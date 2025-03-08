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Следствие вели: казанова из тайги, отличница из Рыбинска и другие необычные женщины в поисках истины

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8 марта 2025
Детектив — один из самых популярных жанров не только в России, но и за рубежом, — не меньше, чем комедия, способен скрасить выходные (особенно многосерийный). В Международный женский день, который связан вовсе не с мелодрамами, а с борьбой так называемого слабого пола за правду, мы вместе с онлайн-кинотеатром PREMIER решили вспомнить сильных женщин, которые ведут расследование даже в мире мужских детективов.

Лида из «Тайги»


Следствие вели: казанова из тайги, отличница из Рыбинска и другие необычные женщины в поисках истины

Облаченная в косуху и облегающие джинсы криминалистка выезжает на места преступлений практически сразу из кровати, где спала не одна. Лида, как говорят сослуживцы, привыкла трахать всех людей противоположного пола, невзирая на их возраст и профессиональный статус. Неожиданное для российских реалий женское воплощение Казановы сыграла актриса Дарья Екамасова, которую в том числе можно увидеть и в недавно получившей пять «Оскаров» «Аноре». Только если в американской трагикомедии ей досталась роль деспотичной матери, то в российском детективном сериале — напротив, чуткой к страданиям детей не просто криминалистки, а полноценной искательницы правды и справедливости, а главное – виновных в убийствах маленьких девочек из неблагополучных семей.

Читать Мамины дочки: обзор сериала «Тайга»

Зоя из «Подслушано в Рыбинске»


Следствие вели: казанова из тайги, отличница из Рыбинска и другие необычные женщины в поисках истины

Сотрудница местной полиции Зоя Григорьева (Юлия Хлынина) давно хочет стать частью серьезного расследования, но в провинциальном речном городке на удивление всё спокойно. Пока вдруг не погибает молодая и подающая надежды артистка местного драматического театра, о чьих постановках критик Мальцев (Тимофей Трибунцев) уже даже пишет, не глядя спектакли. Еще на заре алкогольной зависимости он неожиданно воспитал местную телезвезду — Костю (Антон Васильев), с которым уже несколько лет встречается Зоя, но так и не может добиться от него предложения руки и сердца. Личное и профессиональное для Зои неожиданно складываются, когда выясняется, что критику в видениях являются убийства девушек, которые реально происходят в Рыбинске. Так что героине Хлыниной приходится демонстрировать стальную хватку отличницы — и в полицейском расследовании, где ей достался нерадивый, но влюбленный в нее напарник (Михаил Кремер), и в личной жизни, где успешный Костя не просто тянет с покупкой помолвочного кольца, но буквально скрывает от будущей невесты призраков неприглядного прошлого.

Читать Обзор сериала «Подслушано в Рыбинске»

Женя из «Снов»


Следствие вели: казанова из тайги, отличница из Рыбинска и другие необычные женщины в поисках истины

Если в странные видения рыбинского театрального критика не верит примерно никто, в особенности Зоя Григорьева, то похожий дар почти столичной Жени Журавлевой в исполнении Лизы Моряк становится чуть ли не спасением для московских следователей, которыми руководит бывший одноклассник Жени — капитан Макаров (Павел Прилучный). После личной трагедии у Журавлевой открывается дар видеть вещие сны там, где кто-то умер: таким образом практически без криминалистов она может воссоздавать картину преступления. Однако сон тут хоть и является ключом к разгадке, но не всегда лучшим из лекарств: Жене еще надо побороть психологические травмы и разобраться в себе.

Читать Лиза Моряк рассказала, как получила главную роль в фильме «Онегин»

Диана из «На страже пляжа»


Следствие вели: казанова из тайги, отличница из Рыбинска и другие необычные женщины в поисках истины

Российская версия популярных западных сериалов вроде «Смерти в раю», где расследование ведется на фоне живописной южной природы, неожиданно одним из ведущих детективов тоже делает именно женщину. Хотя сюжет начинается, конечно, с мужчины — бывшего криминалиста Дубова (Антон Филипенко), который скрывается в Геленджике, подрабатывая чистильщиком мест преступления. Это ненадолго — ровно до встречи с властной и симпатичной полицейской Дианой в исполнении Катерины Ковальчук. Та понимает, что, несмотря на работу Дубова, в деле что-то не чисто, но постепенно проникается к нему почти симпатией, ну или странноватым чувством, где-то между любовью и ненавистью, что, впрочем, не мешает им вместе раскрывать дела.

Читать Интервью с Катериной Ковальчук

Рита из «Убить Риту»


Следствие вели: казанова из тайги, отличница из Рыбинска и другие необычные женщины в поисках истины

Как и Дубов, учительница химии из Санкт-Петербурга после увольнения из школы за связь со старшеклассником, хоть и совершеннолетним, тоже начинает подрабатывать уборкой. Правда, уже первое кровавое пятно на ковре красавицы — жены богача оказывается вовсе не тем, чем кажется на первый взгляд. Хотя нет: Рита в исполнении Евгении Борзых всё-таки компетентный химик, который сразу всё понимает. Да и в её личном деле не просто секс с совершеннолетним учеником, а дела, возможно, реально попадающие под статью. Так Рита и понимает, что на нее объявлена охота со всех сторон, из-за чего пускается на поиски правды и справедливости.

Читать Нахимичила: обзор сериала «Убить Риту»

Евгений Червон
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обсуждение >>
№ 11
Анастасия Ал. Благинина   15.03.2025 - 06:58
А я люблю детективно-мелодраматические сериалы, где следователь или оперативник - женщина. У меня претензии лишь к нашим сц, которые не различают следователей, оперов и участковых, делая из героинь (и... читать далее>>
№ 10
Тульский парень   14.03.2025 - 20:05
... Тарантино снимал кровавые авторские триллеры, а это соплежуйство про ментов. Жуют 30 серий одну жвачку. читать далее>>
№ 9
ДаринаКароль   11.03.2025 - 19:54
... Да, связь здесь вообще неуместна! Евгении Борзых вышла ничё так, но вот эта её связь со школьником, а потом химик оказывается "бедной и несчастной", как то смело не выглядит. читать далее>>
№ 8
Ксюша Микс   11.03.2025 - 16:26
Во первых сериал Убить Риту не плохой да это так ! но сравнивать его с Произведениями Великого Квентина Тарантино могут лишь невежды ! читать далее>>
№ 6
Мария_2191   10.03.2025 - 15:06
Дарья Екамасова реально в Тайге получилась волевой, сильной соблазнительницей. На мужиков наплевать, зато за детишек глотку всем порвёт. Вот это я понимаю. читать далее>>
Всего сообщений: 10
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персоны
Евгения БорзыхАнтон ВасильевДарья ЕкамасоваКатерина КовальчукМихаил КремерЕлизавета МорякПавел ПрилучныйТимофей ТрибунцевАнтон ФилипенкоЮлия Хлынина
фильмы
АнораНа страже пляжаПодслушано в РыбинскеСмерть в раюСныТайгаУбить Риту

фотографии >>
Следствие вели: казанова из тайги, отличница из Рыбинска и другие необычные женщины в поисках истины фотографии
Следствие вели: казанова из тайги, отличница из Рыбинска и другие необычные женщины в поисках истины фотографии
Следствие вели: казанова из тайги, отличница из Рыбинска и другие необычные женщины в поисках истины фотографии
Следствие вели: казанова из тайги, отличница из Рыбинска и другие необычные женщины в поисках истины фотографии
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