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Сиквел «Бессмертной гвардии», восьмая «Миссия невыполнима», новый «Никто» и другие боевики 2025 года

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19 февраля 2025
В 2024 году зрителям удалось посмотреть боевики Дэвида Литча, Гая Ричи и Алекса Гарленда, четвертые части «Плохих парней» и «Полицейского из Беверли-Хиллз», а также сиквелы «Гладиатора» и «Майора Грома». 2025-й готовит подарки в виде продолжений «Бессмертной гвардии» и «Каратэ-пацана», очередной части шпионской серии «Миссия невыполнима», игровой адаптации книги «Как приручить дракона» и свежих работ Гарленда, Ричи, Дэвида Эйра, Пола Уильяма Скотта Андерсона и Мэла Гибсона.



«Бессмертная гвардия 2» / The Old Guard 2

Сиквел «Бессмертной гвардии», восьмая «Миссия невыполнима», новый «Никто» и другие боевики 2025 года

В сиквеле боевика пятилетней давности Шарлиз Терон, Чиветел Эджиофор, Маттиас Шонартс и Вероника Нго вернутся к своим ролям, а компанию им составит Ума Турман. По сюжету Энди и ее команде бессмертных воинов предстоит сразиться с новым грозным врагом и иметь дело с возвращением бессмертного, которого считали давно потерянным.

Дата выхода в онлайн-сервисах: 2 июля

Читать рецензию «Бессмертная гвардия»: Супергеройское тесто с Терон
«В потерянных землях» / In the Lost Lands

«В потерянных землях»

Пол Уильям Скотт Андерсон, адаптировавший для кино культовую игровую серию Resident Evil, нашел у Джорджа Р. Р. Мартина новую историю для своей супруги. На сей раз Милла Йовович предстанет в образе волшебницы, отправившейся в потерянные земли в поисках магической силы, позволяющей превращаться в оборотня. Вторая ключевая роль в приключенческом фэнтези-боевике закреплена за Дэйвом Батистой.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 6 марта

Читать Хроники Джилл и Элис: История создания Вселенной «Обители зла»
«Вне закона» / In The Grey

Сиквел «Бессмертной гвардии», восьмая «Миссия невыполнима», новый «Никто» и другие боевики 2025 года
фото: imdb.com

Гай Ричи последнее время исправно выпускает по одному либо двум фильмам в год. На сей раз он снял боевик с Генри Кавиллом, Джейком Джилленхолом, Розамунд Пайк, Эйсой Гонсалес и Фишером Стивенсом про группу бойцов, которая разбирается с крупными кражами и возвращает похищенные миллиарды долларов.

Дата выхода в прокат неизвестна

Читать Гнев джентльмена: как Гай Ричи сорвал большой куш
«Игры возмездия» / Tin Soldier

Сиквел «Бессмертной гвардии», восьмая «Миссия невыполнима», новый «Никто» и другие боевики 2025 года
фото: m.imdb

Джейми Фокс, Роберт Де Ниро, Скотт Иствуд, Джон Легуизамо, Рита Ора, Саид Тагмауи и Нора Арнезедер в экшн-триллере Брэда Фурмана про Бокуши, построившего неприступную крепость и собравшего в ней целый арсенал оружия и преданных ему ветеранов боевых действий. Правительство пытается проникнуть в организацию, чтобы узнать его планы. После нескольких неудачных попыток власти вербуют Нэша Кавано, бывшего спецназовца, который когда-то был учеником Бокуши.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 22 мая

Читать «Балерина» с Аной де Армас, сиквел «Джокера», «Красотки в бегах» Итана Коэна и еще 17 интригующих триллеров 2024 года
«Как приручить дракона» / How To Train Your Dragon

«Как приручить дракона». Тизер №2 на английском языке

Чуть ли не покадровый ремейк одноименной анимационной экранизации книги британской писательницы Крессиды Коуэлл. Роль непутевого Иккинга играет молодой актер Мэйсон Темз, а его отца — Джерард Батлер. Также в адаптации появятся Ник Фрост и Нико Паркер. «Дракон Беззубик срисован с анимационной версии один в один», — уточняет Максим Гревцев.

Дата выхода в мировой прокат: 11 июня

Читать Как приручить Этерну: 20 интригующих экранизаций 2025 года
«Каратэ-пацан: Легенды» / Karate Kid: Legends

«Каратэ-пацан 2». Анонс на английском языке

Спустя 15 лет после перезапуска «Парня-каратиста» в продолжении «Каратэ-пацана» к своим ролям вернутся Джеки Чан и звезда оригинала 80-х Ральф Маккио. Среди продюсеров спортивного боевика числится Уилл Смит.

Дата выхода в мировой прокат: 28 мая

Читать рецензию «Каратэ-пацан»: Бой с правилами
«Клинер» / Cleaner

«Клинер»

Группа экоактивистов-радикалов захватывает 300 заложников на роскошной вечеринке в небоскребе, чтобы вывести на чистую воду коррумпированную верхушку энергетической компании. Но в рядах банды находится настоящий безумец, в планах которого уничтожить заложников в качестве манифеста анархии. Только хрупкая девушка (Дейзи Ридли), оказавшаяся по ту сторону окон неприступного небоскреба — в прошлом спецназовец, а ныне простая мойщица окон — может спасти людей от гибели. Женский вариант «Крепкого орешка» снял создатель «Золотого глаза» и «Маски Зорро» Мартин Кэмпбелл, а компанию Ридли составил Клайв Оуэн.

Точная дата выхода в прокат: 27 февраля

Читать рецензию «Дочь болотного царя»: Кровная узница
«Крушащая машина» / The Smashing Machine

Сиквел «Бессмертной гвардии», восьмая «Миссия невыполнима», новый «Никто» и другие боевики 2025 года

Биографическая драма Бенни СэфдиХорошее время») о жизни и спортивной карьере бывшего борца и мастера смешанных единоборств Марка Керра (Дуэйн Джонсон). Компанию Скале вновь составит Эмили Блант, работавшая с ним на съемках «Круиза по джунглям». В кадре также появятся другие известные спортсмены.

Дата выхода в прокат неизвестна

Читать рецензию «Круиз по джунглям»: Феминизм наткнулся на Скалу
«Любитель» / The Amateur

«Любитель». Трейлер на английском языке

Рами Малек предстанет в образе криптографа ЦРУ, которому удается шантажом заставить свое агентство обучить его, чтобы позволить ему заняться преследованием группы террористов, убивших его жену в Лондоне. В экшн-триллере Джеймса ХоузаОдна жизнь») также заняты Катрина Балф, Джулианна Николсон, Рэйчел Броснахэн и Лоуренс Фишберн.

Дата выхода в мировой прокат: 9 апреля

Читать рецензию «Одна жизнь»: Поезд вне расписания
«Мастер» / A Working Man

«Мастер»

Простой работяга Левон Кейд (Джейсон Стэйтем) наслаждается размеренной жизнью: стабильная работа на стройке, друзья и ребенок, которого он в одиночку воспитывает после смерти жены. Всё как у людей, за исключением опыта в убийстве негодяев: Левон тщательно скрывает от окружающих, что служил в разведке морской пехоты. Навыки из прошлой жизни скоро окажутся полезны: у директора строительной фирмы, где работает экс-морпех, пропадает дочь. В поисках зацепок герой вскрывает преступную сеть, торгующую людьми. И всех нужно наказать. Дэвид Эйр снял картину по сценарию, написанному им вместе с Сильвестром Сталлоне по книге Чака Диксона.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 27 марта

Читать Народный артист: 16 известных актеров, чаще других снимавшихся с Сильвестром Сталлоне
«Миссия невыполнима: Финальная расплата» / Mission: Impossible — The Final Reckoning

«Миссия невыполнима: Финальная расплата». Трейлер на английском языке

Восьмая часть знаменитого шпионского боевика об опасных приключениях Итана Ханта (Том Круз). Главный герой пытается разыскать инновационный искусственный интеллект, угрожающий существованию всего мира. В режиссерском кресле вновь Кристофер Маккуорри, а в актерском составе как новички серии, так и старожилы: Винг Реймз, Генри Черни, Саймон Пегг, Хейли Этвелл, Ванесса Кирби, Пом Клементьефф, Ребекка Фергюсон, Ханна Уэддингэм, Ши Уигэм, Ник Офферман, Индира Варма, Анджела Бассетт и Паша Лычникофф.

Дата выхода в мировой прокат: 21 мая

Читать рецензию «Миссия невыполнима: Последствия» // Хижина дяди Тома
«Никто 2» / Nobody 2

Сиквел «Бессмертной гвардии», восьмая «Миссия невыполнима», новый «Никто» и другие боевики 2025 года
фото: кадр из фильма «Никто»

Индонезийцу Тимо Чахьянто, одному из небезызвестных братьев Мо, доверили постановку сиквела остросюжетного боевика Ильи Найшуллера с Бобом Оденкерком в роли бывшего наемника Хатча Мэнселла. Покончив с жизнью примерного семьянина из американского пригорода, главный герой больше не может скрываться от своего опасного прошлого. Постепенно наружу всплывают секреты не только Хатча, но и его жены Бекки (Конни Нильсен). Кристофер Ллойд и Риза в наличии, а среди «плохишей» окажутся Шэрон Стоун и Колин Хэнкс. Над сценарием корпели Оденкерк и Дерек Колстад, продюсерами выступили мастера современных боевиков Дэвид Литч и Чад Стахелски.

Дата выхода в мировой прокат: 14 августа

Читать рецензию «Никто»: За общак ответишь?
«Опустошение» / Havoc

Сиквел «Бессмертной гвардии», восьмая «Миссия невыполнима», новый «Никто» и другие боевики 2025 года

Остросюжетный боевик Гарета Эванса украсят собой Том Харди, Луис Гусман, Тимоти Олифант и Форест Уитакер. Сюжет закручен вокруг детектива, который должен разыскать исчезнувшего сына политика и распутать темную сеть заговоров и коррупции в городе.

Дата выхода в прокат неизвестна

Читать «Каскадеры», четвертые «Плохие парни» и другие боевики 2024 года
«Особо опасный пассажир» / Flight Risk

«Особо опасный пассажир». Трейлер №2

Марк Уолберг, Мишель Докери и Тофер Грэйс в остросюжетном боевике Мэла Гибсона про маршала авиации, который во время перевозки на суд важного свидетеля понимает, что пилот — совсем не тот, за кого себя выдает. Олдскульное кино от Безумного Макса со смертельным оружием.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 13 марта

Читать Ад на колесах: гид по киновселенной «Безумного Макса»
«Под огнем» / Warfare

«Под огнём»

Военная драма Алекса Гарленда основана на воспоминаниях участника войны в Ираке Рэя Мендосы. События происходят в 2006 году, в центре сюжета – подразделение морских котиков, которые контролируют передвижение американских войск через территорию повстанцев. В продюсерской команде — соратник Гарленда Эндрю Макдональд, а в актерском ансамбле — Чарльз Мелтон, Джозеф Куинн, Кит Коннор, Космо Джарвис, Уилл Поултер и Майкл Гандольфини.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 10 апреля

Читать рецензию «Падение империи»: Ты снимешь мою казнь?

Макс Милиан
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№ 6
Матвей Брикун   21.02.2025 - 11:35
Стэтхем опять окунулся в свой мир криминала. После неудачного второго МЭГа решил больше не экспериментировать. читать далее>>
№ 5
Yanina Sokolova   20.02.2025 - 19:25
Давно не видела Миллу Йовович в кино, хочется посмотреть на её перевоплощение в оборотня. С выбором Дэйва Батисты можно поспорить, не думаю, что это хороший вариант для такого жанрового фильма. читать далее>>
№ 4
Nika.nikitina   19.02.2025 - 21:11
"Каратэ-пацан " Пусть этот фильм посмотрят подростки мальчики. И пусть каждый поймет, что если его бъют и обижают на улице, всегда можно найти в себе силы встать и дать отпор! Интересно посмотреть,... читать далее>>
№ 3
ЛинаМисс   19.02.2025 - 19:33
"Бессмертная гвардия", еще один фильм, снятый по комиксам или интересная, неоконченная история о харизматичной женщине-воительнице? Ругайте - не ругайте этот фильм, а меня он воодушевил. Девочки... читать далее>>
№ 2
Киноман1985   19.02.2025 - 17:38
... ... тоже почти все буду смотреть. не знаю насчет миссии Тома Круза, столько частей пропустил, есть ли смысл... или надо все по новой. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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