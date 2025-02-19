Сиквел «Бессмертной гвардии», восьмая «Миссия невыполнима», новый «Никто» и другие боевики 2025 года

В сиквеле боевика пятилетней давности Шарлиз Терон, Чиветел Эджиофор, Маттиас Шонартс и Вероника Нго вернутся к своим ролям, а компанию им составит Ума Турман. По сюжету Энди и ее команде бессмертных воинов предстоит сразиться с новым грозным врагом и иметь дело с возвращением бессмертного, которого считали давно потерянным.
Пол Уильям Скотт Андерсон, адаптировавший для кино культовую игровую серию Resident Evil, нашел у Джорджа Р. Р. Мартина новую историю для своей супруги. На сей раз Милла Йовович предстанет в образе волшебницы, отправившейся в потерянные земли в поисках магической силы, позволяющей превращаться в оборотня. Вторая ключевая роль в приключенческом фэнтези-боевике закреплена за Дэйвом Батистой.
«Как приручить дракона». Тизер №2 на английском языке
Чуть ли не покадровый ремейк одноименной анимационной экранизации книги британской писательницы Крессиды Коуэлл. Роль непутевого Иккинга играет молодой актер Мэйсон Темз, а его отца — Джерард Батлер. Также в адаптации появятся Ник Фрост и Нико Паркер. «Дракон Беззубик срисован с анимационной версии один в один», — уточняет Максим Гревцев.
Группа экоактивистов-радикалов захватывает 300 заложников на роскошной вечеринке в небоскребе, чтобы вывести на чистую воду коррумпированную верхушку энергетической компании. Но в рядах банды находится настоящий безумец, в планах которого уничтожить заложников в качестве манифеста анархии. Только хрупкая девушка (Дейзи Ридли), оказавшаяся по ту сторону окон неприступного небоскреба — в прошлом спецназовец, а ныне простая мойщица окон — может спасти людей от гибели. Женский вариант «Крепкого орешка» снял создатель «Золотого глаза» и «Маски Зорро» Мартин Кэмпбелл, а компанию Ридли составил Клайв Оуэн.
Простой работяга Левон Кейд (Джейсон Стэйтем) наслаждается размеренной жизнью: стабильная работа на стройке, друзья и ребенок, которого он в одиночку воспитывает после смерти жены. Всё как у людей, за исключением опыта в убийстве негодяев: Левон тщательно скрывает от окружающих, что служил в разведке морской пехоты. Навыки из прошлой жизни скоро окажутся полезны: у директора строительной фирмы, где работает экс-морпех, пропадает дочь. В поисках зацепок герой вскрывает преступную сеть, торгующую людьми. И всех нужно наказать. Дэвид Эйр снял картину по сценарию, написанному им вместе с Сильвестром Сталлоне по книге Чака Диксона.
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