«Западня» с Биллом Скарсгардом и Энтони Хопкинсом, «Кракен» с Александром Петровым и еще 12 фильмов апреля

Сиквел народной комедии «Батя» о суровых методах отцовского воспитания в 90-е годы. Евгений Цыганов сыграет в нем две роли: 76-летнего отца Бати и еще молодого «деда» времен Великой Отечественной Войны, поскольку новый фильм охватит сразу две эпохи. Помимо нового главного героя — Деда, зрителей ждут еще несколько новых персонажей. В частности Влад — новый ухажер Ирины и соперник Макса, которого сыграет Степан Девонин. К своим ролям вернулись также Стас Старовойтов, Владимир Вдовиченков, Надежда Михалкова и Андрей Андреев, уточняет Екатерина Визгалова.
Хоррор-триллер Джеймса Эшкрофта любопытен, прежде всего, мощным актерским дуэтом Джона Литгоу и Джеффри Раша. По сюжету властный и амбициозный судья в отставке оказывается в уединенном пансионе, где становится невольным участником таинственной игры, которую ведет один из постояльцев. Судья убежден, что столкнулся с самым опасным противником за всю свою карьеру. Ставки в этой игре постоянно растут, а изощренный ум соперника оставляет все меньше шансов на выживание, превращая тихий приют в обитель смерти.
Гийом Кане и Мелани Лоран в исторической драме о событиях, развернувшихся в разгар Французской революции. Людовик XVI с семьей арестованы и заключены в тюрьму вдали от Версаля. Великолепие светской жизни сменяются изоляцией и беспомощностью. Привыкшая к роскоши беззаботной жизни, Мария-Антуанетта впервые оказывается уязвимой в страхе перед собственным будущим и судьбой короны. Премьера фильма, спродюсированного Паоло Соррентино, состоялась на фестивале в Локарно.
Черная фэнтези-комедия о Ридли (Дженна Ортега), которая вынуждена провести выходные с отцом-трудоголиком Эллиотом (Пол Радд). Кажется, что их отношения может спасти только чудо, и они сбивают… настоящего единорога. Алчная семейка, на которую работает Эллиот, тут же решает монетизировать целебные свойства мифического существа. Однако настоящее волшебство начнется с появлением родителей детеныша, ведь свирепые единороги открывают охоту на жадных богачей — и теперь каждый получит по рогам. Компанию исполнителям главных ролей составят Уилл Поултер, Ричард И. Грант и Теа Леони. В продюсерах числится Ари Астер, а музыкальные композиции сочинил Джон Карпентер вместе со своим сыном Коди.
16-летняя Маша никогда не видела своего отца, но знает, что ее родители познакомились на концерте «Зверей». Она решает отыскать папу, и все, что у нее есть — это грядущий концерт группы в «Лужниках» и надежда на встречу. Главные роли исполняют Маша Кошина, Виктор Хориняк, Зоя Бербер, Олег Чугунов и Лянка Грыу. Группа «Звери» также приняла участие в съемках картины, а ее солист Рома Зверь выступил продюсером и композитором.
Криминальная комедия Владимира Зинкевича про кражу в банке с помощью экскаватора. Трое парней вламываются в хранилище и выносят оттуда все. Наутро после налета грабители узнают, что из банка украдено 25 миллионов рублей. Тут-то и повисает в воздухе вопрос «Где наши деньги?», потому что на самом деле троица вынесла из банка всего лишь миллион, а значит — либо среди друзей есть «крыса», либо где-то в городке в ходу еще 24 миллиона. Проект признан «Лучшим фильмом» на фестивале «Новый сезон». В ролях — Кузьма Котрелев, Андрей Максимов, Наташа Бардо, Алексей Серебряков, Владимир Сычев и Анна Слю, уточняет Екатерина Визгалова.
Билл Скарсгард и Энтони Хопкинс в хоррор-триллере про Эдди, решившего угнать не ту машину. Владелец роскошного автомобиля Уильям взял закон в свои руки. Теперь незадачливый угонщик в плену очень опасного человека и, если он не придумает, как ослабить мертвую хватку самопровозглашенного линчевателя, жить ему останется совсем недолго. Режиссером выступил Дэвид Яровески, а одним из продюсеров — Сэм Рэйми.
Томмазо Раньо, Джузеппе Де Доменико, Роберта Ровелли и Карлотта Гамба в драме Мауры Дельперо про молодого солдата Пьетро, который приезжает в отдаленную горную деревушку Вермильо, спасаясь от войны, и остается жить в семье местного учителя. Он влюбляется в старшую дочь хозяина, и чувства молодых людей изменят жизни каждого жителя этой деревушки навсегда. Обладатель «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля.
Николай Лебедев снял фантастический боевик, по сюжету которого российский ракетный подводный крейсер пропадает в Гренландском море во время выполнения секретной задачи. На поиски отправляется самый молодой командир Северного флота Виктор Воронин (Александр Петров), чей старший брат (Виктор Добронравов) как раз и командовал пропавшим крейсером. В это же время из-за разрушения полярной станции в северных водах появляется чудовище Кракен.
Мистическая драма с кафкианскими мотивами про странствующего фокусника, господина К. (Криспин Гловер), который останавливается на ночлег в загадочной гостинице. Пустующая на первый взгляд, она в действительности кишит эксцентричными постояльцами и персоналом. После тревожной ночи герой пытается покинуть отель, но понимает, что не может найти из него выход. Все попытки выбраться из лабиринта комнат и коридоров лишь усугубляют его положение, пока не приводят к встрече с таинственным Оракулом. Участник фестиваля в Торонто.
Джош Хартнетт, Чаритра Чандран и Кейти Сэкофф возглавили актерскую команду остросюжетной экшн-комедии про некогда секретного агента, а ныне отпетого раздолбая Лукаса, получившкего последний шанс восстановить свою карьеру. Его задание — выследить на борту самолета особо опасного хакера. Миссию осложняет тот факт, что рейс оказывается забит первоклассными киллерами, у каждого из которых тот же самый объект на прицеле. Теперь Лукас должен не только вычислить и любой ценой защитить свою цель, но и просто пережить этот по-настоящему убойный полет.
События французско-бельгийской криминальной драмы Фабриса Дю Вельца происходят в 1995 году. Бесследное исчезновение двух девочек потрясает население. Пока местные СМИ множат версии произошедшего, молодой детектив Поль Шартье (Антони Бажон) присоединяется к секретному расследованию под грифом «Мальдорор». Однако стандартные полицейские методы кажутся Полю устаревшими и малоэффективными. Вопреки приказам начальства он решает взять дело в свои руки и начинает охоту на маньяка в одиночку. Премьера фильма с участием Серхи Лопеса, Беатрис Даль и Любны Азабаль состоялась на прошлогоднем Венецианском кинофестивале.
Новая работа Люка Бессона представляет собой остросюжетную приключенческую мелодраму. Джон — парень, который всегда играл по правилам. Джун — девушка, которая живет так, будто завтра не наступит. Их встреча — взрыв, который переворачивает весь мир с ног на голову. Бросая вызов времени и закону, они пускаются в головокружительное приключение, которое наполнит их жизни красками, магией и безудержной любовью.
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