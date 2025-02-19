Фильмы 2018 года: киномания, которую мы заслужили

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Новости кино В конце мая покажут новые мелодрамы с Михаилом Химичевым, Игорем Стамом и Яном Ильвесом На «Dомашнем» продолжается линейка премьер «Как долго я тебя искала. Сто историй о любви»

Рецензии на фильмы «Соловей против Муромца»: продолжение «Богатырианы» или новая версия «железного человека»? Никита Ефремов и Владимир Любимцев в супергеройском фэнтези по сюжету сказочной былины

Лайфстайл Выбор киноведов: Татьяна Друбич, Александр Робак и Дарья Екамасова Церемония вручения кинопремии «Белый слон»

Новости кино Почетный приз «Атаке титанов» и рисунок на Луне: главные новости аниме за неделю А также лучшая японская музыка и манга на английском языке