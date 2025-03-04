Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Не только «Обитель Зла»: как полюбить Пола У. С. Андерсона

4 марта
2025 год
Внутренняя империя >>
4 марта 2025
Сегодня исполняется 60 лет Полу У.С. Андерсону — асу видеоигровых адаптаций, на чьем счету киноверсии Mortal Kombat, Resident Evil и Monster Hunter («Охотник на монстров»). Вспоминаем текст Дмитрия Соколова о творческом почерке и жанровой сноровке режиссера, к которому принято относиться с незаслуженным скепсисом.

Не только «Обитель Зла»: как полюбить Пола У. С. Андерсона

Пол Уильям Скотт Андерсон — режиссер, чья творческая траектория может послужить примером того, как легко стать заложником собственного успеха. Прорывной работой для молодого Андерсона стал фэнтезийный экшн «Смертельная битва» (1995), до сих пор считающийся одной из лучших экранизаций файтингов. Еще большей популярности достигла другая его экранизация видеоигры — «Обитель Зла»: за полтора десятка лет франшиза разрослась до шести фильмов, из которых сам Андерсон поставил четыре. Пожалуй, именно благодаря этому триумфу Андерсон и заработал репутацию едва ли не главного специалиста по адаптациям видеоигр. Зрительский успех при этом сопровождался почти неизменно разгромной критикой, указывающей фильмам Андерсона место где-то в одном строю с монструозными блокбастерами Майкла Бэя, в которых взрывы, драки и перестрелки затмевают сюжет и логику.

Такой взгляд понятен: Андерсон не раз говорил, что снимает фильмы не для критиков, а себя называл «кинематографическим популистом». Вместе с тем видеть в нем лишь автора попкорновых блокбастеров — довольно-таки поверхностно, поскольку громогласный успех франшизы Resident Evil заслонил от зрителей (и многих критиков) ранние работы, в которых отчетливо виден режиссерский талант Андерсона, выходящий за рамки привычного студийного стиля.

Anarchy in the UK: «Шоппинг» (1994)

«Шоппинг». Трейлер на английском языке

Недавно освобожденный из тюрьмы Билли (Джуд Лоу) воссоединяется с подругой Джо (Сэди Фрост) и, несмотря на печальный опыт, не собирается жить в рамках закона. Парочку связывает оригинальное хобби: на угнанных машинах они пробивают витрины дорогих магазинов, после чего забирают все, что захотят. Проблемы начнутся, когда пути Билли и Джо пересекаются с соперничающей бандой.

Снятая в Великобритании начала 1990-х, дебютная работа Андерсона осталась в тени его поздних голливудских проектов, но пренебрегать ею определенно не стоит. Здесь можно увидеть первую крупную роль Джуда Лоу, а также Шона ПертвиПсы-воины», «Судный день»), культового Шона Бина и ненадолго мелькнувшего Джейсона АйзексаПатриот», Люциус Малфой из «Гарри Поттера»).

Не только «Обитель Зла»: как полюбить Пола У. С. Андерсона

Главные козыри «Шоппинга», впрочем, не актеры, а урбанистические декорации британского подпольного мира и эффектные гонки по ночным улицам, снятые оператором-ветераном Тони Айми. Все это действие сопровождает аутентичный эпохе саундтрек: звучат в числе прочих Stereo MC's, Utah Saints и Orbital. Любовь к быстрым машинам Андерсон сохранит на долгие годы: в 2000-х он снял «Смертельную гонку» с Джейсоном Стэтемом (ремейк одноименного антиутопического экшна 1975-го).

«Шоппинг» не стал кассовым хитом в Великобритании, а в прессе его обвиняли в романтизации и пропаганде молодежной преступности: показанная в фильме практика «шоппинга» была распространена одно время в британском криминальном мире. В «Шоппинге» действительно ощущается анархически-беспечный дух молодежного бунта, но без какой-либо нравоучительности или остросоциального комментария. Это динамичный и атмосферный триллер, в котором удачно переплетаются стилистические элементы нео-нуара, криминального боевика и молодежной драмы.

Вечный бой: «Смертельная Битва» (1995)

«Смертельная битва». Трейлер на английском языке

На таинственный остров съезжаются с разных концов Земли бойцы, готовые принять участие в престижном турнире по боевым искусствам. Вскоре, однако, выясняется, что противниками людей будут воины из другого измерения — и если земляне проиграют, человечество будет порабощено.

В начале 1990-х Голливуд еще толком не знал, как экранизировать видеоигры: вспомнить хотя бы аляповатых «Супербратьев Марио», не снискавших особой популярности. Однако в 1994-м выходит «Уличный боец» — адаптация популярного японского файтинга — и собирает почти $100 миллионов. Становится понятно: коммерческий потенциал у таких фильмов есть, надо лишь найти адекватную формулу для его использования. Неожиданно Андерсону, для которого «Битва» стала лишь второй картиной, это удалось лучше других: несмотря на детский рейтинг PG-13, фильм был под завязку набит эффектным экшном, превосходно стилизован и хорошо передавал дух игровой франшизы. Если «Уличный боец» своей яркостью и карикатурными персонажами напоминал капустник для детей, то «Смертельная битва» выглядела как мистический боевик на тему восточных единоборств. Хватало и точных актерских попаданий в образы: от модели Бриджит Уилсон до жанровых звезд Кэри-Хироюки ТагавыРазборки в маленьком Токио») и Кристофера ЛамбертаГорец»).

Успех был феноменальным: снятый менее чем за $20 миллионов фильм собрал в шесть раз больше, в одночасье превратив режиссера в одного из самых перспективных голливудских новичков. Андерсон отказался снимать сиквел, ставший колоссальным провалом и вопиющей режиссерской неудачей для оператора Джона Леонетти (будущего постановщика «Проклятия Аннабель»). Однако слава спеца по видеоиграм ему очень помогла в 2000-х, когда режиссер вплотную занялся переносом на киноэкран другой культовой игровой франшизы.

Ктулху из открытого космоса: «Сквозь горизонт» (1997)

«Сквозь горизонт». Трейлер на английском языке

В 2047 году звездолет «Льюис и Кларк» отправляется к Нептуну, где обнаружен давно пропавший космический корабль «Горизонт событий», когда-то летевший к Проксима Центавре. На борту спасательная команда во главе с капитаном Миллером (Лоуренс Фишберн) обнаруживает следы чудовищной бойни, а вскоре начинает ощущать незримое, но определенно враждебное присутствие.

После масштабного успеха «Смертельной битвы» для Андерсона открылись многие двери — одна даже вела к съемкам «Людей Икс». Однако британец хотел снять что-то более «взрослое», избавившись от ограничений категории PG-13. Так родился самый оригинальный — и самый недооцененный — фильм в его карьере. «Сквозь горизонт» — это готический хоррор в космосе с сильным лавкрафтианским оттенком. Здесь угроза исходит не от агрессивных пришельцев или мутантов, но от безымянного зла, которое лежит за пределами самого времени. Столкновение с ним не принесет человеку ничего, кроме безумия. Отличный сценарий Филипа Эйснера (написавшего впоследствии «Хроники мутантов») дополняет актерский ансамбль: помимо Фишберна стоит выделить инфернального Сэма Нилла, выступающего в нечастой для себя роли злодея.

Не только «Обитель Зла»: как полюбить Пола У. С. Андерсона

К сожалению, прокатная судьба фильма сложилась не лучшим образом. Paramount Pictures, опасаясь конкуренции с кэмероновским «Титаником» (1997), торопила Андерсона с финальным монтажом. «Сквозь горизонт» вышел на экраны в сильно сокращенном виде, а о режиссерской версии фильма до сих пор мечтают многие фанаты. Спешка сделала сюжет более скомканным, что, разумеется, не лучшим образом повлияло на кассовые сборы. Критики тоже не слишком высоко оценили эксперимент Андерсона, хотя некоторые и отметили незаурядность визуальных решений.

Со временем фильм приобрел культовый статус и был признан одним из наиболее оригинальных космических хорроров своего времени. Более того, в 2018-м YouTube Origins выпустил хоррор-сериал «Происхождение», очень похожий по духу на фильм Андерсона (он же снял несколько серий), а с 2019 года хоррормейкер Адам ВингардГость», «Ведьма из Блэр: Новая глава») готовится снять сериальную версию «Сквозь горизонт».

Страх и ненависть звездного десанта: «Солдат» (1998)

«Солдат». Трейлер на английском языке

В далеком будущем ветеран звездных войн сержант Тодд (Курт Расселл) проигрывает в тренировочной схватке с солдатом из нового, генетически улучшенного поколения. Устаревшего сержанта оставляют умирать на планете-свалке, где он селится среди других отшельников, научившихся выживать посреди мусорных руин. Однако спокойной жизни приходит конец, когда на планету высаживается звездолет с целой командой все тех же генно-модифицированных солдат, имеющих приказ зачистить местность от нежелательного населения.

«Солдат» — еще один плод успеха «Смертельной битвы»: хотя Дэвид Уэбб Пиплз написал сценарий задолго до начала съемок, только в середине 1990-х проект сдвинулся с мертвой точки, когда за него взялся Андерсон, а главная роль досталась Расселу. Подготовка была настолько продолжительной, что за это время режиссер успел снять «Сквозь горизонт» и вернулся к «Солдату» только после премьеры. На этот раз у Андерсона был внушительный бюджет в $60 миллионов, большая звезда в главной роли и знаменитый сценарист в команде (соавтор «Бегущего по лезвию» и «Леди-ястреб»). Фильм явно создавался с заявкой на блокбастер: масштабные декорации, продуманная стилистика и отличный экшн обрамляли традиционный сюжет о списанном вояке, вынужденном сражаться против целой армии.

И все равно «Солдат» с грохотом провалился в прокате: сборы не покрыли даже треть бюджета, а критика, конечно, была разгромной. Пожалуй, это самая громкая неудача Андерсона за всю режиссерскую карьеру. Но какими бы ни были причины кассовой катастрофы, сам фильм определенно достоин внимания всех любителей боевиков: смотрится он почти как «Коммандос» (1985) в «приземленном» научно-фантастическом сеттинге: без пришельцев и бластеров — зато с многочисленными перестрелками, драками и партизанскими вылазками. В довесок действие «Солдата», судя по всему, разворачивается в той же вселенной, что и события «Бегущего по лезвию»: так, в армейской биографии Тодда упоминаются места, перечисленные Роем Батти в знаменитом финальном монологе.

Вечный мертвый двигатель: «Обитель Зла» (2002)

«Обитель зла»

В богато обставленном особняке просыпается женщина (Мила Йовович), которая не помнит даже своего имени. Через пару минут в дом вламывается отряд спецназовцев, которым необходимо проникнуть в подземелье, расположенное глубоко под зданием: именно там располагается секретная научно-исследовательская лаборатория корпорации «Амбрелла», где недавно произошло что-то ужасное. Прихватив с собой ничего не понимающую женщину, команда постарается выяснить, что же случилось… и остаться в живых.

Невероятно популярная серия видеоигр Resident Evil, стартовавшая в 1996-м, к экранизации шла долго и мучительно. Еще в конце 1990-х снять киноверсию должен был легендарный мастер зомби-хоррора Джордж Ромеро, однако его сценарий не устроил студию. Андерсон, вдохновленный часами игры в первые части Resident Evil, написал свою версию — и в 2000-м, после переговоров со студией, получил место режиссера. Как и в случае со «Смертельной битвой», режиссер по максимуму использовал потенциал франшизы, почти ничего не изобретая, а лишь грамотно используя уже имеющиеся образы, сюжетные линии и персонажей. Едва ли не единственным — но очень важным — нововведением оказалась героиня Йовович, которая в итоге стала лицом всей серии, а заодно и женой Андерсона (они вместе до сих пор). В версии Андерсона баланс хоррора и экшна сместился в пользу второго — в самих играх это произойдет намного позже.

Не только «Обитель Зла»: как полюбить Пола У. С. Андерсона

После финансовых неудач конца 1990-х, Андерсон вернулся на знакомую почву видеоигровых экранизаций, и это сработало с оглушительным успехом. Фильм собрал больше $100 миллионов, многократно окупившись в прокате. Уже в 2004-м на экраны вышла вторая часть, а в 2007-м — третья. К ним Андерсон написал сценарий, а в перерыве между их полировкой снял кроссовер «Чужой против Хищника» (2004), вытащив из производственного ада еще один проект. Первые попытки свести в одном фильме двух инопланетных монстров делались чуть ли не с 1990-х.

В 2010-м британец вернулся к зомби-франшизе по-серьезному, сняв за шесть лет три фильма о сражении бесстрашной Элис (таким оказалось имя героини Йовович) с полчищами ходячих мертвецов и мутантов, заполонивших Землю. Шестая (и последняя) часть «Обители зла» стала самым прибыльным фильмом в серии, а весь цикл официально считается наиболее кассовой кинематографической франшизой, основанной на видеоигре.

Дмитрий Соколов
30.01.2021
№ 11
Тульский парень   9.03.2025 - 14:01
Андерсона полюбить не сложно, для этого должен нравится жанр фантастика.В момент просмотра фильма не будет возникать придирок, критики. читать далее>>
№ 10
Sveta_21Ermolova   8.03.2025 - 18:07
Хоть "Смертельной битве" уже 30 лет, но я до сих пор помню этот фильм и пересматриваю его раз в 2 года точно. Дебют Андерсона ужался точно, а после у режиссера получилось отметиться с "Обителью... читать далее>>
№ 9
Вячеслав Щербин   8.03.2025 - 12:55
Один из любимых режиссёров и сильно недооценённый. "Смертельная битва", "Сквозь горизонт", "Солдат", первые две "Обители зла" - отличные всё фильмы. Снимает фантастику... читать далее>>
№ 8
Yanina Sokolova   7.03.2025 - 20:57
Из всех частей понравились от силы 2 или 3 с натяжкой. Удивляться нечему - ошибочно было от серийных фильмов ожидать, что все они будут как на подбор одинаково интересными. читать далее>>
№ 7
Андрей (Омск)   6.03.2025 - 13:41
Обитель зла получилась неровной. 14 лет пыхтели над шестью фильмами снимал не только Андерсон поэтому одна часть лучше, потом спад, потом опять подъем. Спасибо, хоть финал сделали понятным раскрыв все... читать далее>>
