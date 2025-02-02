Смотреть онлайн: «Аутсорс», «Челюскин. Первые» и новый сезон «Шершней»

Самые ожидаемые интернет-релизы февраля по версии Кино-Театр.Ру
«Дорогой родственник» (1 сезон)
Премьера: 1 февраля
Платформа: Kion
«Дорогой родственник»
Анна Пармас
(«Осторожно, модерн!
», «Исправление и наказание
») волевым решением совмещает в одном проекте две скрепы отечественных сериалов: Тимофея Трибунцева
и бессмертный сюжет о борьбе за жилплощадь. Три поколения семейства Громовых решают, что им пора жить отдельно — продают свою петербургскую коммуналку с красивым видом на исторический центр и намереваются разъехаться по личным квартирам, друг от друга подальше. Уже при оформлении документов им напоминают, что продажа недвижимости возможна только при условии согласия всех прописанных в ней жильцов. Тогда и вспоминают о Диме Тихоходове — непутевом муже и тесте, пропавшем несколько лет назад.
Легко насторожиться, услышав в трейлере надоевшую песню «Ленинграда» о главной питерской традиции — буйном алкоголизме. Да и сюжет «Дорогого родственника» подозрительно похож на жутковатую комедию «Золотые соседи
», которая по всем признакам должна была выйти в девяностых, а не в 2021 году. Интерес в первую очередь представляют актерские работы: на одной коммунальной кухне кроме Трибунцева (переживающего золотой век карьеры) собрались Анна Михалкова
, Екатерина Вилкова
и Надежда Маркина
.
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Квартирный вопрос испортил петербуржцев. Рецензия на сериал «Дорогой родственник»
«Непобедимый» / Invincible (3 сезон)
Премьера: 6 февраля
Платформа: Prime Video
«Непобедимый». 3 сезон. Тизер на английском языке
Супергерои — не те, кем кажутся. Подписчики сервиса Prime Video (родина сериала «Пацаны
») знают это не понаслышке. С 2021 года стриминг выпускает взрослый мультсериал «Непобедимый», основанный на комиксах Роберта Киркмана
о супергерое-подростке с силами инопланетного происхождения. Приключения Марка Грейсона делались с явным прицелом на деконструкцию комикса: обманчивый стиль мультипликации, отсылающий к старым мультсериалам DC о Бэтмене, скрывал кровавую историю об истинной мотивации «суперов», у которых есть свои причины защищать человечество от глобальных угроз. Примерно такие же, как у пастушьей овчарки — защищать стадо.
В «Непобедимом» бурлескные драки со злодеями меркнут в сравнении с генеральным конфликтом — поколенческим, в котором сыновья не понимают своих отцов. Грейсон получил свои суперсилы в наследство от родителя Омни-мэна (озвучивает Дж. К. Симмонс
), до поры считавшегося главным спасителем людей от всех на свете бед. Символ веры в добро и справедливость был развенчан еще в конце первого сезона, теперь Непобедимому придется еще раз сойтись с папой в рукопашной схватке и остановить вторжение инопланетной расы вилтрумитов. Не обойдется без случайных жертв среди мирного населения и пары-тройки разрушенных под ноль мегаполисов.
«Аутсорс» (1 сезон)
Премьера — 13 февраля
Платформа — Okko
«Аутсорс»
Иван Янковский
в главной роли, Душан Глигоров
в кресле режиссера, пижонское заигрывание с кадром и мрачные виды Камчатки — похоже, «Аутсорс» уже сейчас можно назвать одним из главных сериальных событий года. В середине девяностых, еще до объявления моратория на смертную казнь, сотрудник спецтюрьмы находит оригинальный способ обогащения: предлагает передать право на убийство преступника родственникам его жертв. Вначале это даже подается как акт поиска справедливости в тотально несправедливом мире. Но там, где замешаны хорошие деньги, благие намерения ведут прямиком в ад. В прошлом году «Трасса
» того же Глигорова стала лучшим сериалом по версии критиков, так что ожидания от «Аутсорса» очень большие. В проекте также сыграют Эльдар Калимулин
, Виталий Коваленко
, Юлия Марченко
и Мила Ершова
. Без смысловых отсылок к философии Раскольникова точно не обойдется.
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Кавказские минеральные слезы. Рецензия на сериал «Трасса»
«Танго на осколках» (1 сезон)
Премьера — 13 февраля
Платформа — Kion, START
«Танго на осколках»
Успешная женщина Нора (Юлия Снигирь
) думала, что у нее все под контролем: бизнес растет и ширится, дети растут и почти не раздражают, а супруг Ваня (Денис Шведов
) находится под полным контролем. Иллюзия эта разбивается, когда муж умирает: оказывается, у него была тайная жизнь, о которой главная героиня и не подозревала. Ладно бы Ваня просто изменял, так он еще и тайно посещал школу танго. А ведь танец — это действие чувственное и, можно даже сказать, интимное. В поисках ответов на семейные вопросы Нора и сама пускается в пляс.
В сериалах режиссера Сергея Сенцова
всегда есть место странности, придающей интерес обыденным сюжетам. Если бы в «1703
» не было разгонов про сатанистов и ритуальную мафию, он бы так и остался просто прилизанным ментовским сериалом. «Престиж
» — герметичный детектив о ЖК для богатых идиотов — на всю катушку использовал мощь неадекватных сюжетных поворотов. В «Танго на осколках», который вроде как должен быть простой мелодрамой с элементами психологизма, тоже есть кое-что удивительное. Ведь Ваня умер, но Нору не оставил, и периодически является ей для выяснения отношений.
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Коварные домохозяйки. Рецензия на сериал «Престиж»
«Шершни» / Yellowjackets (3 сезон)
Премьера — 15 февраля
Платформа — Amediateka
«Шершни». 3 сезон. Трейлер на английском языке
Сериал, который так и хочется назвать «Повелителем мух» для поколения миллениалов. В 1996 году самолет, на борту которого находилась женская футбольная команда «Шершни», терпит крушение в дремучих лесах Канады. Выжившие в катастрофе девушки вынуждены в течение года бороться за свою жизнь, постепенно превращаясь из цивилизованных американцев в племя убийц-каннибалов. Параллельно с этой сюжетной линией рассказывается о жизни выживших «Шершней» в наше время: прошедшие через ад женщины тщательно скрывают, какими мрачными вещами занимались ради выживания. Но прошлое, конечно же, никого просто так не отпустит.
Дебютный сезон «Шершней» заработал семь номинаций на премию «Эмми», а также по праву считается одним из самых необычных сериалов 2021 года. Продолжение шоу стартует на телеканале Showtime и в стриминге Paramount+ 14 февраля (как раз для романтичного ужина). В России новые серии начнут выходить на день позже в онлайн-кинотеатре Amediateka.
«Белый лотос» / The White Lotus (3 сезон)
Премьера — 16 февраля
Платформа — Max
«Белый лотос». 3 сезон. Трейлер на английском языке
После старта «Белого лотоса» у американских телезрителей появилась интересная традиция — кататься по местам съемок сериала, который является своеобразной рекламой роскошных отелей Four Seasons. Сатира на неприлично богатых прожигателей жизни стала чем-то вроде наставления по правильному лайфстайлу, на который теперь молятся министерства туризма по всему миру. Благословение «Белого лотоса» ранее снизошло на Гавайи и Сицилию, теперь пожинать плоды популярности сериала будет Таиланд.
Тайский отель примет звездных постояльцев: в третьем сезоне сыграют Лесли Бибб
, Джейсон Айзекс
и Уолтон Гоггинс
. Увы, в силу политических причин в шоу не появится русский йог Милош Бикович
. Зато в трейлере нового «Белого лотоса» был обнаружен Юрий Колокольников
— о его роли пока что ничего неизвестно, но заранее готовимся к разрывному флешмобу в стиле «руссо туристо, облико морале».
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Дольче вита и коза ностра. Рецензия на второй сезон «Белого лотоса»
«Победа или поражение» / Win or Lose (1сезон)
Премьера — 19 февраля
Платформа — Disney+
«Победа или поражение». Трейлер на английском языке
Студия Pixar, недавно в очередной раз взорвавшая прокат благодаря «Головоломке 2
», заходит на новую для себя территорию мультсериалов. «Победа или поражение» — приземленная история из жизни одной школьной сборной по софтболу, готовящейся к важному матчу. От того, смогут ли они побороть внутренние конфликты и личные проблемы, зависит успех всего предприятия. Прежде чем включиться в борьбу за кубок, членам команды «Пиклз» предстоит выучить несколько нравственных уроков. Ничего сверхъестественного: лишь старые-добрые рассказы о том, что такое поддержка, сотрудничество и любовь.
Политика стримингового сервиса Disney+ приучила зрителей к тому, что сериалы от студий «Мышиного дома» — не более чем помотивчики, смотреть которые отважатся только ярые фанаты. В случае с бесконечными проектами по Marvel и «Звездным войнам» (один другого краше) такой взгляд на наполнение библиотеки более чем справедлив. Но в случае с Pixar есть надежда на действительно яркий детский проект. Во-первых, потому что «Победу или поражение» продюссирует автор «ВАЛЛ·И
» Эндрю Стэнтон
. Во-вторых, легендарная студия взялась за сериал с явным стремлением привнести в формат детской анимации что-то новенькое. Каждая серия — отдельная история одного из членов школьной сборной, рассказанная со своей особой интонацией. И это явно будет интереснее вялотекущих мыльных опер для младшего школьного возраста, которыми Disney грешит в последние годы.
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Тревожность не играет в хоккей. Рецензия на второй «Головоломку»
«Нулевой день» / Zero Day (1 сезон)
Премьера — 20 февраля
Платформа — Netflix
«Нулевой день». Трейлер №2 на английском языке
Роберт Де Ниро
противостоит хакерам, покусившимся на американскую демократию — уже этой краткой аннотации достаточно, чтобы обратить на новый сериал Netflix внимание. Для звезды «Таксиста
» и «Славных парней
» «Нулевой день» станет первым большим опытом съемок в проекте для малых экранов и покушением на лавры Кевина Спейси
(«Карточный домик
») как главного президента мультивселенной онлайн-кинотеатра. Де Ниро играет главу государства на пенсии, которому предстоит собрать комиссию по расследованию крупнейшей кибератаки, из-за которой погибло несколько тысяч граждан.
«Челюскин. Первые» (1 сезон)
Премьера — 20 февраля
Платформа — Wink
«Челюскин. Первые»
Масштабный сериал на основе реальной истории, произошедшей с арктическим пароходом «Челюскин» во время экспериментального путешествия по Северному морскому пути. Планировалось, что корабль успеет преодолеть путь за одну навигацию, но не вышло — несколько месяцев экипаж боролся за выживание во льдах Арктики. История героических «челюскинцев» и спасавших их летчиков — важная часть советского культурного кода, закрепленного не только в названиях парков и улиц, но и программным фильмом «Челюскинцы
» 1985 года. Так как Севморпуть снова в тренде, не вспомнить об этой странице его покорения было бы как минимум неприлично.
Шоураннером сериала стал Федор Бондарчук
, а сценаристом Максим Бударин
, писавший ранее для «Битвы за Севастополь
», «Первого Оскара
» и «Девятаева
». В новом «Челюскине» каст действительно впечатляющий: от Глеба Калюжного
и Стаси Милославской
до Дмитрия Чеботарева
и Алексея Розина
. Капитана парохода Владимира Воронина сыграет Дмитрий Куличков
, начальника экспедиции Отто Шмидта — Кирилл Кяро
. Съемки получились сложными: русский север встретил кинемографистов лютым морозом и ветром, утащившим в море декорации. Так что частично проект пришлось снимать в павильоне, заменив натуру огромным LED-экраном — во избежание повторения истории столетней давности.
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Северное сияние и пятидесятиградусные морозы. Как снимали «Челюскин. Первые»
«Тысяча ударов» / A Thousand Blows (1 сезон)
Премьера — 21 февраля
Платформа — Hulu
Стивен Найт, создатель долгоиграющей криминальной драмы «Острые козырьки
» и самобытного триллера «Табу
», возвращается в мир викторианского криминала. На этот раз главными героями его сериала становятся два парня с Ямайки, прибывшие в Лондон поднимать фунты на подпольных кулачных боях. Ну пути к достойной жизни уважаемых джентльменов им противостоит бывалый мордоворот Шугар Гудсон (Стивен Грэм
). Еще и путаются под ногами «40 слонов» — преступный синдикат магазинных воришек, состоящий (что для того времени нехарактерно) исключительно из женщин.
Кажется, для сверхпродуктивного Найта (сценарии для новых фильмов и шоу он выдает со скоростью пулемета) «Тысяча ударов» — не просто проходной сериал для стриминга, а долгожданное возвращение к любимой теме. Много лет он исследует неприглядные стороны английской жизни: от зверств Ост-Индийской компании до откровенно порочной жизни ее правителей («Спенсер
»).
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Сага о бандитах романтиках. Почему «Острые козырьки» любимый сериал миллионов?
«1923» / 1923 (2 сезон)
Премьера — 23 февраля
Платформа — Paramount+
«1923». 2 сезон. Трейлер на английском языке
Вселенная «Йеллоустоуна
» — главного эксклюзива Paramount+ и гимна «одноэтажной Америки» — уже давно живет за пределами сериала. У него есть подражатели (вроде «Сына
»), неофициальные спин-оффы («Землевладелец
» от того же шоураннера Тейлора Шеридана
), а также два приквела о прошлом семейства Даттон. «1883
» — старорежимный вестерн, вдохновленный романом «Кровавый меридиан». А «1923» — почти что «Гроздья гнева», эпическая семейная сага о жизни американской семьи (Харрисон Форд
и Хелен Миррен
) во времена Великой депрессии.
Первый сезон закончился для Даттонов никудышно: магнат Доналд Уитфилд (Тимоти Далтон
) готовится стать единоличным владельцем их ранчо. В том, что старик Даттон сможет отвоевать землю, никто не сомневается — в конце концов, на этом ранчо век спустя развернутся события оригинального «Йеллоустоуна». Но тут важен не результат, а сам процесс: смотреть на трогательную игру Форда и Миррен в «1923» невероятно увлекательно.
ЧТО ЕЩЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН:
«Первый отдел» (4 сезон) — 3 февраля, Иви, НТВ
«Люблю тебя до смерти» / Love You To Death (1 сезон) — 5 февраля, Apple TV+
«Яблочный уксус» / Apple Cider Vinegar (1 сезон) — 6 февраля, Netflix
«Патриот» (4 сезон) – 10 февраля, Premier
«Джек Ричер» / Reacher (3 сезон) — 20 февраля, Prime Video
«Павел. Первый и последний» (1 сезон) — 20 февраля, Кинопоиск
«На поверхности» / Surface (2 сезон) — 21 февраля, Apple TV+
«Форс-мажоры: Лос-Анджелес» / Suits L.A. (1 сезон) — 23 февраля, Peacock
«Дом Давида» / House of David (1 сезон)
— 27 февраля, Prime Video
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