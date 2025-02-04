Финал «Заклятия», перезапуск «Пункта назначения», «28 лет спустя» и еще 22 хоррора 2025 года

«Возвращение живых мертвецов». Тизер-трейлер на английском языке
Внезапный камбэк, заявленный на финал 2025 года. На экраны обещают заглянуть мертвяки из ремейка классической хоррор-пародии Дэна О'Бэннона, вышедшей 40 лет назад. Об актерском составе информации пока нет, а режиссером заявлен Стив Уолш, предпочитающий снимать трэш вроде «Грязи». Новая утечка триоксина 2-4-5 происходит через 18 месяцев после событий на складе UNEEDA в Луисвилле, Кентукки: эпидемия зомби намечается в небольшом городке в Пенсильвании.
Следом за «Человеком-невидимкой» Ли Уоннелл переиначил сюжет классического «Человека-волка», позвав на главные роли Кристофера Эббота и Джулию Гарнер. Блейку (Эббот) в наследство досталось заброшенное родовое поместье в Орегоне, которое он решает посмотреть вместе с супругой Шарлоттой (Гарнер) и дочерью Джинджер (Матильда Фёрт). Однако ночью на их машину нападает какое-то животное, которое ранит Блейка. Семья баррикадируется в доме, не подозревая, что монстр уже в одном из них. Впечатления от ленты, вышедшей в середине января, и у критиков, и у зрителей смешанные.
Майкл Би Джордан, Хейли Стейнфилд, Джек О'Коннелл и Делрой Линдо засветились в драматическом хоррор-триллере Райана Куглера, который ранее снимал кинокомиксы уровня «Черной Пантеры» и работал над спин-оффами «Рокки» про Крида. Перед нами история братьев-близнецов, которые мечтают оставить позади неспокойную жизнь, для чего возвращаются в родной город. Там, правда, они обнаруживают, что еще большее зло ждет их возвращения. Посмотрим, удастся ли Куглеру так же удачно дебютировать в пугающем жанре, как в свое время Джордану Пилу.
Продолжение успешной серии про исследователей паранормального — Эда и Лоррейн Уоррен (Патрик Уилсон и Вера Фармига). Режиссером вновь стал Майкл Чавес, снявший третий фильм, а компанию исполнителям главных ролей составят Бен Харди и Мия Томлинсон. Продюсеры хоррор-вселенной Джеймс Ван и Питер Сафран обещают, что лента станет финалом основной серии, однако спин-оффы продолжат выходить.
15 лет назад Элай Крэйг порадовал нас «Убойными каникулами» с Тайлером Лэбайном и Аланом Тьюдиком — уморительной пародией на хорроры и слэшеры про реднеков из южных штатов США. Теперь он возвращается с экранизацией пугающей истории Адама Чезаре: Куинн и её отец переезжают в тихий городок Кеттл-Спрингс в надежде на новую жизнь. Вместо этого они обнаруживают раздробленное сообщество, переживающее тяжелые времена после того, как сгорела фабрика по производству кукурузного сиропа. Пока местные жители препираются между собой, а напряжение растет, зловещая ухмыляющаяся фигура клоуна появляется из кукурузных полей и уничтожает по одному человеку в день. В картине сыграли Кэти Дуглас, Кевин Дюран и Джефф Стром.
В Голливуде продолжают превращать любимых анимационных героев детства в кровожадных чудовищ. На смену Винни Пуху и его мрачным друзьям пришел Микки Маус (Дэвид Говард Торнтон) из «Парохода Уилли». Ночная прогулка на лодке по Нью-Йорку превращается в кошмарное приключение, когда обычная мышь становится огромным чудовищем. Вместе с этим появляется странный убийца, который охотится на несчастных туристов. Данная хоррор-комедия стала одной из первых ласточек среди пугающих лент про любимца Disney. Ранее вышла «Мышеловка Микки», а в будущем следует ожидать слэшер-кроссовер «Микки против Винни» с участием Мауса и Пуха.
Мэнди Мур и Кумэйл Нанджиани возглавили новый спин-офф «Астрала». Пара использует заклинание, чтобы отправиться в прошлое и предотвратить трагическую смерть дочери. Джейсон Блум и Джеймс Ван вновь среди продюсеров.
Оз Перкинс экранизировал рассказ Стивена Кинга из сборника Skeleton Crew о разборках братьев-близнецов со злым духом, убивающим их родню. Живет сверхъестественная сущность в обычной игрушке — заводной обезьянке с металлическими тарелочками. Обоих героев сыграет Тео Джеймс. В фильме также можно увидеть Татьяну Маслани, Элайджу Вуда, Кристиана Конвери и самого режиссера.
Айо Эдебири, Джон Малкович, Эмбер Мидфандер и Джулиет Льюис в драматическом хорроре про молодую писательницу Ариэль, приглашенную на ужин в отдаленное поместье легендарной поп-звезды Альфреда Моретти, который исчез 30 лет назад при загадочных обстоятельствах. Вскоре героиня обнаруживает истинные намерения певца. Премьера картины состоялась в конце января на фестивале «Сандэнс».
Знаменитая серия, отметившая в прошлом году 20-летие, возвращается спустя два года после десятой части. У руля вновь Кевин Гротерт, работавший над тремя фильмами про Конструктора. Джон Крамер (Тобин Белл) в наличии. Изначально релиз ленты был запланирован на сентябрь 2024-го.
Создатель трэшевой слэшер-дилогии «Винни-Пух: Кровь и мед» Рис Фрейк-Уотерфилд деконструировал и классический сюжет об ожившей деревянной кукле. Дедушка Джеппетто (Ричард Брэйк) знакомит Джеймса с, казалось бы, волшебной куклой, чтобы они стали лучшими друзьями. Однако, не подозревая о наивной природе Пиноккио, Джеймс рассказывает ему об окружающем мире, и это приводит к тому, что кукла отправляется в крестовый поход, чтобы устранить всё «плохое». В касте присутствует имя самого Роберта Инглунда, а среди продюсеров затесался Скотт Чемберс, игравший в сиквеле «Крови и меда». Фильм продолжит вселенную «Кошмары извращенного детства» вместе с лентами «Бэмби: Расплата» и «Пухверс: Монстры, объединяйтесь».
«Питер Пэн: Кошмар в Нетландии». Трейлер на английском языке
Скотт Чемберс и Рис Фрейк-Уотерфилд написали сценарий хоррора про Венди Дарлинг, которая пытается разыскать брата Майкла, похищенного Питером Пэном. На сей раз режиссером выступил Чемберс, а продюсирует он вместе с Фрейком-Уотерфилдом. На большие экраны США третья часть «Кошмаров извращенного детства» вышла в середине января, и ее рейтинг на IMDb составляет 6.2.
Тони Тодд, ушедший от нас в конце осени 2024-го, успел сыграть каноническую роль Уильяма Бладворта в перезапуске «Пункта назначения», которому в этом году исполнится 25 лет. Над сценарием фильма корпели Джон Уоттс и Гай Бьюсик, а в актерском составе — сплошь молодежь, включая Брек Бэссинджер и Ричарда Хэрмона. 18-летнюю Стефани мучают жестокие ночные кошмары: она каждый раз становится свидетельницей того, как погибает в результате аварии на башне в 1960-х. Вскоре девушка понимает, что на самом деле сон — вещий, подобно предчувствию, когда-то случившемуся с ее бабушкой Эстер. 50 лет назад та смогла перехитрить смерть и спасло жизнь не только себе, но и всем остальным, кто погиб бы в результате разрушительной катастрофы. Теперь смерть вновь вернулась за теми выжившими, но это еще не всё: потомки тоже под угрозой — потому что вообще не должны были рождаться.
Аль Пачино, Дэн Стивенс и Эшли Грин возглавили актерский ансамбль мистического фильма ужасов про двух священников. Один сомневается в своей вере, а другой переживает из-за непростого прошлого. Оба должны забыть о разногласиях, чтобы спасти одержимую молодую женщину с помощью сложной и опасной процедуры экзорцизма. Пачино, некогда блестнувший в инфернальном «Адвокате дьявола», редко снимается в мистике, поэтому любопытно вновь посмотреть на него в макабре.
Черная фэнтези-комедия о Ридли (Дженна Ортега), которая вынуждена провести выходные с отцом-трудоголиком Эллиотом (Пол Радд). Кажется, что их отношения может спасти только чудо, и они сбивают… настоящего единорога. Алчная семейка, на которую работает Эллиот, тут же решает монетизировать целебные свойства мифического существа. Однако настоящее волшебство начнется с появлением родителей детеныша, ведь свирепые единороги открывают охоту на жадных богачей — и теперь каждый получит по рогам. Компанию исполнителям главных ролей составят Уилл Поултер, Ричард И. Грант и Теа Леони. В продюсерах числится создатель «Солнцестояния» Ари Астер, а музыкальные композиции сочинил Джон Карпентер вместе со своим сыном Коди.
Николас Кейдж, Ноа Джуп и Талия Дебретт Барнетт в мистическом фэнтези-хорроре про семью плотника, скрывающуюся в Египте во времена Римской империи. Когда сын начинает демонстрировать сверхъестественные способности, вся фамилия оказывается в опасности. В прошлом году Кейдж вновь обратил на себя внимание необычной ролью в хорроре «Собиратель душ» Перкинса, и в этот раз есть надежда на нечто неординарное.
Экранизацию готического романа Шелли дель Торо вынашивал более десяти лет, а в прошлом году ему наконец-то удалось запустить съемки под эгидой Netflix. Как мы уже отмечали, каст в новом «Франкенштейне» просто невероятен: Оскар Айзек играет заглавную роль, в то время как созданного им монстра воплотил Джейкоб Элорди. Также в фильме появятся Кристоф Вальц, Чарльз Дэнс и Ларс Миккельсен.
Продолжение хоррор-хита по рассказу Джо Хилла поставил Скотт Дерриксон, снявший оригинал четырехлетней давности. Итан Хоук, Мейсон Тэмз и Джереми Дэйвис вернутся к своим ролям, а компанию им составит Демиан Бичир. Зрители узнают, как сложилась судьба подростка Финни, запертого в звуконепроницаемом подвале убийцы, куда ему стали поступать звонки от предыдущих жертв маньяка.
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