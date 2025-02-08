Музыкальные шоу, реалити, советское кино и новые сериалы: 12 проектов, которые просто посмотреть

По итогам прошлого года и минувших январских праздников национальный видеохостинг RUTUBE отметил выросшие показатели смотрения, особенно на SMART TV и в мобильном приложении. Контент RUTUBE пока выглядит довольно разносортным, но очевидно, что именно там выходят не только уже ставшие рейтинговыми телешоу, но и оригинальные проекты подобного жанра, а постепенно на платформу перебирается и небанальный киноконтент, в том числе — оригинальные проекты хостинга. Рассказываем, что же можно легально посмотреть на RUTUBE уже сейчас.
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ШОУ БЕЗ РЕКЛАМЫ
«Экстрасенсы. Битва сильнейших»-2
Культовое шоу канала ТНТ, когда-то начинавшееся как аналог британской передачи, быстро стало едва ли не самым популярным в стране, где экстрасенсам доверяют больше, чем органам власти, врачам или психологам. За уже почти 20 лет эфира шоу переживало разные времена, однако народная любовь, даже после различных обвинений в шарлатанстве телеспециалистов по потусторонним силам, оказалась настолько незыблема, что «Битва экстрасенсов» обзавелась несколькими спин-оффами. «Реваншем» — куда приходят за получением второго шанса на «Синюю руку» проигравшие ведьмы, шаманы, ясновидящие или те, кто общается с духами умерших, а также — «Битвой сильнейших», второй сезон которой как раз недавно начался на RUTUBE. В шоу встречаются самые яркие экстрасенсы – ведомые не только желанием помочь обычным людям, но и жаждой доказать, что они все-таки лучшие из лучших. Причем консилиумы сильнейших между собой, а также выяснение отношений при голосовании, порой являются более зрелищными, чем собственно испытания: все-таки за годы существования экстрасенсорного шоу его участники помогли, кажется, истребить почти все потусторонние силы с территории страны, остались только внутренние демоны и вредные привычки, которые порой оказываются сильнее мистики.
«Выжить в Самарканде. Игра сезонов»
Всего два года назад создатели шоу «Выжить в…» отправили в Дубай звездную и народную команды, чтобы, с одной стороны, доподлинно выяснить, насколько люди известные отличаются от обычных в подобных условиях, а с другой – проверить удачу, физические и даже отчасти интеллектуальные способности звезд. Два сезона шоу прошли в Дубае, один – в Самарканде, где и решили объединить самых ярких игроков предыдущих выпусков в очередной схватке за 10 миллионов рублей. «Выжить в…» отличается от других подобных реалити не только тем, что на больших испытаниях (преимущественно связанных с физической подготовкой, хотя далеко не всегда) определяется команда, которая до следующего испытания будет жить в люксовом отеле или на вилле, как в новом сезоне, с роскошными условиями и переменой блюд, а кто – в пустыне, практически без еды и возможности сходить в душ. Но при этом на малые испытания (чаще на удачу, смекалку и интеллект) отправляются участники обоих коллективов, и проигравший покидает шоу навсегда. Первым выжившим в Дубае стал футболист Павел Мамаев
, а вот победителями двух других сезонов – представители народной команды.
«Титаны-2»
Совершенно неожиданное спортивное шоу, вышедшее на ТНТ в прошлом году, а теперь стартовавшее уже со вторым сезоном. В нем нет места характерным интригам — на первый план выходит лишь спортивная подготовка и сила воли. Довольно жесткие испытания придуманы искусственным интеллектом, а за приз на первом этапе борется сотня атлетов. Каждый отважился посчитать себя не только самым сильным, но и самым выносливым человеком страны. «Титанов» можно было бы сравнить с «Игрой в кальмара
», но создатели шоу задают более спортивную планку и, конечно, никого не убивают, а делают только сильнее. Среди участников – олимпийские чемпионы, бодибилдеры, фитнес-тренеры, каскадеры, учителя физкультуры и даже космонавт-испытатель Анна Кикина
, которая участвует во вторых «Титанах». В первом сезоне победил каскадер и скалолаз Магомедрасул Рабаданов
, на которого среди всех атлетов вряд ли кто-то делал ставку.
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Бог все видит: как реалити шоу влияли на кино и действительность
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ШОУ
«Злые Языки»
Одно из самых популярных на хостинге оригинальных шоу представляет собой обсуждение сплетен из мира шоу-бизнеса и около него в попытках как-то оправдать или напротив закрепить эти кривотолки. С момента основания проект менял ведущих, но в итоге остановился на многолетней участнице шоу «Дом-2» Виктории Боне
, блогере Андрее Борисове
, радиоведущем Давиде Воронове
и блогере Наташе Гасанхановой
. Вместе они изучают почти желтую прессу – как российскую, так и зарубежную, – пытаясь понять, что там правда, а что не совсем, а затем приглашают гостя, с которым читают статьи о нем и параллельно делают интервью. Приглашенные звезды причем могут быть совершенно разными: от экстрасенсов и блогеров до актеров и музыкантов. В прошлом году «Злые языки» расширились еще и до «Зубастого репортажа», в рамках которого Андрей Борисов ходит на светские события типа кинопремьер и музыкальных событий, где берет дерзкие интервью на красных дорожках.
«Музлофт»
Шоу комика, актера и певца Стаса Ярушина
– тоже одним из первых приземлилось на RUTUBE: это музыкальный подкаст, где ведущий приглашал различных музыкантов и перепевал с ними их известные композиции, а в перерывах — разговаривал о карьере, тяготах шоу-бизнеса и даже личной жизни. С течением времени «Музлофт» получил сразу два ответвления. В «Туре» Ярушин ездит по разным городам страны, показывая достопримечательности и музыкальную жизнь (в том числе новых исполнителей), а компанию ему составляют уже добившиеся известности певцы и певицы, родившиеся или выросшие в этом городе. «Музлофт. Концерт» — это формат камерного выступления, где Стас общается с музыкантами, которые, как и сам ведущий, исполняют не только свои песни, но и всем полюбившиеся хиты в новой обработке.
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«Универ. 10 лет спустя»: Четыре свадьбы и их продолжение
«Чат на чат»
Самый известный для молодого поколения ведущий RUTUBE и других шоу «Газпром-Медиа Холдинга» Роман Каграманов
здесь сталкивает жизнь реальную и виртуальную. Два гостя – как правило, из разных сфер деятельности: от скандальных ведущего Отара Кушинашвили
и политика Леонида Слуцкого
до актрис Наталии Медведевой
или Юлии Топольницкой
– собирают команды друзей или подруг в чате. Ведущий дает им задания, зачастую связанные с тем, насколько онлайн-друзья знают звездного друга. Задания и вопросы, с которыми не справились друзья ведут их к выбыванию из чата. В итоге выигрывает тот, у кого остался хотя бы один онлайн-друг.
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Земля виноделов»
Живописное кинопутешествие по отечественным винодельням – с ведущими Денисом Симачевым
и Егором Дружининым
– получило приз за оригинальное режиссерское видение (Иван Вдовин
) на фестивале ORIGINAL+Doc в прошлом году. Симачев и Дружинин отправляются на юг России, чтобы составить карту отечественных вин, а заодно познакомиться с технологиями их производства. На протяжении десяти серий ведущие посещают все знаковые отечественные винодельни, знакомятся с энологами, разрабатывающими уникальные напитки, и, конечно, дегустируют тихие и игристые вина.
«Зураб»
Документальный портрет легендарного художника и скульптора Зураба Церетели
, снятый к его 90-летию. В картине Зураб Константинович сам рассказывает о жизни и творчестве. Создатели ленты пытаются проследить судьбу живописца: от детства, пришедшегося на тяжелое военное время, до славы монументалиста, имя которого знают во всем мире. Фильм подробно показывает творческий процесс, используя детализированную художественную съемку, а также демонстрирует уникальные архивные кадры. Искренний разговор с мастером, его семьей и коллегами дают возможность погрузиться в разные эпохи, отраженные в творчестве Церетели.
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ КИНО – ОТ КЛАССИКИ ДО СОВРЕМЕННОСТИ
«Морозко»
На фоне популярности российских сказок в кинотеатральном прокате RUTUBE продвигает у себя и советскую классику. Например, «Морозко» главного отечественного киносказочника Александра Роу
, где первую большую роль сыграла Инна Чурикова
. Ее Марфушка стала ярким воплощением вредной сказочной сестрицы. Картина Роу обрела популярность не только в СССР, но и за рубежом: в некоторых странах ее показывали на Новый год, а в США «Морозко» известен как неожиданный хоррор. В России сейчас готовится новая версия, а классическую картину можно посмотреть на официальном канале Киностудии Горького, где выложена не только эта сказка, но и множество других знаменитых фильмов: например, «Карнавал
» с Ириной Муравьевой
, «Белый Бим Черное ухо
» с Вячеславом Тихоновым
и «Застава Ильича
» Марлена Хуциева
.
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Как закалялся мед: портрет Инны Чуриковой
«Хитровка. Знак четырех»
Помимо Киностудии Горького свой официальный канал на RUTUBE активно ведет и киноконцерн «Мосфильм». Причем там выкладывают не только классику отечественного кино – «Белое солнце пустыни
», «Берегись автомобиля
», «Калина красная
», «Девчата
», «Москва слезам не верит
», «Ирония судьбы, или с легким паром
», – но и свежие работы «Мосфильма». Например, экранизацию «Анны Карениной
» с Елизаветой Боярской
в заглавной роли, или приключенческий детектив «Хитровка. Знак четырех», вдохновленный творчеством Артура Конан Дойла
и Владимира Гиляровского
. В Москве самого начала XX века режиссер Константин Станиславский (Константин Крюков
) хочет поставить спектакль, для которого ему нужно больше узнать о бандитской жизни. С этой целью он знакомится с Владимиром Гиляровским (Михаил Пореченков
), главным специалистом по трущобам Хитровки. Там-то неожиданный дуэт и оказывается вовлечен в расследование убийства загадочного местного жителя.
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Рецензия на ретро-драму
НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ СЕРИАЛЫ
«Салют, начальник 2»
Компания «Пензфильммаш» за несколько лет выросла из скромных создателей ироничных веб-проектов до большого продакшна, занимающегося не только киноконтентом, но и съемками больших телешоу. Их комедийные сериалы пользуются большой популярностью у зрителей, узнающих в трогательных персонажах, то и дело попадающих в нелепые ситуации, себя и своих хороших знакомых. В первом сезоне сериала «Салют, начальник
» молодой участковый Максим Назаров приехал в командировку в деревню под умиротворяющим названием Чудо, но вместо волшебства столкнулся с большим количеством странноватых приключений. В продолжении участкового и его друзей Яшку и Сундука ждут новые трудности, хотя Назаров и переезжает из Чудо в Казань, где ему предстоит раскрыть настоящее преступление, связанное с кражей ценных произведений современного искусства.
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Как кавээнщики из Пензы создали одну из лучших региональных киностудий
«Первый раз»
Совсем новый молодежный сериал стартует на RUTUBE 14 февраля – в День влюбленных. Что неудивительно, ведь главные герои – подростки, у которых всё случается в первый раз. И любовь, и настоящая дружба, и отношения, и, конечно, секс. Снял молодежное драмеди Антон Мамыкин
, запомнившийся короткометражками «Белым по черному
» и «Снаряды для девочки
», а главные роли сыграли Алексей Онежен
, Полина Гухман
, Маргарита Дьяченкова
, Егор Абрамов
и другие яркие молодые артисты.
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Молодые актеры о сериале «Первый раз», профессии и российском кино
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