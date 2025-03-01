Смотреть онлайн: «Сорвиголова», третья «Почка» и «Между нами химия»

Самые ожидаемые интернет-релизы марта по версии Кино-Театр.Ру
«Почка» (3 сезон)
Премьера: 1 марта
Платформа: Kion
«Почка-3»
Продолжение долгоиграющего сериала о похождениях порочной функционерши пожарной охраны Натальи Кустовой (Любовь Аксенова
). Проблемы с почками хоть и дали проекту название, но остались где-то в первом сезоне. С тех пор драмеди по сценарию Елизаветы Тихоновой
и Марии Шульгиной
движется в фарватере авантюрного приключения о сильной (но не слишком честной) женщине в трудных жизненных обстоятельствах. В этот раз до Кустовой всё-таки дотягиваются лапы правосудия, что грозит ей поездкой на несколько лет в места не столь отдаленные. Чтобы спастись от этой неприятности, нужно очень быстро (буквально за несколько дней) завести ребенка — и получить законные основания для отсрочки. Создатели определяют третий сезон как поворотный: настало время поподробнее узнать о детстве Кустовой и отношениях в семье, чтобы понять, как она докатилась до жизни такой.
«Девять тел в мексиканском морге» / Nine Bodies in a Mexican Morgue (1 сезон)
Премьера: 2 марта
Платформа: MGM+
«Девять тел в мексиканском морге». Тизер на английском языке
Необычное проявление «герметичного детектива» — эдакая смесь романов Агаты Кристи и нашумевшего сериала «Шершни
». В результате авиакатастрофы в мексиканских джунглях оказывается группа из девяти незнакомых друг другу людей. Они полностью изолированы от мира, ждать помощи неоткуда, но это не главная проблема. Среди выживших затесался убийца, который начинает планомерно вырезать товарищей по несчастью.
Детектив в нетривиальных обстоятельствах написал Энтони Хоровиц
, автор книг о подростке-разведчике Алексе Райдере
. Также в его послужном списке работа над сериалом «Пуаро
», книги про Джеймса Бонда и «Дом шелка» — единственная книга о Шерлоке Холмсе, одобренная к печати фондом наследия Артура Конан Дойля. В названии новинки как будто уже замурован спойлер, но тут классический для детектива случай, когда процесс разгадывания тайны может оказаться в разы интереснее результата.
«Сорвиголова: Рожденный заново» / Daredevil: Born Again (1 сезон)
Премьера: 4 марта
Платформа: Disney+
«Сорвиголова: Рождённый заново». Тизер-трейлер на английском языке
Были времена, когда онлайн-кинотеатр Netflix вовсю штамповал сериалы по попавшей к ним на руки интеллектуальной собственности Marvel: их героями становились персонажи не первого порядка, но всё же довольно известные. Из этого сотрудничества получились довольно компетентная сериализация «Карателя
», приятно удивившая «Джессика Джонс
» и, конечно же, «Сорвиголова
» — неонуар Дрю Годдарда
, вернувший надежду на пристойные фильмы о незрячем супергерое Мэтте Мёрдоке. Тогда же за ним и был закреплен актер Чарли Кокс
, благосклонно принятый руководством Disney.
«Сорвиголова» от Netflix почил семь лет назад, а теперь возродился — немного под другим названием и с иной юрисдикцией. «Рожденный заново» забрал с собой и Кокса, и его главного врага Уилсона Фиска (Винсент Д’Онофрио
). При этом сериал будет опосредованное связан с оригиналом: его позиционируют скорее как «мягкий перезапуск». Опасаться есть за что: последние опыты Disney по производству сериалов Marvel были не слишком удачными. Возможно, прошлое Сорвиголовы всё же дисциплинирует «Мышиный дом» и оградит создателей от безумств «Женщины-Халка
» и «Секретного вторжения
».
«Тайга» (1 сезон)
Премьера: 5 марта
Платформа: Premier, Kion
«Тайга»
Месяц без сериала про ловлю маньяка был бы неполноценным. В новом проекте Александра Касаткина
(«А.Л.Ж.И.Р.
») серийный убийца объявляется в провинциальном городке, затерянном посередь непроходимого таежного леса. Его жертвами становятся девочки из неблагополучных семей, которых в провинции, естественно, более чем в достатке. Дело ведет следователь Демидов (Григорий Чабан
), у которого есть личная мотивация поскорее изловить убийцу: две дочери в зоне риска. В сериале также играют Дарья Екамасова
, Владимир Селезнев
и Елизавета Ищенко
(«Трасса
»).
«Между нами химия» (1 сезон)
Премьера: 6 марта
Платформа: Wink
«Между нами химия»
Таксистка Таня (Александра Бортич
) узнает, что ей осталось недолго: через несколько месяцев её заберет смертельная болезнь. Времени на отчаяние нет: нужно срочно решить накопившиеся жизненные проблемы, в том числе задуматься о будущем дочерей. До того не имевшая времени на личную жизнь Таня отправляется на поиски мужчины, который сможет стать опекуном двух детей. Ситуация с потенциальными отчимами выйдет из-под контроля — их станет слишком много...
Историю, которая лежит в основе сериала, режиссер Карина Чувикова
почерпнула из комментариев в социальных сетях — оказалось, это очень хороший материал для драмеди, которое совместит бытовой трагизм и добрую интонацию. В прошлом году проект получил несколько наград на фестивале «Новый сезон», а теперь доберется и до массового зрителя.
«Парни из Дели» / Deli Boys (1 сезон)
Премьера: 6 марта
Платформа: Hulu
Продолжается глобальный эксперимент Disney по разделению своей аудитории: пока Disney+ тянет лямку «семейного онлайн-кинотеатра», его злой брат-близнец Hulu открыт к экспериментам. В новом сериале Ниши Ганатра
(«Мистер Робот
», «Бесстыжие
») действие вращается вокруг захудалого супермаркета, который только что отошел в наследство двум братьям пакистано-американского происхождения. Мир (Азиф Али
) и Радж (Саагар Шейх
) полагали, что почивший отец еле-еле сводит концы с концами. Оказывается, их магазинчик — важное звено в криминальной схеме, из которой просто так не выпутаться. Теперь братцы, которые просто хотели стоять у прилавка и продавать ширпотреб, вынуждены учиться премудростям теневого бизнеса. Есть в «Парнях из Дели» что-то от «Клана Сопрано
», но более всего сериал напоминает прошлогодний сериал Hulu «Внутренняя кухня Китайского квартала
». В американском сериалостроении явно наступил тренд осмысления тайной жизни мигрантов.
«Цыгане. Улица Шекспира» (1 сезон)
Премьера: 6 марта
Платформа: Okko
«Цыгане. Улица Шекспира»
Неожиданная для российского «премиального сегмента» смесь криминально драмы и, внезапно, цыганского фолка — как будто онлайн-кинотеатр Okko решил переложить фирменный стиль остросоциальных триллеров на материал из «Кармелиты
». Московского адвоката Михаила (Дмитрий Чеботарев
) настигает прошлое: женщина, которую он когда-то любил, обращается к нему за помощью. Оказывается, где-то в удаленном от мегаполисов таборе у Михаила есть дочь. Да и сам он — не изнеженный москвич, а изгнанный из дома цыган по имени Михай, много лет живущий по подложным документам. Теперь ему придется вернуться на родину, разобраться в проблемах далеких-близких людей, а заодно понять что-то важное про себя. Название сериала намекает, что страсти нас ждут поистине высокоградусные, разыгрывать сцены из цыганской жизни предстоит Елизавете Юрьевой
, Игорю Золотовицкому
, Игорю Грабузову
и Миле Ершовой
.
«Вор дури» / Dope Thief (1 сезон)
Премьера: 14 марта
Платформа: Apple TV+
«Вор дури». Трейлер на английском языке
История из разряда «нарочно не придумаешь». Закадычные друзья из Филадельфии Рэй (Брайан Тайри Генри
) и Мэнни (Вагнер Моура
) придумывают гениальную в своей лихости схему обогащения: нарядившись в сотрудников Управления по борьбе с наркотиками, они врываются в притоны и обчищают мелких наркоторговцев. Обращаться в полицию те, конечно же, не будут, так что дело представляется не слишком рискованным. До поры, пока жертвами налета не становятся очень серьезные люди. Новый сериал для стриминга Apple снимают по одноименной книге Денниса Тафойи
. Одним из продюсеров выступает сам Ридли Скотт
, а шоуранером — выдающийся сценарист Питер Крэйг
(«Бэтмен
», «Топ Ган: Мэверик
»).
«Резиденция» / The Residence (1 сезон)
Премьера: 20 марта
Платформа: Netflix
«Резиденция». Тизер на английском языке
Серьезный триллер о мрачных закоулках американской политики Netflix выпускал в феврале («Нулевой день
»), теперь же настало время для эксцентричной комедии аналогичного калибра. «Резиденция» — новая работа Шонды Раймс
, стоящей за сверхпопулярным процедуралом «Анатомия страсти
» и «Бриджертонами
». Действие разворачивается в Белом доме, где только что произошло убийство — причастным к нему может быть любой из гостей или сотрудников администрации.
Распутывать клубок интриг берется детектив Корделия Капп (Узо Адуба
). В роли трупа, испортившего всем вечер, — Джанкарло Эспозито
. «Резиденция» очень похожа на сатирические фильмы Рубена Эстлунда
про мерзких богачей («Треугольник печали
») или недавний российский «Престиж
», где также обыгрывалась история поиска преступника в грязном белье. Только расположение места преступления в самом сердце американского политикума придает истории перца. И актуальности: какие только вещи в Белом доме не происходят...
«Студия» / The Studio (1 сезон)
Премьера: 26 марта
Платформа: Apple TV+
«Студия». Тизер на английском языке
Сериалы об изнанке кинобизнеса — новый тренд онлайн-кинотеатров. После выхода «Франшизы
» (HBO закрыли её после первого же сезона) аналогичный фокус проворачивает Сет Роген
. «Студия» — от начала до конца его детище, он здесь и сценарист, и продюсер, и режиссер. Главную роль тоже сам исполняет. Сюжет кружится вокруг главы некогда великой, а ныне умирающей голливудской киностудии, которая держится на плаву разве что чудом.
В эпоху постковида, когда кинозалы наполовину пусты, а все новинки зритель предпочитает смотреть на стримингах, романтику Мэтту Ремику предстоит своими глазами увидеть, насколько прогнило нутро Фабрики грез. От обилия звезд производственное драмеди прямо-таки разрывает: на экране появятся Кэтрин О’Хара
, Брайан Крэнстон
и Энтони Маки
. А какие камео: «Студию» почтят присутствием Шарлиз Терон
, Пол Дано
и даже сам Мартин Скорсезе
!
«Опасная близость» (1 сезон)
Премьера: в марте
Платформа: START
«Опасная близость». Тизер
Новый сериал из линейки драм о сладкой жизни («Содержанки
», «Жить жизнь
») от онлайн-кинотеатра START. Успешный пластический хирург Анна (Елизавета Боярская
) жила в правильном мире, где всё разложено по полочкам. Пока её супруг Виктор (Артур Бесчастный
) не попал в серьезную аварию, которая разрушила иллюзию семейного благополучия. Тут же наружу полезли измены и предательства — оказалось, вся жизнь Анны построена на лжи.
Очередной аттракцион на тему «богатые тоже плачут» поставил Иван Китаев
, до того работавший над «Бывшими
» и «Открытым браком
». Увлекательно наблюдать, как в российской сериальной индустрии формируется тренд, способный оказаться даже круче, чем бессмертный тру-крайм: как и «Танго на осколках
», «Опасная близость» предлагает зрителю новый тип героини — успешной, но категорически несчастной женщины, которая отчаянно ищет спасения от незавидного положения птицы в золотой клетке.
ЧТО ЕЩЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН:
«По направлению к нулю» / Towards Zero (1 сезон) — 2 марта, BBC iPlayer
«Праведные Джемстоуны» / The Righteous Gemstones (4 сезон) — 10 марта, Max
«Три плюс три» (1 сезон) — 10 марта, START, Okko
«Алая река» / Long Bright River — 13 марта, Peacock
«Юность» / Adolescence (1 сезон) — 13 марта, Netflix
«Колесо времени» / The Wheel of Time (3 сезон) — 13 марта, Prime Video
«Убийца со счастливым лицом» / Happy Face (1 сезон) — 20 марта, Paramount+
«Побочный квест» / Side Quest (1 сезон) — 26 марта, Apple TV+
обсуждение >>