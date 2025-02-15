Не отдавайте на «Аутсорс»: что еще посмотреть, если нравится ретро-драма с Иваном Янковским

На Okko недавно стартовал ретро-сериал «Аутсорс», где герой Ивана Янковского становится палачом в особой тюрьме Петропавловска-Камчатского. На дворе 1996 год, мораторий еще не введен, а потому возникает необычный бизнес: за хорошую плату расправиться с приговоренным к смертной казни могут родственники жертв. «Аутсорс», победивший на фестивале «Новый сезон» — 2024, уже можно назвать одним из ярчайших событий этого года, поэтому мы решили вспомнить более ранние проекты его авторов — сценаристки Анны Козловой и режиссера Душана Глигорова.
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Сценаристка — Анна Козлова
Французская топ-модель русского происхождения Анна (Анна Щербинина
) гастролирует по малым городам России в рамках рекламного тура. Посещая детские дома и раздавая сиротам подарки от спонсорской компании, она попадает и в родной город, где когда-то росла в детском доме. Русское имя она сохранила, родной язык не позабыла, но ностальгическое турне производит на топ-модель странное впечатление: знакомые с детства люди кажутся чужими, а местный менталитет приводит в замешательство привыкшую к парижскому лоску селебрити. Поглощенную стрессами модель ожидает еще один сюрприз: «запущенная» и прихрамывающая банщица Люба (Ольга Попова
) оказывается её родной сестрой — и с этой информацией парижанке надо как-то справиться. Фильм Веры Сторожевой
наполнен архетипами репрезентацию матушки России: звенящих куполов, некошеных полей и разбитых дорог тут предостаточно, равно как и колоритных фоновых персонажей. Сценарий Анны Козловой не лишен юмора, хотя и касается богатых для манипуляций тем: ностальгии, шоковой терапии от встречи с прошлым и, конечно, сомнительном счастье гламурной жизни.
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Сценаристка — Анна Козлова
Домохозяйка Вера Смолина (Мария Миронова
) счастлива замужем за успешным бизнесменом Андреем (Анатолий Белый
; Минюст РФ считает его иноагентом
). Он пытается провернуть очередную сделку, чтобы обеспечивать всё семейство, она — помогает благотворительному фонду для женщина, переживших домашнее насилие, сын Илюша (Виктор Буй
), прилежный студент «Плешки», вот-вот должен отправиться на стажировку в Америку. Идиллия рушится, когда на Веру во дворе нападает с бритвой неблагополучный подросток. Каждый последующий день приносит всё новые и новые трагедии ( главная — исчезновение сына накануне отъезда в США). Автором идеи и продюсером стал Валерий Тодоровский
, который несколько лет назад, сняв «Оттепель», ввел моду не только на ретро-сериалы, но и на проекты, рассказывающие о далеких для большинства телезрителей социальных группах. Несколько тяжеловесную семейную сагу в духе «Большой маленькой лжи
» написала Анна Козлова, автор «Краткого курса счастливой жизни
», а снял режиссер-дебютант Алексей Смирнов
, который вроде бы и пытается иногда иронизировать на вечную тему «богатых», которые тоже плачут, но несколько запинается о драму.
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Режиссер — Душан Глигоров
В шахтерском поселке с поэтическим названием Хрустальный объявился маньяк — уже второй за последние 30 лет. Как и его предшественник, душегуб похищает маленьких мальчиков, насилует, пытает и убивает их. Следствие ведет местная опергруппа под руководством Геннадия Пронченко (Николай Шрайбер
), которому на подмогу присылают московского детектива Сергей Смирнов (Антон Васильев
). Тот не только вычислил нескольких серийных убийц, пользуясь авторской методикой, но и вырос в Хрустальном. С малой родиной и родней Смирнов, впрочем, давно оборвал все связи: с городом — потому что именно здесь он сам, будучи ребенком, подвергся насилию, с семьей — а его фамилия при рождении Пронченко — по более сложным, но также берущим начало в травматическом детстве причинам. Главное достоинство сериала — неожиданно плотный сценарий, изобилующий сюжетными линиями и водящий зрителя не только по мрачным, с остатками (пост)советской эстетики улочкам города, но и по самым темным закоулкам человеческих душ. Однако совместный проект сценариста Олега Маловичко
и режиссера Душана Глигорова берет всё же не визуальной смелостью, а смысловой. Разговор о насилии и абьюзе, всё еще вызывающий в российском обществе реакцию «Зачем вообще о таком рассказывать?», в сериале обретает силу причинно-следственных связей, собственно, на этот злосчастный вопрос и ему подобные отвечая.
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Сценаристка — Анна Козлова
Андрея Павлова (Андрей Бурковский
) — профессиональный переговорщик с террористами, медиатор, как называется эта специальность. Однако по-настоящему кормит его талант «разруливает» интересы сильных мира сего: например, властной матери (Виктория Толстоганова
), готовой проучить взбалмошную дочь (Ирина Старшенбаум
), или наследницы (Дарья Мороз
) погибшего ученого, на чью компанию претендует крупный нефтяной холдинг. Еще одна женщина в его жизни — представительница закона Марией (Юлия Пересильд
), занимающейся расследованием подростковых суицидов. Густонаселенная, порой даже нарочито драма по сценарию Козловой, где своеобразно зафиксирован тренд, начатый «Триггером
» и «Психом
»: мужчины-провокаторы, видимо, стали героями нашего времени — по крайней мере на экранах. Договариваться по-хорошему не получается, окружающий мир диктует свои — жесткие — правила.
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Режиссер — Душан Глигоров
Петербург 2012 года. На рынке запрещенных веществ грядут перемены: старожилы (Игорь Миркурбанов
и Андрей Смирнов
) засиделись в позолоченных креслах, их вот-вот потеснят анонимные площадки сбыта в даркнете, созданные Димой (Эльдар Калимулин
) по западному образцу, а в северную столицу соляных бунтов и другие города — хлынут более дешевые синтетические наркотики. Этот процесс режиссер Душан Глигоров и сценарист Олег Маловичко решили показать глазами наркомафии, молодых адептов темной стороны интернета и силовиков (оперативника Константина, движимого вендеттой, сыграл Александр Кузнецов
). И если в первом эпизоде эти силы пересекаются мало и пунктирно, то вскоре становится ясно, что они являют лишь разные стороны медали — или, скорее, три головы мифической гидры. На месте отрубленной всегда будут вырастать новые.
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Сценаристка — Анна Козлова
Архитектор Иннокентий Мельников (Константин Богомолов
) счастливо женат в третий раз — на зожнице Варя (Юлия Снигирь
), но поддерживает хорошие отношения с бывшими: однокурсницей-коллегой Леной (Александра Ребенок
) и актрисой Юлей (Юлия Александрова
). Фасад его счастливой на первый взгляд жизни нарушает встреча с другом детства Лешей (Игорь Верник), который спустя много лет прилетает из Америки — и умирает прямо на торжественной встрече по этому поводу. Кеша уезжает в Казань, где готов перезапуститься в объятиях бывшей синхронистки Аллы (Василиса Перелыгина
), но, кажется, трио жен намеревается его убить. Историю мести удобно устроившемуся мужчине написала Анна Козлова — с присущими ей ироничными, пусть и рублеными диалогами, сатирой на бездумную жизнь внутри Садового кольца и вечным кризисом среднего возраста, который тут по классике в первую очередь отражается на единственном мужчине в лице Кеши (на режиссере сериала Богомолове роль сидит как влитая).
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Режиссер — Душан Глигоров
Следователь Эльвира Бараева (Анна Михалкова
) ведет необычное дело: в окрестностях Минеральных Вод 13-летняя девочка берет из сейфа ружье и расстреливает спящих родных. Параллельно в Ставрополье оказывается 18-летняя Кира (Лиза Ищенко
), приемная дочь коррумпированной судьи, которая ищет биологическую мать. «Трасса» с пилота демонстрирует плотный сюжет, опутывающий множеством линий и мастерски подключающий к каждому персонажу. Автономные сюжеты о двух девочках должны быть как-то связаны, Однако сегодняшние проблемы – всего лишь последствия поступков, которые произошли когда-то, поэтому разбираться героям придется, в первую очередь, с прошлым. Совместный проект одного из лучших российских кинодраматургов Олега Маловичко и режиссера Душана Глигорова стал лучшим отечественным сериалом прошлого года по мнению критиков
.
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Смотрите сериал «Аутсорс» с 13 февраля в онлайн-кинотеатре Okko.
«Аутсорс»
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