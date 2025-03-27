Внутренняя кухня: фильмы о том, как снимают кино

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27 марта Пять лучших экранизаций всех времен Истории о том, как книги превратились в кино и стали только лучше

26 марта Некогда скучать: фильмы и сериалы про приключения пожилых людей на пенсии Жизнеутверждающие истории о том, что возраст — это только цифры в паспорте

26 марта Крах семьи, крах страны: почему «Крестный отец» — величайшая американская трагедия «Почему же мы так слабы, погружены в депрессию и бесконечно лжем?»