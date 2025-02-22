«Балерина», сиквел детектива «Достать ножи», третья «Иллюзия обмана» и еще 17 любопытных триллеров 2025 года

Пол Томас Андерсон экранизирует роман Томаса Пинчона «Винляндия», действие которого разворачивается в 1984 году в Калифорнии. В криминальной картине о героях, чья молодость выпала на 1960-е, аж три звезды мирового уровня (Леонардо ДиКаприо, Бенисио Дель Торо, Шон Пенн), а бюджет и вовсе астрономический для Андерсона — 140 миллионов долларов. Поговаривают, что релиз ленты могут перенести на 2026-й.
События французско-бельгийской криминальной драмы Фабриса Дю Вельца происходят в 1995 году. Бесследное исчезновение двух девочек потрясает население. Пока местные СМИ множат версии произошедшего, молодой детектив Поль Шартье (Антони Бажон) присоединяется к секретному расследованию под грифом «Мальдорор». Однако стандартные полицейские методы кажутся Полю устаревшими и малоэффективными. Вопреки приказам начальства он решает взять дело в свои руки и начинает охоту на маньяка в одиночку. Премьера фильма с участием Серхи Лопеса, Беатрис Даль и Любны Азабаль состоялась на прошлогоднем Венецианском кинофестивале. «Жуткий триллер частично основан на кейсе педофила и серийного убийцы Марка Дютру, заставившего бельгийцев пересмотреть правоохранительную систему в стране», —уточняет Дарья Тарасова.
Создатель дилогии «Счастливого дня смерти» Кристофер Лэндон снял остросюжетный детектив про овдовевшую мать (Мэган Фэйхи), которая отправляется на первое за много лет свидание в дорогой ресторан, где с облегчением обнаруживает, что её спутник Генри гораздо более обаятелен и красив, чем она ожидала. Химия рушится, когда Вайолет начинает раздражаться, а затем её терроризируют серией анонимных сообщений на телефоне, в которых советуют никому ничего не рассказывать и следовать инструкциям, иначе таинственная фигура, которую она видит на домашних камерах видеонаблюдения, уничтожит маленького сына и няню.
Вуди Харрельсон и Симу Лю сыграли в остросюжетной драме, основанной на реальных событиях. Корабль с дайверами попадает в сильный шторм. В результате аварии обрывается страховочный трос и один из участников команды застревает на дне Северного моря. Запаса кислорода у него всего на пять минут, а помощь может прийти не раньше, чем через полчаса. Экипаж принимает непростое решение рисковать кораблем и всей командой, чтобы вернуть друга живым домой, где его ждет невеста.
Жауме Кольет-Серра планирует напугать нас хоррор-триллером про таинственную незнакомку. Она появляется на пороге разных семей, делает пугающие предупреждения или оставляет тревожные послания, заставляя жителей сомневаться в её личности, мотивах и степени опасности. В ролях — Даниэль Дедуайлер и Рассел Хорнсби, среди продюсеров — глава студии Blumhouse Джейсон Блум.
Билл Скарсгард и Энтони Хопкинс в хоррор-триллере про Эдди, решившего угнать не ту машину. Владелец роскошного автомобиля Уильям взял закон в свои руки. Теперь незадачливый угонщик в плену очень опасного человека и, если он не придумает, как ослабить мертвую хватку самопровозглашенного линчевателя, жить ему останется совсем недолго. Режиссером выступил постановщик хоррора «Гори, гори ясно» Дэвид Яровески, а одним из продюсеров — Сэм Рэйми.
Оз Перкинс, помимо «Обезьяны», в этом году также представит публике остросюжетную страшилку с Татьяной Маслани и Россифом Сазерлендом в главных ролях. Лиз и Малкольм едва знакомы: он зовет её провести уикенд в фамильном доме посреди леса. Со вкусом обставленная гостиная, картины на стенах, богатая винотека. Здесь так хорошо, что уходят все тревоги. На утро Малкольм исчезает. Дом хрустит костями, точно голодный зверь, а в гостиной появляются странные существа. Если Лиз не разгадает его тайну, то останется здесь навечно.
Джек Куэйд, Эмбер Мидфандер и Рэй Николсон в остросюжетной экшн-комедии про тихого замкнутого банковского сотрудника Нэйтана Кейна, родившегося с редким генетическим заболеванием, из-за которого он не способен чувствовать физическую боль. Но когда его девушка мечты внезапно оказывается заложницей во время ограбления банка, главный герой вынужден действовать и превратить свой самый большой недостаток в величайшую силу.
Самара Уивинг и Рэй Николсон возглавили актерскую команду фильма, чьи события разворачиваются в В Лос-Анджелесе 1990-х. Телохранитель защищает поп-суперзвезду и ее бойфренда-спортсмена от решительного преследователя. В касте также заявлен Билли Магнуссен. Примечательно, что продюсер ленты Том Акерли ранее сотрудничал с Марго Робби, чье сходство со звездой культового хоррора «Я иду искать» не отметил только ленивый.
Пол Гринграсс после пятилетнего перерыва работает над экранизацией книги Лиззи Джонсон «Рай: борьба одного города за выживание в американском лесном пожаре». Действие фильма разворачивается в охваченной лесными пожарами Калифорнии 2018 года. Водитель школьного автобуса и учительница начальных классов должны спасти находящихся внутри салона детей. Ленту украсят собой Мэттью Макконахи и Америка Феррера, в продюсерской команде — Джейсон Блум, Бред Ингелсби и Джейми Ли Кертис, а музыку сочиняет маэстро Джеймс Ньютон Говард. После недавних разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе сюжет для американцев весьма актуальный.
Ожидаемый многими фанатами творчества певца The Weeknd музыкальный триллер Трэя Эдварда Шульца с участием Дженны Ортеги и Барри Кеогана. Это история музыканта, страдающего от бессонницы, который встречает незнакомку и вместе с ней отправляется в путешествие по чертогам своего разума. Это путешествие заставит певца переосмыслить все, что он до этого знал о самом себе. Фильм основан на одноименном шестом студийном альбоме The Weeknd.
Сиквел криминальной ленты с Беном Аффлеком, вышедшей девять лет назад. Кристиан Вульф помогает агенту казначейства Мэрибет Медине (Синтия Аддай-Роббинсон) расследовать убийство. Для этого ему приходится сотрудничать с братом Брэкстоном (Джон Бернтал). Джей Кэй Симмонс вновь предстанет в качестве Рэя Кинга. Продюсерами числятся Аффлек и его старый друг Мэтт Дэймон.
Выдающийся южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук экранизирует роман Дональда Уэстлейка «Топор». Пробыв безработным несколько лет, мужчина придумывает уникальный план, чтобы получить новую работу: устранить всех своих конкурентов. В остросюжетной криминальной комедии снимаются Хон Ли Бен, Сон Е Джин, Хи Сун Пак и Ли Сон Мин.
Джонни Кэмпбелл экранизировал роман известного сценариста Дэвида Кеппа, заигравший новыми красками после пандемии коронавируса. Десятилетия назад спецслужбы обнаружили на Земле крайне опасный микроорганизм, способный в одночасье уничтожить человечество. Для его изучения и хранения построили секретный военный институт, в подвалах которого поддерживались низкие температуры, чтобы злой грибок не разрастался. Прошло много лет, институт закрыли и законсервировали, а часть комплекса и вовсе сдали под складские помещения. Предотвращать гибель человечества придется отставному эксперту по биологическому оружию (Лиам Нисон). Компанию Нисону составят Джо Кири и Ванесса Редгрейв.
Стивен Содерберг вместе с Дэвидом Кеппом поведают шпионскую историю о Джордже Вудхаузе (Майкл Фассбендер) и его любимой жене Кэтрин (Кейт Бланшетт) — высококлассных агентах разведки, счастливо женатых на протяжении многих лет. Супруги вместе принимают участие в различных опасных миссиях. Но однажды Джорджу сообщают, что Кэтрин — главная подозреваемая в государственном преступлении. Теперь ему придется решить, кому он больше предан — своему браку или стране. В фильме также можно будет увидеть Реге-Жана Пейджа, Наоми Харрис, Тома Берка и Пирса Броснана.
Этот год стал настоящим праздником для любителей кино. Каждая новая лента — это уникальное путешествие, полное эмоций, неожиданных поворотов и вдохновения. От захватывающих сюжетов до потрясающей визуализации — 2019 год подарил нам настоящие шедевры, которые запомнятся надолго. Готовьтесь погрузиться в мир кино.
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