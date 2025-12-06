Семерых одним ударом: экстрим, торты и перфекционизм Пак Чхан Ука

анонс

«Дело семейное» с Каей Скоделарио, новые «Елки» и еще 10 фильмов декабря

1 декабря

«Сто дней после детства»: инструкция по спасению от реальности от Сергея Соловьева

«Внутренняя эмиграция» Сергея Соловьева: как построить личный рай без визы и билетов, когда внешний мир сошел с ума