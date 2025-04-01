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«Западня» с Биллом Скарсгардом и Энтони Хопкинсом, «Кракен» с Александром Петровым и еще 12 фильмов апреля

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Фильмы месяца >>
1 апреля 2025
В апреле в российские кинотеатры выходит порядка 50 фильмов, и мы собрали список наиболее ожидаемых премьер. Среди них разножанровые картины из разных стран, в том числе новозеландский хоррор «Обитель смерти», американская военная драма про Ирак «Под огнем» и итальянская «Горная невеста». Билл Скарсгард и Энтони Хопкинс появятся в триллере «Западня», а Гийом Кане и Мелани Лоран – в исторической драме «Падение короны». Наиболее знаковые российские премьеры – фантастический триллер «Кракен» Николая Лебедева, народная комедия «Батя 2. Дед» с Евгением Цыгановым и музыкальная драмеди «Все что тебя касается», спродюсированная Ромой Зверем.

«Западня» с Биллом Скарсгардом и Энтони Хопкинсом, «Кракен» с Александром Петровым и еще 12 фильмов апреля
фото: кадр из фильма «Мистер К»


«Батя 2. Дед»

«Батя 2. Дед»

Сиквел народной комедии «Батя» о суровых методах отцовского воспитания в 90-е годы. Евгений Цыганов сыграет в нем две роли: 76-летнего отца Бати и еще молодого «деда» времен Великой Отечественной Войны, поскольку новый фильм охватит сразу две эпохи. Помимо нового главного героя — Деда, зрителей ждут еще несколько новых персонажей. В частности Влад — новый ухажер Ирины и соперник Макса, которого сыграет Степан Девонин. К своим ролям вернулись также Стас Старовойтов, Владимир Вдовиченков, Надежда Михалкова и Андрей Андреев, уточняет Екатерина Визгалова.

Выход в прокат: 3 апреля

Читать Шаман и шут, или Нет Пророка в своем отечестве: 100 российских фильмов 2025 года
«Обитель смерти» / The Rule of Jenny Pen

«Обитель смерти»

Хоррор-триллер Джеймса Эшкрофта любопытен, прежде всего, мощным актерским дуэтом Джона Литгоу и Джеффри Раша. По сюжету властный и амбициозный судья в отставке оказывается в уединенном пансионе, где становится невольным участником таинственной игры, которую ведет один из постояльцев. Судья убежден, что столкнулся с самым опасным противником за всю свою карьеру. Ставки в этой игре постоянно растут, а изощренный ум соперника оставляет все меньше шансов на выживание, превращая тихий приют в обитель смерти.

Выход в прокат: 3 апреля

Читать «Балерина», сиквел детектива «Достать ножи», третья «Иллюзия обмана» и еще 17 любопытных триллеров 2025 года
«Падение короны» / Le Déluge

«Падение короны»

Гийом Кане и Мелани Лоран в исторической драме о событиях, развернувшихся в разгар Французской революции. Людовик XVI с семьей арестованы и заключены в тюрьму вдали от Версаля. Великолепие светской жизни сменяются изоляцией и беспомощностью. Привыкшая к роскоши беззаботной жизни, Мария-Антуанетта впервые оказывается уязвимой в страхе перед собственным будущим и судьбой короны. Премьера фильма, спродюсированного Паоло Соррентино, состоялась на фестивале в Локарно.

Выход в прокат: 3 апреля

Читать интервью Паоло Соррентино: «Я был очарован тем, как ходит Джуд Лоу»
«Смерть единорога» / Death of a Unicorn

«Смерть единорога». Трейлер №3

Черная фэнтези-комедия о Ридли (Дженна Ортега), которая вынуждена провести выходные с отцом-трудоголиком Эллиотом (Пол Радд). Кажется, что их отношения может спасти только чудо, и они сбивают… настоящего единорога. Алчная семейка, на которую работает Эллиот, тут же решает монетизировать целебные свойства мифического существа. Однако настоящее волшебство начнется с появлением родителей детеныша, ведь свирепые единороги открывают охоту на жадных богачей — и теперь каждый получит по рогам. Компанию исполнителям главных ролей составят Уилл Поултер, Ричард И. Грант и Теа Леони. В продюсерах числится Ари Астер, а музыкальные композиции сочинил Джон Карпентер вместе со своим сыном Коди.

Выход в прокат: 3 апреля

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«Все, что тебя касается»

«Всё, что тебя касается»

16-летняя Маша никогда не видела своего отца, но знает, что ее родители познакомились на концерте «Зверей». Она решает отыскать папу, и все, что у нее есть — это грядущий концерт группы в «Лужниках» и надежда на встречу. Главные роли исполняют Маша Кошина, Виктор Хориняк, Зоя Бербер, Олег Чугунов и Лянка Грыу. Группа «Звери» также приняла участие в съемках картины, а ее солист Рома Зверь выступил продюсером и композитором.

Выход в прокат: 10 апреля


«Где наши деньги?»

«Где наши деньги?»

Криминальная комедия Владимира Зинкевича про кражу в банке с помощью экскаватора. Трое парней вламываются в хранилище и выносят оттуда все. Наутро после налета грабители узнают, что из банка украдено 25 миллионов рублей. Тут-то и повисает в воздухе вопрос «Где наши деньги?», потому что на самом деле троица вынесла из банка всего лишь миллион, а значит — либо среди друзей есть «крыса», либо где-то в городке в ходу еще 24 миллиона. Проект признан «Лучшим фильмом» на фестивале «Новый сезон». В ролях — Кузьма Котрелев, Андрей Максимов, Наташа Бардо, Алексей Серебряков, Владимир Сычев и Анна Слю, уточняет Екатерина Визгалова.

Выход в прокат: 10 апреля

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«Западня» / Locked

«Западня»

Билл Скарсгард и Энтони Хопкинс в хоррор-триллере про Эдди, решившего угнать не ту машину. Владелец роскошного автомобиля Уильям взял закон в свои руки. Теперь незадачливый угонщик в плену очень опасного человека и, если он не придумает, как ослабить мертвую хватку самопровозглашенного линчевателя, жить ему останется совсем недолго. Режиссером выступил Дэвид Яровески, а одним из продюсеров — Сэм Рэйми.

Выход в прокат: 10 апреля

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«Под огнем» / Warfare

«Под огнём»

Военная драма Алекса Гарленда основана на воспоминаниях участника войны в Ираке Рэя Мендосы. События происходят в 2006 году, в центре сюжета – подразделение морских котиков, которые контролируют передвижение американских войск через территорию повстанцев. В продюсерской команде — соратник Гарленда Эндрю Макдональд, а в актерском ансамбле — Чарльз Мелтон, Джозеф Куинн, Кит Коннор, Космо Джарвис и Майкл Гандольфини.

Выход в прокат: 10 апреля

Читать Как приручить Этерну: 20 интригующих экранизаций 2025 года
«Горная невеста» / Vermiglio

«Горная невеста»

Томмазо Раньо, Джузеппе Де Доменико, Роберта Ровелли и Карлотта Гамба в драме Мауры Дельперо про молодого солдата Пьетро, который приезжает в отдаленную горную деревушку Вермильо, спасаясь от войны, и остается жить в семье местного учителя. Он влюбляется в старшую дочь хозяина, и чувства молодых людей изменят жизни каждого жителя этой деревушки навсегда. Обладатель «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля.

Выход в прокат: 17 апреля

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«Кракен»

«Кракен»

Николай Лебедев снял фантастический боевик, по сюжету которого российский ракетный подводный крейсер пропадает в Гренландском море во время выполнения секретной задачи. На поиски отправляется самый молодой командир Северного флота Виктор Воронин (Александр Петров), чей старший брат (Виктор Добронравов) как раз и командовал пропавшим крейсером. В это же время из-за разрушения полярной станции в северных водах появляется чудовище Кракен.

Выход в прокат: 17 апреля

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«Мистер К» / Mr. K

«Мистер К». Тизер

Мистическая драма с кафкианскими мотивами про странствующего фокусника, господина К. (Криспин Гловер), который останавливается на ночлег в загадочной гостинице. Пустующая на первый взгляд, она в действительности кишит эксцентричными постояльцами и персоналом. После тревожной ночи герой пытается покинуть отель, но понимает, что не может найти из него выход. Все попытки выбраться из лабиринта комнат и коридоров лишь усугубляют его положение, пока не приводят к встрече с таинственным Оракулом. Участник фестиваля в Торонто.

Выход в прокат: 17 апреля

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«Рейс навылет» / Fight or Flight

«Рейс навылет»

Джош Хартнетт, Чаритра Чандран и Кейти Сэкофф возглавили актерскую команду остросюжетной экшн-комедии про некогда секретного агента, а ныне отпетого раздолбая Лукаса, получившкего последний шанс восстановить свою карьеру. Его задание — выследить на борту самолета особо опасного хакера. Миссию осложняет тот факт, что рейс оказывается забит первоклассными киллерами, у каждого из которых тот же самый объект на прицеле. Теперь Лукас должен не только вычислить и любой ценой защитить свою цель, но и просто пережить этот по-настоящему убойный полет.

Выход в прокат: 17 апреля

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«Дело "Мальдорор"» / Maldoror

«Дело «Мальдорор»

События французско-бельгийской криминальной драмы Фабриса Дю Вельца происходят в 1995 году. Бесследное исчезновение двух девочек потрясает население. Пока местные СМИ множат версии произошедшего, молодой детектив Поль Шартье (Антони Бажон) присоединяется к секретному расследованию под грифом «Мальдорор». Однако стандартные полицейские методы кажутся Полю устаревшими и малоэффективными. Вопреки приказам начальства он решает взять дело в свои руки и начинает охоту на маньяка в одиночку. Премьера фильма с участием Серхи Лопеса, Беатрис Даль и Любны Азабаль состоялась на прошлогоднем Венецианском кинофестивале.

Выход в прокат: 24 апреля

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«Джун и Джон» / June and John

«Джун и Джон»

Новая работа Люка Бессона представляет собой остросюжетную приключенческую мелодраму. Джон — парень, который всегда играл по правилам. Джун — девушка, которая живет так, будто завтра не наступит. Их встреча — взрыв, который переворачивает весь мир с ног на голову. Бросая вызов времени и закону, они пускаются в головокружительное приключение, которое наполнит их жизни красками, магией и безудержной любовью.

Выход в прокат: 24 апреля

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Макс Милиан
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№ 5
Vladislav [XzedX] (Москва)   3.04.2025 - 12:21
Смотреть в апреле в кино нечего будет что. читать далее>>
№ 4
Ангелина_Сокол   2.04.2025 - 17:28
... Вот здесь я пожалуй поддержу вас, хочется посмотреть на старикашку Хопкинса, он ещё наверное ого-го, раз загнал Скарсгада в "западню". читать далее>>
№ 3
Дмитрий А. Мишин   2.04.2025 - 12:00
Выделяется "Западня", одновременно интересно и просто. Что может быть лучше кровавых приключений в люксовом авто. читать далее>>
№ 2
Андрей (Омск)   1.04.2025 - 16:39
Большое количество ужасов и триллеров! Наконец-то апрель начал отдуваться за слабый февраль и так себе март . читать далее>>
№ 1
Sveta_21Ermolova   1.04.2025 - 14:40
Скоро можно будет посмотреть "Обитель смерти" Дж.Эшкрофта. Запутанный сюжет с амбициозным судьёй и таинстветнным постояльцем. Надеюсь, что Литгоу и Раш не дадут уснуть. читать далее>>
Всего сообщений: 5
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фильмы
БатяБатя 2. ДедВсё, что тебя касаетсяГде наши деньги?Горная невестаДело «Мальдорор»Джун и ДжонЗападняКракенМистер КОбитель смертиПадение короныПод огнёмРейс навылетСмерть единорога

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«Западня» с Биллом Скарсгардом и Энтони Хопкинсом, «Кракен» с Александром Петровым и еще 12 фильмов апреля фотографии
«Западня» с Биллом Скарсгардом и Энтони Хопкинсом, «Кракен» с Александром Петровым и еще 12 фильмов апреля фотографии
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