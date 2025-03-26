Некогда скучать: фильмы и сериалы про приключения пожилых людей на пенсии

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Актёр выплачивает 30% от своего заработка

Суд отказал Павлу Прилучному снизить алименты на содержание детей от Агаты Муцениеце

Актеры отправятся в 1895 год

Детективный сериал «Злые люди» с Петром Рыковым и Александром Лыковым стартует 27 марта

Актёр пробыл в колонии 4,5 года

«Главный мой враг — это алкоголь»: Михаила Ефремова освободили по УДО

Михаил Локшин обвинил двух продюсеров в срыве проката «Мастера и Маргариты» в США

И о выборе в пользу материнства

Интервью

Мария Куликова: «У нас в стране девчата очень сильные, со стержнем»

Популярная актриса – о сериале «Однажды в Залесье», вдохновении детективом с Кейт Уинслет и нехватке комедийных проектов с яркими героинями