Пеп Гвардиола среди ситкомов: «Тед Лассо» и его секрет успеха

14 марта компания Apple внезапно подтвердила слух, который циркулирует в социальных сетях с августа прошлого года. Да, замечательный сериал «Тед Лассо», один из главных эксклюзивов онлайн-кинотеатра Apple TV+, скоро вернется с четвертым сезоном. Самое доброе спортивное драмеди, казалось, ушло на высокой ноте, но прожженному оптимисту Теду (Джейсон Судейкис) все же предстоит вернуться в игру — теперь в качестве тренера женской футбольной команды. По этому (надеемся, приятному) поводу вспоминаем наш разбор «Теда Лассо» — в формате видео и текста.
У него усы как у Неда Фландерса
, каламбуры на все случаи жизни и еще чертовски вкусное печенье. Идеальная характеристика для соседа, но так себе — для главного тренера футбольной команды из английской Премьер-лиги. И все-таки Тед Лассо — человек и сериал — добился успеха. И сейчас мы разберемся, как ему это удалось.
Тед Лассо
— тренер команды по американскому футболу из второй студенческой лиги. Конечно, в США это целая индустрия, но в других странах его квалификация, скорее всего, была бы «физрук». Именно такой специалист и был нужен Ребекке Уэлтон
из Лондона, чтобы потопить любимый клуб бывшего мужа. «Ричмонд» достался ей после развода и стал инструментом для мести за бесцельно прожитые годы.
Такова отправная точка шоу, придуманного исполнителем главной роли Джейсоном Судейкисом
и создателем «Клиники
» Биллом Лоуренсом
.
I. Ромкоммунизм
По ходу трех сезонов мы узнаем, что не только Ребекка поддалась эмоциям, но и Лассо покинул родной Канзас по семейным обстоятельствам. Если она желает сжечь все мосты с прошлым, то он, напротив, верит в хеппи-энд — или как минимум в счастливое новое начало. Ведь Тед обожает романтические комедии и баллады о любви, которые постоянно упоминает в разговоре. В каком-то смысле мы действительно имеем дело с ромкомом. Только события разворачиваются после голливудского «жили долго и счастливо» (а еще, возможно, развелись).
В нервном втором сезоне Тед проговаривает, что верит в «ромкоммунизм», то есть достоверность ромкомов. Именно поэтому бокал для него всегда наполовину полон, а окружающий Лондон напоминает туристическую сказку. А еще открытость Лассо к своим и чужим эмоциям позволяет ему быть неплохим психологом. Конечно, в бытовом смысле — без собственного психоаналитика не обходится даже он.
II. А поговорить?
Искрометные диалоги — важная часть любой комедии, а менее насыщенная беседа — неотъемлемая часть разговора по душам. «Тед Лассо» в этом смысле универсальный спортсмен: владеет обеими ногами, то есть — видами беседы. Тренер Лассо исторгает каламбуры, жители северного Лондона отвечают суровыми английскими шуточками, а каждый конфликт или тяжелый день заканчивается разговором с глазу на глаз.
Умение говорить, что ты чувствуешь, не менее важно, чем способность слушать. Ведь люди так часто используют другие способы коммуникации: вроде оскорбительных криков или планов по уничтожению клуба. Недаром украшением первого сезона стала сцена в пабе, когда Тед цитирует Уолта Уитмена
: «Будь любопытным, а не осуждающим
». На этом же строится взаимодействие мужского психотерапевтического клуба «Алмазные псы».
III. Клуб одиноких сердец
В отличие от терапии, которая происходит один на один, «Тед Лассо» — сериал с обилием персонажей. Некоторые со временем тоже становятся важными фигурами на поле: хотя бы нарцисс Джейме Тарт
, суровый Рой Кент
, тактический гений Нейт Шелли
или эксцентричная экс-модель Килли Джонс
.
На старте им отведены комичные амплуа: самовлюбленный красавчик, спортсмен-забияка, забитый гик или легкомысленная красавица. Однако уже во втором сезоне они раскрываются как личности со своими страхами и неожиданными талантами, а в третьем и вовсе проходят длинный путь в вопросах карьеры и личного счастья. У Кили, например, каждая новая работа сопровождается новыми отношениями — или наоборот. Ведь она лучше понимает себя как в офисе, так и дома.
И это классика не только ромкомов, но и вообще командной работы: ни одно создание на Земле не способно отбросить внутренние переживания, даже если задача «всего лишь пинать мячик». Например, важную роль в шоу в какой-то момент начинает играть Сэм Обисанья
, переживающий за родную Нигерию и сталкивающийся с нетерпимостью в мультикультурном Лондоне. И то, как он проходит все испытания, не расставаясь с улыбкой на лице, не может не вдохновлять.
IV. Тотальный футбол
Кстати о спорте, который показан в сериале глазами явного неофита. Тед Лассо только под занавес карьеры в АПЛ узнает о тотальном футболе — вернее, нечаянно изобретает его по второму разу, — но тактика Йохана Кройфа
метко описывает и сам сериал. Это не театр одного актера и не летопись взлетов и падений. Это тем более не история успеха в привычном спортивном смысле. Вы же помните, что Тед все еще плохо знаком с правилами футбола?
Очарование и страсть сериала — в обилие вариантов, в готовности второстепенных героинь и героев выйти на первый план, поделиться душевной драмой, решить какую-то житейскую неприятность. Поэтому третий сезон, по сути, напоминает альманах, где многие эпизоды отвечают за конкретную тему, а персонажи смело меняются позициями и амплуа. В итоге несгибаемый Рой Кент на время оказывается ведомым, а Ребекка Уэлтон позволяет себе не думать о пророчествах, последствиях и общественном мнении.
V. Без негатива
(Содержит легкие спойлеры)
Сценаристы «Теда Лассо» не закрывают глаза на социальные проблемы, но не позволяют героям опустить руки. Как и зрителям — разочароваться в ком-то из персонажей. Негодяев тут нет, не считая парочки бесчувственных богачей. Про их душевную организацию мы мало что знаем, в отличие от банды «Ричмонда».
А вот головокружительную метаморфозу Нейтана Шелли можем рассмотреть во всех подробностях. Одаренный юноша из семьи южноазиатских мигрантов пытается доказать всему миру (а на самом деле отцу), что на многое способен. Отсюда его стремительное превращение в опереточного тирана, питающегося похвалами в СМИ и соцсетей. К счастью, он вовремя понимает, что достоин любви и восхищения сам по себе, без регалий и престижных должностей. То, что и пытается до всех донести Тед Лассо. И Пеп Гвардиола
. Если не верите одному гениальному шарлатану, то двое — вас точно убедят.
«Тедд Лассо»
