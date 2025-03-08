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Плохая девочка: 5 провокационных ролей Николь Кидман

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8 марта 2025
В российский цифровой прокат выходит фильм «Плохая девочка» - эротическая драма с элементами триллера, написанная и снятая Халиной Рейн. В главной роли — властной женщины, втайне мечтающей об унижении и подчинении в свой адрес — Николь Кидман, получившая «Кубок Вольпи» в Венеции. Её героиня руководит крупной компанией и воспитывает двух дочерей в многолетнем браке с театральным режиссером (Антонио Бандерас). Внешне — полная идиллия, но на деле женщина не испытывает сексуального удовлетворения с супругом и жаждет острых ощущений. Их она обретает, закрутив интрижку со стажером вдвое моложе (Харрис Дикинсон). Правда, в комплекте с тайными играми в хозяина и его кошечку/собачку идут вполне реальные этические дилеммы и страх потерять всё. В фильме немало откровенных сцен, сыгранных Кидман с завидной смелостью и чувственностью. Впрочем, в фильмографии актрисы хватает провокационных ролей и образов – и Кино-Театр.Ру вспоминает самые яркие из них.

Умереть во имя


Плохая девочка: 5 провокационных ролей Николь Кидман

«Нужно быть способным на то, чего не смогут сделать обычные люди» - эта фраза из трейлера мокьюментари-триллера Гаса Ван Сента, за роль в котором Николь Кидман выиграла первый «Золотой глобус», как нельзя лучше подходит для этой подборке и некоторых пунктов в фильмографии актрисы в целом. История начинающей телезвезды, которая ради достижения целей идет на преступление и совершает его с особым цинизмом, да еще и не своими руками, - настоящий бенефис тогда еще начинающей артистки Кидман. Ангельская внешность и роль бессердечной злодейки – контраст, который затмевает всё: даже тот факт, что в кадре мелькают такие таланты, как Хоакин Феникс, Мэтт Диллон, Кейси Аффлек.

В основе сценария – реальная история: женщина соблазнила подростка и заставила его убить её мужа – так что без откровенных сцен не обходится. Впрочем, куда более провокационными выглядят не интимные эпизоды, а те, в которых героиня невинно хлопает глазами, убеждая окружающих, что она ангел во плоти. Зритель же наблюдает постепенное разложение личности, сыгранное так, что ни остается сомнений в таланте исполнительницы.

С широко закрытыми глазами


Плохая девочка: 5 провокационных ролей Николь Кидман

Последний фильм Стэнли Кубрика – далеко не первый успех в карьере Кидман, однако именно он окончательно утвердил её в статусе кинозвезды. Сюжет причудливым образом перекликается с историей, рассказанной спустя четверть века в «Плохой девочке»: супружеский кризис выливается в хрестоматийные фрейдистские поиски новых ощущений и истинных желаний. Пикантности добавляет тот факт, что супруга героини Кидман сыграл на тот момент реальный муж актрисы Том Круз. После выхода фильма их союз, длившийся более десяти лет, продержался еще недолго, что пополнило и без того обширную мифологию картины.

Лента полна эротизма, похоти и других запретных тем и сцен, съемки которых были долгими и наверняка не самыми простыми для актеров. Впрочем, сама Кидман позже говорила, что научилась извлекать пользу для себя из каждого нового дубля. Вдобавок Кубрик старался держать их с Крузом на площадке максимально далеко друг от друга: например, во время съемок эротической сцены с другим партнером, затянувшейся не на одну смену и вынудившей Кидман быть обнаженной и раскрепощенной, её мужу было запрещено даже присутствовать на площадке. Метод, кажется, возымел эффект, ведь в итоге и впрямь получилась убедительная история об отчуждении партнеров. То ли реальность, то ли больные фантазии – споры о том, что же происходит на экране, не утихают до сих пор. Как и воспоминания о знаменитой сцене оргии.

Запятнанная репутация


Плохая девочка: 5 провокационных ролей Николь Кидман

В фильме по мотивам романа Филипа Рота главная роль формально у Энтони Хопкинса: он играет профессора, потерявшего работу и уважение из-за неосторожного расистского высказывания. Однако история была бы не полной без их дуэта с героиней Кидман – уборщицей, живущей в нужде и страхе перед мужем-абьюзером (Эд Харрис). Их страстные отношение возникают на почве отчаяния – оказавшись на дне, оба ищут утешения друг в друге, но от жизни все-таки не убежишь.

Здесь, как и в более позднем «Газетчике» или не самом удачном «Времени возмездия», впечатляющем только способностью Кидман к преображению, актриса примеряет на себя будто бы не соответствующий её гламурному облику маргинальный образ – и чувствует себя в нем уверенно и убедительно. Не зря для этой роли она посещала приюты для женщин, подвергавшихся жестокому обращению, где общалась с теми, кто прошел через то же, что и её героиня.

Газетчик

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Плохая девочка: 5 провокационных ролей Николь Кидман

Кем только ни побывала Николь Кидман на экране: и куртизанкой в «Мулен Руж!» База Лурмана, и Вирджинией Вульф (с накладным носом) в «Часах», и психологически раздавленной святой в «Догвилле» эксцентричного Ларса фон Триера, и «Королевой пустыни», и «Принцессой Монако». Однако такого образа, как в «Газетчике» Ли Дэниэлса от актрисы вряд ли кто-то ждал. В колоритном криминальном триллере она сыграла южанку Шарлотту, которая переписывается с осужденным за жестокое убийство (Джон Кьюсак) – и жаждет его освобождения, уверенная в невиновности мужчины. С такими же мыслями в город пребывает журналист-расследователь Уорд (Мэттью Макконахи), а помогает им докопаться до правды младший брат Уорда, разносчик газет Джек (Зак Эфрон).

Вязкий фильм, пропитанный потом и будто бы пахнущий теми самыми болотами, на которых происходит действие, погружает в атмосферу 1960-х, не стесняясь в выражениях и изображениях. Так что всем персонажам приходится играть на грани сложившихся амплуа. Самый яркий пример – кидмановская Шарлотта, которая разгуливает в блестящих мини, ярчайшем макияже и платиновом парике. В одной из сцен она без стеснения устраивает эротическое шоу на свидании с героем Кьюсака, в другой – спасает персонажа Эфрона от ожога «дедовским» методом (помочившись ему на лицо).

Большая маленькая ложь

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Плохая девочка: 5 провокационных ролей Николь Кидман

Мини-сериал Жана-Марка Валле и Андреа Арнольд по мотивам одноименного романа Лианы Мориарти стал мгновенным хитом. Звезды сошлись в прямом и переносном смысле: вечно актуальная история о богатых, которые тоже плачут, и о темных сторонах беззаботной жизни привлекла на главные роли не только Кидман, но и Риз Уизерспун, Шейлин Вудли, Зои Кравиц. Героиня австралийки продолжает ряд её ролей, где женщина тяготится не самых здоровых отношений. Роль партнера в этот раз досталась Александру Скарсгарду – внешне будто пара полубогов: успешных, богатых, красивых — они постепенно открывают зрителю неприглядную сторону жизни, полную насилия, унижения и боли.

Сюжетом правят Эрос и Танатос: всё начинается со смерти, а замешано на сексе, которому героиня Кидман предается в кадре с упоением и полной отдачей. И с не меньшей раскрепощенностью, чем в свежей работе «Плохая девочка». С той лишь значительной разницей, что насилие в одном случае вроде как добровольное, а в другом — точно нет, и это дополнительный вызов как для героини, так и актрисы.

«Плохая девочка» в онлайн-кинотеатрах с 8 марта.

«Плохая девочка»

Наталия Григорьева
16.01.2025
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обсуждение >>
№ 13
Rimma (Гибралтар)   28.03.2025 - 20:14
Впервые увидела Николь Кидман давным-давно в многосерийном фильме "Бангкок Хилтон". Вот это было кино! читать далее>>
№ 12
Pierre Dhalle   21.03.2025 - 00:11
... Это, простите, на каком языке написано? читать далее>>
№ 11
Ксюша Микс   11.03.2025 - 17:11
Фильм прост, но очень реалистичен. Тема актуальна для многих. Николь всё ещё прекрасна. читать далее>>
№ 10
ЛинаМисс   11.03.2025 - 17:09
Увы, похоже, с годами Николь начала впадать в возрастной маразм, пытаясь доказать, что она еще ого-го. Всему свое время. читать далее>>
№ 9
Эльнинья   10.03.2025 - 20:47
Для меня она самая красивая и самая выразительная актриса. Очень уважаю её, и как разноплановую актрису и как потрясающую женщину! Конечно, она хороша и в фильмах "Королева пустыни" и "Принцесса... читать далее>>
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Плохая девочка: 5 провокационных ролей Николь Кидман фотографии
Плохая девочка: 5 провокационных ролей Николь Кидман фотографии
Плохая девочка: 5 провокационных ролей Николь Кидман фотографии
Плохая девочка: 5 провокационных ролей Николь Кидман фотографии
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