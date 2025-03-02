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Борисов, «Бруталист», букмекеры: кто получит «Оскар»-2025

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Мнение >>
2 марта 2025
В ночь со 2 на 3 марта в Лос-Анджелесе пройдет 97-я церемония вручения премии Американской киноакадемии — и этот «Оскар», кажется, значительно отличается от прошлогоднего. Есть явный лидер по числу номинаций, но у «Эмилии Перес», в отличие от «Оппенгеймера», не так много шансов получить больше одной-двух. Российские киноманы и просто зрители с замиранием сердца наблюдают за наградным сезоном Юры Борисова, пускай он воспарил и не в отечественном фильме. Наконец, на уровне официальной риторики Америка уже не такой уж и враг, а значит, провести бессонную ночь можно, не переживая за чувство патриотизма. Мы по традиции ознакомились с мнением различных гильдий, кинематографистов и букмекеров, чтобы составить прогноз этого года (но, конечно, будем рады ошибиться).

Своих фаворитов пишите в комментариях, полный список номинантов на премию «Оскар» смотрите тут.


Лучший фильм: номинанты


«Анора» (рецензия)
«Боб Дилан: Никому не известный» (трейлер)
«Бруталист» (рецензия)
«Дюна: Часть вторая» (рецензия)
«Злая: Сказка о ведьме Запада» (рецензия)
«Конклав» (рецензия)
«Мальчишки из "Никеля"» (трейлер)
«Субстанция» (рецензия)
«Эмилия Перес» (трейлер)
«Я все еще здесь» (трейлер)

Борисов, «Бруталист», букмекеры: кто получит «Оскар»-2025

Прогноз: Главный «Оскар» получит «Анора» Шона Бэйкера — реалистичная версия «Золушки» (или «Красотки»), которая прошлой весной покорила Каннский кинофестиваль. Впрочем, это не точно. Наградной сезон этого года подарил знатную интригу по части первой строчки. Больше всего номинаций у «Эмилии Перес», но бесконечные скандалы вокруг фильма свели его шансы к нулю (куда больше вероятность пополнить список максимально номинированных претендентов, которые остались без наград). Гильдия продюсеров выбрала «Анору», что считается главным спойлером к этой категории, но BAFTA ушла «Конклаву», а «Золотой глобус» — «Бруталисту». Впрочем, по отдельности два последних факта не так значимы, особенно с учетом триумфа «Аноры» в голосовании режиссерской гильдии и премии независимого кино Independent Spirit Awards. Букмекеры дают Шону Бэйкеру 52%.

Лучшая режиссура: номинанты


Шон Бэйкер — «Анора»
Джеймс Мэнголд — «Боб Дилан: Никому не известный»
Брэди Корбет — «Бруталист»
Корали Фаржа — «Субстанция»
Жак Одиар — «Эмилия Перес»

Борисов, «Бруталист», букмекеры: кто получит «Оскар»-2025

Прогноз: «Оскар» за лучшую режиссуру в этом году получит Брэйди Корбет. Вероятность такого исхода не 100% из-за всерьез усилившихся позиций Шона Бэйкера, но постановщик «Бруталиста» — тот самый типаж, который наилучшим образом подходит под эту снобистскую номинацию. 36-летний актер с бэкграундом в детской фантастике («Предвестники бури») и монументальном европейском артхаусе («Меланхолия») на наших глазах превратился в автора мощных драм «не для всех». «Бруталист» — его опус магнум, три с половиной часа эстетских ахов-вздохов и плача о судьбе талантливых иммигрантов. Кроме того, Киноакадемии определенно придется по душе решение Корбета снимать по заветам предков: в старом формате VistaVision, который применялся еще при работе над «Десятью заповедями» и «Искателями». Очаровывающее ретроградство вкупе с мрачной гигантоманией уже растопило сердца на премиях BAFTA и «Золотой глобус». Комитету «Оскара» во всех смыслах бетонный «Бруталист» не премировать будет как минимум неприлично.

Лучшая женская роль: номинанты


Майки Мэдисон — «Анора»
Синтия Эриво — «Злая»
Деми Мур — «Субстанция»
Карла София Гаскон — «Эмилия Перес»
Фернанда Торрес — «Я все еще здесь»

Борисов, «Бруталист», букмекеры: кто получит «Оскар»-2025

Прогноз: Самоотверженный перфоманс в «Субстанции» обязан принести «Оскар» Деми Мур за роль фитнес-телеведущей, решившейся на экспериментальную процедуру. Так героиня пытается соответствовать медийным (и внутренним) представлениям о красоте и молодости в беспощадном мире потребления, в котором мы живем. Мур наградила профильная Гильдия киноактеров, а также представители «Золотого глобуса». Впрочем, сохраняются шансы у Майки Мэдисон (у нее в этой номинации BAFTA) и Фернанды Торрес как приятная неожиданность).

Лучшая мужская роль: номинанты


Тимоти Шаламе — «Боб Дилан: Никому не известный»
Эдриан Броуди — «Бруталист»
Колман Доминго — «Синг-Синг»
Рэйф Файнс — «Конклав»
Себастиан Стэн — «Ученик. Восхождение Трампа» (Рецензия)

Борисов, «Бруталист», букмекеры: кто получит «Оскар»-2025

Прогноз: кажется, наиболее основательно выглядят шансы Эдриана Броуди, который почти четверть века назад стал самым молодым лауреатом «Оскара» в этой номинации, сыграв Владислава Шпильмана в фильма «Пианист». Сейчас у него в кармане «Золотой глобус» и BAFTA — против награды актерской гильдии у Тимоти Шаламе. Позиции конкурента усиливает и тот факт, что он сыграл легендарного Боба Дилана (киноакадемики такое любят), а еще у фильма Джеймса Мэнголда мало шансов в других ключевых категориях (если мерять логикой «всем сестрам по серьгам»).

Лучшая мужская роль второго плана: номинанты


Юра Борисов — «Анора»
Кирэн Калкин — «Настоящая боль» (трейлер)
Эдвард Нортон — «Боб Дилан: Никому не известный»
Гай Пирс — «Бруталист»
Джереми Стронг — «Ученик. Восхождение Трампа»

Борисов, «Бруталист», букмекеры: кто получит «Оскар»-2025

Прогноз: «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана достанется Кирану Калкину. При всей любви к Юре Борисову, его визави благодаря фильму «Настоящая боль» стал главным героем наградного сезона. Будет странно, если после BAFTA, «Золотого глобуса» и премии Гильдии киноактеров США главная американская кинопремия не позовет Калкина на сцену за золотым истуканом. Это даже не признание выдающегося актерской работы, а подтверждение того факта, что артист наконец-то принят в высокую голливудскую тусовку: спасибо за это нужно говорить не только «Настоящей боли», но и колоссально популярным «Наследникам», запустившим карьеру брата Маколея Калкина в космос. Как, кстати, и Джереми Стронга, чьи старания в байопике Трампа сведены на нет токсичностью заглавной фигуры.

Лучшая женская роль второго плана: номинанты


Моника Барбаро — «Боб Дилан: Никому не известный»
Фелисити Джонс — «Бруталист»
Ариана Гранде — «Злая»
Изабелла Росселлини — «Конклав»
Зои Салдана — «Эмилия Перес»

Борисов, «Бруталист», букмекеры: кто получит «Оскар»-2025

Прогноз: «Оскар» получит Зои Салдана — в этом году у нее просто нет конкурентов (с высокой долей вероятности). Даже всеобъемлющая скандальность «Эмилии Перес» — бурлескной и, не сказать иначе, психической комедии Жака Одиара — как будто обходит актрису стороной. Лента в жанре хардкорной эксплуатации всех на свете трендов, от мюзикла до запрещенных на территории России аббревиатур, уникальна хотя бы идеологической полярностью: умудряется одновременно и восхищать полетом фантазии, и умирать от испанского стыда. В этом карнавале несуразиц Салдана, сыгравшая юристку Риту Мору Кастро, — должно быть, единственная бесспорная величина. Того же мнения придерживаются и выборщики крупнейших кинопремий, осыпающие актрису наградами как из рога изобилия.

Лучший оригинальный сценарий: номинанты


«Анора»
«Бруталист»
«Настоящая боль»
«Сентябрь 5» (трейлер)
«Субстанция»

Борисов, «Бруталист», букмекеры: кто получит «Оскар»-2025

Прогноз: И снова — «Анора». Вновь доверяем профильной гильдии, у которой наибольшее влияние на номинацию. Сохраняют шансы на победу и «Бруталист» с «Настоящей болью»: дуэт Корбета и Моны Фастволд отметили «Золотым глобусом», а Джесси Айзенберг удостоился премии BAFTA.

Лучший адаптированный сценарий: номинанты


Джеймс Мэнголд и Джэй Кокс — «Боб Дилан: Никому не известный»
Питер Строхан — «Конклав»
Рамелл Росс и Джослин Барнс — «Мальчишки из «Никеля»
Клинт Бентли, Грег Куидар, Кларенс Маклин, Джон «Дивайн Джи» Уитфилд — «Синг-Синг»
Жак Одиар — «Эмилия Перес»

Борисов, «Бруталист», букмекеры: кто получит «Оскар»-2025

Прогноз: В 2024 году никто не наработал на «Оскар» больше, чем драматург Питер Строхан. Мастер длинных, размеренных и умных триллеров («Расплата», «Шпион, выйди вон!») умудрился создать увлекательный сюжет на основе, будем честны, не слишком удачной книги Роберта Харриса. В «Конклаве» куда ни кинь — везде попадешь в оскароносный тренд: тут и политические интриги в стенах Ватикана, и пышно цветущий клерикализм. Как вишенка на этом десерте — удивительно прописанный персонаж Рэйфа Файнса, превратившийся в хранителя крайне важной конфиденциальной информации, способной переломить ход выборов нового главы Католической церкви.

Лучший оператор: номинанты


Лол Кроули — «Бруталист»
Грег Фрейзер — «Дюна: Часть вторая»
Эд Лахман — «Мария» (трейлер)
Джарин Блашке — «Носферату» (рецензия)
Поль Гийом — «Эмилия Перес»

Борисов, «Бруталист», букмекеры: кто получит «Оскар»-2025

Прогноз: виртуозная работа Эда Лахмана с наибольшей долей вероятности принесет фильму единственный большой приз. Его работу высоко оценили коллеги из Американского общества кинооператоров, что уже в 18 из 38 случаев совпадало с итоговым раскладом. Шанс есть и у Кроули, чей брутализм отметили BAFTA, да и у Блашке, если восторжествует принцип «белый низ, черный верх».

Лучший международный фильм: номинанты


«Девушка с иглой» (Дания), реж. Магнус фон Хорн (рецензия)
«Поток» (Латвия), реж. Гинтс Зильбалодис (обзор)
«Семя священного инжира» (Германия), реж. Мохаммад Расулоф (обзор)
«Эмилия Перес» (Франция), реж. Жак Одиар
«Я всё ещё здесь» (Бразилия), реж. Вальтер Саллес

Борисов, «Бруталист», букмекеры: кто получит «Оскар»-2025

Прогноз: Тот случай, когда не премия выбирает фильм, а фильм — премию. Бразильская трагедия «Я всё еще здесь» — лента, снятая точно в том каноне, который Киноакадемия примечает более всего, особенно в номинации для иностранных проектов. Страшная история жизни (сказать точнее — выживания) многодетной матери в период военной диктатуры Пятой Бразильской Республики обыгрывает самую «оскаровскую» тему существования маленького человека внутри людоедской системы. К чести Уолтера Саллеса («Че Гевара: Дневники мотоциклиста», «Город Бога»), фильм скроен так ладно, что упрекать его в отработке удобных для «Оскара» тропов не поворачивается язык: он и в отрыве от наградной гонки производит впечатление чуть ли не главного кинособытия года.

Лучший анимационный фильм: номинанты


«Головоломка 2» (рецензия)
«Дикий робот» (рецензия)
«Мемуары улитки» (рецензия)
«Поток»
«Уоллес и Громит: Самая дикая месть» (трейлер)

Борисов, «Бруталист», букмекеры: кто получит «Оскар»-2025

Прогноз: Судя по всему, конкурентов сметет «Поток» Гинтса Зильбалодиса, который вдобавок сохраняет шансы оформить еще и дубль (если его наградят как лучший международный фильм). Амбициозный проект, выполненный небольшой командой латвийских мультипликаторов, отметило жюри престижного анимационного смотра в Анси, где, к слову, победили «Мемуары улитки», но в копилке постапокалиптических странствий кота — еще и «Золотой глобус», и приз Европейской киноакадемии. Правда, Гильдии продюсеров и критиков предпочли «Дикого робота», BAFTA — «Уоллеса и Громита», а Киноакадемия вообще предпочитает в любой непонятной ситуации награждать Pixar (то есть сохраняются шансы «Головоломки 2»). Однако всеобщая любовь к котикам может легко преодолеть подобные электоральные катаклизмы.

Максим Гревцев, Алексей Филиппов
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