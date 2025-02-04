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Финал «Заклятия», перезапуск «Пункта назначения», «28 лет спустя» и еще 22 хоррора 2025 года

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Топы с Максом Милианом >>
4 февраля 2025
2024-й подарил любителям пугающего жанра несколько любопытных хорроров, включая «Субстанцию», «Максин XXX», «Еретика», вторую «Улыбку», продолжение «Битлджюса» и «Проклятие "Зов могилы"».

Финал «Заклятия», перезапуск «Пункта назначения», «28 лет спустя» и еще 22 хоррора 2025 года
фото: «Кукла. Реинкарнация»

В 2025-м зрителей ожидает встреча с новой «Анакондой», ремейком «Возвращения живых мертвецов», перезапуском серии «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», сиквелами «Заклятия», «M3ГАН», «Пилы», «Пункта назначения» и «Черного телефона», а также «Франкенштейном» Гильермо Дель Торо и новыми работами Ли Уоннелла, Райана Куглера, Дэнни Бойла, Мэгги Джилленхол, Оза Перкинса, Скотта Дерриксона и Элая Крэйга.



«Анаконда» / The Anaconda


Пол Радд, Джек Блэк, Стив Зан, Тэнди Ньютон, Даниэла Мелшиор, Айони Скай и Селтон Мелло в комедийном ремейке популярного хоррора 90-х, где снимались Дженнифер Лопес, Айс Кьюб, Джон Войт, Кари Вурер, Дэнни Трэхо, Оуэн Уилсон, Джонатан Хайд и Эрик Штольц. Создателя оригинала Луиса Льосы в режиссерском кресле «заменил» Том Гормикэн — автор комедии «Невыносимая тяжесть огромного таланта». Зрителей ожидает рассказ про группу друзей, переживающих кризис среднего возраста, которые решили переснять любимый фильм молодости. Они отправляются в тропический лес, где их, разумеется, ожидает встреча со стихийными бедствиями, гигантскими змеями и жестокими преступниками.

Дата выхода в американский прокат: 25 декабря

Читать Латиноамериканский макабр: от аргентинской «Чумы зомби» до уругвайского «Последнего сеанса»
«Возвращение живых мертвецов» / Return of the Living Dead

«Возвращение живых мертвецов». Тизер-трейлер на английском языке

Внезапный камбэк, заявленный на финал 2025 года. На экраны обещают заглянуть мертвяки из ремейка классической хоррор-пародии Дэна О'Бэннона, вышедшей 40 лет назад. Об актерском составе информации пока нет, а режиссером заявлен Стив Уолш, предпочитающий снимать трэш вроде «Грязи». Новая утечка триоксина 2-4-5 происходит через 18 месяцев после событий на складе UNEEDA в Луисвилле, Кентукки: эпидемия зомби намечается в небольшом городке в Пенсильвании.

Дата выхода в американский прокат: 25 декабря

Читать Мертвый сезон: как возник и менялся современный зомби-хоррор
«Вульфмен» / Wolf Man

«Человек-волк». Трейлер на английском языке

Следом за «Человеком-невидимкой» Ли Уоннелл переиначил сюжет классического «Человека-волка», позвав на главные роли Кристофера Эббота и Джулию Гарнер. Блейку (Эббот) в наследство досталось заброшенное родовое поместье в Орегоне, которое он решает посмотреть вместе с супругой Шарлоттой (Гарнер) и дочерью Джинджер (Матильда Фёрт). Однако ночью на их машину нападает какое-то животное, которое ранит Блейка. Семья баррикадируется в доме, не подозревая, что монстр уже в одном из них. Впечатления от ленты, вышедшей в середине января, и у критиков, и у зрителей смешанные.

Дата выхода в мировой прокат: 15 января

Читать рецензию «Человек-невидимка»: Вход в пустоту
«Глаза-сердечки» / Heart Eyes

«Глаза-сердечки». Трейлер на английском языке

Режиссер хоррор-комедии «Оборотни внутри» Джош Рубен предлагает отметить 14 февраля «валентинкой», прихваченной из «Моего кровавого Валентина». Жертвами маньяка, не жалующего День всех влюбленных, могут стать Джордана Брюстер, Девон Сава, Оливия Холт и Мэйсон Гудинг. Либо кто-то из них и есть тот самый душегуб с глазами-сердечками. Среди сценаристов заявлен Кристофер Лэндон, подаривший нам дилогию «Счастливого дня смерти» и «Дичь».

Дата выхода в мировой прокат: 7 февраля

Читать рецензию «Счастливого дня смерти»: Умер раз, еще раз, еще много-много раз
«Грешники» / Sinners

«Грешники». Трейлер на английском языке

Майкл Би Джордан, Хейли Стейнфилд, Джек О'Коннелл и Делрой Линдо засветились в драматическом хоррор-триллере Райана Куглера, который ранее снимал кинокомиксы уровня «Черной Пантеры» и работал над спин-оффами «Рокки» про Крида. Перед нами история братьев-близнецов, которые мечтают оставить позади неспокойную жизнь, для чего возвращаются в родной город. Там, правда, они обнаруживают, что еще большее зло ждет их возвращения. Посмотрим, удастся ли Куглеру так же удачно дебютировать в пугающем жанре, как в свое время Джордану Пилу.

Дата выхода в мировой прокат: 5 марта

Читать От «Астрала» до «Бабадука»: 30 лучших хорроров 2010-х
«28 лет спустя» / 28 Years Later

«28 лет спустя»

Дэнни Бойл через 23 года после выхода «28 дней спустя...» возвращается к зомби-апокалипсису, придуманному с Алексом Гарлендом. В диких условиях выживания окажутся Джоди Комер, Аарон Тейлор-Джонсон, Рэйф Файнс и Джек О'Коннелл, а вот появления Киллиана Мерфи, по его словам, не стоит ждать. Впрочем, и в сиквеле «28 недель спустя...», поставленном Хуаном Карлосом Фреснадильо, также не нашлось места выжившим из первой части.

Дата выхода в мировой прокат: 18 июня

Читать 20 смертельных вирусов: фильмы про эпидемии как инструкции по выживанию
«Заклятие 4: Последние обряды» / The Conjuring: Last Rites

Финал «Заклятия», перезапуск «Пункта назначения», «28 лет спустя» и еще 22 хоррора 2025 года

Продолжение успешной серии про исследователей паранормального — Эда и Лоррейн Уоррен (Патрик Уилсон и Вера Фармига). Режиссером вновь стал Майкл Чавес, снявший третий фильм, а компанию исполнителям главных ролей составят Бен Харди и Мия Томлинсон. Продюсеры хоррор-вселенной Джеймс Ван и Питер Сафран обещают, что лента станет финалом основной серии, однако спин-оффы продолжат выходить.

Дата выхода в мировой прокат: 4 сентября

Читать рецензию «Заклятие»: Охотники за привидениями
«Клоун на кукурузном поле» / Clown in A Cornfield

Финал «Заклятия», перезапуск «Пункта назначения», «28 лет спустя» и еще 22 хоррора 2025 года

15 лет назад Элай Крэйг порадовал нас «Убойными каникулами» с Тайлером Лэбайном и Аланом Тьюдиком — уморительной пародией на хорроры и слэшеры про реднеков из южных штатов США. Теперь он возвращается с экранизацией пугающей истории Адама Чезаре: Куинн и её отец переезжают в тихий городок Кеттл-Спрингс в надежде на новую жизнь. Вместо этого они обнаруживают раздробленное сообщество, переживающее тяжелые времена после того, как сгорела фабрика по производству кукурузного сиропа. Пока местные жители препираются между собой, а напряжение растет, зловещая ухмыляющаяся фигура клоуна появляется из кукурузных полей и уничтожает по одному человеку в день. В картине сыграли Кэти Дуглас, Кевин Дюран и Джефф Стром.

Дата выхода в мировой прокат: 8 мая

Читать Тыквенный не спас: больше 300 хорроров на все случаи жизни
«Кукла. Реинкарнация» / Companion

«Компаньон». Трейлер на английском языке

Софи Тэтчер, Джек Куэйд, Лукас Гейдж и Руперт Френд в фантастическом хорроре дебютанта Дрю Хэнкока, где одиночкам подбирают компаньонов, созданных специально для них. В продюсерской команде — режиссер «Варвара» Зэк Креггер и Рой Ли, приложивший руку к созданию многих известных фильмов ужасов. Можно сказать, это взрослый вариант «M3ГАН».

Ориентировочная дата выхода в прокат: 5 июня

Читать «Сохранить как...» — 2022: необычные фильмы, которые не стоит пропускать
«M3ГАН 2.0» / M3GAN 2.0


В сиквеле фантастического хоррора двухлетней давности компанию Эми Дональд, Эллисон Уильямс и Вайолет Макгроу составят Джемейн Клемент, Иванна Сахно и Тимм Шарп. Режиссерское кресло вновь занял Джерард Джонстоун, а продюсерами выступают Джейсон Блум, Джеймс Ван и сама Уильямс. Что на сей раз вытворит роботизированная кукла, получившая самосознание, узнаем летом.

Дата выхода в мировой прокат: 25 июня

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«Микки Монстр» / ScreamBoat


В Голливуде продолжают превращать любимых анимационных героев детства в кровожадных чудовищ. На смену Винни Пуху и его мрачным друзьям пришел Микки Маус (Дэвид Говард Торнтон) из «Парохода Уилли». Ночная прогулка на лодке по Нью-Йорку превращается в кошмарное приключение, когда обычная мышь становится огромным чудовищем. Вместе с этим появляется странный убийца, который охотится на несчастных туристов. Данная хоррор-комедия стала одной из первых ласточек среди пугающих лент про любимца Disney. Ранее вышла «Мышеловка Микки», а в будущем следует ожидать слэшер-кроссовер «Микки против Винни» с участием Мауса и Пуха.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 10 апреля

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«Невеста» / The Bride

Финал «Заклятия», перезапуск «Пункта назначения», «28 лет спустя» и еще 22 хоррора 2025 года

Мэгги Джилленхол работает над мюзиклом по мотивам классической «Невесты Франкенштейна» с Борисом Карлоффом и романа Мэри Шелли «Франкенштейн». Действие фильма разврачивается в 1930-е. Франкенштейн отправляется в Чикаго, где просит доктора Евфрония создать ему компаньона. Они вместе оживляют убитую женщину, которую назвали Невестой, но вскоре ситуация выходит из-под контроля. Актерский состав звездный: Кристиан Бейл, Джесси Бакли, Джейк Джилленхол, Питер Сарсгаард, Пенелопа Крус и Аннетт Бенинг.

Дата выхода в мировой прокат: 25 сентября

Читать «Живи, монстр, живи!» 53 киновоплощения Прометея Мэри Шелли
«Нить: Астрал» / Thread: An Insidious Tale

Финал «Заклятия», перезапуск «Пункта назначения», «28 лет спустя» и еще 22 хоррора 2025 года

Мэнди Мур и Кумэйл Нанджиани возглавили новый спин-офф «Астрала». Пара использует заклинание, чтобы отправиться в прошлое и предотвратить трагическую смерть дочери. Джейсон Блум и Джеймс Ван вновь среди продюсеров.

Дата выхода в мировой прокат: 29 августа

Читать рецензию «Астрал 3»: Вся нечисть будет в гости к нам
«Обезьяна» / The Monkey

«Обезьяна»

Оз Перкинс экранизировал рассказ Стивена Кинга из сборника Skeleton Crew о разборках братьев-близнецов со злым духом, убивающим их родню. Живет сверхъестественная сущность в обычной игрушке — заводной обезьянке с металлическими тарелочками. Обоих героев сыграет Тео Джеймс. В фильме также можно увидеть Татьяну Маслани, Элайджу Вуда, Кристиана Конвери и самого режиссера.

Точная дата выхода в прокат: 27 февраля

Читать Стивен Кинг, великий и ужасный
«Опус» / Opus

«Опус». Трейлер на английском языке

Айо Эдебири, Джон Малкович, Эмбер Мидфандер и Джулиет Льюис в драматическом хорроре про молодую писательницу Ариэль, приглашенную на ужин в отдаленное поместье легендарной поп-звезды Альфреда Моретти, который исчез 30 лет назад при загадочных обстоятельствах. Вскоре героиня обнаруживает истинные намерения певца. Премьера картины состоялась в конце января на фестивале «Сандэнс».

Дата выхода в мировой прокат: 14 марта

Слушать Как мутирует современный хоррор
«Пила 11» / Saw XI

Финал «Заклятия», перезапуск «Пункта назначения», «28 лет спустя» и еще 22 хоррора 2025 года
фото: nerdist.com

Знаменитая серия, отметившая в прошлом году 20-летие, возвращается спустя два года после десятой части. У руля вновь Кевин Гротерт, работавший над тремя фильмами про Конструктора. Джон Крамер (Тобин Белл) в наличии. Изначально релиз ленты был запланирован на сентябрь 2024-го.

Дата выхода в мировой прокат: 26 сентября

Читать Шлем ужаса: в чем секрет успеха «Пилы»
«Пиноккио: Раскрепощенный» / Pinocchio Unstrung

Финал «Заклятия», перезапуск «Пункта назначения», «28 лет спустя» и еще 22 хоррора 2025 года

Создатель трэшевой слэшер-дилогии «Винни-Пух: Кровь и мед» Рис Фрейк-Уотерфилд деконструировал и классический сюжет об ожившей деревянной кукле. Дедушка Джеппетто (Ричард Брэйк) знакомит Джеймса с, казалось бы, волшебной куклой, чтобы они стали лучшими друзьями. Однако, не подозревая о наивной природе Пиноккио, Джеймс рассказывает ему об окружающем мире, и это приводит к тому, что кукла отправляется в крестовый поход, чтобы устранить всё «плохое». В касте присутствует имя самого Роберта Инглунда, а среди продюсеров затесался Скотт Чемберс, игравший в сиквеле «Крови и меда». Фильм продолжит вселенную «Кошмары извращенного детства» вместе с лентами «Бэмби: Расплата» и «Пухверс: Монстры, объединяйтесь».

Дата выхода в прокат неизвестна

Читать рецензию Мрачнее дуче: «Пиноккио Гильермо дель Торо» — сказочный пинок в сердце
«Питер Пэн: Кошмар в Нетландии» / Peter Pan's Neverland Nightmare

«Питер Пэн: Кошмар в Нетландии». Трейлер на английском языке

Скотт Чемберс и Рис Фрейк-Уотерфилд написали сценарий хоррора про Венди Дарлинг, которая пытается разыскать брата Майкла, похищенного Питером Пэном. На сей раз режиссером выступил Чемберс, а продюсирует он вместе с Фрейком-Уотерфилдом. На большие экраны США третья часть «Кошмаров извращенного детства» вышла в середине января, и ее рейтинг на IMDb составляет 6.2.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 27 марта

Читать рецензию «Пэн: Путешествие в Нетландию»: Детский ад
«Пункт назначения: Кровные узы» / Final Destination: Bloodlines


Тони Тодд, ушедший от нас в конце осени 2024-го, успел сыграть каноническую роль Уильяма Бладворта в перезапуске «Пункта назначения», которому в этом году исполнится 25 лет. Над сценарием фильма корпели Джон Уоттс и Гай Бьюсик, а в актерском составе — сплошь молодежь, включая Брек Бэссинджер и Ричарда Хэрмона. 18-летнюю Стефани мучают жестокие ночные кошмары: она каждый раз становится свидетельницей того, как погибает в результате аварии на башне в 1960-х. Вскоре девушка понимает, что на самом деле сон — вещий, подобно предчувствию, когда-то случившемуся с ее бабушкой Эстер. 50 лет назад та смогла перехитрить смерть и спасло жизнь не только себе, но и всем остальным, кто погиб бы в результате разрушительной катастрофы. Теперь смерть вновь вернулась за теми выжившими, но это еще не всё: потомки тоже под угрозой — потому что вообще не должны были рождаться.

Дата выхода в мировой прокат: 15 мая

Читать рецензию «Пункт назначения 5»: Ни живой, ни мертвый
«Ритуал» / The Ritual

Финал «Заклятия», перезапуск «Пункта назначения», «28 лет спустя» и еще 22 хоррора 2025 года
фото: tvinsider.com

Аль Пачино, Дэн Стивенс и Эшли Грин возглавили актерский ансамбль мистического фильма ужасов про двух священников. Один сомневается в своей вере, а другой переживает из-за непростого прошлого. Оба должны забыть о разногласиях, чтобы спасти одержимую молодую женщину с помощью сложной и опасной процедуры экзорцизма. Пачино, некогда блестнувший в инфернальном «Адвокате дьявола», редко снимается в мистике, поэтому любопытно вновь посмотреть на него в макабре.

Дата выхода в мировой прокат: 17 апреля

Читать рецензию «Кукушка» — немецкий хоррор с Дэном Стивенсом и Хантер Шаффер
«Смерть единорога» / Death of a Unicorn

«Смерть единорога»

Черная фэнтези-комедия о Ридли (Дженна Ортега), которая вынуждена провести выходные с отцом-трудоголиком Эллиотом (Пол Радд). Кажется, что их отношения может спасти только чудо, и они сбивают… настоящего единорога. Алчная семейка, на которую работает Эллиот, тут же решает монетизировать целебные свойства мифического существа. Однако настоящее волшебство начнется с появлением родителей детеныша, ведь свирепые единороги открывают охоту на жадных богачей — и теперь каждый получит по рогам. Компанию исполнителям главных ролей составят Уилл Поултер, Ричард И. Грант и Теа Леони. В продюсерах числится создатель «Солнцестояния» Ари Астер, а музыкальные композиции сочинил Джон Карпентер вместе со своим сыном Коди.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 3 апреля

Читать рецензию «Солнцестояние»: Дух Огня
«Сын плотника» / The Carpenter's Son

Финал «Заклятия», перезапуск «Пункта назначения», «28 лет спустя» и еще 22 хоррора 2025 года
фото: imdb.com

Николас Кейдж, Ноа Джуп и Талия Дебретт Барнетт в мистическом фэнтези-хорроре про семью плотника, скрывающуюся в Египте во времена Римской империи. Когда сын начинает демонстрировать сверхъестественные способности, вся фамилия оказывается в опасности. В прошлом году Кейдж вновь обратил на себя внимание необычной ролью в хорроре «Собиратель душ» Перкинса, и в этот раз есть надежда на нечто неординарное.

Дата выхода в мировой прокат: 14 августа

Читать рецензию Длинноногий психо: «Собиратель душ» — главный хоррор года с Николасом Кейджем в роли маньяка
«Франкенштейн» / Frankenstein

Финал «Заклятия», перезапуск «Пункта назначения», «28 лет спустя» и еще 22 хоррора 2025 года

Экранизацию готического романа Шелли дель Торо вынашивал более десяти лет, а в прошлом году ему наконец-то удалось запустить съемки под эгидой Netflix. Как мы уже отмечали, каст в новом «Франкенштейне» просто невероятен: Оскар Айзек играет заглавную роль, в то время как созданного им монстра воплотил Джейкоб Элорди. Также в фильме появятся Кристоф Вальц, Чарльз Дэнс и Ларс Миккельсен.

Дата выхода в прокат неизвестна

Читать Как приручить Этерну: 20 интригующих экранизаций 2025 года
«Черный телефон 2» / Black Phone 2

Финал «Заклятия», перезапуск «Пункта назначения», «28 лет спустя» и еще 22 хоррора 2025 года
фото: кадр из фильма «Черный телефон»

Продолжение хоррор-хита по рассказу Джо Хилла поставил Скотт Дерриксон, снявший оригинал четырехлетней давности. Итан Хоук, Мейсон Тэмз и Джереми Дэйвис вернутся к своим ролям, а компанию им составит Демиан Бичир. Зрители узнают, как сложилась судьба подростка Финни, запертого в звуконепроницаемом подвале убийцы, куда ему стали поступать звонки от предыдущих жертв маньяка.

Дата выхода в мировой прокат: 16 октября

Читать Финал «Хэллоуина», «Нет» Джордана Пила и еще 23 интригующих хоррора 2022 года
«Я никогда не забуду, что вы сделали прошлым летом» / I Know What You Did Last Summer

Финал «Заклятия», перезапуск «Пункта назначения», «28 лет спустя» и еще 22 хоррора 2025 года
фото: people.com

Голливуд подготовил для нас перезапуск слэшера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», вышедшего в 1997-м. Группу друзей в очередной раз будет преследовать неизвестный, знакомый с ужасными событиями из их прошлого. Среди новичков серии окажутся Николай Александр Чавес, Джона Хауэр-Кинг, Чейз Сью Уандерс, Билл Кемпбелл, Остин Николс и Сара Пиджон, а из ветеранов оригинала заявлены Дженнифер Лав Хьюитт (Джулия Джеймс) и Фредди Принц-младший (Рэй Бронсон).

Дата выхода в мировой прокат: 17 июля

Макс Милиан
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обсуждение >>
№ 8
Юля Наумова   4.02.2025 - 21:05
... Согласна, Мерзкий фильм, который унижает и оскорбляет всех женщин. Просто издевательский плевок. Ошибка ведущая к генетической мутации. Просмотрела, только потому что он популярный. Никому не рекомендую... читать далее>>
№ 7
Александр Егерев   4.02.2025 - 21:02
... По-моему, вы это уже в теме самого "Битлджюса" писали. читать далее>>
№ 6
Александр Егерев   4.02.2025 - 21:00
"Субстанция" — просто мерзость ради мерзости. Тётя хотела стать моложе, а вместо этого сама стала дряхлым инвалидом, а из спины у неё вылезла сущность в виде гномика, которая её же и убила... читать далее>>
№ 5
alexkotov   4.02.2025 - 20:57
Как по мне, Субстанция - настоящий шедевр! Эстетика граничащая с омерзением, вызывающая бурю самых разных эмоций. Помогает ответить на множество актуальных вопросов и осознать необратимость последствий,... читать далее>>
№ 4
ЛинаМисс   4.02.2025 - 20:51
Редкая бредятина. " Улыбка 2024" вторая часть - очередной кино-обморок. Первую часть я не смотрела, но уже и не буду. С каждым годом кинематограф деградирует все больше, казалось бы, дальше некуда...... читать далее>>
Всего сообщений: 8
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анонс

Скорбим

Изольда Арухаа
3 февраля ушла из жизни актриса Изольда Арухаа.
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2 февраля ушёл из жизни актёр Олег Новиков.
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1 февраля ушёл из жизни актёр Арсен Петросян.
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1 февраля ушёл из жизни актёр Виктор Семёновский.

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