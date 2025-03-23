Нефрит-нуар: Репортаж со съёмок фильма «НАВАР»

В Петербурге начались съёмки криминальной нео-нуар драмы «НАВАР» с Илларионом Маровым, Елизаветой Базыкиной, Геннадием Блиновым и Евгением Сидихиным в ключевых ролях. Также в фильме сыграет самого себя рэп-исполнитель Icegergert, автор треков «Гектор», «Casino», «Amsterdam» и др. Для режиссёра Артура Григорьева это дебютный полный метр. История парня по кличке Шуст видится увлекательной и объёмной: подготовка крупного ограбления, этнический колорит и обращение к философии Востока, образ мудрого наставника и непростой путь главного героя, эстетика преступного Питера — всё это обещает зрителям «НАВАР».
Персонаж Иллариона Марова («Надо снимать фильмы о любви
», «Ненормальный
», «Жар-птица
») Шуст — мелкий мошенник, который вместе со стайкой таких же ребят промышляет махинациями в интернете и не задумывается о моральных аспектах своей деятельности. При этом Шуста нельзя назвать настоящим преступником. Скорее, он тот, кто сбился с пути, — человек, у которого в жизни не было верного ориентира. И вот однажды он знакомится с бывшим спортсменом, советским чемпионом по толканию ядра (в исполнении Евгения Сидихина) и его дочкой Ульяной — героиней харизматичной Елизаветы Базыкиной («Комбинация
», «Слово пацана. Кровь на асфальте
», «ГДР
»). Эта встреча в корне меняет жизнь юноши. Но нельзя просто так взять и стать совершенно другим. Совсем скоро Шуст поддаётся искушению и ввязывается в крупное ограбление бурятской общины, занимающейся продажей нефрита. План оказывается никуда не годным, и преступление оборачивается трагедией. За ошибку придётся заплатить высокую цену.
Полумрак, красный и зелёный неон, фотообои с юртами на фоне бескрайних степей, на столиках чай с молоком и буузы — снимается сцена в бурятском ресторане. Здесь проходит важный для сюжета разговор Шуста и Ульянова, в ходе которого герой Евгения Сидихина, сам когда-то занимавшийся добычей нефрита, показывает парню ценную скульптуру. Это фигура китайского дракона, отвечающего, согласно мифологии, за материальные блага и приумножение богатства своего хозяина. Кстати, необычная статуэтка выполнена вручную мастером-резчиком из редкого белого сорта камня.
Илларион Маров между дублями сосредоточен и погружён в себя. Его Шуст — персонаж двойственный. С одной стороны, им движет разрушительная сила, а с другой — в этом парне есть и внутреннее стремление к созиданию, которое он до поры всеми силами пытается отрицать. Подготовка к роли была разноплановой. Илларион посещал тренировки по боксу и кулинарные курсы. «Целью занятий боксом было пробудить в себе какие-то заземлённые качества вроде агрессии и умения выплеснуть энергию. Лично я за свои 25 лет в жизни ни разу не дрался. Было много разных ситуаций, но я всё время выходил из них дипломатически. И вообще, я по жизни — добряк. Поэтому бокс стал для меня опытом, рождающим новые жизненные краски. А кулинария — хобби моего персонажа. В этом его парадоксальное проявление. Ведь на самом деле он видит мир красивым и пытается выразить это через кулинарию. Так что, да, я ходил в ресторан «Eat me» и там под руководством шеф-поваров учился готовить разные блюда. Вот, например, пасту с морепродуктами»
, — делится Маров.
Кроме того, важной составляющей процесса стало общение с непрофессиональными актёрами, которые задействованы в фильме. Илларион рассказывает, как это было атмосферно: «Мы ездили к ним на район, в Ржевку, гуляли, разговаривали, погружались в их мир. Я как актёр впитывал контекст, в котором они выросли. Вся подготовка к этой роли получилась очень глубокой»
.
На затемнённую съёмочную площадку врывается как солнечный лучик Елизавета Базыкина. В короткой шубке, атласном платье и элегантных чёрных сапожках. Её персонаж — студентка, которая изучает социологию. Специальность Ульяны важна для понимания образа. Как будущий социолог она всегда немного отстранена от окружающих и пытается ментально препарировать тех, с кем ее сводит жизнь. Героиня Базыкиной — одиночка, не стремящаяся быть частью какой-либо компании, группы или молодежного течения. Ульяна живёт с папой, у них тёплые и доверительные отношения. Именно благодаря отцовскому воспитанию она выросла упорной, любознательной, целомудренной. «Она сохраняет внутренний стержень»
, — подчёркивает актриса.
Евгений Сидихин, сыгравший Ульянова, хотя и считает, что в свой первый съёмочный день преждевременно говорить о том, каким получится персонаж, всё же делится эмоциями: «Вообще, я не люблю говорить об образе в начале пути, а тем более — в первый съёмочный день. Впереди ещё долгая дорога и очень многое изменится. Наверняка и во мне самом тоже, потому что — это процесс, он всегда живой. Собственно, и в конце сложно сказать, ведь я же не вижу отснятого материала, не вижу акцентов, которые возникают на монтаже. Мне кажется, это очень глубокая роль одинокого несмотря на то, что он отец своей дочери, человека, у которого за плечами разнообразный жизненный опыт, не всегда счастливый, в том числе»
.
Елизавета впервые участвует в авторском проекте, да ещё и у режиссёра-дебютанта, поэтому не может скрыть волнения, отмечая, впрочем, что оно приятное: «Для меня большое счастье, что создатели фильма Артур
(режиссер – Артур Григорьев) и Тамара
(продюсер — Тамара Богданова
) хотели видеть меня в роли Ульяны. Очень трогательно наблюдать за Артуром — как он рождает свой первый большой фильм. Отрадно быть частью проекта. Я знаю, что всё получится, и верю в это кино»
. А вот гораздо более опытный коллега по площадке Евгений Сидихин отмечает, что у него нет ощущения, будто Артур дебютант: «Я вижу, что он знает, чего хочет. Можно что-то предлагать своё и даже чуть-чуть поспорить, чтобы понять лучше друг друга. На мой взгляд, он достаточно опытный в профессии человек»
. Илларион Маров добавляет: «Благодаря серьёзному предпродакшену я чувствую, насколько осознанно здесь происходит работа. Плюс у меня есть возможность самостоятельно предлагать какие-то актёрские решения для своего персонажа. Никто никуда не торопится, всё супер — на добром вайбе. Я кайфую»
.
Продюсер фильма Тамара Богданова поясняет: «Навар — это история про темную и светлую стороны человека, которые мы, как и наш герой Шуст, меняем в зависимости от поставленного на кон. Наш фильм — дебют режиссера на стыке арта и мейнстрима, где оригинальный замысел и повествование дают основу для рождения нового киноязыка»
.
Когда объявляют перерыв и начинают готовиться к разбитию тарелки, пространство заполняется оживлённым гомоном. Оперативно подтягиваются все участники съёмочной группы. В небольшой напутственной речи режиссёр Артур Григорьев радуется темпу и первым результатам работы, призывая коллег: «Давайте продолжим в том же духе»
. После аплодисментов и традиционного сбора кусочков на память все возвращаются к своим делам — время на площадке не терпит промедлений. Артур готовится к съёмкам следующей сцены и обсуждает её нюансы с оператором Антоном Громовым
.
Рассказывая о своей работе над первым полным метром, Артур Григорьев отмечает: «Конечно, меня переполняют чувства. Каждый день очень много эмоций и событий. Как будто несколько лет сгустились в этих трёх месяцах подготовки. Самое главное, что я понял, как важна команда и сколько она привносит в фильм»
. Сама идея картины пришла в голову режиссёру два года назад: «Я получил приз на фестивале «Дух огня»
(«Малая серебряная тайга» за короткий метр «Стая
»), и это было настолько неожиданно: меня позвали на сцену и вручили приз… Я вдруг понял — всё возможно. Так и придумал эту историю. Ведь если человеку помочь, сказать, что у него всё получится, верить в него, то он начнёт меняться и приносить пользу людям. Поэтому, когда наш герой встречает своего наставника Ульянова, он так на него действует, что Шуст начинает переосмысливать своё существование. Этот фильм для запутавшихся молодых людей, которые потеряли веру в себя. Возможно, увидев картину, они поймут, что всё обязательно получится — просто нужно воспитывать в себе светлые чувства. Криминал здесь не главное»
.
Для постановщика очень важна часть истории, связанная с нефритом. Григорьев сам с Дальнего Востока, часто бывал в Забайкалье и не понаслышке знает, как и чем живут там люди. «Однажды я увидел видео про добычу нефрита, и как-то всё сплелось, что мы на этом построили внешнюю сюжетную часть. Через нефрит у нас проходит целая линия восточной философии, передаётся посыл молодому герою от его наставника»
. Интересно, что и с партнерами фильма, которые предоставили для съемок изделия из нефрита, Григорьев познакомился буквально по воле судьбы. Они вместе с продюсерами пришли в бурятский ресторан, чтобы проникнуться аутентичной атмосферой, а за соседним столиком оказался мастер по обработке нефрита Вячеслав Лапин вместе с женой. Слушая, как кинематографисты обсуждают сюжет будущей картины, Вячеслав не удержался — подошёл поговорить и разузнать, почему их так интересует этот камень. В результате сложилась успешная коллаборация, и фильм обзавёлся ценным реквизитом. В кадре появятся 52 изделия из нефрита, а также более ста килограммов различного вида обработанного камня. Никакой бутафории.
Съёмки картины продлятся до конца апреля. Локациями для «НАВАРА» станут Кронштадт, Ольгино, Репино, Сестрорецк и другие районы Петербурга. Для натурных съёмок в местах, где происходит добыча нефрита, команде фильма предстоит отправиться в Бурятию. Окончательный результат работы кинематографистов зрители смогут оценить уже осенью. Кино со столь впечатляющем антуражем и серьёзной драматической историей всегда интригует, поэтому с энтузиазмом ожидаем «НАВАР» на больших экранах.
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