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«Сент-Экзюпери», «Екатерина Великая», «Пророк. История Александра Пушкина» и еще 12 фильмов февраля

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1 февраля 2025
Под занавес этой теплой зимы зрителям предлагают посмотреть на большом экране очередную экранизацию Стивена Кинга, свежие работы Мигела Гомеша, Оза Перкинса, Александра Котта и Пола Шредера, несколько биографических лент и новые фильмы с Юрой Борисовым, Юлией Пересильд, Тимом Ротом, Луи Гаррелем, Ричардом Гиром, Умой Турман и Тильдой Суинтон.

«Сент-Экзюпери», «Екатерина Великая», «Пророк. История Александра Пушкина» и еще 12 фильмов февраля
фото: кадр из мультфильма «Мемуары улитки»


«Отравленная любовь» / Poison

«Отравленная любовь». Трейлер на английском языке

Тим Рот и Трине Дюрхольм в драме Дезире Носбуш, поставленной по одноименной пьесе Лота Векеманса. Лукас ушел от жены Эдит десять лет назад. По ее просьбе они встречаются на кладбище, где похоронен их единственный ребенок. Короткая и напряженная встреча выпускает наружу кипящую боль и негодование, но также служит напоминанием о близости и любви, которые когда-то их связывали.

Выход в прокат: 6 февраля

Читать Как приручить Этерну: 20 интригующих экранизаций 2025 года
«Сент-Экзюпери» / Saint-Exupéry

«Сент-Экзюпери»

Бельгийско-французская биографическая драма про пилота французской авиапочты в Аргентине — Антуана де Сент-Экзюпери (Луи Гаррель). В 1930 году он с лучшим другом и коллегой Анри Гийоме (Венсан Кассель) решил проложить более короткий маршрут через горы. Когда Гийоме пропадает в Андах, Сент-Экзюпери отправляется в рискованный ночной полет для спасения товарища. Смертельно опасное путешествие не только меняет его, но и вдохновляет на создание всемирно известной книги «Маленький принц», которая станет символом безграничной силы воображения. В фильме также занята Диана Крюгер.

Выход в прокат: 6 февраля


«ON и Она»

«ON и Она». Трейлер №2

Необычный фильм Евгения Корчагина об абьюзивных отношениях новейшего поколения. Ксения (Юлия Пересильд) селится в загородном доме, оснащенном умным помощником – искусственным интеллектом Маркусом. Поначалу женщине все очень нравится, но как только она собирается наконец выйти из идеального дома, оказывается, что Ксения там заперта, словно в высокотехнологичной тюрьме, где некогда милый и все понимающий Маркус превратился в настоящего тирана. Премьера фильма прошла в декабре 2024-го на фестивале «Зимний».

Выход в прокат: 13 февраля

Читать рецензию «On и она»: Юлия Пересильд вступает в абьюзивные отношения с умным домом
«Гранд тур» / Grand Tour

«Гранд тур». Трейлер с английскими субтитрами

События новой работы Мигела Гомеша, постановщика «Табу», разворачиваются в бирманском Рангуне в 1917 году. Госслужащий Эдвард (Гонсалу Ваддингтон) сбегает от невесты Молли (Криштина Алфайате) в день их свадьбы. Он отправляется в большое путешествие по Азии, а брошенная невеста Молли бросается в погоню за женихом. Картина получила награду за лучшую режиссуру и приз жюри на 77-м Каннском международном кинофестивале.

Выход в прокат: 13 февраля

Читать Фильмы, которыми запомнился Каннский кинофестиваль — 2024
«По любви»

«По любви». Тизер-трейлер

Романтическая комедия Бориса Милованова про соседей по подъезду, которые к тому же родились в один день. Арсений и Валя не знакомы, но оба однажды теряют работу и застревают в одном лифте. Чтобы отвлечься и познакомиться, Арсений предлагает Вале проверить теорию, согласно которой, если собеседники зададут друг другу 36 определенных вопросов, они неизбежно влюбятся. Главные роли исполнили Павел Табаков и Ангелина Стречина.

Выход в прокат: 13 февраля

Читать Шаман и шут, или Нет Пророка в своем отечестве: 100 российских фильмов 2025 года
«Пророк. История Александра Пушкина»

«Пророк. История Александра Пушкина». Трейлер №2

История жизни Александра Сергеевича Пушкина от лицейских дней до роковой дуэли. Поэт предстает как современный и многогранный герой, в котором темное и страшное борется со светлым и просвещенным. Юного Пушкина-лицеиста играет Кай Гетц, взрослого поэта — Юра Борисов. Также в ролях: Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Аня Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Илья Любимов (Василий Жуковский), Евгений Шварц (Император Николай I), Сергей Гилев (Александр Бенкендорф) и Флориан Десбьендра (Жорж Дантес).

Выход в прокат: 14 февраля

Читать Наше счастье жить такой судьбою: питчинг лидеров в Фонде Кино-2022
«Екатерина Великая»

«Екатерина Великая»

Продолжение цикла «Русь» от «Газпром-Медиа Холдинга». Первым проектом о событиях и личностях, которые приняли участие в формировании великой Российской империи, стал документально-художественный фильм-реконструкция «Петр I: Последний царь и первый император», вторым — «Императрицы». В период становления Екатерину сыграет Ольга Лерман, а в разгар правления — Анна Михалкова.

Выход в прокат: 20 февраля

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«Красный шелк»

«Красный шёлк». Трейлер №2

Детективный экшн Андрея Волгина, где смешаны русская и китайская культуры. События разворачиваются в 1927 году, бывший царский секретный агент (Милош Бикович) застревает в Китае после падения Российской империи. Единственный шанс для него вернуться домой — сопровождать китайских курьеров, которые везут в Москву секретные документы. Они садятся в Транссибирский экспресс, не зная, что именно там их ожидает главная опасность. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, готовые на все ради документов. Бывшему царскому агенту приходится объединиться с сотрудниками советских спецслужб (Глеб Калюжный, Елена Подкаминская), чтобы найти общего врага. В фильме также снялись Гоша Куценко, Ирина Алферова, Светлана Чуйкина и другие актеры.

Выход в прокат: 20 февраля

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«О, Канада» / Oh, Canada

«О, Канада»

Пол Шредер экранизировал роман «Предрешенный» своего покойного друга Рассела Бэнкса. Это рассказ про легендарного режиссера и документалиста Леонарда Файфа (Ричард Гир, Джейкоб Элорди), который поведал миру немало захватывающих сюжетов. Один, правда, так и не рассказал – историю своей жизни. В 78 лет он узнал, что серьезно болен, и решил пригласить к себе съемочную группу и журналистов, чтобы, наконец, раскрыть всю правду. В касте также заявлены Ума Турман и Майкл Империоли.

Выход в прокат: 20 февраля


«Чистый лист»

«Чистый лист»

В главном фильме фестиваля «Короче» рассказана история Риты (Полина Цыганова), разрывающейся между мечтами и неприглядной реальностью. Душа требует писать стихи и песни, а мир физический — страдать, пить и вести образ жизни распустившегося подростка. Социально порицаемые черты девушки берутся не от детской жестокости, но от тяжелых ударов судьбы: мама долго и страшно умирала на глазах дочери, отец (Дмитрий Куличков) отгородился от мира стеной и теперь изображает, как умеет, бытового тирана. Парни вокруг не только навязчивы в предложениях близости, но и явно нечисты перед законом. Однако Рита находит в этом чистилище правильный путь: становится сиделкой тяжело больной девушки Саши (Зинаида Ястржембская, лучший актерский дебют смотра), дочери бывшей учительницы математики (Елена Лядова). «Хотя фильм Полины Кондратьевой поначалу и смущает клишированными сюжетными тропами, уже к концу второго акта он мертвой хваткой держит зрителя, заставляет переживать за героиню, а в финале всхлипывать», — пишет Максим Гревцев.

Выход в прокат: 20 февраля

Читать рецензию «Чистый лист»: Девочка и Танк
«Конец света» / The End

«Конец света». Трейлер на английском языке

Тильда Суинтон, Майкл Шэннон, Джордж Маккэй и Ленни Джеймс в музыкальной фантастической драме Джошуа Оппенхаймера про то, как после апокалипсиса выжили только богатые. В роскошном бункере оказались вместе бывший нефтяной магнат, его супруга, их сын, который никогда не видел мира за пределами бункера, а также их врач и дворецкий. Все меняется после внезапного появления в бункере случайно выжившей юной девушки.

Выход в прокат: 27 февраля

Читать Третий «Дэдпул», сиквел «Дюны» и «Фуриоса» с Аней Тейлор-Джой: 20 примечательных фантастических фильмов 2024 года
«Кончится лето»

«Кончится лето»

Остросюжетная драма режиссеров из Якутии Владимира Мункуева и Максима Арбугаева с Борисом Хлебниковым в качестве художественного руководителя. В поселок после долгого отсутствия возвращается молодой парень Кеша (Юра Борисов). Его ждут отец (Дмитрий Поднозов) и младший брат Тима (Макар Хлебников). У Кеши за плечами — срок, который он получил, взяв вину младшего брата на себя. Он устраивается в золотодобывающую артель, хочет подкопить денег, но случается так, что ему приходится пуститься в бега, прихватив младшего брата. Картина получила Гран-При фестиваля «Маяк» в 2024 году.

Выход в прокат: 27 февраля

Читать рецензию «Кончится лето»: Брат ты мне или не брат
«Мемуары улитки» / Memoir of a Snail

«Мемуары улитки». Трейлер на английском языке

Новый мультфильм Адама Эллиота, где режиссер развивает знакомую эстетику «Мэри и Макса» — нуар, готический юмор, социальный абсурд, красота «изнанки» и девиаций общества. Как пишет Павел Шведов, герои Эллиота «всегда экстравагантны, одиночки, аутсайдеры, но с какой-то потрясающей внутренней вселенной и тягой к жизни». Главная героиня — одинокая неудачница Грейс Пудель, фанатка улиток. Весь фильм — это ее исповедальный рассказ о жизни: в юном возрасте, когда Грейс разлучают с братом-близнецом Гилбертом, она попадает в спираль тревог и страхов. На плаву ее удерживает переписка с братом, появление пожилой эксцентричной подруги Пинки, а также улитки и любовь. Лауреат прошлогоднего Анси.

Выход в прокат: 27 февраля

Читать Анси-2024: Фильм-котострофа, «Мемуары улитки» и другая авторская анимация
«Обезьяна» / The Monkey

«Обезьяна»

Оз Перкинс экранизировал рассказ Стивена Кинга из сборника Skeleton Crew о разборках братьев-близнецов со злым духом, убивающим их родню. Живет сверхъестественная сущность в обычной игрушке — заводной обезьянке с металлическими тарелочками. Обоих героев сыграет Тео Джеймс. Все идет к тому, что лента станет еще одним забавным и формально страшным фильмом а-ля «Лангольеры» и «Мобильник», считает Максим Гревцев.

Выход в прокат: 27 февраля

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«Северный полюс»

«Северный полюс»

Действие фильма Александра Котта разворачивается в 1962 году, в разгар холодной войны между СССР и США. Первая советская атомная подводная лодка К-3 отправляется в длительный поход по Северному Ледовитому океану, чтобы осуществить всплытие ровно в точке Северного полюса. Так планируется показать, что при необходимости Советский Союз может нанести ответный ядерный удар по территории вероятного противника даже с макушки Земли. Командовать походом назначен капитан второго ранга Живцов (Андрей Мерзликин), который еще во время испытаний судна обнаружил серьезную проблему с навигацией. Один из конструкторов – профессор Морозов (Евгений Миронов) – настаивает на том, чтобы в операции не участвовала К-3, поскольку это подвергает экипаж серьезной опасности. В июле 1962 года под пристальным наблюдением американских самолетов-разведчиков, в сложнейших погодных условиях и с неисправностями на борту лодка отправляется в поход.

Выход в прокат: 27 февраля


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Макс Милиан
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