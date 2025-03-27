Пять лучших экранизаций всех времен

Экранизация – это не просто пересказ книги, это ее преломление сквозь призму режиссерского видения. Перед зрителями возникают самостоятельные произведения, вдохновленные литературными первоисточниками. Как гениально заметил Андрей Тарковский
: «…кино не может быть иллюстрацией литературного произведения, ведь оно неотвратимо станет инородным для художественного образа. Само произведение, в этом случае, будет только материалом в руках режиссера, своеобразным импульсом к созданию самобытного мира образов…» Чтобы доказать это высказывание, мы собрали для вас лучшие экранизации всех времен.
ЗАВТРАК У ТИФФАНИ, реж. Блейк Эдвардс, США, 1961 г.
Некоторые считают, что фильм не может быть достойной экранизацией, если он безжалостно искажает события из книги и меняет идею автора. Если руководствоваться такой логикой, то «Завтрак у Тиффани» Эдвардса — позорная интерпретация новеллы Трумэна Капоте
. Большая часть сюжета в фильме соответствует литературной основе, но тон повествования кардинально отличается. Капоте создал реалистическую трагедию провинциальной девушки, которая выживает в холодном мегаполисе, а Блейк Эдвардс сделал из нее игривый, почти сказочный ромком. Конфликты между первоисточником и экранизацией начались еще на этапе кастинга: автор новеллы мечтал увидеть в роли эксцентричной Холли свою давнюю приятельницу Мэрилин Монро
. Студия Paramount же выбрала хрупкую и аристократическую Одри Хепберн
, до этого ни разу не игравшую героинь с «сомнительной репутацией». Намеки на специфическую работу протагонистки и ее свидания с богачами не мешают истории Эдвардса быть далекой от прозаических будней секс-работницы. Финал же окончательно превращает историю Холли в романтическую сказку. Однако, несмотря на свои мелкие недостатки, «Завтрак у Тиффани» — один из самых милых и красивых фильмов режиссера.
ГЛУБОКИЙ СОН, реж. Ховард Хоукс, США, 1946 г.
Кто смотрел «Глубокий сон» и кто помнит, что действительно произошло в «Глубоком сне»? Если верить голливудской истории, под конец съемок растерянный режиссер Ховард Хоукс сам спрашивал сценариста Уильяма Фолкнера, что же случилось с водителем. Фолкнер долго думал и понял, что тоже не знает ответа. Лента с таким странным детективным сюжетом, пострадавшим от неоднократного перемонтажа, должна была стать катастрофическим провалом. Но «Глубокий сон» остался в памяти зрителя одним из лучших классических нуаров 1940-х, чьей отличительной чертой стало именно стремительное развитие большого количества событий. Главное в фильмах этого жанра — атмосфера темного, прокуренного и холодного города, тупики, саркастические перепалки между персонажами, роковая страсть между циничным детективом и решительной героиней. В «Глубоком сне» такого много. Простим Уильяму Фолкнеру то, что он, возможно, не до конца разобрался в преступлениях и запутанных алиби: все компенсируют блестящие диалоги.
КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ, реж. Фрэнсис Форд Коппола, США, 1972 г.
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Крах семьи, крах страны: почему «Крестный отец» — величайшая американская трагедия
Эталоном для экранизации можно считать «Крестного отца» Марио Пьюзо
. Одноименная картина Фрэнсиса Форда Копполы почти дословно повторяет оригинальное произведение, отличаясь лишь в мелких деталях. Единственным неосвещенным элементом романа стали приключения Джонни Фонтейна в Голливуде, но при живом Фрэнке Синатре
, который стал прототипом для персонажа, снимать такое было, как минимум, невежливо. Уже после выхода второй части трилогии, в которую «переехали» молодые годы Вито Корлеоне, «Крестного отца» перемонтировали в специальное издание под названием «Сага Крестного отца». Она точно передает книгу Пьюзо. Если собрать все части франшизы вместе с сиквелом, к которому литературный источник имел частичное отношение, можно понять, что роман и фильм отличаются кульминациями. Книжная история Майкла Корлеоне закончилась хорошо, тогда как фильмы превратили героя не только в резонансное для поп-культуры явление, но и в жестокого и неумолимого мафиози.
ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА, реж. Фрэнк Дэрабонт, США, 1994 г.
Новелла Стивена Кинга
«Рита Хейуорт, или побег из Шоушенка» на самом деле является вариацией рассказа Льва Толстого «Бог правду видит, да не скоро скажет». Сюжет о герое, которого несправедливо осудили, но он простил убийцу, подставившего его, поразил американского автора. Кинг решил записать собственное видение идеи, более закрученное и глубокое. Популярной историю сделала киноадаптация Фрэнка Дэрабонта. Кинг не верил в то, что она станет успешной, ведь экранизация оказалась не слишком динамичной. Неспешный темп повествования прекрасно лег на кинопленку, и режиссер лишь убрал некоторые детали, оставив сюжет почти без изменений. Настолько, что герой Моргана Фримана
, который в первоисточнике был рыжим ирландцем, использует оригинальную реплику из новеллы в качестве шутки. На вопрос Энди Дюфрейна, почему все называют его Рэдом, он отвечает: «Может, потому, что я рыжий?» Несмотря на малые сборы в прокате, зрители оценили фильм, и позже он окупился на домашних носителях, занимая высокие места в большинстве пользовательских рейтингов.
БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ, реж. Дэвид Финчер, США, Германия, 1999 г.
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Авторская колонка Жени Шабыниной: теория и практика «Бойцовского клуба»
Первоисточником фильма стал одноименный роман Чака Паланика
. Экранизация Дэвида Финчера, как и книга, считается краеугольным камнем философии поколения X, скучающего в переходе между эпохами. Произведения ставили целью высмеять настроения общества того времени, а в итоге стали культовыми среди людей, над которыми потешались. Киноадаптация с Брэдом Питтом
и Эдвардом Нортоном
структурировала историю, которая у Паланика пряталась за постоянным потоком анархических идей. У Финчера получилось одновременно и сохранить идеологию, транслируя ее через Тайлера Дердена, и убрать лишний шум. Финал картины оказался куда более прагматичным и положительным, подчеркнув те идеи, о которых Паланик писал в предисловии к поздним изданиям романа. Там автор объяснял, что видел свое произведение как попытку подтолкнуть маскулинное поколение к коммуникации, а не наградить его новой агрессивной идеологией. Конец экранного «Бойцовского клуба» является хорошим щитом от тех продолжений, которые сейчас штампует Чак.
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