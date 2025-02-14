Любви все покорны: 11 фильмов про самые необычные пары

День всех влюбленных, который отмечается 14 февраля, — отличный повод провести время за просмотром романтических фильмов. В честь праздника Кино-Театр.Ру и онлайн-кинотеатр Иви подготовили подборку самых ярких и необычных экранных историй любви из классических голливудских и советских, современных зарубежных и российских, а также фантастических и комедийных картин.
КАСАБЛАНКА
(1942)
Рик в исполнении Хамфри Богарта
владеет кафе в марокканской Касабланке, где собираются вишисты, нацисты, беженцы и прочие участники и невольные жертвы Второй мировой. Герой с собственным темным прошлым циничен, не встает ни на чью сторону и хранит в пианино самую большую ценность — проездной документ, по которому можно выехать из оккупированной Франции. Однажды в заведение заглядывает его бывшая — впрочем, они оба все еще испытывают друг к другу чувства — возлюбленная Ильза (Ингрид Бергман
) с ее мужем, борцом сопротивления. И Рик, пройдя сквозь тернии моральных терзаний, ревности и еще не остывших чувств к женщине, спасает своего соперника — и, думается, навсегда прощается с ней. На протяжении 83 лет, прошедших с премьеры «Касабланки», фильм Майкла Кертиса
остается одним из великих шедевров мирового кинематографа — и одной из прекраснейших, хоть и в отсутствии канонического хэппи-энда, историй любви. Той, которая способна на прощение и на жертву. Дуэт Богарта и Бергман, как и в целом то, как снят фильм — от работы оператора до подбора музыки — доказывает, что и самый простой сценарий, сотканный из клише и штампов, под прицелом правильного объектива способен превратиться в глубокое художественное и социальное высказывание.
РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ
(1953)
Не менее выдающейся экранной парой десятилетие спустя стали Грегори Пек
и Одри Хепберн
из фильма Уильяма Уайлера
, между прочим, внесенного в американский национальный реестр фильмов, как имеющего особое культурное, историческое и эстетическое значение. Принцесса европейского государства Анна прибывает с официальным визитом в Рим, но в ходе череды комичных случайностей покидает посольство и оказывается в квартире журналиста Джо, с которым проводит инкогнито целый день — в конце, конечно, случается поцелуй. Влюбленные не могут быть вместе, однако мужчина, отпуская ту, которой уже отдал свое сердце, вновь совершает благородный поступок, отказываясь от публикации фотографий ее несанкционированных гуляний по Риму. История про настоящую принцессу и простого парня завоевала три награды «Оскар» — несмотря на относительно грустный финал, пара Анны и Джо создает на экране уникальную лавстори, вне времени и любых социальных норм и установок. К тому же — красивейшие наряды, невероятные пейзажи, черно-белая эстетика и актеры, в химию которых веришь безоговорочно.
АЛЫЕ ПАРУСА
(1961)
На одноименной волшебной повести Александра Грина, как, впрочем, и на советской экранизации этой сказки, снятой Александром Птушко
, выросло не одно поколение. Мастер советских киносказок превратил повесть в настоящую голливудскую историю про золушку — и визуально, и через выбранных актеров. Пара Василия Ланового
и Анастасии Вертинской
сыграла будто сошедших со страниц книги с иллюстрациями капитана Грея и Ассоль. Она — девушка из рыбацкой деревушки, которой предсказали принца на корабле с алыми парусами. Он — капитан парусного судна, влюбившийся с первого взгляда, услышавший о ее мечте и купивший сотни метров красного шелка, чтобы завоевать свою единственную. Ни убавить, ни прибавить — идеальная история любви, не способная утратить свою актуальность и сегодня, ведь поступки говорят громче любых слов.
ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ
(1982)
Выбивающаяся из ряда жизнеутверждающих советских фильмов история лишних людей, нашедших любовь и утешение друг в друге. Он — некогда успешный спортсмен, нынче работает на заводе и выпивает, чтобы хоть как-то скрасить беспросветную жизнь. При этом — сохраняет принципы и не готов идти ни на какую сделку с совестью, как бы больно ни было влачить столь маргинальное существование. Ее жизнь также нельзя назвать красочной — работает в библиотеке, считает себя, с подачи окружающих, невзрачной серой мышкой, не достойной любви. Их встреча перевернет все — оказывается, вторая половинка есть у каждого. Просто иногда нужно поверить в это, возможно, как в случае с героями, даже с помощью специального аутотренинга. В главных ролях — Олег Янковский
и Евгения Глушенко
.
ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА
(2004)
В каком-то смысле идеальный фильм для просмотра на День святого Валентина, так как и действие на экране происходит примерно в это же время. Джоэль (Джим Керри
) узнает, что его девушка Клементина (Кейт Уинслет
) стерла воспоминания о нем из своей памяти — еще одна обида, коих в их отношениях было немало, становится фатальной, и мужчина делает ответный ход, также удаляя девушку из своей памяти. Далее следует полный сновидческих приключений — режиссером фильма стал мастер изобретений и фантазий Мишель Гондри
— путь влюбленных обратно друг к другу. Пожалуй, одна из самых обнадеживающих любовных историй в мировом кинематографе — те, кому суждено быть вместе, всегда найдут дорогу друг к другу. И решат быть вместе, даже вспомнив, что однажды это уже не кончилось ничем хорошим.
ПИТЕР FM
(2006)
Пальму первенства среди отечественных романтических комедий прочно удерживает почти 20 лет фильм Оксаны Бычковой
. С Евгением Цыгановым
в роли архитектора, строящего карьеру в северной столице, и Екатериной Федуловой
в образе ведущей питерской радиостанции. По сути, на протяжении всего фильма они так и остаются незнакомцами: она теряет телефон, он его находит, но передать пропажу друг другу они никак не могут. При этом постоянно сталкиваясь в городе, не подозревая, что ищут друг друга. Финал, конечно, счастливый и максимально романтичный — в таком городе просто невозможно упустить настоящую любовь.
НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ
(2010)
Дебютный полнометражный фильм Романа Каримова
в свое время стал в некотором роде кинематографическим гимном поколения — и до сих пор остается одной из самых неординарных историй любви на отечественном экране. Тихоня Виталик (Илья Любимов
), переехав в столицу из Серпухова, сталкивается не только с безумным московским ритмом жизни, но и с людьми, на которых он, кажется, повлиял не лучшим образом. Даже психолог оказался сумасшедшим, что уж говорить о коллегах на работе и соседях. Одна из них — школьница Кристина (Ингрид Олеринская
), не дает покоя Виталию. Но те, кто уже видели, что будет дальше — через 10 лет на экраны выйдет сиквел — точно знают, что от ненависти до любви в этом случае если не один шаг, то один лестничный пролет.
КАК ЖЕНИТЬ ХОЛОСТЯКА
(2018)
Фрэнк (Киану Ривз
) и Линдси (Вайнона Райдер
) знакомятся на борту частного самолета, который везет обоих на одну и ту же свадьбу: оказывается, что жениха — брата Фрэнка — когда-то связывали романтические отношения с Линдси. Оба не планируют веселится, так как он — мизантроп, а она просто хочется отвлечься и навсегда забыть бывшего. Но судьба решает иначе, и герои постоянно сталкиваются — проще завести роман. Забыв про торжество, вчерашние одиночки наслаждаются обществом друг друга. Следует ли продолжение? Тут каждый волен решать сам, однако этот ромком — хоть и без второй свадьбы, но с однозначно счастливым концом.
ОН — ДРАКОН
(2015)
Действие российского романтического фэнтези разворачивается в альтернативной Древней Руси, где существуют фантастические звери и люди живут, подчиняясь правилам магической природы. Так в одном селе во время свадьбы по традиции призывают дракона — конечно, никто не прилетает, это всего лишь легенды. Пока не решают связать себя узами брака княжна Мира (Мария Опельянц
) и богатырь Игорь. В разгар церемонии невесту уносит в свое логово настоящий дракон — его зовут Арман (Матвей Лыков
), и он покажет девушке свои владения и, конечно, влюбит в себя. Впрочем, не все так просто: тут и долг, и чувства, и боязнь дракона не стать человеком. Впрочем, любовь, конечно, побеждает — получается невероятно красивая, даже стильная с точки зрения картинки, история о том, что любви не только все возрасты, но все биологические виды покорны.
ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ
(2022)
И не драконом единым — как насчет настоящего джина в исполнении Идриса Эльбы
, с которым неожиданно связывает жизнь героиня Тильды Суинтон
в живописном фильме Джорджа Миллера
. Историк, специализирующаяся на мифах и легендах, приобретает на рынке в Стамбуле сосуд, в котором на протяжении веков заточен настоящий джин. Все по правилам: потри бутылку и загадай три желания — первым становится просьба рассказать о том, как он оказался в бутылке. История джина, полная страстей и разочарований, захватывает женщину и сближает ее с магическим существом. Ее вторым желанием будет счастливая совместная жизнь с джином — однако это станет тюрьмой для них обоих. Оказывается, что настоящая любовь подразумевает свободу.
ЭФЛЯТУН
(2022)
Звезда «Постучись в мою дверь
» Керем Бюрсин
сыграл главную роль в необычной романтической мелодраме — у его героя Олфаза есть все, от семейного бизнеса до перспективной невесты, но нет счастья. Он мечтает быть фотографом и полюбить по-настоящему. И однажды встречает на улице девушку Эфлятун. Дочь часовщика, продолжившую дело отца, несмотря на слепоту, которой она страдает с раннего детства. Героиня живет полной жизнью — и учит этому Олфаза. Сама она заворожена его голосом и покорена его красотой — внутренней, так как не может увидеть внешней.
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