«Шоугерл» с Памелой Андерсон, «Крушение мира» с Мэри Элизабет Уинстэд и еще 10 фильмов марта

Пол Уильям Скотт Андерсон нашел у Джорджа Р. Р. Мартина новую историю для своей супруги. На сей раз Милла Йовович предстанет в образе волшебницы, отправившейся в потерянные земли в поисках магической силы, позволяющей превращаться в оборотня. Вторая ключевая роль в приключенческом фэнтези-боевике закреплена за Дэйвом Батистой.
Константин Статский снял фильм по мотивам автобиографической книги Ирины Родниной «Слеза чемпионки». Фильм начинается с того, как родители Ирины по совету врачей отдают свою дочь на занятия фигурным катанием для того, чтобы она окрепла и набралась сил, но Ирина находит в спорте свою мечту и предназначение. Полностью поглощенная танцами на льду, благодаря своей невероятной целеустремленности и полной отдаче, Ирина попадает в школу фигуристов ЦСКА. В образе Ирины Родниной на лед выйдет юная Владислава Самохина, уточняет Екатерина Визгалова.
Сказка Александра Амирова с Валентиной Ляпиной и Александром Метелкиным в главных ролях по мотивам одноименной сказки Александра Николаевича Афанасьева. По сюжету в пруду городского парка жила-была лягушка, которая очень любила смотреть фильмы в летнем кинотеатре. Однажды она увидела мультфильм о том, как такая же, как она, поймала стрелу и превратилась в прекрасную девушку.
Создатель небезызвестной дилогии «Платформа» Гальдер Гастелу-Уррутия подготовил для нас новый триллер. По сюжету внезапно самые влиятельные люди мира оказывается под угрозой – один за другим они умирают от неизвестного вируса, поражающего только богатых. Миллиардеры начинают судорожно избавляться от денег, которые теперь опасны. Простые люди не могут устоять перед новыми возможностями и тоже погибают. Планета погружается в хаос, привычный миропорядок рушится. Именно в этот момент молодая карьеристка Лора становится сказочно богатой. Теперь, чтобы спасти себя и близких, ей нужно разобраться, что происходит, и понять, кому выгодно крушение привычного мира. Среди звезд фильма — Мэри Элизабет Уинстэд, Тимоти Сполл и Лоррейн Бракко.
Киллиан Мерфи, Эмили Уотсон и Киаран Хайндз в экранизации одноименного романа Клэр Киган. Ирландия, 1985 год. Накануне Рождества скромный угольщик и преданный отец семейства Билл Ферлонг случайно становится свидетелем ужасающих событий за стенами местного католического монастыря. В поисках справедливости ему придется столкнуться с неодобрением семьи и бросить вызов обществу. На 74-м Берлинале Эмили Уотсон вручили «Серебряного медведя» за лучшую роль второго плана.
Театральному режиссеру Джанин (Аманда Сайфред) в память о наставнике поручают возродить одну из его известнейших постановок — оперу Рихарда Штраусса «Саломея». Чем сильнее Джанин погружается в работу, тем ярче перед ней встают образы прошлого: когда-то, будучи почти подростком, она и сама была частью «Саломеи», а наставник, как подсказывают флэшбеки, пользовался девушкой в творческих и сексуальных целях. «Атому Эгояну близок мир оперы: за плечами режиссера несколько постановок, в том числе штраусовская "Саломея", — так что с музыкальной точки зрения смотреть "Семь вуалей" очень даже любопытно», —пишет Дарья Тарасова.
Драма математика, писателя, драматурга и режиссера Романа Михайлова про молодую актрису (Александра Киселева), которая готовится сыграть небольшую, но важную роль в спектакле именитого драматурга (Виталий Коваленко), который ставит собственную пьесу. Максим Гревцев называет ленту этапной работой «автора, которого можно назвать одним из главных лиц российского инди-кино на текущий момент. Это уже седьмая его картина — тем удивительнее, что кинокарьера Михайлова началась не так давно, в 2022 году. Вроде бы два с небольшим года совсем не срок, но новым фильмом режиссер подводит своеобразную черту под "ранним периодом" творчества. Это одновременно и magnum opus, и ироничный взгляд на вечное проклятье художника: однажды добившись признания, ты оказываешься пленником "своего кино"».
Москвичка едет в Казахстан на похороны папы, где впервые видит его семью: сестра – невыносима, братишка – не от мира сего, мачеха – почти ровесница самой Айко. А самое странное, что для них папа – совсем не монстр. Фильм Заки Абдрахмановой получил награду за лучший дебют фестиваля «Маяк» и награду критиков.
Джиа Коппола поставила мелодраму, события которой разворачиваются в Лас-Вегасе. Легендарное шоу танцовщиц закрывается. Шелли (Памела Андерсон), бывшая икона гламура и звезда выступлений, пытается начать новую жизнь. История о последнем шансе, амбициях, блеске неоновых огней в городе грехов, соблазнов и вечного праздника. Компанию Памеле в четвертой полнометражной работе внучки Фрэнсиса Форда Копполы составили Джейми Ли Кертис, Дэйв Батиста, Кирнан Шипка, Билли Лурд и Джейсон Шварцман.
Простой работяга Левон Кейд (Джейсон Стэйтем) наслаждается размеренной жизнью: стабильная работа на стройке, друзья и ребенок, которого он в одиночку воспитывает после смерти жены. Всё как у людей, за исключением опыта в убийстве негодяев: Левон тщательно скрывает от окружающих, что служил в разведке морской пехоты. Навыки из прошлой жизни скоро окажутся полезны: у директора строительной фирмы, где работает экс-морпех, пропадает дочь. В поисках зацепок герой вскрывает преступную сеть, торгующую людьми. И всех нужно наказать. Дэвид Эйр снял картину по сценарию, написанному им вместе с Сильвестром Сталлоне по книге Чака Диксона.
Триллер про Анетт (Дейзи Ридли), которая после рождения второго ребенка бросила работу и переехала с детьми в пригород, чтобы ее муж Бен (Шазад Латиф), именитый писатель, мог спокойно работать. Бен часто надолго уезжает, и, по слухам, изменяет ей. Когда их старшая дочь начинает сниматься в фильме, Бен сопровождает ее на съемках и знакомится там со скандально известной звездой. Аннет замечает, что Бен увлечен актрисой, и решает разыграть свою партию, где роль жертвы будет отведена совсем не ей. Сценаристом и продюсером фильма выступил актер Том Бейтман.
Этот год стал настоящим праздником для любителей кино. Каждая новая лента — это уникальное путешествие, полное эмоций, неожиданных поворотов и вдохновения. От захватывающих сюжетов до потрясающей визуализации — 2019 год подарил нам настоящие шедевры, которые запомнятся надолго. Готовьтесь погрузиться в мир кино.
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