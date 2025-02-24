Сказки не заканчиваются: Самые яркие герои фильма «Финист. Первый богатырь»

C 22 февраля можно отправиться в сказочный мир Белогорья и увидеть приключенческое фэнтези «Финист. Первый богатырь» в онлайн-кинотеатре Okko. В спин-оффе «Последнего богатыря» режиссер Дмитрий Дьяченко решил поведать историю Финиста: она заслуживает внимания своей сложностью и неоднозначностью. Именно этот новый взгляд на современный образ богатыря держит интерес зрителя, который не хочет останавливаться на истории Ивана, рассказанной в трехчастном оригинале и сериале. «Финист. Первый богатырь» представляет нам целую галерею запоминающихся и обновленных персонажей. Кино-Театр.Ру решил рассказать про самых ярких представителей волшебного мира.
Финист Ясный Сокол: Богатырь с амбициями
Главный герой фильма не совсем похож на классических богатырей из русских сказок. В нем нет монументальной силы Ильи Муромца или доброты Алеши Поповича. Герой Кирилла Зайцева
бывает эгоистичен, излишне самоуверен и даже тщеславен. Благодаря актерской работе весь его характер становится двойственным: это не только бравада, граничащая с безрассудством, но и бесстрашие и решительность — не последние из человеческих качеств. Именно они заставляют героя и на огромном свине полетать, и красную девицу спасти, и с джином подраться. В фильме сущность персонажа раскрывается через испытание неудачей. Но даже в сложных обстоятельствах в нем видна стойкость характера: во время нападения на Белогорье он продолжает бороться несмотря на слепоту. Путь персонажа, полный самопознания, постепенно меняет его, заставляя понять, что иногда истинная сила заключается в том, чтобы работать в команде, а не быть одиноким воином с булавой на перевес.
Анариф: Темная сторона учения
Федор Добронравов
, обычно играющий добродушных персонажей, в новом фильме предстает в роли коварного Анарифа. В отличие от прямолинейных злодеев, вроде Кощея, его герой — это хитрый манипулятор, стремящийся к уничтожению волшебства. При этом злодей «зеркалит» уже описанного богатыря в желании прославиться. Отличие между героями в том, что Анариф опирается не на физическую силу, а на умственные способности. Философия злого ученого — это святая вера в то, что именно химия и механика, то есть наука, даст ответы на все вопросы. Однако в его лаборатории со множеством колб и причудливых механизмов ничего не получается без волшебства. Даже железные черепахи, разносящие еду во время пиров, отказываются работать без синей эссенции. Так что героя смело можно назвать лицемером, причем жестоким: магию он забирает даже у безвинного кота со светящимся хвостом. Анариф — пример того, что наличие ума при отсутствии доброй души может обернуться катастрофой.
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Не возлюби себя больше, чем ближнего своего. Рецензия на фильм «Финист. Первый богатырь»
Молодая Баба Яга: Вечная мудрость, но хочется, чтобы молодость
Юлия Пересильд
в роли Бабы Яги — свежий взгляд на знакомого персонажа. Вместо старухи-колдуньи зритель видит молодую и дерзкую волшебницу с огненно-рыжей копной волос. Новая Баба Яга умна, остра на язык и хитра. Колдунья обладает огромной магической силой и за пятьсот лет жизни знает о мире больше, чем Финист и его спутник Мелеха. Но у каждого есть слабости. Героиня мечтает о вечной красоте, а потому яблочки молодильные для нее превыше всего. Желание получить эликсир молодости ставит героиню перед сложным выбором: идти за красотой или поступать правильно. Однако новый ухажер — верблюд по имени Джамал с голосом Павла Прилучного
— уверяет, что в героине есть и внутренняя красота, с чем нельзя не согласиться. Ворчунья всегда придет на помощь и найдет нужное заклинание для любой ситуации.
Мелеха: Бережливый спутник
Мелеха, сыгранный Сергеем Лавыгиным
, — тот самый комичный друг главного героя. Однако в фильме он не только запоминает подвиги Финиста и рассказывает о них в нелепых балладах, но иногда и подтрунивает над богатырем. Мелеха по жизни не стремится к великим свершениям: он больше озабочен своими насущными потребностями. Особая страсть героя — еда. Он обладает невероятным аппетитом и способен поглотить огромное количество пищи за один присест. Но не только это делает его уникальным. Чувство юмора, непосредственность и некоторая находчивость помогают ему стать одним из самых запоминающихся персонажей фильма. Баба Яга дважды заставляет его одежду кусаться за его колкие замечания в ее адрес. Комичны и его комментарии по поводу фруктов Востока: киви — картошка мохнатая, а инжир — сизая. Несмотря на это, оруженосец Финиста открыт к приключениям и бесстрашно пробует заморские сладости: арбуз нравится ему особенно.
Злата: Загадка оборотня
Героиня молодой актрисы Кристины Строителевой
привносит в фильм нотку таинственности и трагизма. Ее история чем-то похожа на биографию Фионы из мультфильма «Шрек
». Принцесса тоже имеет вторую сущность — только своего монстра она контролировать не в силах. Злата выглядит как прекрасная царевна, пока никто не касается ее. О героине зритель узнает не так много: этим и вызвана таинственность, окутывающая ее образ. Девица невероятно красива, но в ее глазах читается печаль и страх: из-за своего проклятья она одинока. По словам героини, Финист — несмотря на все его недостатки, первый, кто проявил к ней милосердие за всю её жизнь. История Златы показывает, что «Финист. Первый богатырь» — не просто сказка, а увлекательное путешествие в мир, в чем-то близкий к реальному, туда, где каждый герой обладает уникальным набором качеств: как хороших, так и не очень.
«Финист. Первый богатырь» в онлайн-кинотеатре Okko с 22 февраля
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«Финист. Первый богатырь»
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