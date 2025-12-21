Кино-Театр.Ру
Кругом враги: как американский хоррор отражает современность

Мнение >>
21 декабря 2025
В мировом прокате никогда не было недостатка в фильмах ужасов. Их активно производят на больших и малых студиях, а качество варьируется в диапазоне от категорий A до Z. Жанр регулярно хоронят и так же активно воспевают, но он живет по своим законам, мутируя под стать эпохе. Именно поэтому мы начинаем с хоррора цикл материалов «Изнанка реальности», где постараемся выяснить, как массовая культура реагирует на перемены в мире — и что она может сообщить нам о времени, в котором мы живем. Какие тенденции характерны сегодня для американских фильмов ужасов и что за ними скрывается, размышляет Андрей Волков.

Эволюция страха


фото: «Пила: Игра на выживание» (2004) / Lions Gate Films
фото: «Пила: Игра на выживание» (2004) / Lions Gate Films

Как только с американской киноиндустрии спали оковы кодекса Хейса, обязательного для производителей свода этических правил, режиссеры начали смелее наполнять кадр визуальной жестокостью. Однако до 2000-х создатели хорроров старались избегать совсем уж откровенной расчлененки. Законодателями мод выступили франшизы вроде «Пилы», «Поворота не туда» и «Хостела», однако курс на ультранасилие не стал мейнстримом. Экстремальное членовредительство по-прежнему ассоциировалось с андеграундом, где тон задавали такие «беспредельщики», как Брайан Полин (автор натуралистичных зомби-фильмов «Трупный червь» и «Кровавые свиньи»), Терри М. Уэст (создатель культовой эротико-оккультной «Плоти для Зверя») и Фред Фогель (режиссер сплаттер-трилогии «Подполье»).

Читать Шлем ужаса: Почему «Пила» все еще снимается?
Тем временем нулевые стали временем ремейков — как собственной классики, так и азиатских фильмов, вроде «Звонка» и «Проклятия». Их постановщики зачастую ориентировались на массового зрителя, который хочет испытать острые ощущения в кинозале, но не отворачиваться от экрана во время садистских эпизодов. Параллельно расцвел жанр мокьюментари, где имитация любительской съемки не располагала к тому, чтобы делать акценты на визуальной жестокости.

В 2010-е тренд сместился в сторону так называемых умных хорроров, чьи адепты делали ставку не на резню крупным планом, но заложенные в повествование идеи. Практически культовый статус обрели «Хижина в лесу» Дрю Годдарда, смело ломавшая жанровые каноны, «Оно приходит за тобой» Дэвида Роберта Митчелла, и, конечно, «Ведьма» с «Маяком» Роберта Эггерса. В это же время славную карьеру начал Джордан Пил, чьи «Прочь» и «Мы» выглядели необычно на общем фоне, а потому притягивали взор.

Кровь, клоуны и сказки


Техасская резня бензопилой (2022)
фото: «Техасская резня бензопилой» (2022) / Netflix

В нынешнем десятилетии на большие и малые экраны хлынули ужасы, градус насилия в которых явно превышает средний по жанру. Например, в 2021 году на платформе Netflix отметился то ли новым ремейком, то ли очередным продолжением «Техасской резни бензопилой» Дэвид Блу Гарсиа, уже работавший как оператор над комедийным слэшером «Бладфест». В отношении его дебюта критики разошлись в оценках — уж слишком высокую планку задали в свое время автор оригинала Тоуб Хупер и постановщик ремейка 2003 года Маркус Ниспел. В одном Блу Гарсиа точно преуспел: лаконичный фильм, чей хронометраж не дотягивает даже до 80 минут, переполнен сценами с кровавыми убийствами персонажей — при помощи бензопилы и других подручных средств. Явно превзошел в ультранасилии другие части франшизы и триптих Дэвида Гордона Грина «Хэллоуин» (2018 — 2022).

Читать «Когда появляется аппетит — он поднимает нож»: команда «Хэллоуин убивает» — о франшизе
Другим заметным событием оказалась трилогия Дэмиена Леоне «Ужасающий», снятая в традициях старых хорроров. Зернистый видеоряд и композиционные приемы, отсылающие как к слэшерам 1980-х, так и к итальянскому джалло, причудливо сочетаются с заброшенными андеграундными локациями — подвалами и зданиями, где давно облезла штукатурка. Леоне снял первого «Ужасающего» в 2016-м всего за $35 тысяч, а потому не ограничивал себя в расчлененке. Зрители приняли на ура бескомпромиссный слэшер, а заглавный клоун-садист Арт быстро стал культовым персонажем.

Оно (2017)
фото: «Оно» (2017) / Warner Bros. Pictures

Стоит отметить, что в последние годы малочисленный поджанр ужасов о клоунах пополнился сразу несколькими экземплярами. Тут и работы Леоне, и новая экранизация «Оно», и «Джестер» Колина Кравчука, и «Кровавый урожай» Илая Крэйга. Подобная тематика нередко соседствует в прокате с обилием оккультных хорроров: от неумирающей франшизы «Заклятие» до необычных ведьмачьих фильмов Пьера Цигаридиса. Нельзя обойти вниманием и творчество Оза Перкинса — автора «Собирателя душ» и «Обезьяны», которые, при всей стилистической разнице, объединяет шокирующее содержание. В первом натуралистично показаны массовые расправы с целыми семьями (на что не решились ни Майкл Манн, ни Бретт Рэттнер в экранизации «Красного дракона» Томаса Харриса — романа со схожей завязкой). Во втором режиссер и вовсе превратил живописные убийства в ироничный аттракцион, а-ля «Живая мертвечина» Питера Джексона.

Читать «Собиратель душ» — эффектный хоррор с Николасом Кейджем
С ростом ультранасилия тесно переплетена еще одна тенденция — хоррор-переосмысление героев сказок и мультфильмов, которые стали общественным достоянием. Персонажи, ассоциирующиеся с чем-то светлым, вдруг предстают исчадиями ада. На этой ниве особенно отличился молодой постановщик Рис Фрейк-Уотерфилд, который в 2022 году поглумился над рождественским деревом в комедии ужасов «Елка-убийца», а в последующие годы снял хоррор-дилогию «Винни-Пух: Кровь и мед». Его примеру последовали Дэн АлленБэмби. Лесной кошмар») и Скотт ЧемберсПитер Пэн. Кошмар в Нетландии»). В качестве самого нелепого образца такого слэшера можно назвать «Мокрячка Попая» Роберта Майкла Райана, который рискует похоронить всю идею внедрения мультперсонажей в страшный жанр.

Пугающее время перемен


Питер Пэн: Кошмар в Нетландии (2024)
фото: «Питер Пэн: Кошмар в Нетландии» (2024) / Altitude Film Distribution

Искусство всегда отражает реальность — вот и фильмы ужасов изменились под стать моменту. Как только иссяк поток философских хорроров, настала пора постмодернистского микса противоположностей, вроде персонажей, ассоциирующихся с детством, отныне несущих людям не радость, а смерть. Обилие в прокате оккультной мистики и в целом ставку на ультранасилие легко связать с политическими изменениями. В январе 2025 года в США пришло к власти непредсказуемое правительство Дональда Трампа, отметившееся множеством популистских инициатив, а в мире последнее время предпочтения избирателей сместился от левых партий к правым, чем объясняется, например, успех одиозной «Альтернативы для Германии». Кроме того, всё чаще на планете вспыхивают кровавые конфликты. Насилие практически нон-стоп транслируется политическими СМИ, отчего постепенно стало привычным фоном для современного зрителя.

Слушать Крик души: как изменился хоррор в 2024 году
Претерпели эволюцию и злодеи. Зомби и маньяков стали затмевать потусторонние силы, что отражает дезориентацию людей, готовых видеть причиной мирового абсурда инфернальные происки. Многие современные хорроры вообще отличаются депрессивной атмосферой, отражающей человеческое бессилие как-то повлиять на творимое зло. И герои, и зрители нередко оказываются в позиции беспомощных наблюдателей.

Ужасающий (2016)
фото: «Ужасающий» (2016) / Epic Pictures Releasing

Современный мир вступил в фазу социально-политического кризиса, вот и американский хоррор активно транслирует декадентские настроения, заставляющие вспомнить немецкий экспрессионизм, чей расцвет пришелся на тяжелые послевоенные годы. Можно сказать, основной тренд последних лет — радикализм без стремления предложить стройную мифологию. Современная жизнь столь непредсказуема, что режиссеры, отказавшись от философии, визуализируют готовность людей видеть угрозу буквально во всем.

Андрей Волков
