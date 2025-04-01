Лучшие фильмы о тюрьме

Многие режиссеры брались за съемку фильмов, посвященных тюремной жизни. Можно долго рассуждать, почему эта, на первый взгляд, неприглядная тема может показаться привлекательной. Именно она позволяет создателям кино показать совершенно иной пласт существования. Есть ли жизнь по ту сторону решетки, и можно ли вернуться оттуда, не пострадав? Кино-Театр.Ру предлагает вспомнить культовые картины про тюрьму.
ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА, реж. Фрэнк Дэрабонт, США, 1994 г.
Фильм стал соединением талантов автора повести «Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка» Стивена Кинга
и режиссера ленты Фрэнка Дэрабонта. Это не первое кино, снятое ими вместе. Ранее Дэрабонт уже успел экранизировать кинговскую «Женщину в палате»
. Можно сказать, что, решив снимать «Побег из Шоушенка», режиссер потерял 2,5 млн долларов — именно за столько готов был выкупить права на экранизацию Роб Райнер
. Стоило ли оно того? Судя по реакции зрителей, да. Аудитория вывела картину на первое место в рейтинге IMDb «250 лучших фильмов». Кино выглядит реалистично, и это неудивительно, ведь на экране мы видим настоящую исправительную колонию штата Огайо. Даже исполнитель роли Рэда Морган Фриман
признавался потом, что это его любимая картина.
ТЮРЯГА, реж. Джон Флинн, США, 1989 г.
Фильм «Взаперти», также известный как «Тюряга», едва не добавил в копилку Сильвестра Сталлоне
новых антинаград в виде «Золотой малины» за худшую мужскую роль. Досталось от критиков не только главному актеру картины. Его партнер Дональд Сазерленд
тоже рисковал получить сомнительную премию. Так ли на самом деле плох фильм? Стоит заметить, что съемочная группа изрядно потрудилась над лентой. Один поиск локации чего стоит — кастинг проходили восемь тюрем, после чего выбрали действующую тюрьму в Нью-Джерси. Джон Флинн постарался показать тюрьму без прикрас, максимально реалистично и жестоко. Фрэнку Леоне — герою Сталлоне — приходится переживать частые избиения. Досталось ли Слаю в реальности? Да, ведь он сам взялся за исполнение трюков. Позже актер рассказывал, что во время съемки сцены футбольного матча он чуть не сломал ногу. Однако, по словам актера, ему нравилось соревноваться с самим собой.
ПЛАН ПОБЕГА, реж. Микаэль Хофстрем, США, 2013 г.
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«План побега»: Беги, Сильвестр, беги
Эта картина позволила сложиться долгожданному дуэту Сильвестра Сталлоне и Арнольда Шварценеггера
. Сами актеры уже в 80-х обсуждали возможность совместной работы, но их планам суждено было сбыться только в 2013 году. Поначалу предполагалось, что главную роль исполнит Брюс Уиллис
, но в итоге продюсеры пригласили Сталлоне. В партнеры к нему были подобраны не только такие звезды кино как Джим Кэвизел
и Эми Райан
, но и певец 50 Cent
, а также экс-футболист Винни Джонс
. Слай не в первый раз примерил на себя роль заключенного, а Джим Кэвизел сыграл злодея лишь второй раз за всю карьеру. Однако у обоих актеров получилось создать убедительные образы. Кино снималось в Лос-Анджелесе и Новом Орлеане, а роль защищенной тюрьмы «Гробницы» сыграл старый балкер — на тот момент судну было уже более 30 лет. После съемок его сразу отправили в утиль.
СКАЛА, реж. Майкл Бэй, США, 1996 г.
Легендарная тюрьма «Алькатрас» привлекала внимание многих режиссеров: не стал исключением и Майкл Бэй. Сейчас этого человека можно назвать одним из самых кассовых режиссеров планеты, однако в девяностых о нем только начали узнавать. В 1996 режиссер успел снять всего один фильм под названием «Плохие парни»
, но это не помешало Бэю собрать звездную команду для работы над новым боевиком. К созданию сценария приложил руку сам Квентин Тарантино
. Атмосферным кино получилось не только по этой причине. К работе над картиной привлекли реальных спецназовцев. Постарались и актеры — не зря Николасу Кейджу
и Шону Коннери
выдали награду «Лучший дуэт» на MTV Movie Awards.
ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ, реж. Фрэнк Дэрабонт, США, 1999 г.
К работе над «Зеленой милей» Фрэнк Дэрабонт приступил обстоятельно, уже имея опыт съемок картин о тюрьме. Основой новой ленты, как и в случае с «Побегом из Шоушенка», послужил роман Стивена Кинга. Подбирая актеров, Дэрабонт решил вновь предложить одну из ролей Тому Хэнксу
. Ранее актер отказался от съемок в «Шоушенке» из-за занятости в другом проекте, но на этот раз ему ничего не помешало принять приглашение. Дагу Хатчисону
же пришлось идти на хитрость, чтобы попасть в фильм. По слухам актер слегка приврал о своем настоящем возрасте. В книге его герою исполнился всего двадцать один год, а самому Хатчисону было под сорок. Однако актер сумел убедить режиссера, что ему слегка за тридцать. Интересно и то, что искать настоящую тюрьму для съемок не стали: работать над фильмом решили в специально обустроенных павильонах. Экстерьером киношной тюрьмы стало реальное исправительное учреждение, расположенное в Теннесси.
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