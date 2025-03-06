Самые яркие героини российских сериалов по версии представителей индустрии

К Международному женскому дню Кино-Театр.Ру и онлайн-кинотеатр KION провели совместный опрос представителей киноиндустрии с целью определить самые яркие и интересные женские роли в современных сериалах отечественных платформ. Было опрошено 50 профессионалов: режиссеров, актеров, кинокритиков, продюсеров, — которым предлагалось назвать от одной до трех героинь и объяснить свой выбор. В список для голосования попала 41 героиня из 39 проектов (по две — из «Комбинации» и «Последнего богатыря. Наследия»). Из этих 41 хотя бы по одному голосу получили 29 женских персонажей. Более одного раза выбраны – 18, более трех раз – всего шесть. На них подробнее и остановимся
1 место — Наташа Кустова (сериал «Почка»)
Абсолютной победительницей опроса стала героиня драмеди «Почка», придуманная Марией Шульгиной
и Елизаветой Тихоновой
, а сыгранная Любовью Аксеновой
во всех трех сезонах проекта. Кустову, яркую и сильную, хотя не слишком честную женщину назвали лучшей героиней 52% опрошенных. Профессионалы отмечают «яркий, сильный, пробивной и неоднозначный образ, который не теряет актуальность», называют ее «редкой и возмутительной героиней», положительно оценивают «нешаблонное отношение авторов к женской героине» и восхищаются шикарной игрой Любы Аксеновой, называя её «большой русской актрисой».
«Выбираю Наташу Кустову за парадоксальный гуманизм под толщей абсолютной черноты. За несгибаемость и неумение сдаваться. За отсутствие желания мстить тем, кто ее сделал такой. За лучшую роль в карьере Любови Аксеновой
» —Сергей Ефимов
, сериальный обозреватель
.
«Наташа Кустова не идеальна, а сложна и противоречива. Её развитие цепляет, а игра Любови Аксёновой делает героиню живой. Добавьте сюда актуальность проблем, с которыми сталкивается Наташа, немного провокации — и получите персонажа, от которого невозможно оторвать взгляд!
» — Дарья Соколова
, критик
.
«Наташа Кустова — противоречивый персонаж, выписанный не одной краской — тем и интересен. Да, у нее нет моральных принципов, она тотальное зло, но какое обаятельное. Ее витальность, желание жить назло обстоятельствам, умение добиваться целей вызывают одновременно и восхищение, и ужас. Нехотя и сопротивляясь, совершает добрые дела - меняясь на наших глазах. Перед лицом смерти, становится по-настоящему живой. Это ли не свидетельство классной драматургии?
» — Илона Егиазарова
, критик
.
2 место — Светлана Незнамова («Трасса»)
16% экспертов назвали среди самых ярких женских персонажей героиню психологического триллера «Трасса» — женщину сложной судьбы, отправившуюся на поиски пропавшей приемной дочери в места безрадостной юности. Незнамову сыграла Карина Разумовская
, а придумал образ сценарист Олег Маловичко
. Наши респонденты отмечают её силу, самодостаточность и способность изменять мир.
«"Трасса" Душана Глигорова — явление для российских стриминг-платформ. Причин много, одна из них — потрясающе проработанный образ Светланы Незнамовой, сильной, властной, чуткой, но временами дающей слабину женщины. Объемный и яркий персонаж, за которым увлекательно следить, который держит зрителя у экрана и подключает к себе
», — Дмитрий Евстратов, критик
3-4 место — Ася («Измены»)
12% голосов набрала сыгранная Еленой Лядовой
Ася из драмеди «Измены». Придуманная Дарьей Грацевич
героиня, по словам опрошенных, «харизматичная пожирательница сердец, неидеальная, способная ошибаться и многогранная».
«Пронесла образ героини сквозь года и по сей день вдохновляюсь ею в создании женских персонажей)
», — Мария Шульгина, режиссер
«Ася из «Измен», вышедших 10 лет назад, казалась героиней нового типа: более свободная, настоящая, она ни перед кем не заискивала, исходила из себя, а не мнения окружающих, и была настоящей личностью. Да, сложной, спорной, запутавшейся, но в ней было столько жизни, неподдельной искренности и жажды любви. А еще она была самодостаточной и не являлась прикладной функцией в мире мужчин. Она была центром истории
».
«Ася в исполнении Елены Лядовой. Помню свои первые впечатления, я был поражен насколько точно и достоверно все ею сыграно в каждой сцене. И хотя сериал «Измены» уже не новый, я считаю его одним из лучших
», — Алексей Лукин
, актер.
3-4 место — Жанна Майская («Чики»)
Героиня Ирины Горбачевой
из сериала «Чики», балансирующего на грани разных жанров, также набрала 12% голосов. Самый феминистский сериал своего времени сочинил и поставил Эдуард Оганесян
, выдумав образ Жанны и трех её подруг, секс-работниц из поселка Прохладный в Кабардино-Балкарии. Ира Горбачева тут полноценный соавтор роли. Режиссер Николай Хомерики
, отвечая на наш вопрос, называет её «реалистичным, сложным и магнетизирующим персонажем».
5-6 место — Ксения Борисовна Нечаева («Последний министр»)
10% симпатий кинодеятелей набрала Ксения Борисовна Нечаева из истории Романа Волобуева
и Елены Ваниной
. Яркую героиню, правую руку нерадивого министра перспективного планирования сыграла Ольга Сутулова
. Из опроса следует, что профессионалы кино оценили её «ум, трезвость, умение принимать мир таким, какой он есть, со всем его безумием, при этом сохраняя собственный разум
».
«Нечаева — топ персонаж. Ольга Сутулова — лучшая российская актриса, самая глубокая, умная и неординарная
», — Софья Лебедева, актриса
5-6 место — Флора («Дети перемен»)
Флора – мать, воспитывающая в 90-е троих детей от разных отцов - плод творческого тандема Любови Львовой
и Сергея Тарамаева
. Роль заботливой и загадочной мамы исполнила Виктория Исакова
.
«Флора — за пышное цветение посреди пустыни, за неизбывную витальность. За термоядерную материнскую силу внутри. За то, что смогла отторгнуть окончательно испорченного старшего ради спасения младших. За пафос древнегреческих трагедий внутри разбитого троллейбуса
», — Сергей Ефимов, сериальный обозреватель
.
«Флора воспитала трёх детей, каждый из которых символизирует целый архетип 1990-х: бандитизм, власть, торговлю. Настоящая мать во всех смыслах. Ну и конечно, гениальная игра Виктории Исаковой»
, — Вадим Богданов, кинокритик
.
Николай Хомерики
также тепло отзывается о другой роли актрисы, связанной с материнством: «Викторию Исакову, сыгравшую "авторитетную" Матушку притона в моем серале "Чистые" - я буду помнить и бояться всегда!)
». А Никита Грамматиков
называет её «неизбежное, но такое привлекательное зло!
»
Внимание профессионалов также удостоились следующие женские персонажи сериалов: Марья («Последний богатырь. Наследие
»), Алиса («Алиса не может ждать
»), Анна Остроумова («Вампиры средней полосы
»), Ирина («13 клиническая
»), Есеня Стеклова («Метод
»), Маша («1703
»), Аня Вдовина («Амура
»)
Рита Валеева («Нереалити
»), Рута Майерс («Балет
»), Наталья Добровольская («Фишер
»), Нора («Танго на осколках
»), Анастасия Сергеевна («Жизнь по вызову
»), Женя («Трудные подростки
»), Мария Фролова («Первый номер
»), Женя Короткова («257 причин, чтобы жить
»), Елена Подберезкина («Нежность
»), Татьяна Иванова («Комбинация
»), Ирина Светлова («Игры
»), Ира Шпаликова («Ира
»), Ева («Ева, рожай
»), Алена Апина («Комбинация»), Алена Липницкая («Клиника счастья
»).
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