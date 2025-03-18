Гении разочарованы: экранизации, которые ненавидели авторы книг

Мечтали ли вы когда-нибудь увидеть, как страницы любимой книги оживают на экране? Представляли ли радость Яна Флеминга, создателя бондианы, когда его шпиона увидели в кинозалах? Но за блеском Голливуда иногда скрывается темная сторона адаптаций: кошмар писателя, когда его творение искажается, ненависть и публичные заявления о разочаровании… Что кроется за этими провалами — гениальность оригинала, недостижимая для кино, или попросту бездарность режиссера? Приготовьтесь к погружению в мир самых болезненных экранизаций, о которых авторы предпочли бы забыть!
МЭРИ ПОППИНС, реж. Роберт Стивенсон, США, 1964 г.
Впервые экранизировать произведение Памелы Линдон Трэверс «Мэри Поппинс»
захотел Уолт Дисней
. Однако не все остались в восторге от киноверсии великого продюсера. На премьере фильма писательница плакала от разочарования. Больше всего ее возмутила главная героиня, превратившаяся из суровой няни в милую дамочку. Помимо несоответствия характеров оригиналу, автор была недовольна и огромным количеством анимации. Во время работы над сценарием Памела сделала множество пометок, но ни одна из них не была учтена режиссером. Зрители с критикой писательницы не согласились — образ няни, воплощенный Джули Эндрюс
, многим понравился. Фильм хорошо собрал в прокате и получил пять премий «Оскар».
ВИЛЛИ ВОНКА И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА, реж. Мэл Стюарт, США и Великобритания, 1971 г.
Сказочная повесть Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика»
пользовалась большим успехом, и в 1971 году вышла экранизация «Вилли Вонка и шоколадная фабрика». Режиссером стал Мэл Стюарт
, а соавтором сценария — Дэвид Зельцер
. Роальд Даль был поражен тем, что от его книги почти ничего не осталось: главным героем в фильме стал не мальчик, а шоколадный магнат. Писателю не понравился и главный актер Джин Уайлдер
, в качестве исполнителя этой роли автор хотел увидеть комика Спайка Миллигана
или актёра Питера Селлерса
. Да и по тональности экранизация стала куда более оптимистичной, чем повесть. Через некоторое время Даль стал более лоялен к фильму, но сам никогда его не пересматривал.
ХЛАДНОКРОВНЫЙ ЛЮК, реж. Стюарт Розенберг, США, 1967 г.
Не всегда авторы винят в провале актеров. Писатель Донн Пирс
после просмотра «Хладнокровного Люка» заявил, что исполнитель главной роли Пол Ньюман
покорил его своим мастерством. Однако внешность актера показалась автору слишком милой для придуманного им персонажа. Дело в том, что книга частично основана на биографии самого Донна Пирса, который состоял в одной из банд во Флориде. Он был вором-домушником, взломщиком сейфов и фальшивомонетчиком. По словам Пирса, Ньюман «слишком тощий», а потому не продержался бы и пяти минут на дороге. К тому же, главная цитата фильма («В данном случае мы имеем отсутствие взаимопонимания»), благодаря которой его и считают величайшим, показалась автору неправдоподобной. По его мнению, тюремный надзиратель никогда не использовал бы в разговорной речи слово «взаимопонимание».
ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН, реж. Стэнли Кубрик, США и Великобритания, 1971 г.
Стэнли Кубрик
же не искал легких путей, когда дело касалось экранизаций. Режиссер решился адаптировать «Заводной апельсин» Энтони Берджесса
. Несмотря на то, что сначала автор книги написал статью в поддержку киноверсии, его отношение к фильму не было однозначным. Все потому, что сценарий Кубрик подготовил по американскому изданию книги, в котором, в отличие от британского, не было последней главы. В финале оригинальной версии становится понятно, что через какое-то время главный герой Алекс успокоится и повзрослеет. Вряд ли режиссер не знал об этой концовке, и ее отсутствие сильно повлияло на восприятие картины.
СИЯНИЕ, реж. Стэнли Кубрик, США и Великобритания, 1980 г.
Непревзойденному писателю в области психологического триллера нравились далеко не все экранизации его произведений. Легендарное «Сияние» Кубрика получило высокую оценку критиков и зрителей. Работа бесспорно стала классикой жанра, но Стивена Кинга
полностью разочаровала. Главная претензия заключалась в актерских работах: автору не понравилось безумие героя Джека Николсона
. Предполагалось, что сходить с ума он будет постепенно. Однако больше всего досталось Шелли Дюваль
. Венди, которая, по словам писателя, только кричала и вела себя глупо, не соответствовала характеру той, о ком он писал. Однажды автор даже назвал эту героиню одним из самых женоненавистнических персонажей в кино.
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