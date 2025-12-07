Индийская кинофантастика: влюбленные роботы, неуловимые невидимки и добрые пришельцы

Осенью 2023 года мы открыли рубрику про сай-фай малоизвестных широкому зрителю национальных кинематографий, начав, как и в случае с макабром, с Мексики, Бразилии, Аргентины и других стран Центральной и Южной Америки. Затем мы побывали в фантастических мирах Африки, Ближнего Востока и Индонезии, а недавно поведали об индийских образцах жанра, посвященных путешествиям во времени. В этом материале продолжится нашу одиссею по кинофантастике Индии.
Всю вторую половину ХХ века индийские кинематографисты искали свой путь в научно-фантастическом жанре и подыскивали подходящие для себя темы. Однако им долгое время мешал низкий уровень спецэффектов, пока в новом тысячелетии не случился технологический бум. Первой ласточкой бурного развития компьютерных технологий стала лента «Ты не одинок», вышедшая в 2003 году. Успех картины вдохновил продюсеров не жалеть деньги на визуальные эффекты — и стало появляться всё больше фантастических (во всех смыслах) работ. Но, как это часто бывает в индийском кино, часть из них представляет собой ремейки или откровенный плагиат западных образцов жанра. Например, мелодраматичный «Чужой
» с участием первых звезд Болливуда (Абхишек Баччан
, Бипаша Басу
, Приянка Чопра
, Шах Рукх Кхан
, Прити Зинта
), исполнивших финальную песню, отсылает к сюжету выдающегося фильма Виктора Сальвы
«Пудра
». Гротескная романтическая комедия Вивека Шармы
«Кто знает, что случится завтра?
» имеет сходство с «Пророком
» Ли Тамахори
с Николасом Кейджем
. Любопытная лента «Андроид Кунджаппан, версия 5.25
», чье действие частично происходит в Санкт-Петербурге, сюжетно связана с трагикомедией Джейка Шрейера
«Робот и Фрэнк
» с Фрэнком Ланджеллой
, Джеймсом Марсденом
, Лив Тайлер
и Сьюзен Сарандон
. «Капитан
» является вариацией на тему «Хищника
» Джона Мактирнана
с Арнольдом Шварценеггером
. А у сериала «Лейла
» с Хумой Куреши
есть немало общего с «Рассказом служанки
», несмотря на то, что он основан на одноименной антиутопии индийского писателя Праяага Акбара.
Тем не менее некоторые индийские кинематографисты способны предложить свой взгляд на сай-фай. В 2010-м на свет появились сразу две такие работы. Боевик «Принц
» с Вивеком Обероем
не без размаха повествует про потерявшего память героя, которого все вокруг называют супервором, а на самом деле у него совсем другой профиль. Перед нами этакий агент 007 местного разлива, чье восприятие усложняет мешанина событий и боевых действий. Ну а культовый в определенных кругах «Робот
» С. Шанкара
с Раджиникантом
и Айшварией Рай
не нуждается в особом представлении: многие видели, что вытворяет титульный персонаж данной ленты. Спустя восемь лет Шанкар вернулся к полюбившемуся герою в сиквеле «Робот 2.0
», позвав на роль главного антагониста Акшая Кумара
, а Эми Джексон
— в качестве девушки-андроида, в которую влюбляется Читти. Обе части заработали на двоих более $19 миллионов, что позволило дилогии стать третьей по прибыльности индийской киносерией. Впрочем, из-за безумия, творящегося на экране, эти фильмы трудно воспринимать всерьез.
«Робот». Трейлер на языке хинди
Особое место в фантастике Индии занимают мифология, древняя история и религия. Эй А Муругадос
в 2011-м представил зрителям остросюжетный боевик «Седьмое чувство
» с Сурией Шивакумаром
, Шрути Хасан
и Джонни Три Нгуеном
. Главный герой ленты пытается при помощи генной инженерии вернуть навыки легенды прошлого и использовать их, чтобы спасти Индию от смертельной вирусной атаки со стороны Китая. Несмотря на эффектность схваток и исторические отсылки к мифическим временам, фильм вызывает зубной скрежет. Как и мистическое фэнтези «Агатия
», где речь идет про стародавние знания и лекарство от рака, изобретенное опять же древними индусами. Тайгер Шрофф
, талантливый танцор и страстный поклонник Брюса Ли
, сыграл сразу в двух неоднозначных картинах, связанных с местными поверьями и мифами. В комедии «Летающий Джатт
» его персонаж получает сверхспособности от священного дерева и возвращает веру людей в сикхов, которые некогда управляли целой империей. А в постапокалиптическом боевике «Ганапатх
» Шрофф предстал в образе предсказанного народного мстителя, которому помогли обрести силы Крити Санон
и Амитабх Баччан
. Финал данной ленты обещал продолжение, но из-за кассового провала оно под большим вопросом.
Не забывают индийские режиссеры и про инопланетян. В 2012-м на экраны вышла семейная комедия «Джокер
» с Акшаем Кумаром. Это история ученого, работающего над проектом по общению с пришельцами. Вернувшись в родную деревню Паглапур, он решает улучшить положение её жителей и придумывает аферу с инопланетянами, которая привлекает в эти края СМИ и политиков. Разумеется, в конце концов появляются настоящие гости из космоса, но это не спасло ленту от гнева критиков и зрителей. В прокате «Джокера» объявили «катастрофой», а ругали фильм за все аспекты. Кстати, в Индии иногда снимают картины, которые преимущественно не имеют отношения к фантастике, но жанр раскрывается лишь в финале — либо вообще в сиквеле. Так, например, случилось с боевиком Венката Прабху
«Величайший всех времен
», где под занавес внезапно появляются клоны главного героя в исполнении Виджая
. Некоторые сцены в фильме, кстати, сняты в Москве. А в продолжении мощной драмы «Нищий
» персонажу Виджая Энтони пересаживают мозг богатого двойника, что приводит к непредвиденным последствиям.
«Джокер». Трейлер на языке хинди
Существует также немало работ, сочетающих фантастику и хоррор. Помимо уже известных вам «Существа
» Викрама Бхатта
и «Девяти
» Дженуза Мохаммеда
, в Индии при содействии студии Blumhouse Productions и продюсера Джейсона Блума
сняли мини-сериал «Гуль
» с Радхикой Апте
. События разворачиваются в недалеком будущем, а сюжет сильно похож на «Нечто
» Джона Карпентера
. Только вместо антарктической базы перед нами тюрьма, а пришельца заменила потусторонняя тварь, которая, съев жертву, превращалась в нее. Атмосферно захватывает, но, как и в случае с «Лейлой», есть стойкое ощущение, что в сериале слишком увлеклись феминистскими идеями. Присутствуют пугающие моменты и в «Лабиринте
» Лиджо Джосе Пеллиссери
, повествующем про двух полицейских, застрявших в одной странной деревне. Впрочем, данная картина во многом уступает предыдущей работе режиссера — мрачному фолк-хоррору «Джалликатту
».
В 2018-м, спустя полвека после «Путешествия на Луну
», местные кинематографисты вернулись в космос, сняв сразу два фильма: «Путешествие со скоростью 9000 км/час» и «Тик-тик-тик
». Последний — это приключенческий боевик в духе «Армагеддона
» Майкла Бэя
про гигантский астероид, который несется к нашей планете, чтобы уничтожить миллионы невинных индийцев. Команда спасателей отправляется в космос, чтобы остановить каменного монстра. Её возглавляет знаменитый вор-фокусник со специализацией как у Гудини — маг-эскапист. Лента пользовалась кассовым успехом, но имеет целый ряд ошибок и допущений, которые сводят на нет всю жанровую привлекательность.
При участии индийских кинокомпаний была создана еще парочка известных голливудских картин. В 2008-м культовый режиссер индийского происхождения М. Найт Шьямалан
поставил «Явление
» с Зои Дешанель
и Марком Уолбергом
про эпидемию самоубийств, охватившую Землю. Через девять лет вышел ремейк аниме «Призрак в доспехах
» в постановке Руперта Сандерса
со Скарлетт Йоханссон
в титульном образе. Она же возглавила актерскую команду недавнего боевика Гарета Эдвардса
«Мир Юрского периода: Возрождение
».
Для продолжения знакомства с индийской кинофантастикой предлагаем вашему вниманию 20 образцов жанра.
«Мистер Индия» (1987)
«Мистер Индия». Трейлер на языке хинди
Классическая романтическая история Шекара Капура
про скрипача и филантропа Аруна Верму (Анил Капур
), который арендует старый дом, чтобы заботиться о десяти сиротах. Из-за отсутствия денег он решает сдать комнату журналистке Симе Сохни (Шридеви
) и влюбляется в нее. Тем временем в наследство от погибшего отца-ученого ему достается маскировочное устройство, за которым охотится суперзлодей Могамбо (Амриш Пури
) с наполеоновскими замашками. Вскоре в городе объявляется супергерой-невидимка Мистер Индия, чтобы противостоять козням и злодеяниям антагониста. Он предпочитает контактировать только с Симой, и та влюбляется в него, не подозревая, что это Арун. Картина, вышедшая на больших экранах страны 29 мая 1987 года, имела коммерческий успех на родине и в Поднебесной, став вторым по сборам в национальном прокате за год (после «Правила»). Заработавший $7,72 миллиона при бюджете в $2,93 миллиона фильм получил широкое признание кинокритиков и считается одним из самых знаковых и влиятельных в истории индийского кино (его часто включают в списки фильмов, обязательных к просмотру для знакомства с местной кинематографией). В 2013-м Шридеви получила специальную награду на 58-й церемонии вручения премии Filmfare Awards.
Шекар Капур является большим поклонником комиксов и не только мечтал снять фильм о супергероях, но и сочинил несколько графических историй. Поэтому он с радостью согласился поработать над «Мистером Индией». Основные съемки стартовали 6 июля 1985-го. По словам режиссера, картину «приходилось снимать медленно из-за трюков и технических новшеств»
. Для съемок эпизодов с Могамбо на студии RK Studio была построена большая декорация. Начальный эпизод, в котором группа правительственных чиновников высаживается из тяжелобронированных транспортных средств, снималась в женском колледже София в Мумбаи. Сцены, где Шридеви переодевается в Чарли Чаплина
, заняли от 30 до 35 дней. В интервью в декабрьском номере журнала Filmfare за 1992-й она назвала эти сцены «самыми любимыми»
и призналась, что съемочная группа была в восторге от нее в костюме Бродяги. Песню Kate Nahin Kat Te снимали в Шринагаре. Съемочный период составил 350 дней. Капур попросил монтажеров вырезать несколько фраз «Могамбо счастлив»
, так как, по его мнению, она слишком часто повторялась в фильме, но его заверили, что эта реплика понравится зрителям. Оператор Питер Перейра использовал механические эффекты, чтобы сделать персонажа Анила Капура невидимым, и технику покадровой съемки для его следов. После выхода картины Капура стали называть «индийским Стивеном Спилбергом»
, а сам фильм пересняли на тамильском языке и на каннада — обе версии вышли в 1989-м. В 2011-м впервые заговорили о 3D-сиквеле под названием «Мистер Индия 2», однако из-за смерти Шридеви и солидного возраста режиссера (ему на днях исполнилось 80 лет) фильм так и не был запущен в производство.
«Ты не одинок» (2003)
«Ты не одинок». Трейлер на языке хинди
Увлекательная романтическая история Ракеша Рошана
, сочетающая в себе «Инопланетянина
», «Поющих под дождем
» и комиксы, начинается с того, что ученый Санжай Мехра (Ракеш Рошан), одержимый идеей вступить в контакт с неземной жизнью, создает компьютер, способный отправлять послания в космос. Его мечта становится реальностью, когда, в ответ на сигнал компьютера, в небе появляется космический корабль. Но прежде чем Санжай смог насладиться успехом, он попадает в автокатастрофу с беременной женой Соней (Рекха
). Ученый умирает, но у него рождается сын Рохит (Ритик Рошан
) — ребенок с особенностями развития, чья жизнь превращается в пытку. Его единственная подруга — Ниша (Прити Зинта), чье сострадание притягивает её к главному герою. Однажды Рохит находит старый компьютер отца и просит Нишу помочь ему. Их поражают картины и конструкции, которые появляются на мониторе, а потом они продолжают экспериментировать с машиной, пока не прилетает пришелец Джаду, который наделяет Рохита сверхспособностями.
Режиссер загорелся идеей фильма, когда увидел, как его пятилетняя внучка смотрит сериал о внеземной жизни на канале Cartoon Network. Ракеш отрицал, что черпал вдохновение в «Инопланетянине», да и сюжет, как мы уже знаем, больше связан с историей, придуманной Сатьяджитом Раем
в 60-х. На главную роль Рошан позвал голубоглазого сына Ритика, которому ради роли пришлось похудеть на восемь килограммов, изменить прическу и носить свободную одежду, чтобы скрыть хорошо сложенное тело. На роль Ниши претендовали Айшвария Рай и Карина Капур
, однако первая не подошла по возрасту, а вторая отказалась, поскольку сотрудничала с актером во многих фильмах. Роль Сони была специально написана под Рекху. Съемки картины стартовали 12 ноября 2001-го. Оператор использовал тени и дым, чтобы сделать декорации темными для сцен с инопланетянами, так как столкнулся с трудностями, когда пытался снять их при ярком свете. Космический корабль, на котором Джаду посетил Землю, построили за год. Снимали на Бали и в других регионах Индии, в Западной Европе и Новой Зеландии. По словам Ракеша Рошана, существовало две версии кульминации: в первой Рохит потерял силы после того, как Джаду покинул Землю, а во второй пришелец сохранил его возможности. Выслушав мнения коллег, он решил использовать вторую концовку. Съемки закончились в марте 2003-го. За спецэффекты отвечали американские художники Марк Клоб и Крейг Мамма. Премьера картины состоялась 8 августа 2003-го, и при четырехмиллионном бюджете она заработала $9,7 миллиона, что сделало её вторым по кассовым сборам индийским фильмом года. На счету ленты 35 престижных национальных наград.
«Крриш». ТВ-ролик на языке хинди
Успех картины породил целую вселенную, включающую мультсериалы, комиксы и игры. В Индонезии по мотивам создали мыльную оперу, а Nickelodeon India выпустил многосерийный спин-офф про Джаду. В ноябре 2004-го в одном из интервью Ритик Рошан объявил, что его отец начал производство сиквела по сценарию, написанном за восемь—девять месяцев. В супергеройском фильме «Крриш
» актер предстал перед зрителями в образах Рохита и его сына Крриша. Рекха вернулась к роли матери, а Зинту заменили на Приянку Чопру. Теперь главный герой противостоит злодею в исполнении Насируддина Шаха
, а в целом фильм получился близким по духу голливудским кинокомиксам. Бюджет составил 500 миллионов рупий ($5,9 млн), основные съемки начались в марте 2005-го и продлились до января 2006-го. Локации были найдены в Сингапуре и Индии. «Крриш» вышел в прокат 23 июня 2006-го и получил неоднозначные отзывы критиков из-за отсутствия Зинты. Но это никак не отразилось на кассовых сборах. Спецэффекты и экшн привлекли в кинотеатры много зрителей — работа династии Рошанов вновь стала второй по кассовым сборам за год, заработав более $12 миллионов. У продолжения также немало наград, хотя очарование оригинала уже было утрачено.
«Крриш 3». Трейлер на языке хинди
«Крриш 3
» с Рошаном и Чопрой анонсировали в декабре 2006-го. Название подобрали по аналогии с серией «Рэмбо
», чей первый фильм назывался «Первая кровь
». На роль антагониста претендовали Аджай Девган
и Шах Рукх Кхан, но в итоге она досталась Вивеку Оберою. Злодейкой планировали стать Жаклин Фернандес
, Эша Гупта
, Наргис Факхри, Читрангда Сингх и Бипаша Басу, но создатели остановили выбор на Кангне Ранаут
. Раджпала Ядава
пригласили сыграть друга Крриша. Первоначально фильм хотели выпустить в формате 3D, но от этой идеи отказались. Съемки проходили с декабря 2011-го по июнь 2012-го. Снимали в Мумбаи, швейцарских Альпах и Иордании. На создание визуальных эффектов ушло полтора года. Премьера состоялась 4 ноября 2013-го, а картина стала четвертой по сборам за год. Критики разругали триквел за неоригинальность, с чем трудно не согласиться. И всё равно вселенная, созданная династией Рошанов, занимает десятое место среди самых кассовых киносериалов Индии. А в недалеком будущем нас ожидает её расширение: старт съемок «Крриша 4» запланирован на лето 2026-го, а релиз — на 2027-й. На этот раз Ритик сам займет режиссерское кресло.
«Второй я» (2006)
«Второй я». Трейлер на языке хинди
Бипаша Басу, Афтаб Шивдасани
, Рахул Дев
, Пареш Равал
и Тинну Ананд
в остросюжетном боевике об опасностях клонирования. Молодой ученый Сидхартх Сардесаи, одержимый новыми технологиями и наукой, решает клонировать себя, когда находит спонсора. В результате эксперимента ему удалось создать двойника, но тот сбегает из лаборатории, пока создатель спит. Вскоре в городе появился очень агрессивный человек, и полиция арестовывает Садхартха, поскольку он выглядит точь-в-точь как подозреваемый. Ученый осознает, что у него всё получилось, и теперь ему нужно остановить клона-злодея.
Производство ленты началось в 2003-м, а в прокат она вышла 1 сентября 2006-го. Фильм обернулся коммерческим провалом, но тем не менее представляет собой любопытный образец сюжета о клонах, отсылающий к «Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда
» Роберта Льюиса Стивенсона и голливудским картинам 1930-1950-х о безумных ученых. И, конечно же, Бипаша Басу как всегда прекрасна в качестве неоднозначного персонажа.
«Мое небо» (2007)
«Моё небо». Трейлер с английскими субтитрами
Еще один взгляд на двойственность человеческой натуры, на сей раз более морально-философский, чем «Второй я». Перед нами драматическая история подростка с аутизмом Буддхи (Дхрув Пиюш Панджуани). Все стремления родителей в блистательном исполнении Ирфана Кхана
и Шобаны
направлены на то, чтобы вылечить сына. Чтобы сделать ребенка гением, пара вводит ему в организм препарат, изобретенный ученым Сатьей (Анупам Кхер
), но позже сталкивается с ужасными последствиями.
Арт-хаусная фантастическая драма была задумана в 1999-м режиссером Каушиком Роем, который вдохновился идеей сына Орко. По словам постановщика, картина посвящена табуированной в индийском обществе теме аутизма и несет в себе послание для родителей, у которых слишком амбициозные мечты. Премьера «Моего неба» в кинотеатрах Индии состоялась 7 сентября 2007-го, а в 2008-м — международные премьеры на кинофестивалях в Торонто, Сан-Луисе и Штутгарте. Лента получила множество наград на различных смотрах и неоднозначные отзывы критиков, которые спорили о режиссуре и сюжете, но высоко оценили актерскую игру, темы и идеи. Фильм считается одним из самых обсуждаемых в 2007-м.
«Остановись, мгновение!» (2009)
«Остановись, мгновение!». Трейлер на языке хинди
Режиссерский дебют Джихангира Сурти представляет собой примечательный романтический триллер про фотографа-неудачника Рэя Ачарью (Нейл Нитин Мукеш). Парню хронически не везет до тех пор, пока ему в наследство от дедушки не достается «особая» фотокамера, которая умеет предсказывать будущее. Сила этой камеры меняет судьбу главного героя за одну ночь. Ему удается привлечь внимание и любовь сексапильной Сими (Бипаша Басу), работающей в клубе диск-жокеем. Жизнь превращается в сказку, которая, казалось бы, должна так и продолжаться. Но, как говорится, вместе с большой властью приходит и большая ответственность. А в случае Рэя также большая опасность. Ему теперь предстоит встретиться с темной стороной реальности. И бороться не только с врагами, но и с судьбой.
Из-за разногласий между владельцами мультиплексов и продюсерами фильм, ранее известный под рабочим названием Freeze, имел умеренные кассовые сборы, и в итоге ему удалось собрать в прокате лишь 52,5 миллиона рупий по всему миру. Лента послужила основой для мобильной головоломки Aa Dekhen Zara Jigsaw, выпущенной индийской компанией ASTPL. Финал, кстати, намекал на продолжение, посвященное путешествиям во времени, но с момента выхода о нем ни слуху ни духу.
«Случайный доступ» (2011)
«Случайный доступ». Трейлер на английском языке
Шах Рукх Кхан, Карина Капур, Приянка Чопра, Амитабх Баччан, Арджун Рампал
, Сатиш Шах
, Далип Тахил
, Санджай Датт
, Бен Хоук
и Раджиникант в увлекательном семейном приключении, рассказывающем о разработчике видеоигр Шекхаре Субраманиуме. Он трудится в IT-компании, но ему до сих пор не удалось сделать ни одной успешной видеоигры. Шекхар работает над очередным проектом, и это — его последний шанс, иначе он потеряет работу. Кроме того, ему хочется произвести впечатление на своего сына Пратика, с которым никак не складываются нормальные отношения. По подсказке сына он решает сделать отрицательного героя сильнее положительного и создает предельного злодея видеоигр. Над воплощением идеи работают аниматор Акаши и Дженни, которые использует фотографию Шекхара для создания главного героя Джи Первого, оставив главного антигероя Ра Первого без лица. Во время презентации проект имеет успех, а Пратик сразу же опробует игру и доходит до второго уровня. Разгневанный его успехом, Ра Первый проникает в реальный мир. Узнав об этом, Шекхар пытается спасти сына, но погибает от рук Ра Первого. Теперь только один герой сможет помочь Пратику – Дживан, копия отца. Он не просто защитник, не просто герой игры, он – друг. Но главной битвы за жизнь не избежать. Джавану придется сразится с Раваном, чтобы защитить мальчишку и наш мир.
Название картины Анубава Синхи вдохновлено персонажем индуистской саги Раваной. По словам режиссера, идея к нему пришла в 2005-м, когда он увидел по телевизору рекламу, в которой дети дистанционно управляли человеком. Основные съемки стартовали в марте 2010-го и проходили в Индии и Великобритании под контролем международной команды до лета 2011-го. Постпродакшн включал в себя работу над 3D и визуальными эффектами, последние были признаны технологическим прорывом среди местных фильмов. Кинематографисты заимствовалии идеи из видеоигр, включая быстрые переходы между сценами от первого и третьего лица. Также были использован прием замеделения времени. С бюджетом в 150 крор «Случайный доступ» стал самым дорогим индийским фильмом на момент выхода, превзойдя тем самым «Робота» (этого персонажа можно увидеть в одной из сцен). Создатели столкнулись с проблемами, связанными с плагиатом, утечками контента и авторскими правами. Нашлись недовольные и в Южной Индии. В частности, людям не понравилось, что персонаж Кхана смешивает творог с лапшой. Премьера состоялась 24 октября 2011-го, и критики хвалили ленту за визуальные эффекты, последовательность действий, режиссуру, музыку и актерскую игру Кхана и Рампала, а ругали за сценарий. Творение Синхи стало третьим самым кассовым индийским фильмом года внутри страны и вторым самым кассовым фильмом года в мире, заработав 24 млн $ по всему миру при 18-миллионном бюджете в 18 млн. На его счету несколько престижных наград, включая четыре премии Международной индийской киноакадемии. По фильму создали цифровые комиксы и игры Ra.One – The Game и Ra.One Genesis. Сейчас спецэффекты из картины выглядят устаревшими, хотя сюжетно они обоснованны. Особенно в финальной схватке, происходящей внутри игры.
«Другой» (2012)
«Другой». Трейлер на языке хинди
Кэй Ви Ананд
поставил остросюжетный боевик на тамильском языке про Акилана и Вималана в исполнении Сурии Шивакумара — сиамских близнецов генетика Рамачандрана (Сачин Кхедекар
), чья компания производит «Энергион» — пищевую добавку, которая обещает сделать из детей гениев. Когда российская журналистка Волга сообщает им, что с «Энергионом» что-то не так, и ее при загадочных обстоятельствах находят мертвой, жизнь братьев переворачивается с ног на голову. Вималан погибает, и его сердце пересаживают Акилану, а дальнейшее расследование приводит аж ко временам развала Советского Союза и правде о том, что братья были созданы из ДНК нескольких талантливых людей. Ленту обвиняли в плагиате, усмотрев в ней общие черты с тайским хоррором «Неразлучные
» и американской комедией «Застрял в тебе
», хотя при желании можно приплести сюда и «Про уродов и людей
» Алексея Балабанова
. Для отечественного зрителя картина интересна, прежде всего, русским следом.
Режиссер задумал снять это кино в 2007-м после прочтения статьи о сиамских близнецах Чанге и Энге Банкер, живущих в Таиланде. История понравилась и Сурие, однако дуэту пришлось заморозить идею из-за недостаточно развитых технологий. Оригинальное название Maattrraan с повторяющимися буквами отражает тему фильма. В мае 2011-го к актерской команде присоединилась Каджал Аггарвал
в качестве исполнительницы главной женской роли Анджали. Съемки начались 22 июля того же года в Ченнаи. Часть сцен отсняли на границе с Пакистаном, в Латвии и на Балканах в Хорватии, Сербии, Албании и Македонии, а другие эпизоды — в декорациях, построенных на студии в Хайдарабаде. В феврале 2012-го команда отправилась в США ради технологии захвата движений. Съемки завершились в Норвегии. На экраны страны картина вышла 12 октября 2012-го, собрала неплохую кассу и получила несколько наград. Примечательно, что впоследствии кадры из фильмов с Сурией стали мемом из-за совпадений с реальными событиями, произошедшими по всему миру. В частности, в «Другом» предсказали запрет России на участие в Зимних Олимпийских играх 2018 года.
«Муха» (2012)
«Муха». Трейлер на языке хинди
Залихватская экшн-комедия с элементами фэнтези, мистики и фантастики от создателя хитов «RRR: рядом ревет революция
» и «Бахубали
» С. С. Раджамоули
. Главный герой — симпатичный и обаятельный парень Нани
— влюбляется в Саманту (Саманта Рут Прабху
), и та отвечает ему взаимностью. Но в этой истории есть третий — на девушку положил глаз настоящий бандит (Судип
), который не остановится ни перед чем, чтобы заполучить желаемое. Он убивает Нани, но тот перед смертью клянется отомстить. Чтобы не оставить ни о чем не подозревающую девушку рядом с убийцей и воздать тому по справедливости, парень возрождается. Но родиться вновь человеком — это означает долгие годы взросления, а Нани не может ждать. И он соглашается возродиться комнатной мухой, чей срок жизни составляет 17 дней. И неважно, что наш герой очень маленький — бандитам все равно несдобровать. Этакие Давид и Голиаф по-индийски.
Идея этого веселого фильма возникла в середине 1990-х в голове сценариста Виджайендры Прасада. В разговоре со своим сыном Раджамоули он пошутил о мухе, которая хотела отомстить человеку, а позднее написал сценарий для англоязычного фильма, чье действие происходит в Америке 1830-х, в котором афроамериканский мальчик погибает, пытаясь освободить свою семью от рабства, и перевоплощается в муху. Сын пересмотрел концепцию и решил сделать «Муху» двуязычным фильмом на телугу и тамильском — каждую сцену снимали дважды. Нани закончил съемки своих сцен за 25 дней, а Судип считал своего персонажа «плохим парнем»
с «серыми оттенками»
, а не антагонистом. Производство картины началось с официальной церемонии запуска 7 декабря 2010-го в Хайдарабаде, а сами съемки — 22 февраля 2011-го. Съемочный процесс чуть не сорвался из-за спора между работниками киностудии и продюсерами, но в конце февраля 2012-го команда уже смогла приступить к постпродакшну. На площадке в основном использовались камера Arri Alexa, фиксированный объектив и краны Scorpio и Strada, а для макросъемки — зондовый объектив и высокоинтенсивное освещение. Оператору также понадобились специальный объектив с минимальной диафрагмой f8.0, камеры GoPro и Phantom Cam — некоторые сцены снимались со скоростью 2000 кадров в секунду. Раджамоули планировал завершить работу над изображениями мух за четыре месяца, но потребовалось 14. 90 % работы, связанной с анимацией, было сделано в Хайдарабаде, оставшиеся десять процентов были завершены в Штатах. Фильм, вышедший в прокат 6 июля 2012-го, заработал около 23 миллионов долларов, получил массу призов и понравился критикам и коллегам по цеху.
«ПиКей» (2014)
«ПиКей». Трейлер на языке хинди
Блистательная сатирическая комедия Раджкумара Хирани с великолепным Аамиром Кханом
в титульной роли, очаровательной телерепортершей с лицом Анушки Шарма
, Боманом Ирани
и Санджаем Даттом высмеивает, в частности, суеверия и лжепророков, а в целом, все религиозные течения и их догмы. Инопланетянин ПиКей высаживается на Землю в городе, расположенном в пустыне Раджастан, для изучения человеческой природы и жизни на Земле. Но планета встретила его довольно грубо — у него украли пульт дистанционного управления, с помощью которого он держал связь с космическим кораблем. Теперь он должен найти пульт, а до тех пор ему придется выживать на Земле по-своему. Пришелец начинает задавать вопросы (началось все с «Как мне поговорить с Богом?»
), которые никто не спрашивал раньше. Его детское любопытство приводит к катастрофическим последствиям. Люди, сформировавшиеся на протяжении многих поколений, вынуждены переоценивать свой мир, глядя на него невинными глазами ПиКея. Картина с бюджетом в 1,22 миллиарда рупий, выпущенная 19 декабря 2014-год, получила признание критиков и зрителей, а также множество наград, включая две премии Filmfare Awards, пять премий Гильдии продюсеров, две премии Screen Awards и приз Telstra People's Choice Award на Индийском кинофестивале в Мельбурне. «ПиКей» является первым индийским фильмом, собравшим более семи миллиардов рупий и 118 миллионов долларов США по всему миру, тем самым став самым кассовым индийским фильмом всех времен на тот момент. Картина до сих пор входит в число 50 самых кассовых фильмов Индии и занимает девятое место в списке самых кассовых индийских киноработ всех времен.
На создание фильма ушло пять лет, а на его написание — три года. После успеха «Трех идиотов
» Раджкумар Хирани вместе со сценаристом Абхиджитом Джоши начали работу над следующим сценарием. Они написали историю о персонаже, который обладал способностью проникать в разум другого человека, чтобы сделать его лучше, но после года работы она оказалась похожей на «Начало
». Тогда дуэт переработал сценарий, изменив весь тон и ракурс. У будущего фильма было несколько рабочих названий: Talli, Ek Tha Talli и Ek Tha Tiger. Для роли Кхан разработал особую внешность и манеры. Он сменил девять костюмов, съел более 10 тысяч блюд из бетеля, чтобы добиться нужного цвета во рту и на губах, носил зеленые контактные линзы, не моргал во время разговора и выучил бходжпури. Над визуальными эффектами работала компания Riva Digital. Имран Кхан и Ранбир Капур
рассматривались на роль, которая в итоге досталась Сушанту Сингху Раджпуту
. Джунаид Кхан, сын Аамира Кхана, работал помощником режиссера. Поиски локаций начались в июле 2012-го. Позднее режиссер заявил, что основные съемки начнутся в середине января 2013-го в Дели и Раджастане, чтобы «запечатлеть зиму Дели»
. Съемки официально стартовали 1 февраля 2013-го, в июне того же года съемочная группа провела неделю в бельгийском Брюгге, а в Дели 26-дневный съемочный период начался 27 сентября. На основе фильма компания Indiagames создала одноименную мобильную игру. Разумеется, многочисленные религиозные фанатики были против картины, но ее успеху это никак не помешало, скорее даже наоборот, иски и жалобы подогрели интерес к киноработе. Поговаривают, что у ленты будет продолжение, на которое намекал финал оригинала.
«Я» (2015)
«Я». Трейлер на языке хинди
Викрам
, Суреш Гопи
и Эми Джексон в романтическом экшн-триллере С. Шанкара про калеку-горбуна, который похищает невесту и держит ее в заложниках, в то время как его связь с ней и его целями раскрывается в серии флэшбэков, которые разворачиваются по мере того, как он начинает мстить. Когда-то монстр был бодибилдером и супермоделью, пока враги не изуродовали его, введя ему вирус. Переосмысление сюжетов «Собора Парижской Богоматери
» и «Красавицы и чудовища
» вышло на экраны страны 14 января 2015-го, получило положительные отзывы и собрало 240 крор по всему миру, став одним из самых кассовых тамильских кинолент всех времен и самым кассовым фильмом Викрама до первой части «Сына Кавери». Викрам удостоен премии Filmfare Award за лучшую мужскую роль.
О грядущем фильме впервые рассказал осенью 2010-го Раджиникант. По словам актера, 15 лет назад к нему обращался Шанкар с предложением трех сюжетных линий. Звезде понравились два сценария, которые в итоге были реализованы, а к третьему, про горбуна, он отнесся скептически и отказался. Пластический грим для звериного образа главного героя предоставили Шон Фут и Давина Ламонт, а дополнительный грим был выполнен Кристиеном Тинсли и Домини Тилл. У ленты было несколько альтернативных названий: Thendral, Therdal, Azhagan и Aanazhagan, пока режиссер не решил, что название будет состоять из одной буквы алфавита — I. Именно так называется вирус, которым заразили главного героя. На ключевые роли претендовали Приянка Чопра, Эвелин Шарма, Саманта Рут Прабху, Джива, Асин
, Дипика Падуконе
и даже Арнольд Шварценеггер, который является образцом для подражания для персонажа Викрама. Основные съемки картины с бюджетом менее 12 миллионов долларов начались 15 июля 2012-го. Съемочная группа провела 50 дней в Китае. Съемки также проходили в Ченнаи, Бангкоке, Джодхпуре, Кодаиканале, Поллачи, Бангалоре и Майсуре. Одну из песен снимали в течение 40 дней. Для съемок Викраму пришлось сильно набрать вес (под 110 килограмм), так как ему приходилось носить громоздкие костюмы. Съемочный период завершился в сентябре 2014-го. Работа над визуальными эффектами началась в середине января того же года и продолжалась более девяти месяцев. Спустя семь лет вышел снятый на тамильском и каннада триллер «Доктор 56
» со схожим сюжетом, в котором обезображенный мститель теряет контроль над своим телом по истечении 56 минут.
«Атака на любовь» (2016)
«Атака на любовь». Тизер на английском языке
Еще одна фантастическая работа с Викрамом. По сюжету экшн-триллера Ананда Шанкара
после нападения на индийское посольство в Малайзии шеф внешней разведки обращается за помощью к своему бывшему агенту Акилану, чтобы выследить сумасшедшего ученого Лава, который открыл смертельный препарат «Скоростной ингалятор», увеличивающий на некоторое время возможности человеческого тела. Компанию исполнителю ролей протагониста и антагониста составили Наянтара
, Нассер
и Карунакаран
. Лента вышла в прокат 8 сентября 2016-го и получила положительные отзывы критиков и приличную кассу. Наянтаре вручили премию SIIMA за лучшую женскую роль на тамильском языке.
О сотрудничестве режиссера Ананда Шанкара и Викрама впервые объявили в октябре 2014-го. Звезда скептически относился к постановщику после просмотра его дебюта, но все-таки предложил ему написать для него историю. Месяц спустя он ознакомился со сценарием, и ему понравились тема и развитие персонажей. Поначалу на роли главных актрис подписались Каджал Аггарвал и Прия Ананд, а съемки картины под рабочим названием Marma Manithan должны были стартовать в Малайзии в июне 2015-го. Однако из-за производственных споров в касте появилась Бинду Мадхави, а производство картины остановили. В итоге Викрам устал ждать и переключился на другую работу. Когда возникшие проблемы были улажены, старт съемок перенесли на декабрь 2015-го. Актерский состав за это время вновь изменился, как и съемочная команда. Съемки прошли в Ченнаи, Ладакхе, Бангкоке и Малайзии, а завершились они в марте 2016-го. Несмотря на неурядицы, у создателей получилось прелюбопытное зрелище в духе голливудских шпионских боевиков с очень необычным злодеем.
«Проект Маяван» (2017)
«Проект Маяван». Трейлер на языке хинди
Сандип Кишан, Лаванья Трипатхи
и Джеки Шрофф
в тамильском малобюджетном триллере Си Ви Кумара про молодого полицейского Кумарана, который замечает связь между убийствами. При этом убийцы были разными, однако пересекались друг с другом, после чего одинаково себя вели, да и почерк злодеяний один и тот же. Кто за этим стоит и как смерти связаны с научными изысканиями одного ученого, и предстоит выяснить главному герою этой любопытной ленты, посвященной человеческому сознанию. Картина вышла 14 декабря 2017-го и имела средние кассовые сборы в прокате в Ченнаи. В начале того же года, кстати, состоялась премьера «Гедониста
» со схожим сюжетом, создатели которого явно вдохновлялись боевиком Джона Ву
«Без лица
».
Продюсер Си Ви Кумар приступил к работе над режиссерским дебютом в июне 2014-го, подписав контракт с Навином Чандрой, согласившимся на главную роль. Производство фильма началось в том же месяце, однако затем его создание отложили. Постановщик вернулся к своей идее в сентябре 2015-го, а место Навина занял Сандип Кишан. Лаванью Трипатхи в образе главной героини — психолога Атхираи — команда видела изначально, но из-за ее плотного графика на роль также пробовались Кирти Суреш и Амира Дастур
, а с Таапси Панну даже подписали контракт. Однако ленту вновь положили в долгий ящик, после чего Трипатхи присоединилась к актерскому составу. Съемки в итоге стартовали лишь в середине февраля 2016-го. Несмотря на среднюю кассу, в мае 2024-го объявили о сиквеле фильма с Кумаром в качестве режиссера и Кишаном в роли Кумарана.
«Путешествие со скоростью 9000 км/час» (2018)
«Путешествие со скоростью 9000 км/час». Трейлер на языке хинди
Санкалп Редди
под явным впечатлением от «Гравитации
» поставил на телугу приключенческий триллер с Варуном Теджем, Адити Рао Хидари
и Лаваньей Трипатхи про инженера-конструктора Дева, который уже много лет трудится над созданием нового космического аппарата под названием «Випраян». С помощью этого корабля ученые планируют досконально изучить обратную сторону Луны. К сожалению, все труды главного героя пропадают даром, поскольку после запуска в космос аппарат перестает отвечать на команды из центра управления. После этого провала Дев переживает еще и тяжелейшую трагедию — погибла его девушка. Он увольняется из конструкторского бюро и отправляется жить в деревню. Там он устраивается на работу простым учителем. Проходит несколько лет, и судьба дает Деву еще один шанс, который он просто обязан использовать, как полагается.
Основные съемки начались 19 апреля 2018-го и завершили 1 октября. Многие сцены были сняты в условиях невесомости в Хайдарабаде. Некоторые важные сцены были сняты в Университете Махиндра, игравшем роль Индийской организации космических исследований. Картину представили публике 21 декабря 2018-го. Критикам не понравилась излишняя мелодраматичность фильма, но они высоко оценили его производственную ценность. В целом лента гораздо ближе к реалистичному показу космических полетов, чем более успешный «Тик-тик-тик».
«Умный Шанкар» (2019)
«Умный Шанкар». Трейлер на языке хинди
Эффектный и запоминающийся экшн-триллер Пури Джаганнадха
повествует на телугу о наемном убийце Шанкаре (Рам
), который пускается в бега после устранения цели и в конечном итоге обнаруживает, что в его мозг перенесли воспоминания погибшего полицейского для того, чтобы найти злодеев. Компанию исполнителю титульной роли составили Набха Натеш
, Пунит Иссар
и Ашиш Видьятхи
. Фильм, вышедший 18 июля 2019-го, стал хитом проката.
Основные съемки стартовали в январе 2019-го в Хайдарабаде. Первый этап завершился в феврале 2019-го, второй этап прошел на Гоа в марте, третий этап — в Варанаси, а боевые сцены отсняли в апреле. Съемочный период подошел к концу в мае 2019-го. Картина получила неоднозначную критику, но была обласкана наградами. В конце лета 2024-го лента обзавелась продолжением, с треском провалившимся в прокате.
«Мурали-молния» (2021)
«Мурали-молния». Трейлер с русскими субтитрами
Камерная супергероика про обычного портного Джейсона (Товино Томас), обретшего после удара молнии сверхспособности. Впереди его ждет схватка с неожиданным противником — им оказался местный изгой Шибу (Гуру Сомасундарам) с явными отклонениями развития, также пострадавший от молнии. В отличие от главного героя он не отличается высокой моралью и любит с детства только одну женщину. Воспользовавшись тем, что в деревне появился герой в маске, злодей списывает на него свои преступления, подписываясь так же, как Мурали-молния. Фильм должен был выйти на экраны в конце 2020-го, но из-за пандемии COVID-19 релиз несколько раз переносили. В итоге его выпустили на стриминговой платформе Netflix, и он стал третьей индийской кинокартиной, вошедшей в топ-10 лучших неанглоязычных фильмов сервиса. Премьера состоялась на кинофестивале в Мумбаи 16 декабря 2021-го, а мировая премьера — в канун Рождества того же года. Ленту одобрили как критики, так и зрители, а профессинальное сообщество отметило десятком наград. Создатели обещают, что зрители увидят продолжение истории.
О «Мурали-молнии» впервые заговорили в январе 2019-го. Режиссер Бэйзил Джозеф принимал активное участие в написании сценария фильма и задолго до съемок руководил компьютерной графикой. Товино Томас много тренировался для роли супергероя. Производство началось в декабре 2019-го. После завершения основных съемок в Аллеппи команда направилась в округ Ваянад для дальнейшей съемки, а несколько сцен было отснято в Манатхавади в феврале 2020-го. Спустя месяц съемки пришлось приостановить из-за карантина, и команда вернулась к работе лишь через год. В марте 2021-го в Карнатаке группа построила большую церковную декорацию, похожую на предыдущую, разрушенную в мае 2020-го вандалами из правых группировок, и продолжила съемки в округе Хассан, но в апреле работу пришлось прекратить из-за того, что у Томаса диагностировали ковид, а в стране началась вторая волна пандемии. После ряда приостановок съемки все-таки завершились 25 июля 2021-го, а окончательный монтаж был готов к середине сентября. Бюджет ленты составил 18 крор рупий. По мотивам фильма написали графический роман.
«Финч» (2021)
«Финч». Трейлер с русскими субтитрами
Камерная постапокалиптическая мелодрама Мигеля Сапочника
с Томом Хэнксом
в титульной роли, сильно напоминающая по духу «Изгоя
» Роберта Земекиса
, который, кстати, и выступил продюсером данной картины. По сюжету атмосфера Земли разрушена, Солнце из приятной, теплой, дарующей жизнь звезды превратилось в источник смертельно опасной радиации. Большая часть населения планеты, очевидно, сгорела заживо. Инженеру по имени Финч выжить удалось. Облачившись в защитный костюм и шлем, он в компании молчаливого робота-помощника Дьюи обследует заброшенные склады и магазин в поисках еды для себя и пса по кличке Гудиер. Заметив на горизонте очередную песчано-пыльную бурю, Финч спешит в укрытие — бункер, где он в свободное от вылазок время мастерит еще одного андроида. Этот будет не только разумным и антропоморфным, но и говорящим. Дело в том, что Финч за время скитаний все-таки получил серьезную дозу облучения и теперь, кашляя кровью и мучаясь от болей, готовится умирать. Единственное, о чем он беспокоится: кто позаботится о собаке, когда его не станет. Для этого и смастерил нового робота (Калеб Лэндри Джонс
). Теперь тому предстоит не только обрести имя и научиться водить фургон, на котором они с Финчем, спасаясь от токсичных смерчей, двинутся в сторону Сан-Франциско под аккорды композитора дилогии The Last of Us Густаво Сантаолаллы, но и попробовать стать человеком во всей его парадоксальности. А еще заслужить доверие Гудиера.
Съемки проходили при участии компаний Индии и Великобритании в Нью-Мексико и Торонто с февраля по май 2019-го. Помимо исполнителей главных ролей, в кадре могли появиться Самира Уайли
, Скит Ульрих
, Лора Хэрриер
и Алексис Рабен, но их роли вырезали из финальной версии. Фильм должен был выйти в кинотеатрах в США 2 октября 2020-го, но релиз отложили из-за пандемии COVID-19. Премьера состоялась на Apple TV+ 5 ноября 2021-го. По мнению Натальи Григорьевой, перед нами «интимная психологическая драма, в которой искусственный интеллект — не злодейское порождение будущего, а друг, соратник, даже терапевт. Обучая его тому, что такое хорошо, а что такое плохо, точнее — на примерах объясняя, какая тонкая грань между эти понятиями, Финч погружается в воспоминания разной степени болезненности, постепенно освобождая разум от чувства вины... Андроида сделали теплым и ламповым: собранным из подручных средств, высоченным и гремящим железом, иногда искрящим проводами, но совершенно не выглядящим угрожающе. Он – ребенок, познающий мир; сильный, во многом неуязвимый, но все же ребенок. Которому хочется похулиганить. Которому искренне обидно, что пес поначалу не хочет с ним играть. Которому страшно — и страшно интересно. И весь "Финч" такой же ламповый, из разряда этакого доброго кино с ноткой светлой грусти. Трагедия внутри маленькой группы неизбежна и в какой-то степени правильна: она как триггер запускает светлое, в предлагаемых обстоятельствах, будущее — иногда просто нужно двигаться дальше, даже если выживут только роботы и собаки».
«Яшода» (2022)
«Яшода». Трейлер на языке хинди
Своеобразный ответ от индусов «Контейнеру
» с Оксаной Акиньшиной
. Саманта Рут Прабху, Унни Мукундан
и Мурли Шармой
в криминальном экшн-триллере, снятом Харишем Нараяном
и Хари Шанкаром
на телугу. Это история девушки Яшоды, согласившейся стать суррогатной матерью, чтобы оплатить операцию сестры. Ее размещают в современном центре суррогатного материнства. Там Яшода знакомится и общается с другими суррогатными матерями, и у нее возникают подозрения в отношении центра, когда ее новые подруги бесследно исчезают после появления схваток. Тем временем местная полиция расследует серию убийств и обнаруживает связь смертей с косметической компанией, которая принадлежит премьер-министру. Создатели подготовили для финала неожиданный поворот, который, впрочем, не удивит насмотреного зрителя.
Саманта подписала контракт на участие в двуязычном фильме на телугу и тамильском языке в октябре 2021-го. После обсуждения с исполнительным продюсером ленту сняли только на телугу. Основные съемки стартовали в декабре 2021-го. Съемочный период составил 100 дней и был завершен к июлю 2022-го, за исключением одной песни. После этого начались работы по компьютерной графике и постпродакшну. Первоначально картину планировали выпустить 12 августа 2022-го, но из-за задержки в съемках премьеру перенесли на 11 ноября того же года. Лента, собравшая 55 крор рупий еще до выхода в прокат, получила смешанные отзывы критиков и зрителей.
«Мой сосед — пришелец» (2024)
«Мой сосед — пришелец». Трейлер на языке хинди
Новая работа А Рави Кумара
представляет собой приключенческий комедийный боевик с Сивакартикеяном, Сиддхартом
, Ракул Прит Сингх
, Шарадом Келкаром
, Йоги Бабу
и Карунакараном про инопланетянина, похожего на Пола
из одноименного фильма Грега Моттолы
. Он прибыл на Землю, чтобы спасти людей от их собственного саморазрушения. И ему приходится довериться сельскому парню Тамижу, который не дает в обиду даже насекомых, чтобы остановить ученого-изгоя от создания смертоносного сверхнового газа, способного поставить под угрозу всю планету. Лента, вышедшая 12 января 2024-го, понравилась критикам, зрителям и коллегам.
О разработке фильма впервые заговорили в октябре 2016-го, а 15 января 2018-го его официально анонсировали под предварительным названием SK14, намекающим на то, что это 14-я работа Сивакартикеяна. В ноябре 2023-го Вадивелу рассматривался на роль пришельца, прежде чем Сиддхарта окончательно утвердили, при этом актер отказался от денег за свою работу. Основные съемки начались 27 июня 2018-го. Оператор Нирав Шах использовал камеру Alexa LF, что сделало картину первым индийским фильмом, снятым с помощью этой камеры. Съемки, в основном, проходили в Ченнаи. Из-за финансовых проблем производство приостановилось и возобновилось лишь 29 января 2020-го. Затем наступили тяжелые времена карантина, в результате которого основные съемки подошли к концу лишь в январе 2021-го, а в ноябре 2022-го команда вернулась для дополнительных съемок. Работа над визуальными эффектами заняла десять месяцев. В картине более 4500 обработанных компьютером кадров — рекорд для индийского фильма. В настоящий момент создатели оригинала готовятся к сиквелу.
Смотреть онлайн
«Мой сосед — пришелец»
«Моя девушка — робот» (2024)
«Моя девушка — робот». Трейлер на языке хинди
Крити Санон, Шахид Капур
, Дхармендра
, Димпл Кападия
и Ракеш Беди
в ромкоме Амита Джоши
и Арадханы Саха, посвященной довольно сложной для восприятия радетелями традиционных ценностей теме, описанной еще у Виктора Пелевина
. Главный герой Ариан не в состоянии найти идеальную спутницу жизни. Он встречает идеальную девушку Сифру во время официального задания в США и влюбляется в нее только для того, чтобы позже обнаружить, что это нереальная история любви. Ведь Сифра не настоящая девушка, а робот, созданый в компании его тети. Создатели пошли по пути «М3ГАН
» и других похожих работ, однако финал оставили открытым, чтобы не только оставить маневр для будущего сиквела, но и заставить зрителей задуматься о природе отношений людей и машин. Сборы картины, вышедшей в прокат 9 февраля 2024-го, составили 133,64 крор рупий, что сделало ее седьмым самым кассовым фильмом на хинди в прошлом году.
В августе 2022-го Капур и Санон подписали контракт на главные роли в фильме о роботах. Производство началось в октябре того же года и закончилось в апреле 2023-го. В ноябре 2022-го на пляже сняли эпизод с песней Akhiyaan Gulab, а в январе 2023-го приступил к съемкам ныне покойный Дхармендра. Название ленты раскрыли в январе 2024-го. Картина получила смешанные и положительные отзывы критиков и зрителей. Многим не пришелся по душе сценарий, но зато рецензенты отметили химию между исполнителями главных ролей.
«Шамбала. Конец времен» (2024)
«Шамбала. Конец времён». Трейлер №3
Последняя остановка нашего кинопутешествия — масштабный боевик Нага Ашвина со звездным составом (Прабхас
, Дулкар Салман
, Рамгопал Варма
, Мрунал Тхакур
, Дипика Падуконе, Амитабх Баччан, С. С. Раджамоули, Шобана). Здесь киберпанк, постапокалипсис и антиутопия встречаются с индийской мифологией и богами. События разворачиваются в 2898 год. На Земле правит император, которому противостоят повстанцы из тайного города Шамбала. Правая рука императора, коммандер Манас, работает над проектом по поиску формулы бессмертия императора. С помощью повстанцев, из проекта удается сбежать необычной девушке, которую за огромное вознаграждение пытаются поймать наемники императора. Тем временем, древнее пророчество, гласящее, что явится спаситель Калки, последнее воплощение Вишну, и избавит человечество от страданий, начинает сбываться... Мировой релиз состоялся 27 июня 2024-го в стандартном формате, IMAX и 3D. С производственным бюджетом в размере 600 крор это самый дорогой индийский фильм из когда-либо созданных. В мировом прокате он заработал около 1042–1100 крор и установил несколько рекордов кассовых сборов для индийского кино и фильма на телугу, став второй самой кассовой индийской кинокартиной года и четвертым самым кассовым фильмом на телугу. На его счету также кинопремия Telangana Gaddar за лучший фильм и другие престижные награды.
О грядущей картине официально сообщили 7 августа 2019-го, а официальное название представили публике 21 июля 2023-го. Производство запустили 24 июля 2021-го. В создании транспортного средства принимала участие компания Mahindra & Mahindra. В июле 2021-го команда построила футуристическую декорацию на студии Ramoji Film City в Хайдарабаде. Основные съемки начались 24 июля 2021-го, Прабхас и Падуконе присоединились в декабре того же года. Второй съемочный период состоялся в феврале 2022-го. Для съемок впервые в индийском кино использовалась самодельная камера Arri Alexa 65. 90% сцен было отснято в декорациях, построенных на студии Ramoji Film City. В марте 2023-го съемки все еще продолжались, когда Баччан повредил ребра и ему порекомендовали отдохнуть в Мумбаи. Романтическую композицию с участием Прабхаса и Диши Патани сняли в Италии в марте 2024-го, а финальные эпизоды отсняли уже через два месяца. Над визуальными эффектами корпели студии DNEG и The Embassy Visual Effects. Среди источников вдохновения создатели называют «Звездные войны
», «Стражей Галактики
», тибетских монахов и «Дориана Грэя
», а критики обратили внимание на то, что в картине смешаны «Махабхарата» и «Безумный Макс
». Вторую часть уже снимают, действие в ней развернется спустя три года после событий оригинала. Оба фильма вместе с мультсериалом «Буджи и Бхайрава» входят во вселенную Kalki Cinematic Universe.
Смотреть онлайн
«Шамбала. Конец времен»
P.S. В следующем материале мы отправимся в путешествие по кинофантастике Поднебесной.
