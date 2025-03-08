Следствие вели: казанова из тайги, отличница из Рыбинска и другие необычные женщины в поисках истины

Детектив — один из самых популярных жанров не только в России, но и за рубежом, — не меньше, чем комедия, способен скрасить выходные (особенно многосерийный). В Международный женский день, который связан вовсе не с мелодрамами, а с борьбой так называемого слабого пола за правду, мы вместе с онлайн-кинотеатром PREMIER решили вспомнить сильных женщин, которые ведут расследование даже в мире мужских детективов.
Облаченная в косуху и облегающие джинсы криминалистка выезжает на места преступлений практически сразу из кровати, где спала не одна. Лида, как говорят сослуживцы, привыкла трахать всех людей противоположного пола, невзирая на их возраст и профессиональный статус. Неожиданное для российских реалий женское воплощение Казановы сыграла актриса Дарья Екамасова
, которую в том числе можно увидеть и в недавно получившей пять «Оскаров» «Аноре
». Только если в американской трагикомедии ей досталась роль деспотичной матери, то в российском детективном сериале — напротив, чуткой к страданиям детей не просто криминалистки, а полноценной искательницы правды и справедливости, а главное – виновных в убийствах маленьких девочек из неблагополучных семей.
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Сотрудница местной полиции Зоя Григорьева (Юлия Хлынина
) давно хочет стать частью серьезного расследования, но в провинциальном речном городке на удивление всё спокойно. Пока вдруг не погибает молодая и подающая надежды артистка местного драматического театра, о чьих постановках критик Мальцев (Тимофей Трибунцев
) уже даже пишет, не глядя спектакли. Еще на заре алкогольной зависимости он неожиданно воспитал местную телезвезду — Костю (Антон Васильев
), с которым уже несколько лет встречается Зоя, но так и не может добиться от него предложения руки и сердца. Личное и профессиональное для Зои неожиданно складываются, когда выясняется, что критику в видениях являются убийства девушек, которые реально происходят в Рыбинске. Так что героине Хлыниной приходится демонстрировать стальную хватку отличницы — и в полицейском расследовании, где ей достался нерадивый, но влюбленный в нее напарник (Михаил Кремер
), и в личной жизни, где успешный Костя не просто тянет с покупкой помолвочного кольца, но буквально скрывает от будущей невесты призраков неприглядного прошлого.
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Женя из «Снов»
Если в странные видения рыбинского театрального критика не верит примерно никто, в особенности Зоя Григорьева, то похожий дар почти столичной Жени Журавлевой в исполнении Лизы Моряк
становится чуть ли не спасением для московских следователей, которыми руководит бывший одноклассник Жени — капитан Макаров (Павел Прилучный
). После личной трагедии у Журавлевой открывается дар видеть вещие сны там, где кто-то умер: таким образом практически без криминалистов она может воссоздавать картину преступления. Однако сон тут хоть и является ключом к разгадке, но не всегда лучшим из лекарств: Жене еще надо побороть психологические травмы и разобраться в себе.
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Российская версия популярных западных сериалов вроде «Смерти в раю
», где расследование ведется на фоне живописной южной природы, неожиданно одним из ведущих детективов тоже делает именно женщину. Хотя сюжет начинается, конечно, с мужчины — бывшего криминалиста Дубова (Антон Филипенко
), который скрывается в Геленджике, подрабатывая чистильщиком мест преступления. Это ненадолго — ровно до встречи с властной и симпатичной полицейской Дианой в исполнении Катерины Ковальчук
. Та понимает, что, несмотря на работу Дубова, в деле что-то не чисто, но постепенно проникается к нему почти симпатией, ну или странноватым чувством, где-то между любовью и ненавистью, что, впрочем, не мешает им вместе раскрывать дела.
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Интервью с Катериной Ковальчук
Как и Дубов, учительница химии из Санкт-Петербурга после увольнения из школы за связь со старшеклассником, хоть и совершеннолетним, тоже начинает подрабатывать уборкой. Правда, уже первое кровавое пятно на ковре красавицы — жены богача оказывается вовсе не тем, чем кажется на первый взгляд. Хотя нет: Рита в исполнении Евгении Борзых
всё-таки компетентный химик, который сразу всё понимает. Да и в её личном деле не просто секс с совершеннолетним учеником, а дела, возможно, реально попадающие под статью. Так Рита и понимает, что на нее объявлена охота со всех сторон, из-за чего пускается на поиски правды и справедливости.
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