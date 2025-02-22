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«Балерина», сиквел детектива «Достать ножи», третья «Иллюзия обмана» и еще 17 любопытных триллеров 2025 года

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22 февраля 2025
В 2024 году зрителей порадовали триллеры вроде продолжения фильма-катастрофы «Смерч», ремейка «Дома у дороги», китайского детектива «Только течет река», индийской «Эпохи безумия» и работ таких мастеров, как Итан Коэн и Дэвид Эйр.

«Балерина», сиквел детектива «Достать ножи», третья «Иллюзия обмана» и еще 17 любопытных триллеров 2025 года
фото: кадр из фильма «Балерина»

2025-й также преподнесет немало саспенс-сюрпризов. Среди них — новые фильмы Стивена Содерберга, Лена Уайзмана, Пола Томаса Андерсона, Уэса Андерсона, Кристофера Лэндона и Пола Гринграсса, триквелы детектива «Достать ножи» и «Иллюзии обмана», спин-офф «Джона Уика» с Аной де Армас и сиквел «Расплаты» с Беном Аффлеком.


«Балерина» / Ballerina

«Балерина». Трейлер на английском языке

Долгожданный спин-офф «Джона Уика» про балерину-убийцу, поставленный Леном Уайзманом. В титульной роли — Ана де Армас, Киану Ривз заглянет на огонек в качестве Уика, а компанию им составят Иен Макшейн, Анжелика Хьюстон, Гэбриел Бирн, Норман Ридус, Анн Парийо и ныне покойный Лэнс Реддик. Среди продюсеров — один из основателей экшн-вселенной Чад Стахелски. Must see.

Дата выхода в мировой прокат: 4 июня

Читать рецензию «Джон Уик 4»: Сизифов труп
«Битва за Бактан-Кросс» / One Battle After Another

«Балерина», сиквел детектива «Достать ножи», третья «Иллюзия обмана» и еще 17 любопытных триллеров 2025 года
фото: cineserie.com

Пол Томас Андерсон экранизирует роман Томаса Пинчона «Винляндия», действие которого разворачивается в 1984 году в Калифорнии. В криминальной картине о героях, чья молодость выпала на 1960-е, аж три звезды мирового уровня (Леонардо ДиКаприо, Бенисио Дель Торо, Шон Пенн), а бюджет и вовсе астрономический для Андерсона — 140 миллионов долларов. Поговаривают, что релиз ленты могут перенести на 2026-й.

Дата выхода в мировой прокат: 6 августа

Читать рецензию «Лакричная пицца» — предыдущий фильм ПТА
«Большая двадцатка» / G20

«Большая двадцатка». Трейлер на английском языке

Виола Дэвис, Энтони Андерсон, Рамон Родригес, Энтони Старр, Анжела Сарафян и Кларк Грегг в остросюжетном боевике Патрисии Ригген про захват террористами саммита G20. Спасительницей выступит президент Даниэль Саттон: женщине придется применить все навыки государственного управления и военный опыт, чтобы защитить семью и коллег-лидеров. Любопытно будет посмотреть на фоне последних событий.

Дата выхода в онлайн-сервисах: 10 апреля

Читать рецензию «Вдовы» — фильм ограбление с Дэвис, Нисоном, Родригес и другими звездами
«Дело "Мальдорор"» / Maldoror

«Дело «Мальдорор»

События французско-бельгийской криминальной драмы Фабриса Дю Вельца происходят в 1995 году. Бесследное исчезновение двух девочек потрясает население. Пока местные СМИ множат версии произошедшего, молодой детектив Поль Шартье (Антони Бажон) присоединяется к секретному расследованию под грифом «Мальдорор». Однако стандартные полицейские методы кажутся Полю устаревшими и малоэффективными. Вопреки приказам начальства он решает взять дело в свои руки и начинает охоту на маньяка в одиночку. Премьера фильма с участием Серхи Лопеса, Беатрис Даль и Любны Азабаль состоялась на прошлогоднем Венецианском кинофестивале. «Жуткий триллер частично основан на кейсе педофила и серийного убийцы Марка Дютру, заставившего бельгийцев пересмотреть правоохранительную систему в стране», — уточняет Дарья Тарасова.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 24 апреля

Читать Самые интересные и необычные фильмы Венецианского кинофестиваля — 2024
«Достать ножи: Проснись, мертвец» / Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

«Балерина», сиквел детектива «Достать ножи», третья «Иллюзия обмана» и еще 17 любопытных триллеров 2025 года

Продолжение популярной серии Райана Джонсона, посвященной расследованиям частного детектива Бенуа Бланка в исполнении Дэниела Крэйга. Актерский состав, по сложившейся традиции, звездный: Джош О'Коннор, Кейли Спейни, Джош Бролин, Эндрю Скотт, Мила Кунис, Гленн Клоуз, Джереми Реннер и Керри Вашингтон.

Дата выхода в прокат неизвестна

Читать рецензию Первая часть «Достать ножи»
«Дроп» / Drop


Создатель дилогии «Счастливого дня смерти» Кристофер Лэндон снял остросюжетный детектив про овдовевшую мать (Мэган Фэйхи), которая отправляется на первое за много лет свидание в дорогой ресторан, где с облегчением обнаруживает, что её спутник Генри гораздо более обаятелен и красив, чем она ожидала. Химия рушится, когда Вайолет начинает раздражаться, а затем её терроризируют серией анонимных сообщений на телефоне, в которых советуют никому ничего не рассказывать и следовать инструкциям, иначе таинственная фигура, которую она видит на домашних камерах видеонаблюдения, уничтожит маленького сына и няню.

Дата выхода в мировой прокат: 10 апреля

Читать рецензию На слэшер «Счастливого дня мерти»
«Дыхание шторма» / Last Breath

«Дыхание шторма»

Вуди Харрельсон и Симу Лю сыграли в остросюжетной драме, основанной на реальных событиях. Корабль с дайверами попадает в сильный шторм. В результате аварии обрывается страховочный трос и один из участников команды застревает на дне Северного моря. Запаса кислорода у него всего на пять минут, а помощь может прийти не раньше, чем через полчаса. Экипаж принимает непростое решение рисковать кораблем и всей командой, чтобы вернуть друга живым домой, где его ждет невеста.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 10 апреля

Читать 10 фильмов про людей в экстремальных условиях
«Женщина во дворе» / The Woman in the Yard

«Женщина во дворе». Трейлер на английском языке

Жауме Кольет-Серра планирует напугать нас хоррор-триллером про таинственную незнакомку. Она появляется на пороге разных семей, делает пугающие предупреждения или оставляет тревожные послания, заставляя жителей сомневаться в её личности, мотивах и степени опасности. В ролях — Даниэль Дедуайлер и Рассел Хорнсби, среди продюсеров — глава студии Blumhouse Джейсон Блум.

Дата выхода в мировой прокат: 27 марта

Смотреть онлайн 5 остросюжетных фильмов Кольет-Серра
«Западня» / Locked

«Западня»

Билл Скарсгард и Энтони Хопкинс в хоррор-триллере про Эдди, решившего угнать не ту машину. Владелец роскошного автомобиля Уильям взял закон в свои руки. Теперь незадачливый угонщик в плену очень опасного человека и, если он не придумает, как ослабить мертвую хватку самопровозглашенного линчевателя, жить ему останется совсем недолго. Режиссером выступил постановщик хоррора «Гори, гори ясно» Дэвид Яровески, а одним из продюсеров — Сэм Рэйми.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 10 апреля

Читать рецензию «Гори, гори ясно»: Сегодня он пьет человеческую кровь, а завтра – начнет курить
«Иллюзия обмана 3» / Now You See Me 3

«Балерина», сиквел детектива «Достать ножи», третья «Иллюзия обмана» и еще 17 любопытных триллеров 2025 года
фото: joblo.com

Зрителей ожидает третья встреча с группой виртуозных фокусников «Четыре всадника». Вуди Харрельсон, Айла Фишер, Джесси Айзенберг, Марк Руффало, Дэйв Франко, Морган Фриман и Дэниэл Рэдклифф вернутся к своим ролям, а компанию им составят Розамунд Пайк, Ариана Гринблат и Джастис Смит. Режиссерское кресло перешло от Луи Летерье и Джона М. Чу к Рубену Фляйшеру.

Дата выхода в мировой прокат: 13 ноября

Читать рецензию На первую «Иллюзию обмана»
«Крипер» / Keeper

«Балерина», сиквел детектива «Достать ножи», третья «Иллюзия обмана» и еще 17 любопытных триллеров 2025 года

Оз Перкинс, помимо «Обезьяны», в этом году также представит публике остросюжетную страшилку с Татьяной Маслани и Россифом Сазерлендом в главных ролях. Лиз и Малкольм едва знакомы: он зовет её провести уикенд в фамильном доме посреди леса. Со вкусом обставленная гостиная, картины на стенах, богатая винотека. Здесь так хорошо, что уходят все тревоги. На утро Малкольм исчезает. Дом хрустит костями, точно голодный зверь, а в гостиной появляются странные существа. Если Лиз не разгадает его тайну, то останется здесь навечно.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 23 октября

Читать рецензию «Собиратель душ» — хоррор Перкинса с Николасом Кейджем
«Новокаин» / Novocaine

«Новокаин». Трейлер на английском языке


Джек Куэйд, Эмбер Мидфандер и Рэй Николсон в остросюжетной экшн-комедии про тихого замкнутого банковского сотрудника Нэйтана Кейна, родившегося с редким генетическим заболеванием, из-за которого он не способен чувствовать физическую боль. Но когда его девушка мечты внезапно оказывается заложницей во время ограбления банка, главный герой вынужден действовать и превратить свой самый большой недостаток в величайшую силу.

Дата выхода в мировой прокат: 13 марта

Читать рецензию «Компаньон» — триллер с Куэйдом и Софи Тэтчер
«Ночь с психопатом» / Borderline

«Ночь с психопатом». Трейлер на английском языке

Самара Уивинг и Рэй Николсон возглавили актерскую команду фильма, чьи события разворачиваются в В Лос-Анджелесе 1990-х. Телохранитель защищает поп-суперзвезду и ее бойфренда-спортсмена от решительного преследователя. В касте также заявлен Билли Магнуссен. Примечательно, что продюсер ленты Том Акерли ранее сотрудничал с Марго Робби, чье сходство со звездой культового хоррора «Я иду искать» не отметил только ленивый.

Дата выхода в онлайн-сервисах: 13 марта

Читать Времена выбирают: как Марго Робби стала лицом ретро-Голливуда
«Потерянный автобус» / The Lost Bus

«Балерина», сиквел детектива «Достать ножи», третья «Иллюзия обмана» и еще 17 любопытных триллеров 2025 года
фото: m.imdb

Пол Гринграсс после пятилетнего перерыва работает над экранизацией книги Лиззи Джонсон «Рай: борьба одного города за выживание в американском лесном пожаре». Действие фильма разворачивается в охваченной лесными пожарами Калифорнии 2018 года. Водитель школьного автобуса и учительница начальных классов должны спасти находящихся внутри салона детей. Ленту украсят собой Мэттью Макконахи и Америка Феррера, в продюсерской команде — Джейсон Блум, Бред Ингелсби и Джейми Ли Кертис, а музыку сочиняет маэстро Джеймс Ньютон Говард. После недавних разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе сюжет для американцев весьма актуальный.

Дата выхода в прокат неизвестна

Читать рецензию «Капитан Филлипс» — реальный триллер Гринграсса с Томом Хэнксом
«Поторопись, завтра» / Hurry Up Tomorrow

«Поторопись, завтра». Трейлер на английском языке

Ожидаемый многими фанатами творчества певца The Weeknd музыкальный триллер Трэя Эдварда Шульца с участием Дженны Ортеги и Барри Кеогана. Это история музыканта, страдающего от бессонницы, который встречает незнакомку и вместе с ней отправляется в путешествие по чертогам своего разума. Это путешествие заставит певца переосмыслить все, что он до этого знал о самом себе. Фильм основан на одноименном шестом студийном альбоме The Weeknd.

Дата выхода в мировой прокат: 16 мая

Читать рецензию «Кумир» — сериал с Weeknd и Лили-Роуз Депп
«Расплата 2» / The Accountant 2

«Расплата 2». Трейлер на английском языке

Сиквел криминальной ленты с Беном Аффлеком, вышедшей девять лет назад. Кристиан Вульф помогает агенту казначейства Мэрибет Медине (Синтия Аддай-Роббинсон) расследовать убийство. Для этого ему приходится сотрудничать с братом Брэкстоном (Джон Бернтал). Джей Кэй Симмонс вновь предстанет в качестве Рэя Кинга. Продюсерами числятся Аффлек и его старый друг Мэтт Дэймон.

Дата выхода в мировой прокат: 24 марта

Читать рецензию «Гипнотик» — запутанный триллер с Аффлеком
«Так получилось» / 어쩔수가없다

«Балерина», сиквел детектива «Достать ножи», третья «Иллюзия обмана» и еще 17 любопытных триллеров 2025 года

Выдающийся южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук экранизирует роман Дональда Уэстлейка «Топор». Пробыв безработным несколько лет, мужчина придумывает уникальный план, чтобы получить новую работу: устранить всех своих конкурентов. В остросюжетной криминальной комедии снимаются Хон Ли Бен, Сон Е Джин, Хи Сун Пак и Ли Сон Мин.

Дата выхода в прокат неизвестна

Читать Семерых одним ударом: экстрим, торты и перфекционизм Пак Чхан Ука
«Финикийская схема» / The Phoenician Scheme

«Балерина», сиквел детектива «Достать ножи», третья «Иллюзия обмана» и еще 17 любопытных триллеров 2025 года
фото: m.imdb

Уэс Андерсон снял комедийный шпионский триллер по сценарию, написанному совместно с Романом Копполой. Лента, рассказывающая о мрачной истории предательства, затрагивает тему семьи и семейного бизнеса и выстраивается вокруг напряженных отношений отца и дочери. Актерский ансамбль, как в других фильмах Андерсона, состоит из громких имен: Том Хэнкс, Скарлетт Йоханссон, Билл Мюррей, Бенедикт Камбербэтч, Брайан Крэнстон, Матье Амальрик, Майкл Сера, Шарлотта Генсбур, Джеффри Райт, Ричард Айоэйд и Бенисио Дель Торо.

Дата выхода в американский прокат: 30 мая

Читать рецензию «Город астероидов» — предыдущий фильм Андерсона
«Холодное хранилище» / Cold Storage

«Балерина», сиквел детектива «Достать ножи», третья «Иллюзия обмана» и еще 17 любопытных триллеров 2025 года
фото: m.imdb

Джонни Кэмпбелл экранизировал роман известного сценариста Дэвида Кеппа, заигравший новыми красками после пандемии коронавируса. Десятилетия назад спецслужбы обнаружили на Земле крайне опасный микроорганизм, способный в одночасье уничтожить человечество. Для его изучения и хранения построили секретный военный институт, в подвалах которого поддерживались низкие температуры, чтобы злой грибок не разрастался. Прошло много лет, институт закрыли и законсервировали, а часть комплекса и вовсе сдали под складские помещения. Предотвращать гибель человечества придется отставному эксперту по биологическому оружию (Лиам Нисон). Компанию Нисону составят Джо Кири и Ванесса Редгрейв.

Дата выхода в прокат неизвестна

Читать Лиам Нисон — о карьере, Спилберге и фильмах Макдоны
«Черный мешок» / Black Bag

«Чёрный мешок». Трейлер на английском языке

Стивен Содерберг вместе с Дэвидом Кеппом поведают шпионскую историю о Джордже Вудхаузе (Майкл Фассбендер) и его любимой жене Кэтрин (Кейт Бланшетт) — высококлассных агентах разведки, счастливо женатых на протяжении многих лет. Супруги вместе принимают участие в различных опасных миссиях. Но однажды Джорджу сообщают, что Кэтрин — главная подозреваемая в государственном преступлении. Теперь ему придется решить, кому он больше предан — своему браку или стране. В фильме также можно будет увидеть Реге-Жана Пейджа, Наоми Харрис, Тома Берка и Пирса Броснана.

Дата выхода в мировой прокат: 12 марта

Читать Великий комбинатор: как менялся Стивен Содерберг

Макс Милиан
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№ 11
Angelika77   24.02.2025 - 14:52
Мне кажется, что Том Акерли помешался на блондинках, вот и снимает похожих друг на друга Саму Уивинг и Марго Робби.«Ночь с психопатом» нас самом деле фильм психически тяжёлый, можно больше сказать драма,... читать далее>>
№ 10
alexkotov   24.02.2025 - 11:44
"Дом у дороги 1989г" Смачный мордобой, рок-н-ролл, запоминающиеся фразочки, перестрелки и конечно же харизматичный и привлекательный главный герой. Один из лучших фильмов с Патриком Суэйзи. читать далее>>
№ 9
Мария_2191   24.02.2025 - 11:12
С трудом до конца прочитала, много хороших триллеров и ужастиков. Жаль, что премьера "Крипер" только в октябре. Хотелось бы уже сейчас посмотреть, как Лиз будет выбираться из дома и что то за... читать далее>>
№ 8
Igor D.88   24.02.2025 - 10:01
Стремная история с В.Дэвис. Бабушка решила взяться за оружие, вспомнив свои прошлые навыки. Скорее всего пропускаю. В остальном симпатично. читать далее>>
№ 7
ДаринаКароль   23.02.2025 - 17:36
Жаль, что неизвестно даты премьеры «Достать ножи: Проснись, мертвец», хочется уже посмотреть скорей, чем на этот раз на удивит Райан Джонсон. Актёрский состав прежний, приятно будет снова увидеть Гленн... читать далее>>
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фотографии >>
«Балерина», сиквел детектива «Достать ножи», третья «Иллюзия обмана» и еще 17 любопытных триллеров 2025 года фотографии
«Балерина», сиквел детектива «Достать ножи», третья «Иллюзия обмана» и еще 17 любопытных триллеров 2025 года фотографии
«Балерина», сиквел детектива «Достать ножи», третья «Иллюзия обмана» и еще 17 любопытных триллеров 2025 года фотографии
«Балерина», сиквел детектива «Достать ножи», третья «Иллюзия обмана» и еще 17 любопытных триллеров 2025 года фотографии
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Лучшие фильмы 2019 года: Топ фильмов, которые взорвали кинотеатры
Этот год стал настоящим праздником для любителей кино. Каждая новая лента — это уникальное путешествие, полное эмоций, неожиданных поворотов и вдохновения. От захватывающих сюжетов до потрясающей визуализации — 2019 год подарил нам настоящие шедевры, которые запомнятся надолго. Готовьтесь погрузиться в мир кино.
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