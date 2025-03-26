Некогда скучать: фильмы и сериалы про приключения пожилых людей на пенсии

Часто так бывает, что на пенсии люди преклонного возраста понимают, что активная жизнь окончена. Кто-то достает пряжу и целыми днями смотрит новости, а кто-то знает, что пенсия – самое время для авантюр, нового опыта и интересных знакомств. В подтверждение этого собрали несколько фильмов и сериалов о том, что возраст – не повод ставить жизнь на паузу.
«Друг на час» (2023)
Честно отработав долгие годы врачом в педиатрии, семидесятилетний Николай Сергеевич (Сергей Шакуров
) уходит на пенсию с мыслями, что наконец-то можно пожить для себя. Но пенсия оказалась не временем для отдыха, а периодом, наполненным бедностью и одиночеством.
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Человек человеку брат, сосед и клиент. Обзор сериала «Друг на час»
Решив покончить с такой жизнью, Николай Сергеевич принимает решение отметить последний день и устраивает для себя прощальный ужин. Однако судьба сводит его с молодым энергичным парнем Лехой (Борис Дергачев
), который работает «другом на час», и уже вместе они отправляются во все тяжкие.
«Мамонты» (2024)
Сегодня проблема с мошенниками стоит особенно остро, ведь даже молодых и «прошаренных» людей могут обмануть на деньги. А что делать пенсионерам, которые не разбираются в современных технологиях и легко верят в то, что им звонят их внуки и просят миллион рублей прямо сейчас? Примерно такая история и приключилась с пенсионером из Москвы Николаем Николаевичем (Юрий Стоянов
).
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Код семьи. Рецензия на сериал «Мамонты»
Доверчивый пенсионер становится жертвой интернет-мошенника, который обнуляет его счёт, похитив все деньги от продажи квартиры. Конечно, обращаться в полицию бессмысленно – ведь в таком случае никогда нельзя вернуть украденное. Отчаявшийся Николай Николаевич решает взять дело в свои руки и показывает всем, что вообще-то он не «Мамонт» в мире цифровых технологий, а самый настоящий хакер.
«Стажер» (2015)
Этот пенсионер – настоящий пример того, что и в 70 лет не поздно заняться чем-то новым, а сам фильм уже стал классикой кинокартин, вдохновляющих на преодоление сложных жизненных этапов. Вдовец Бен Уитакер (Роберт Де Ниро
) выходит на пенсию, но как часто это бывает, не понимает, чем себя занять. Из-за тоски и скуки он откликается на вакансию стажера в один модный бренд, которым управляет энергичная и амбициозная Джулс Остин (Энн Хэтэуэй
).
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В штате только девушки. Рецензия на фильм «Стажер»
Кажется, он оказался здесь случайно – его старомодные манеры, классический стиль в одежде и «не современный» темп жизни отличаются от сгорающих на работе молодых специалистов… но это лишь на первый взгляд.
«Отель "Мэриголд": Лучший из экзотических» (2011)
Несколько британских пенсионеров, устав от своих проблем, связанных с одиночеством, финансами, кризисом брака и болезнями, решают перебраться в солнечную Индию, где им обещают роскошную жизнь по доступной цене. Они выбирают отель «Мэриголд», который на рекламных афишах выглядит как идеальное место для безмятежной старости. Однако по прибытии их ждёт разочарование: здание обветшало, сервис оставляет желать лучшего, а его хозяин едва справляется с управлением.
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Ноль звезд. О фильме «Отель "Мэриголд"»
Так запланированные райские дни оказываются наполненными трудностями и работой над собой. Каждому придется столкнуться со своей проблемой лицом к лицу, посмотреть ей в глаза, решить ее и наконец понять, что жизнь на пенсии только начинается.
«Афоня» (2025)
Пенсионер, бывший педиатр и просто добродушный дедушка Валентин Семеныч (Виктор Бычков
) спокойно доживает свои годы в скромной однушке в хрущевке. Из общения у него – только ворчливый, но заботливый друг Афоня (Тимофей Зайцев
), который следит за порядком в доме. Однако Афоня – не простой коммунальщик, а настоящий домовой, и его «Жилищник» работает далеко не по стандартным правилам.
Однажды Афоня решает порадовать Семеныча и с помощью своих потусторонних связей переселяет его в просторную трёшку с новым ремонтом. Дом стал больше, а значит больше жильцов, за которыми нужно следить. Без Семеныча ему не обойтись, поэтому вместо покоя пенсионера ждут новые хлопоты. Дедушке придется устроиться консьержем, чтобы стать глазами и ушами домового, ведь самому Афоне нельзя быть увиденным людьми.
Смотрите премьеру сериала «Афоня» 31 марта в 21.00 на ТНТ.
«Афоня». ТВ-ролик
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