Лучшие фильмы 2019 года: Топ фильмов, которые взорвали кинотеатры



фото: https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMmEyNTk1YmItODg4Zi00ZjA4LTk4ZTYtM2YzMGNjYTNkM2JlXkEyXkFqcGdeQXVyNDEyNjEzOTg@._V1_.jpg



фото: кадр из фильма "Солнцестояние"



фото: кадр из фильма "История игрушек 4"



фото: кадр из фильма "Паразиты"



фото: кадр из фильма "Текст"



фото: кадр из фильма "Холоп"

Режиссёр:Жанры: психологический триллер, драмаНашумевший фильм «Джокер» (2019) — это не просто кинолента, а настоящая психологическая одиссея, которая заставляет задуматься о том, что скрывается за маской смеха. В центре сюжета — Артур Флек, комик-неудачник, страдающий от психического расстройства и приступов неконтролируемого смеха. Его жизнь — это бесконечная борьба с равнодушием общества, которое отвергает его и лишает необходимой помощи. Уникальная трансформация героя из психа-неудачника в культового злодея «Джокера»: Хоакин Феникс блестяще передал безумие, боль и отчаяние своего персонажа, заслуженно получив за эту роль премию "Оскар".Захватывающая атмосфера мрака и хаоса, провокационный сюжет и неоднозначная мораль. Если вы ищете фильм, который оставит вас в раздумьях и вызовет сильные эмоции, «Джокер» — именно то, что вам нужно.Режиссёр:Жанры: комедия-драма, альтернативная историяДевятый фильм культового режиссера Квентина Тарантино, представляющий собой дань уважения золотой эпохе Голливуда конца 1960-х годов, когда звезды кино еще сияли ярко, но уже начинали тускнеть. В центре истории — Рик Далтон (), некогда популярный актер вестернов, и его верный дублер Клифф Бут (). Оба пытаются найти свое место в быстро меняющемся мире киноиндустрии. Рик переживает кризис среднего возраста и осознает, что его дни славы подходят к концу. Вместе с Клиффом они исследуют новые горизонты, сталкиваясь с трудностями и неожиданными поворотами судьбы.Невероятно достоверные виды Голливуда 1960х годов, мода и дух того времени, ностальгия и чёрный юмор. Эта работа Тарантино подняла интерес к ретро-стилю и повлияла на возвращение в моду эстетики тех лет.Фильм получил высокую оценку критиков и зрителей, став одним из самых обсуждаемых фильмов года. Он не только развлекает, но и заставляет задуматься о том, как быстро меняется мир вокруг нас.Режиссёр:Жанры: фолк-хоррор, триллер«Солнцестояние» (2019) — психологический хоррор Ари Астера, режиссёра, известного своим уникальным подходом к жанру и созданием душераздирающей и жуткой атмосферы.Фильм рассказывает историю пары, Дэни и Кристиана, которые переживают кризис в отношениях. Они отправляются в путешествие в удалённую шведскую деревню, где их ждёт фестиваль летнего солнцестояния, проводимый изолированной общиной. Однако то, что начинается как культурное приключение, быстро превращается в кошмар, наполненный жуткими ритуалами и человеческими жертвоприношениями. В отличие от традиционных фильмов ужасов, действие «Солнцестояния» происходит на ярком дневном свету, создавая контраст между светлой эстетикой и мрачным содержанием. Ари Астер мастерски использует элементы хоррора для исследования психологических травм, что стало его фирменным почерком (подобно фильму).Фильм выделяется благодаря своей насыщенной цветовой палитре, символике и тщательно проработанным кадрам, которые напоминают картины. Это усиливает ощущение тревоги и неизбежности.Режиссёр:Жанры: приключения, комедия, семейныйЧетвертая часть франшизы о игрушках — редкий случай, когда продолжение превосходит все предыдущие части. Вуди переживает кризис: верный ковбой и защитник своих друзей чувствует себя ненужным, так как Бонни все реже выбирает его для игр. Но всё меняется, когда девочка создает новую игрушку из столового прибора — Вилкинса. Этот забавный персонаж, не осознающий своей природы игрушки, становится причиной множества приключений.Мультфильм «История игрушек 4» затрагивает важные темы взросления и поиска своего места в жизни. Вуди сталкивается с выбором: остаться верным своему долгу или следовать за своим счастьем. Мультфильм мастерски балансирует между юмором и глубиной, создавая трогательные моменты, которые заставляют зрителей смеяться и плакать одновременно.Анимационный фильм стал пятым проектом студии Disney, преодолевшим отметку в 1 млрд долларов. Если вы хотите увидеть приключение, которое тронет ваше сердце и заставит задуматься о важных вещах в жизни, этот мультфильм обязательно стоит посмотреть!Режиссёр:Жанры: чёрная комедия, триллер, драмаОдин из самых значимых произведений современного кино! Первый южнокорейский кинопроект, получивший множество наград, включая «Оскар» за лучший фильм. Режиссер Пон Джун Хо создает уникальную историю, где сталкиваются два полюса общества — бедная семья Ким и богатое семейство Пак. Все начинается с того, что семья Ким живет в полуподвальном помещении, пытаясь свести концы с концами. Когда старший сын Ки У получает работу репетитора в доме Паков, он начинает хитроумно подстраивать своих родственников на новые должности, обманывая богатых хозяев. Сначала к ним присоединяется сестра, затем отец и мать, и вскоре вся семья Ким оказывается внутри роскошного особняка. «Паразиты» разворачиваются как комедия, хоррор и драма одновременно. Это острая социальная сатира, которую отличает яркий киноязык, внятный социальный посыл и важный месседж: паразиты тоже люди и заслуживают нашего сочувствия.Режиссёр:Жанры: психологический триллер, криминальная драмаНашумевшая драма с. Фильм, который приобрёл наиболее яркую известность благодаря скандалу с. Тем не менее, это не отменяет уникальность и качество самого проекта. Клим Шипенко отошёл от жанра блокбастеров и обратился к авторскому кино, экранизировав резонансный роман Дмитрия Глуховского, в котором погрузил зрителей в мрачный и жестокий мир несправедливости, мести и утраты. Главный герой — Илья, обычный парень, несправедливо осуждённый на семь лет из-за мажора-полицейского. Освободившись, он жаждет мести и случайно убивает своего обидчика Хазина. Однако в его руках оказывается смартфон — ключ к личной жизни врага. Используя телефон, герой начинает выдавать себя за Хазина: общается с его близкими, скрывает следы преступления и постепенно погружается в чужую жизнь. Но где заканчивается месть и начинается потеря собственной личности? Фильм держит зрителя в постоянном напряжении. Каждое действие героя вызывает вопрос: что будет дальше? Сможет ли он сохранить контроль над ситуацией?Великолепный актёрский каст раскрывается по-новому в этом проекте: Александр Петров, известный своим экспрессивным стилем, удивляет сдержанной игрой, сорвавшись на крик лишь под занавес; а интеллигентныйнеожиданно проявляет себя в роли многогранного и живого антагониста. Их дуэт делает историю живой и эмоционально насыщенной.Фильм стал лауреатом премии «Золотой орёл» за лучший игровой фильм, а также получил награды за лучшую мужскую роль (Александр Петров), лучшую мужскую роль второго плана (Иван Янковский) и лучший монтаж. Если вы ищете фильм, который заставит вас задуматься о природе справедливости и границах человеческой морали, «Текст» — это то, что вам нужно. Это не просто кино; это вызов вашему восприятию реальности!Режиссёр:Жанр: комедияОдин из культовых современных российских фильмов. Оригинальный сюжет даже удостоился экранизации в зарубежных странах! Фильм «Холоп» рассказывает историю избалованного мажора Гриши (), который привык к безнаказанности и презрению к окружающим. Но его жизнь меняется кардинально, когда отец решает преподать ему жестокий урок… После очередной выходки Гриша попадает в подстроенное ДТП и приходит в себя... в 1860 году, в барской усадьбе. Теперь он — бесправный холоп, вынужденный жить как простой крестьянин: работать на конюшне, терпеть унижения и бороться за выживание. На самом деле это искусно организованный психологический эксперимент, где актеры играют роли помещиков и крестьян, а за каждым шагом Гриши наблюдают через скрытые камеры. «Холоп» стал настоящим прорывом для российского кино, собрав рекордные кассовые сборы среди отечественных комедий. Фильм гармонично сочетает элементы социальной сатиры, комедии и мелодрамы, что привлекло широкую аудиторию. Оригинальный остроумный сюжет, комичные ситуации, яркие персонажи и глубокий посыл - каждый найдёт в “Холопе” что-то близкое для себя.