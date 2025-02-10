«Супермен» Джеймса Ганна, новый «Мир Юрского периода» и вторая адаптация «Бегущего человека»: 25 интересных фантастических фильмов 2025 года

В прошлом году зрителям представили несколько любопытных фантастических лент вроде сиквела «Дюны», «Фуриосы», второй части «Мятежной луны», экранизации булычевской повести «Сто лет тому вперед», «Дэдпула и Росомахи» и «Чужого: Ромула». На 2025-й намечен выход «парочки» кинокомиксов, третьего «Аватара», свежей адаптации «Бегущего человека», очередного «Мира Юрского периода», триквела «Трона» и нового «Хищника».
«Аватар: Огонь и пепел» / Avatar: Fire and Ash
Третья часть киновселенной Джеймса Кэмерона
доберется до больших экранов Земли в конце года. В касте — Сэм Уортингтон
, Зои Салданья
, Стивен Лэнг
, Сигурни Уивер
, Клифф Кертис
, Мишель Йео
, Джованни Рибизи
, Джемейн Клемент
, Джоэль Мур
, Дэвид Тьюлис
и Уна Чаплин
. Зрителям обещают, что Джейк Салли и Нейтири отправятся на другие планеты системы Альфа-Центавра.
Дата выхода в мировой прокат: 17 декабря
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С на'ви бог? «Аватар: Путь воды» — дорогостоящее утешение от Джеймса Кэмерона
«Бегущий человек» / The Running Man
В альтернативном 2025 году все пошло наперекосяк: в Америке случился настоящий киберпанк по принципу High tech — low life. Технологии шагнули далеко вперед, но радости не принесли, население беднеет, а корпорации, напротив, сидят на золотых копях. Отчаявшийся парень Бен Ричардс (Глен Пауэлл
) соглашается на участие в кровавом реалити-шоу «Бегущий человек», чтобы оплатить лечение дочери. Для получения выигрыша ему надо всего-навсего выжить, обставив идущих по его следу головорезов. С премьеры первой экранизации романа Стивена Кинга
прошло 38 лет — фильм Пола Майкла Глейзера
стал классическим боевиком из 1980-х. Новая адаптация выходит в тот момент, когда удивить зрителя антиутопией про убийства в прямом эфире уже не получится. «Правда, "Бегущий человек" в хороших руках: режиссером числится Эдгар Райт. Автор "Скотта Пилигрима" и "Малыша на драйве" неоднократно доказывал, что умеет снимать самобытное зрительское кино», —
уточняет Максим Гревцев.
Дата выхода в мировой прокат: 7 ноября
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Стивен Кинг, великий и ужасный
«Бугония» / Bugonia
Йоргос Лантимос
готовит нам сюрприз в виде ремейка южнокорейской ленты «Спасти зеленую планету!». Молодой человек похищает и допрашивает бизнесмена, которого он считает инопланетным захватчиком. Похититель, его подруга, бизнесмен и частный детектив включаются в напряженное психологическое противостояние. В комедии заявлены Джесси Племонс
, Эмма Стоун
, Уиллем Дефо
, Маргарет Куэлли
, Шафер Хантер
и Мамуду Ати
.
Дата выхода в мировой прокат: 6 ноября
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Знаки Лантимоса: «Виды доброты» и страсти Эммы Стоун
«Вместе» / Together
Дэйв Франко
и Элисон Бри
в триллере про Милли и Тима, которые переезжают из большого города в сельскую местность. Переезд дается нелегко, и довольно быстро в паре назревает кризис. Чтобы поднять настроение, они отправляются на прогулку в лес, где случайно попадают в загадочную пещеру. Когда Милли и Тим возвращаются домой, то начинают странно себя чувствовать: их невероятно тянет друг к другу, и противостоять этому влечению практически невозможно. Премьера ленты состоялась на недавнем фестивале «Сандэнс».
Дата выхода в американский прокат: 1 августа
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Более странно, чем в раю: история кинофестиваля Sundance
«Громовержцы» / Thunderbolts
«Громовержцы». Тизер-трейлер на английском языке
Марвеловский кинокомикс поведает о том, как после Распада Мстителей правительству США приходится искать новых защитников человечества. Выбор падает на группу антигероев, которые готовы сражаться за мир и спокойствие на Земле. В фильме Джейка Шрейера
сыграли Флоренс Пью
, Дэвид Харбор
, Себастиан Стэн
, Ханна Джон-Кэймен
, Ольга Куриленко
, Уайат Расселл
, Джулия Луиз-Дрейфус
, Даниэль Брюль
и Тим Рот
.
Дата выхода в мировой прокат: 30 апреля
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Вселенная бесконечна: все фильмы и сериал киновселенной Marvel от худшего к лучшему
«Ждун»
«Ждун». Трейлер №2
Семейная комедия Дмитрия Суворова
про доброго инопланетянина Ждуна, корабль которого упал в лесу недалеко от Абрау-Дюрсо. Ждун посылает сигнал бедствия в космос и начинает ждать сородичей, а пока на помощь ему приходит любознательный мальчик Никита Семенов и вся его семья. Главные роли исполняют Виктор Хориняк
, Юля Александрова
, Владислав Ветров
, Никита Тарасов
, а также юные актеры Андрей Андреев
и Маргарита Силаева
. Известно также, что впрок уже снят «Ждун-2
».
Точная дата выхода в прокат: 20 марта
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Шаман и шут, или Нет Пророка в своем отечестве: 100 российских фильмов 2025 года
«Истлевшее» / Afterburn
Дэйв Батиста
, Сэмюэл Л. Джексон
, Кристофер Хивью
и Ольга Куриленко в комедии каскадера Джея Джея Перри
про события, развернувшиеся после того, как мощная солнечная вспышка уничтожила восточное полушарие Земли. Отважный охотник за сокровищами отправляется в Европу, чтобы найти вожделенную Мону Лизу, но вскоре понимает, что миру герой нужен больше, чем знаменитая картина. Одним из сценаристов выступил Нимрод Антал
, снявший в свое время «Хищников
».
Дата выхода в прокат неизвестна
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«Хищники»: Покажи мне свой оскал
«Капитан Америка: Новый мир» / Captain America: Brave New World
«Капитан Америка: Новый мир». Трейлер на английском языке
35-й фильм «Кинематографической вселенной Marvel», который продолжает сюжет сериала «Сокол и Зимний солдат
». После встречи с вновь избранным президентом США Таддеусом Россом (Харрисон Форд
) Сэм Уилсон (Энтони Маки
) оказывается в эпицентре международного скандала. Он должен выяснить цель коварного глобального сговора до того, как его настоящий лидер заставит весь мир краснеть от ярости. В актерском ансамбле также числятся Лив Тайлер
, Роза Салазар
, Джанкарло Эспозито
и Тим Блэйк Нельсон
.
Дата выхода в мировой прокат: 12 февраля
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«Первый мститель»: Я люблю свою родину вроде бы
«Клара и солнце» / Klara and the Sun
Нежная антиутопия нобелевского лауреата Кадзуо Исигуро
сюжетно очень похожа на «Искусственный разум
». В далеком будущем, когда ученые научились редактировать человеческий геном, многие соглашаются на процедуру «форсирования» ментальных способностей. Дети почти не выходят из дома, предпочитая построению социальных связей комфортное времяпрепровождение с «искусственными друзьями» — андроидами, имитирующими эмпатию. Одной из таких моделей и является Клара (Дженна Ортега
), подаренная тяжелобольной девочке Джози в качестве компаньонки. Сдружившись с ребенком, она начинает искать, как излечить ее от болезни. Это история о наивной мечте и восторженном познавании мира, детских заблуждениях и дискриминации. Примерно такой же коктейль из фантазий, комедии и драмы режиссер Тайка Вайтити
смешивал в истории «Кролика Джоджо
».
Дата выхода в прокат неизвестна
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Как приручить Этерну: 20 интригующих экранизаций 2025 года
«Лило и Стич» / Lilo & Stitch
«Лило и Стич». Тизер №2 на английском языке
Киноверсия популярного диснеевского мультфильма
20-летней давности, поставленная аниматором Дином Флейшером-Кэмпом
. Новому поколению расскажут о дружбе, возникшей между девочкой по имени Лило и похожим на собаку/коалу пришельцем по имени Стич, который создан для создания хаоса и разрушений. Как и в оригинале, Крис Сандерс
подарил свой голос инопланетянину. Других персонажей воплотили Ханна Уэддингэм
, Билли Магнуссен
, Зак Галифианакис
, Кортни Б. Вэнс
, Тиа Каррере
и Джейсон Скотт Ли
.
Дата выхода в мировой прокат: 21 мая
«Микки 17» / Mickey 17
«Микки 17». Трейлер на английском языке
Адаптация романа Эдварда Эштона «Микки 7» от знаменитого корейского режиссера Пон Джун Хо
про «восстанавливаемого сотрудника» Микки (Роберт Паттинсон
), ставшего участником экспедиции по изучению покрытой льдом планеты Нифльхейм. Его посылают туда, где не могут работать обыкновенные люди, поэтому он обречен постоянно погибать и возрождаться: его сознание в случае кончины просто загружают в новое тело — и цикл повторяется сначала. Однако оказывается, что смерть оставляет след в сознании робота, и он все больше отдаляется от образа утилитарной машины. Компанию Паттинсону составят Стивен Ян
, Марк Руффало
и Тони Коллетт
.
Дата выхода в мировой прокат: 28 января
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Преступления и пряности: 20 экранизаций 2024 года, которые будут у всех на слуху
«Мир Юрского периода: Перерождение» / Jurassic World: Rebirth
Спустя пять лет после событий «Мира Юрского периода: Господства
» выяснилось, что в целом экология современной планеты неблагоприятна для возрожденных динозавров. Те, кто выжил, обосновались в изолированных экваториальных условиях с климатом, близким тому, в котором они когда-то процветали. И три самых колоссальных существа в этой тропической биосфере таят в себе секрет создания препарата, способного чудодейственным способом поправить здоровье всего человечества. Наемный эксперт по тайным операциями Зора Беннетт (Скарлетт Йоханссон
) руководит сверхсекретной миссией по защите и доставке добытого генетического материала этих трех динозавров. Но все идет не так, как запланировано, когда пути команды специального назначения пересекаются с терпящими бедствие гражданскими лицами, чью лодку, забредшую в местную акваторию на семейную экскурсию, атаковали плотоядные подводные ящеры. Компанию Йоханссон в фильме Гарета Эдвардса
составили Джонатан Бейли
, Махершала Али
, Эд Скрейн
и Руперт Френд
. В продюсерской команде — Фрэнк Маршалл
и Стивен Спилберг
, за сценарий отвечает Дэвид Кепп
.
Дата выхода в мировой прокат: 2 июля
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Второй «Аватар», четвертый «Тор» и экранизация Borderlands: 30 интригующих фантастических фильмов 2022 года
«Один хороший день»
Дмитрий Бергер
, Анастасия Талызина
, Роман Евдокимов
, Ирина Пегова
, Раиса Рязанова
, Олеся Железняк
, Гоша Куценко
и Анна Снаткина
в комедии Кирилла Белевича
про Катьку, которая мечтает стать крутым модельером, но в поселке городского типа со смешным названием Жупа ее таланту как-то тесновато. А тут еще мама заставляет ее выйти замуж и Катя решает сбежать в Москву. Но тут происходит нечто странное — девушка попадает во временную петлю одного безумного дня. Ей предстоит разобраться в причинах этого круговорота событий и найти единственный правильный выход.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 6 марта
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Анастасия Талызина: «На середине съемочного процесса организм перестал понимать, что происходит»
«Пес 51» / Chien 51
Французский режиссер Седрик Жименез
экранизирует антиутопический детективный роман Лорана Годе
, позвав на ключевые роли Жиля Лелуша
, Адель Экзаркопулос
, Луи Гарреля
, Ромена Дюриса
, Валерию Бруни Тедески
и Артюса
. Действие разворачивается в Париже 2045 года. Население столицы контролируется искусственным интеллектом по имени Альма и разделено на три зоны. Каждая зона объединяет один и тот же социальный класс. Однажды создателя ИИ убивают. Расследование поручают Салии, женщине-полицейскому из зоны 2, и Зему, полицейскому из зоны 3. Бюджет картины составляет 40-50 миллионов евро. Изначально предполагалось, что одну из ролей исполнит небезызвестный канадский режиссер Ксавье Долан
, но в итоге его заменил Ромен Дюрис.
Дата выхода во французский прокат: 15 октября
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Ромен Дюрис: «Какие бы неприятности меня не одолевали, я всегда надеюсь на лучшее»
«По задумке» / By Design
Джулиет Льюис
, Мелани Гриффит
, Робин Танни
, Саманта Матис
, Удо Кир
, Клифтон Коллинз-младший
и Мамуду Ати в романтической комедии про женщину по имени Камилла. Друзья просто используют ее, чтобы рассказать о себе. Когда героиня влюбляется в стул, который ей не по карману, она становится стулом, и в таком виде она теперь всем нравится.
Дата премьеры на фестивале «Сандэнс»: 23 января
«Саван» / The Shrouds
«Саван». Тизер на английском языке
Великий и ужасный Дэвид Кроненберг
снял триллер про бизнесмена Карша (Венсан Кассель
), потерявшего жену в страшной трагедии. Он создает невероятное устройство, чтобы общаться с умершими внутри погребального савана. Революционная технология способна изменить мир, но события приобретают неожиданный поворот и заставляют главного героя пересмотреть свой взгляд на бизнес, брак и на верность памяти покойной жены. Компанию Касселю составили Диана Крюгер
, Гай Пирс
и Сандрин Холт
. Участник 77-го Каннского международного кинофестиваля.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 10 апреля
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Конкурс красоты человеческих внутренностей: 75 лет Дэвиду Кроненбергу
«Супермен» / Superman
Выпускник культовой студии «Трома» Джеймс Ганн
, три года назад вставший у руля DC Studios, подготовил зрителям новую встречу с Кларком Кентом, которого на сей раз воплотил Дэвид Коренсвет
, засветившийся в «Голливуде
» и «Пэрл
». В образе Лоис Лейн предстанет Рэйчел Броснахэн
, а Лекса Лютора сыграл Николас Холт
. В касте также Изабела Монер
, Прюитт Тэйлор Винс
, Кристофер Макдональд
, Фрэнк Грилло
и Алан Тьюдик
. Разумеется, нашлось место и Нэйтану Филлиону
с Шоном Ганном
.
Дата выхода в мировой прокат: 9 июля
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Добро пожаловать в Тромавилль, или Байки дядюшки Ллойди
«Трон: Арес» / Tron: Ares
С момента выхода оригинального «Трона» прошло более половины обычной человеческой жизни, сиквел
добрался до зрителя в 2010-м, а на создание триквела понадобилось чуть меньше времени, всего каких-то 15 лет. На первом плане — персонаж Джареда Лето
, в кадре ожидается появление героя Джеффа Бриджеса
из первой части, а компанию обоим составят Грета Ли
, Эван Питерс
, Джоди Тернер-Смит
, Камерон Монахэн
и Джиллиан Андерсон
. Над фильмом работал режиссер пятых «Пиратов Карибского моря
» Иоаким Реннинг
. Мы вернемся в кибервселенную, где живут виртуальные люди с реальными чувствами, царит диктатура и проходят гладиаторские бои. Возвращение старого соперника запускает игру по новым правилам.
Дата выхода в мировой прокат: 8 октября
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«Трон: Наследие» // Если бы старость могла
«Ущелье» / The Gorge
«Ущелье». Трейлер на английском языке
Аня Тейлор-Джой
и Майлз Теллер
возглавили актерскую команду романтического хоррор-боевика Скотта Дерриксона
, повествующего о двух высококлассных оперативниках, которые несут пост в сторожевых вышках, расположенных по разные стороны от большого и строго засекреченного ущелья. При этом никто из них не догадывается, что находится на дне. В этих суровых, смертельно опасных условиях двое находят друг в друге родственную душу.
Дата выхода в онлайн-сервисах: 14 февраля
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Финал «Заклятия», перезапуск «Пункта назначения», «28 лет спустя» и еще 22 хоррора 2025 года
«Фантастическая четверка: Первые шаги» / The Fantastic Four: First Steps
Очередная попытка голливудских кинематографистов перенести на большой экран популярную серию марвеловских комиксов, посвященных Мистеру Фантастику, Женщине-невидимке, Человеку-факелу и Существу. В середине нулевых у них в целом получилось с дилогией
, в которой сыграли Йоан Гриффит
, Джессика Альба
, Крис Эванс
и Майкл Чиклис
. В прошлом десятилетии вышла провальная адаптация
с Майлзом Теллером, Майклом Б. Джорданом
, Кейт Мара
и Джейми Беллом
. И, наконец, в ревущих 20-х нас ожидает третий заход на зыбкую территорию. В версии Мэтта Шэкмана
заняты Педро Паскаль
, Ванесса Кирби
, Джозеф Куинн
и Эбон Мосс-Бахрах
в качестве титульной четверки, а Джулия Гарнер
, Ральф Айнесон
, Джон Малкович
и Наташа Лионн
заглянут к ним на огонек.
Дата выхода в мировой прокат: 23 июля
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«Фантастическая четверка»: Школота спасет мир
«Фурия» / Riddick: Furya
Дэвид Туи
, подаривший нам историю про Риддика
, пларирует вернуть нам полюбившегося персонажа в четвертой части. Герой возвращается в свой родной мир, место, которое он едва помнит и которое, как он боится, может превратиться в руины. Риддик находит других фурианцев, сражающихся за свое существование с новым врагом. Главную роль исполнит, конечно же, Вин Дизель
.
Дата выхода в прокат неизвестна
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«Риддик»: Фурианец хочет домой
«Хищник: Пустоши» / Predator: Badlands
Дэн Трахтенберг
, снявший три года назад «Добычу
», продолжает расширять вселенную «Хищника». События нового фильма развернутся в будущем. Хищник путешествует по инопланетной пустоши, где охотится за двумя сестрами-близнецами. Тия и Тесса узнают о своем ужасном прошлом. Тия большую часть жизни провела в лаборатории. Тесса обладает жестким характером и никогда не отступает от своей цели. В главной роли — Эль Фаннинг
.
Дата выхода в мировой прокат: 5 ноября
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Поперек горла: как «Добыча» оживила дух «Хищника» и стала хитом
«Электрический штат» / The Electric State
«Электрический штат». Трейлер №2 на английском языке
Энтони
и Джо Руссо
экранизировали арт-бук художника Симона Столенхага
. По сюжету антиутопии Соединенные Штаты Америки обезлюдели, немногочисленные выжившие скитаются по миру в поисках пропитания и нейротоксина — цифрового наркотика, превращающего потребителя в вегетативного зомби. Девочка Мишель (Милли Бобби Браун
) и робот Скип, путешествуя по миру, изучают остатки умирающей цивилизации и наблюдают за тем, как на место людей приходят машины. В фильме Netflix также сыграли Крис Пратт
, Джонатан Ке Кван
, Стэнли Туччи
и Билли Боб Торнтон
.
Дата выхода в онлайн-сервисах: 14 марта
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Третий «Дэдпул», сиквел «Дюны» и «Фуриоса» с Аней Тейлор-Джой: 20 примечательных фантастических фильмов 2024 года
«Элио» / Elio
«Элио». Тизер-трейлер на английском языке
Новой творение легендарной студии Pixar поведает об 11-летнем мальчике Элио, внезапно оказавшемся на другом конце света, где инопланетяне выбирают его избранным и объявляют межгалактическим послом Земли. В это время его мать Ольга работает над сверхсекретным проектом по расшифровке сообщений инопланетян. Среди продюсеров — режиссер «Корпорации монстров
» и «Головоломки
» Пит Доктер
.
Дата выхода в мировой прокат: 12 июня
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«Головоломка»: Заряд эмоций
«Эш» / Ash
«Эш». Трейлер на английском языке
Эйса Гонсалес
, Аарон Пол
и Ико Уайс
в фантастическом хорроре про женщину, которая просыпается на далекой планете и обнаруживает, что экипаж ее космической станции жестоко убит. Ее расследование произошедшего запускает ужасающую цепь событий. В продюсерах — создатель «Района № 9
» Нил Бломкамп
.
Дата выхода в американский прокат: 21 марта
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Африканская кинофантастика: от «Района № 9» Нила Бломкампа до нигерийского «Судьбоносного дня»
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