Смотреть онлайн: «Аутсорс», «Челюскин. Первые» и новый сезон «Шершней»

анонс

«Сент-Экзюпери», «Екатерина Великая», «Пророк. История Александра Пушкина» и еще 12 фильмов февраля

Сказки, анимадок, сай-фай, куклы, маслом по стеклу — для всех возрастов и на любой вкус

28 января

Разврат, кураж и натюрморт: Модильяни, Ренуар и еще семь фильмов про художников, живших в Париже

Живопись и жизнь, сбивающие с ног — к выходу фильма «Моди. Три дня на крыльях безумия»