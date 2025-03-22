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Ужасные и прекрасные: 5 злодеек из фильмов Disney

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22 марта 2025
Злодеев в сказках Диснея огромное количество и среди них немало дам — коварных, смешных, несчастных, жестоких или красивых, но всегда весьма и весьма выразительных, ведь над их созданием трудились лучшие сказочники и художники. Они будто были знакомы нам всегда: по «народным» сказкам Шарля Перро или братьев Гримм, по книгам Андерсена или Пушкина. Или, возможно, мы узнаем в их образах соседку или родственницу? Всё может быть, ведь сказки пронизывают нашу жизнь и лежат глубже, чем кажется, совсем не в детских разделах библиотек и мультфильмов. Сказки принадлежат коллективному бессознательному, и обращение к ним — чтение, просмотр фильмов — позволяет прикоснуться к архетипическим фигурам, важным для жизни нашей души, которая в повседневной жизни не имеет к ним доступа. Поэтому интерес к сказкам и удовольствие от их просмотра такие особенные.

Намедни в международный прокат вышла новая «Белоснежка», которую снял Марк Уэбб500 дней лета»), а красавицу и чудовище мачеху сыграли Рэйчел Зеглер и Галь Гадот. Мы решили вспомнить самых ярких отрицательных героинь Диснея, ведь каждая, однажды появившись на экране, продолжает жить в новых и новых проектах, пугая и радуя детей (а также их родителей) во всем мире.

Злая Королева

Ужасные и прекрасные: 5 злодеек из фильмов Disney

Первое появление на экране: «Белоснежка и семь гномов» (1937)
Литературный прототип: Злая королева из одноименной сказки братьев Гримм (1812)
Социальный статус: королева, злая колдунья
Основной порок: тщеславие

Злую королеву можно определить одним словом: самая. Самая первая, самая лучшая, самая красивая. Можно сказать, что этот образ стал прототипом всех последующих злодеек Диснея, что неудивительно, учитывая его глубину: Злая королева представляет тёмную сторону женственности, теневую часть образа Матери. Это не та мать, которая дарит жизнь, а та, кто её отнимает. С ней связана тьма, мир мёртвых, тайны, опасные секреты и загадки. Она отравляет и влечёт в пропасть — собственно, это мы и видим в первом полнометражном мультфильме Disney. Злая королева, обольщённая собственной красотой, одновременно является ужасной старухой-колдуньей (что её, парадоксальным образом, ничуть не смущает), которая отравляет прекрасную Белоснежку (не только красавицу, но девушку исключительно доброй души, в которой нет никакого зла) яблоком. Здесь вступают библейские мотивы: яблоком искушал Еву сам дьявол, «подарив» человечеству смерть — прозрачная аналогия, для усиления которой у Злой королевы есть атрибутика, череп в колдовской лаборатории и ворон — вестник смерти. Однако Белоснежке приходят на помощь друзья, убить её не удается, и в пропасть падает сама злодейка. Что привело её к падению? Собственные гордость и тщеславие — качества, обратные скромности и кротости Белоснежки. То, что злодей повержен, вызывает радость и удовлетворение, это победа. Однако мы не можем изгнать «зло» насовсем (как не можем избавиться от собственной тени) — в качествах, которые в сказке выглядят отрицательными, хранится огромное количество необходимой нам жизненной силы.

Читать История создания первой «Белоснежки»
Урсула

Ужасные и прекрасные: 5 злодеек из фильмов Disney

Первое появление на экране: «Русалочка» (1989)
Литературный прототип: Морская ведьма из одноимённой сказки Г.Х.Андерсена (1837)
Социальный статус: злая колдунья
Основной порок: зависть

От подводных танцев злой колдуньи Урсулы захватывает дух — так лихо она летает на своих осьминожьих щупальцах, извиваясь всем полным тельцем. Это очень чувственный персонаж, всячески подчёркивающий свою избыточную женственность — бесстыдно выпирающие формы, карикатурно крупные, обильно раскрашенные черты лица, обилие драгоценных украшений. Внешность Урсулы «списана» с яркого образа дрэг-квин Дивайн (оцените сочетание мужского и женского), а её живой моделью послужила певица и актриса Куин Латифа. Урсула – родственница подводного царя Тритона и завидует его власти, которую хочет узурпировать. Это одна из самых обаятельных и игривых злодеек, которая способна даже на привязанность — она обожает своих подручных-мурен и называет их «пупсиками», словно любящая до безумия мамочка. Однако другим персонажам сочувствия от Уруслы ждать не стоит, она готова любого превратить в червяка, предварительно вытряхнув из бедняги всё самое ценное, ведь сделка с дьяволом неизбежно влечет за собой потерю души. Как и другими злодейками, Урсулой движет страсть, доведённая до абсолюта — неуправляемая, экстатическая и весьма заразительная.

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Красная Королева

Ужасные и прекрасные: 5 злодеек из фильмов Disney

Первое появление на экране: мультфильм «Алиса в Стране чудес» (1951)
Литературный прототип: Червонная Королева из одноименной сказки Л.Кэрролла (1865)
Социальный статус: королева
Основной порок: гнев

У Красной Королевы всего одна, но пламенная страсть — гнев, мгновенно переходящий в нечеловеческую ярость. Это правительница, умеющая только наказывать — вернее, устранять из своего поля зрения всё неугодное самым радикальным способом. Она, как любой деспот, не терпит противоречий, и в своей прямолинейной жестокости доходит до абсурда. Показательно, что правит эта королева волшебной сказочной страной, где каждый персонаж чудесен и способен вызвать целый спектр радостных чувств, но ей это безразлично. Таким образом, Королева приобретает черты узурпатора, а её женственность редуцирована — в первом мультфильме у неё мужские черты лица. Закономерно, что её муж является королём чисто номинально, и вызывает у Королевы такую же ярость, как и прочие. В современной экранизации сказки зрителям показывают «предысторию» такого поведения, обращаясь к детству персонажа. У Красной королевы появляется личное имя Ирацибета фон Кримс (от латинского Ira, гнев) и очаровательное детское личико Хелены Бонэм Картер. Персонаж очеловечивается и уже не так пугает, с ним можно взаимодействовать, не уничтожая.

Смотреть онлайн «Алиса в Стране чудес» 1950-х
Малефисента

Ужасные и прекрасные: 5 злодеек из фильмов Disney

Первое появление на экране: мультфильм «Спящая красавица» (1959)
Литературный прототип: фея Карабосс из сказки Шарля Перро «Спящая красавица» (1697)
Социальный статус: фея
Основной порок: гордыня

Если Злую королеву мы назвали самой-самой, то Малефисенте можно подобрать эпитет «великолепная». Её яркий и узнаваемый образ стал культовым — эти невероятные рога, мантия, перья! В диснеевской истории Малефисенты снова и снова воспроизводится образ падения, и опять с библейской аналогией — возможно, так, обезумев от гордости, падал с божественных высот сам дьявол, сломав свои чёрные крылья. Однако в двух последних фильмах вечный антагонист становится протагонистом: нам, как и в «Алисе в Зазеркалье», показывают предысторию отрицательного персонажа, объясняя его становление. Теперь Малефисента вместо смерти проходит через трансформацию своей «злой» натуры — и это так же захватывающе, как и классический сказочный сюжет. «Злая мать» начинает ухаживать за ребёнком, чувствовать любовь, проявлять заботу и получает шанс исцелить свои душевные раны, соединяясь со своим забытым прошлым и обретая свои корни. Сказка? Безусловно. Но какая вдохновляющая!

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Круэлла (Стервелла) Де Виль

Ужасные и прекрасные: 5 злодеек из фильмов Disney

Первое появление на экране: «101 далматинец» (1961)
Литературный прототип: Круэлла Де Виль из одноимённой сказки Доди Смит (1956)
Социальный статус: богатая наследница
Основной порок: тщеславие

Невероятно, но Круэлла Де Виль — прямой потомок Злой королевы, а возможно, и она сама, только в современном обличье. Это подчеркнуто в фильме «101 далматинец», где Гленн Клоуз любуется собой в зеркале и произносит ту самую фразу-мантру: «Кто на свете всех милее, всех румяней и белее?» Злая королева была самой красивой, но Круэлла Де Виль – самая стильная и эксцентричная, что и подчеркивается в игровом фильме Disney. Здесь вновь показывается становление будущей злодейки, которую в предыдущих фильмах мы привыкли видеть в довольно карикатурном, но при этом подчеркнуто приземленном образе. Нынешняя Круэлла в исполнении Эммы Стоун – наследует эксцентричность воспетой в анимации и фильме 1996 года Де Виль, но еще обладает душевными человеческими качествами (вторая личность Круэллы – милая, хотя и озорная девчонка Эстелла), а семейная трагедия, с которой пришлось столкнуться девочке в юном возрасте объясняет ее будущее отношение к, так скажем, традиционным ценностям. Де Виль в образе Эммы Стоун – яркая, безбашенная социопатка, готовая навести шороху на весь консервативный мир, в данном случае представленный Баронессой фон Хеллман в невероятном исполнении Эммы Томпсон.

«Белоснежка». Трейлер №2 на английском языке

Анна Кузьмина
05.06.2021
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№ 10
Igor D.88   24.03.2025 - 12:27
... мне только фильм не понравился, темная русалочка смех вызывает)) дисней рулит. читать далее>>
№ 9
ДаринаКароль   23.03.2025 - 19:19
Диснеевские злодейки даже выглядят мило - вроде бы и отрицательные герои, а почему-то отвращения к ним нет. Спасибо аниматорам и мультипликаторам за такой труд, у многих детство прошло за просмотрами именно... читать далее>>
№ 8
Тульский парень   23.03.2025 - 14:38
Малефисента первая в списке злодеек с данной подборки. читать далее>>
№ 7
Мария_2191   22.03.2025 - 20:14
Просто обожаю Русалочку именно в диснеевской версии конца 80-х годов. Помню даже был этот мультик дома на касете, пересмотрела не один раз его. Урсулу просто ненавидела за её зависть. читать далее>>
№ 6
Юля Наумова   22.03.2025 - 18:05
Диснеевские мультики это лучшее, что мы когда либо видели. Единственное, что я упустила это Алиса в стране чудес, столько лет уже на пике популярности а я его ни разу не смотрела. читать далее>>
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Ужасные и прекрасные: 5 злодеек из фильмов Disney фотографии
Ужасные и прекрасные: 5 злодеек из фильмов Disney фотографии
Ужасные и прекрасные: 5 злодеек из фильмов Disney фотографии
Ужасные и прекрасные: 5 злодеек из фильмов Disney фотографии
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