского эпоса «Долг/Стыд»), а режиссерами выступают
Джулиан ФариноРим») и Элис Сибрайт («Половое воспитание»). В высшей степени эклектичная компания, явно намеренная удивить зрителей кабельного телеканала своим видением давно знакомого сюжета.


«Копенгагенский тест» / The Copenhagen Test (1 сезон)
Премьера, 27 декабря
Платформа: Peacock

«Копенгагенский тест» / The Copenhagen Test (1 сезон)
Премьера, 27 декабря
Платформа: Peacock

Недалекое будущее с легкими нотками киберпанка. Аналитик секретной службы Александр Хейл (Симу Лю) оказывается жертвой хакерской атаки, в результате которой злоумышленники получают доступ к его мозгу. Теперь они могут удаленно следить за всем, что происходит вокруг жертвы взлома: любая мелочь, которую Хейл увидит или услышит тут же становится достоянием таинственных преступников. Так себе перспективы, учитывая его профессиональную деятельность: начальство начинает подозревать, что Хейл — вражеский «крот». В некотором роде, они правы.

Еще один фантастический триллер о шпиономании и высоких технологиях, метафорически описывающий страхи современного американского общества — в этом отношении «Копенгагенский тест» встает в один ряд с «Разделением» и «Одной из многих». Дополнительный интерес к сериалу обеспечивает фигура Джеймса Вана, выступившего одним из продюсеров. Да, вряд ли стоит ждать от технотриллера с элементами сай-фая жести из «Пилы», но вот тревожности в нем точно будет хоть отбавляй.


ЧТО ЕЩЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН:

«Полярный» (5 сезон) — 1 декабря, Иви, Кинопоиск, PREMIER

«Перси Джексон и олимпийцы» / Percy Jackson and the Olympians(2 cезон) — 10 декабря, Disney+

«Tomb Raider: легенда Лары Крофт» / Tomb Raider: The Legend of Lara Croft (2 сезон) — 11 декабря, Netflix

«Город теней» / Ciudad de sombras (1 сезон) — 12 декабря, Netflix

«Истории Черепашек-ниндзя» / Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles (2 сезон) — 12 декабря, Paramount+

«Клуб мести» / The Revenge Club (1 сезон) — 12 декабря, Paramount+

«Тейлор Свифт: The Eras Tour — Конец Эры» / Taylor Swift: The Eras Tour - The End of an Era (1 сезон) — 12 декаюря, Disney+

«Эмили в Париже» / Emily in Paris (5 сезон) — 18 декабря, Netflix

Максим Гревцев
обсуждение >>
№ 1
Андрей (Омск)   2.12.2025 - 16:44
Похоже весь январь придется сидеть дома у компа и смотреть эту гору сериалов, а если учесть, что еще тянутся с осени))) тогда и ночью)) читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен