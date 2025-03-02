Борисов, «Бруталист», букмекеры: кто получит «Оскар»-2025

В ночь со 2 на 3 марта в Лос-Анджелесе пройдет 97-я церемония вручения премии Американской киноакадемии — и этот «Оскар», кажется, значительно отличается от прошлогоднего. Есть явный лидер по числу номинаций, но у «Эмилии Перес», в отличие от «Оппенгеймера», не так много шансов получить больше одной-двух. Российские киноманы и просто зрители с замиранием сердца наблюдают за наградным сезоном Юры Борисова, пускай он воспарил и не в отечественном фильме. Наконец, на уровне официальной риторики Америка уже не такой уж и враг, а значит, провести бессонную ночь можно, не переживая за чувство патриотизма. Мы по традиции ознакомились с мнением различных гильдий, кинематографистов и букмекеров, чтобы составить прогноз этого года (но, конечно, будем рады ошибиться).
Своих фаворитов пишите в комментариях, полный список номинантов на премию «Оскар» смотрите тут.
Лучший фильм: номинанты
«Анора
» (рецензия
)
«Боб Дилан: Никому не известный
» (трейлер
)
«Бруталист
» (рецензия
)
«Дюна: Часть вторая
» (рецензия
)
«Злая: Сказка о ведьме Запада
» (рецензия
)
«Конклав
» (рецензия
)
«Мальчишки из "Никеля"
» (трейлер
)
«Субстанция
» (рецензия
)
«Эмилия Перес
» (трейлер
)
«Я все еще здесь
» (трейлер
)
Прогноз
: Главный «Оскар» получит «Анора» Шона Бэйкера
— реалистичная версия «Золушки» (или «Красотки
»), которая прошлой весной покорила Каннский кинофестиваль. Впрочем, это не точно. Наградной сезон этого года подарил знатную интригу по части первой строчки. Больше всего номинаций у «Эмилии Перес», но бесконечные скандалы вокруг фильма свели его шансы к нулю (куда больше вероятность пополнить список максимально номинированных претендентов, которые остались без наград). Гильдия продюсеров выбрала «Анору», что считается главным спойлером к этой категории, но BAFTA ушла «Конклаву», а «Золотой глобус» — «Бруталисту». Впрочем, по отдельности два последних факта не так значимы, особенно с учетом триумфа «Аноры» в голосовании режиссерской гильдии и премии независимого кино Independent Spirit Awards. Букмекеры дают Шону Бэйкеру 52%.
Лучшая режиссура: номинанты
Шон Бэйкер
— «Анора»
Джеймс Мэнголд
— «Боб Дилан: Никому не известный»
Брэди Корбет
— «Бруталист»
Корали Фаржа
— «Субстанция»
Жак Одиар
— «Эмилия Перес»
Прогноз
: «Оскар» за лучшую режиссуру в этом году получит Брэйди Корбет. Вероятность такого исхода не 100% из-за всерьез усилившихся позиций Шона Бэйкера, но постановщик «Бруталиста» — тот самый типаж, который наилучшим образом подходит под эту снобистскую номинацию. 36-летний актер с бэкграундом в детской фантастике («Предвестники бури
») и монументальном европейском артхаусе («Меланхолия
») на наших глазах превратился в автора мощных драм «не для всех». «Бруталист» — его опус магнум, три с половиной часа эстетских ахов-вздохов и плача о судьбе талантливых иммигрантов. Кроме того, Киноакадемии определенно придется по душе решение Корбета снимать по заветам предков: в старом формате VistaVision, который применялся еще при работе над «Десятью заповедями
» и «Искателями
». Очаровывающее ретроградство вкупе с мрачной гигантоманией уже растопило сердца на премиях BAFTA и «Золотой глобус». Комитету «Оскара» во всех смыслах бетонный «Бруталист» не премировать будет как минимум неприлично.
Лучшая женская роль: номинанты
Майки Мэдисон
— «Анора»
Синтия Эриво
— «Злая»
Деми Мур
— «Субстанция»
Карла София Гаскон
— «Эмилия Перес»
Фернанда Торрес
— «Я все еще здесь»
Прогноз
: Самоотверженный перфоманс в «Субстанции» обязан принести «Оскар» Деми Мур за роль фитнес-телеведущей, решившейся на экспериментальную процедуру. Так героиня пытается соответствовать медийным (и внутренним) представлениям о красоте и молодости в беспощадном мире потребления, в котором мы живем. Мур наградила профильная Гильдия киноактеров, а также представители «Золотого глобуса». Впрочем, сохраняются шансы у Майки Мэдисон (у нее в этой номинации BAFTA) и Фернанды Торрес как приятная неожиданность).
Лучшая мужская роль: номинанты
Тимоти Шаламе
— «Боб Дилан: Никому не известный»
Эдриан Броуди
— «Бруталист»
Колман Доминго
— «Синг-Синг»
Рэйф Файнс
— «Конклав»
Себастиан Стэн
— «Ученик. Восхождение Трампа
» (Рецензия
)
Прогноз
: кажется, наиболее основательно выглядят шансы Эдриана Броуди, который почти четверть века назад стал самым молодым лауреатом «Оскара» в этой номинации, сыграв Владислава Шпильмана в фильма «Пианист
». Сейчас у него в кармане «Золотой глобус» и BAFTA — против награды актерской гильдии у Тимоти Шаламе. Позиции конкурента усиливает и тот факт, что он сыграл легендарного Боба Дилана (киноакадемики такое любят), а еще у фильма Джеймса Мэнголда мало шансов в других ключевых категориях (если мерять логикой «всем сестрам по серьгам»).
Лучшая мужская роль второго плана: номинанты
Юра Борисов
— «Анора»
Кирэн Калкин
— «Настоящая боль
» (трейлер
)
Эдвард Нортон
— «Боб Дилан: Никому не известный»
Гай Пирс
— «Бруталист»
Джереми Стронг
— «Ученик. Восхождение Трампа»
Прогноз
: «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана достанется Кирану Калкину. При всей любви к Юре Борисову, его визави благодаря фильму «Настоящая боль» стал главным героем наградного сезона. Будет странно, если после BAFTA, «Золотого глобуса» и премии Гильдии киноактеров США главная американская кинопремия не позовет Калкина на сцену за золотым истуканом. Это даже не признание выдающегося актерской работы, а подтверждение того факта, что артист наконец-то принят в высокую голливудскую тусовку: спасибо за это нужно говорить не только «Настоящей боли», но и колоссально популярным «Наследникам
», запустившим карьеру брата Маколея Калкина
в космос. Как, кстати, и Джереми Стронга, чьи старания в байопике Трампа сведены на нет токсичностью заглавной фигуры.
Лучшая женская роль второго плана: номинанты
Моника Барбаро
— «Боб Дилан: Никому не известный»
Фелисити Джонс
— «Бруталист»
Ариана Гранде
— «Злая»
Изабелла Росселлини
— «Конклав»
Зои Салдана
— «Эмилия Перес»
Прогноз
: «Оскар» получит Зои Салдана — в этом году у нее просто нет конкурентов (с высокой долей вероятности). Даже всеобъемлющая скандальность «Эмилии Перес» — бурлескной и, не сказать иначе, психической комедии Жака Одиара — как будто обходит актрису стороной. Лента в жанре хардкорной эксплуатации всех на свете трендов, от мюзикла до запрещенных на территории России аббревиатур, уникальна хотя бы идеологической полярностью: умудряется одновременно и восхищать полетом фантазии, и умирать от испанского стыда. В этом карнавале несуразиц Салдана, сыгравшая юристку Риту Мору Кастро, — должно быть, единственная бесспорная величина. Того же мнения придерживаются и выборщики крупнейших кинопремий, осыпающие актрису наградами как из рога изобилия.
Лучший оригинальный сценарий: номинанты
«Анора»
«Бруталист»
«Настоящая боль»
«Сентябрь 5
» (трейлер
)
«Субстанция»
Прогноз
: И снова — «Анора». Вновь доверяем профильной гильдии, у которой наибольшее влияние на номинацию. Сохраняют шансы на победу и «Бруталист» с «Настоящей болью»: дуэт Корбета и Моны Фастволд
отметили «Золотым глобусом», а Джесси Айзенберг
удостоился премии BAFTA.
Лучший адаптированный сценарий: номинанты
Джеймс Мэнголд и Джэй Кокс
— «Боб Дилан: Никому не известный»
Питер Строхан
— «Конклав»
Рамелл Росс
и Джослин Барнс
— «Мальчишки из «Никеля»
Клинт Бентли
, Грег Куидар
, Кларенс Маклин
, Джон «Дивайн Джи» Уитфилд
— «Синг-Синг»
Жак Одиар — «Эмилия Перес»
Прогноз
: В 2024 году никто не наработал на «Оскар» больше, чем драматург Питер Строхан. Мастер длинных, размеренных и умных триллеров («Расплата
», «Шпион, выйди вон!
») умудрился создать увлекательный сюжет на основе, будем честны, не слишком удачной книги Роберта Харриса. В «Конклаве» куда ни кинь — везде попадешь в оскароносный тренд: тут и политические интриги в стенах Ватикана, и пышно цветущий клерикализм. Как вишенка на этом десерте — удивительно прописанный персонаж Рэйфа Файнса, превратившийся в хранителя крайне важной конфиденциальной информации, способной переломить ход выборов нового главы Католической церкви.
Лучший оператор: номинанты
Лол Кроули
— «Бруталист»
Грег Фрейзер
— «Дюна: Часть вторая»
Эд Лахман
— «Мария
» (трейлер
)
Джарин Блашке
— «Носферату
» (рецензия
)
Поль Гийом
— «Эмилия Перес»
Прогноз
: виртуозная работа Эда Лахмана с наибольшей долей вероятности принесет фильму единственный большой приз. Его работу высоко оценили коллеги из Американского общества кинооператоров, что уже в 18 из 38 случаев совпадало с итоговым раскладом. Шанс есть и у Кроули, чей брутализм отметили BAFTA, да и у Блашке, если восторжествует принцип «белый низ, черный верх».
Лучший международный фильм: номинанты
«Девушка с иглой
» (Дания), реж. Магнус фон Хорн
(рецензия
)
«Поток
» (Латвия), реж. Гинтс Зильбалодис
(обзор
)
«Семя священного инжира
» (Германия), реж. Мохаммад Расулоф
(обзор
)
«Эмилия Перес» (Франция), реж. Жак Одиар
«Я всё ещё здесь» (Бразилия), реж. Вальтер Саллес
Прогноз
: Тот случай, когда не премия выбирает фильм, а фильм — премию. Бразильская трагедия «Я всё еще здесь» — лента, снятая точно в том каноне, который Киноакадемия примечает более всего, особенно в номинации для иностранных проектов. Страшная история жизни (сказать точнее — выживания) многодетной матери в период военной диктатуры Пятой Бразильской Республики обыгрывает самую «оскаровскую» тему существования маленького человека внутри людоедской системы. К чести Уолтера Саллеса («Че Гевара: Дневники мотоциклиста
», «Город Бога
»), фильм скроен так ладно, что упрекать его в отработке удобных для «Оскара» тропов не поворачивается язык: он и в отрыве от наградной гонки производит впечатление чуть ли не главного кинособытия года.
Лучший анимационный фильм: номинанты
«Головоломка 2
» (рецензия
)
«Дикий робот
» (рецензия
)
«Мемуары улитки
» (рецензия
)
«Поток»
«Уоллес и Громит: Самая дикая месть
» (трейлер
)
Прогноз
: Судя по всему, конкурентов сметет «Поток» Гинтса Зильбалодиса, который вдобавок сохраняет шансы оформить еще и дубль (если его наградят как лучший международный фильм). Амбициозный проект, выполненный небольшой командой латвийских мультипликаторов, отметило жюри престижного анимационного
смотра в Анси, где, к слову, победили «Мемуары улитки», но в копилке постапокалиптических странствий кота — еще и «Золотой глобус», и приз Европейской киноакадемии. Правда, Гильдии продюсеров и критиков предпочли «Дикого робота», BAFTA — «Уоллеса и Громита», а Киноакадемия вообще предпочитает в любой непонятной ситуации награждать Pixar (то есть сохраняются шансы «Головоломки 2»). Однако всеобщая любовь к котикам может легко преодолеть подобные электоральные катаклизмы.
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