Смотреть онлайн: «Гипнозис», «Черное зеркало» и «Одни из нас»

Самые ожидаемые интернет-релизы апреля по версии Кино-Театр.Ру
«Актерище» (1 сезон)
Премьера: 1 апреля
Платформа: Kion
«Актёрище»
Новый оригинальный сериал Kion продолжает традицию проектов о перевоспитании зарвавшихся элит. Для разнообразия в этот раз через школу настоящей, незамутненной деньгами русской жизни отправляется не вороватый политик, а популярный актер Слава Третьяков (Дмитрий Нагиев
), сцепившийся с популярным блогером-кинокритиком Никитой Кисляком (Антон Лапенко
). Противостояние с гласом народа из интернета угрожает превратить карьеру Третьякова в тыкву, единственный шанс все исправить — помириться со своим «лучшим врагом», сыграв главную роль в его спектакле. Естественно, московская звезда оказывается в ужасе, увидев заштатный провинциальный театр и ищет способы соскочить со сделки, на что обаятельный Кисляк отвечает обезоруживающей добротой: кормит актера пирогами, знакомит со своей мамой (Екатерина Стулова
) и пытается вернуть Третьякова на путь искусства.
Подлинная удача режиссера Дмитрия Невзорова
(«Дядя Леша
», «Кибердеревня
») — он, как и герой Лапенко, искренне верит, что в испорченном деньгами и славой Третьякове все еще осталось что-то светлое. Комедия о богатых циниках и неунывающих людях культуры перемежается драматичными флешбэками, из которых зритель узнает о прошлом персонажа Нагиева — скажем прямо, не слишком светлом. Это придает его персонажу необходимую глубину, а заодно и поднимает его самоироничный образ на уровень выше прочих зазнавшихся негодяев российского кино.
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Бобро поржаловать. «Год культуры» — еще один сериал о воспитании зазнаек российской провинцией
«Гипнозис» (1 сезон)
Премьера: 3 апреля
Платформа: Okko
«Гипнозис». Трейлер №2
Главными героями «Гипнозиса» Тимофея Жалнина
(«Двое
») оказываются бывшие военные из сверхсекретного подразделения людей с экстрасенсорными способностями. Все они владеют необъяснимой силой, применяемой отныне на пользу людям: адвокат (Ростислав Бершауэр
) видит будущее своих клиентов, частный детектив (Даниил Страхов
) читает мысли злодеев и выводит их на чистую воду, а священник (Кирилл Кяро
) без слов понимает, зачем к нему приходят исповедоваться. Троицу сталкивает вместе таинственный человек, который тоже владеет суперсилой.
Все еще нечастый для отечественных сериалов жанр — мистический детектив с элементами конспирологии — грозит стать своеобразной визитной карточкой Okko. Ранее зрителя уже пытались привлечь городским фэнтези «Охотники за призраком
» и не слишком удачным «Молотом ведьм
». Третий сериал на тему современных чародеев уже кажется закономерностью. И подготовкой к давно ожидаемому паранормальному драмеди «ФГУП "Луч"
».
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Настоящий экзорцист. Рецензия на сериал «Охотники за призраком»
«Охотник за головами» / The Bondsman (1 сезон)
Премьера: 3 апреля
Платформа: Prime Video
Проект, от которого исходит аура «Призрачного гонщика
» и «Константина
». Агент по контролю за залоговыми обязательствами Хаб Хэллоран (у героя Кевина Бейкона
говорящая фамилия) был убит при поимке очередного преступника, но умер не до конца: сам дьявол предложил ему вернуться в мир живых и продолжить работу по специальности. Только ловить теперь придется не людей, а сбежавших из Преисподней демонов. Создатели позиционируют «Охотника за головами» как экшн-хоррор с элементами комедии — ни дать ни взять «Эш против Зловещих мертвецов
».
Продюсерами «Охотников за головами» выступает сам Бейкон и трехкратный номинант на «Оскар» Джейсон Блум
. Для последнего сериал станет своеобразной тренировкой перед запуском очередного проекта о Спауне — еще одном бессмертном, попавшем в Ад и получившим там вакантное место наемника. Судя по трейлеру, Бейкону придется не только воевать с многочисленными чертями, но и решать семейные проблемы: только умерев, он понял, что все это время был кому-то нужен.
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Старый дух лучше новых двух. Рецензия на сериал «Эш против Зловещих мертвецов»
«Шерлок и дочь» / Sherlock & Daughter (1 сезон)
Премьера: 3 апреля
Платформа: Amediateka
«Шерлок и дочь»
Детектив в декорациях старой-доброй викторианской Англии, который наверняка вызовет споры в сообществе фанатов Шерлока Холмса. Режиссеры Брин Хиггинс
и Эль-Майя Тэйлфизерс
создали очередной сериал-апокриф, в котором герои сэра Артура Конан Дойла предстают в нетипичных обстоятельствах. Шерлок (Дэвид Тьюлис
) расследует преступления таинственного бандитского синдиката, когда на пороге его квартиры появляется молодая американка Амелия (Блю Хант
), утверждающая, что сыщик приходится ей родным отцом.
Разбираться в перипетиях любовных похождений великого детектива нет времени, зато у мистера Холмса появляется столь необходимый компаньон. Доктор Ватсон и миссис Хадсон помочь ему не в силах — были похищены неделю назад, так что их судьба также зависит от того, сработается ли детектив с девушкой. «Шерлок и дочь» подкупает актерским составом (чего стоит один лишь Дугрей Скотт
в роли Мориарти), но при этом тревожит чересчур вольной интерпретацией классических сюжетов. Российский зритель сможет познакомиться с сериалом аж на полмесяца раньше остального мира — всем остальным придется ждать до 16 апреля.
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Мир дикого северо-запада. «Шерлок в России» — еще один неканоничный сериал о легендарном сыщике
«Формула преступления» (2 сезон)
Премьера: 13 апреля
Платформа: Иви, Кинопоиск
«Формула преступления-2»
Классический по своему формату исторический процедурал, неожиданно свежо подавший идею о женской эмансипации. Выпускница Сорбонны Анастасия Ардашникова (Алина Ланина
) мечтает стать настоящим криминалистом и применить передовые методы расследования преступлений, но российская действительность конца XIX века явно к такому не готова. Дело не только в «не женском деле» главной героини, но и в яром нежелании перенимать эти «модные французские штучки». Через тернии непонимания Ардашникова все равно пробивается к своей цели и даже получает себе в напарники пристава-традиционалиста Тараса Смолокурова (Андрей Горбачев
), которого берется перевоспитать. Все по заветам классического ироничного детектива о женщинах-сыщиках, у которых издревле есть недоступная мужчинам суперсила: проницательность и незашоренность взгляда.
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Белая кость, собачье сердце. «Воскресенский» — очень похожий сериал с проблематикой борьбы за равные права
«Рассказ служанки» / The Handmaid's Tale (6 сезон)
Премьера: 8 апреля
Платформа: Hulu
У всего есть конец — даже у, казалось, бесконечных антиутопий. Шестой сезон «Рассказа служанки» станет финальным аккордом в многолетней эпопее с экранизацией одноименного романа Маргарет Этвуд. Он начался еще в 2017 году, когда Голливуд только тренировался правильно снимать феминистские манифесты: с тех пор проект удивительным образом умудряется раз к разу попадать в нерв актуальной повестки. Изначально сериал выглядел ничем не примечательной антиутопией о мире тоталитарной диктатуры, где немногие еще способные к деторождению женщины помещены в специальные концлагеря. Здесь и начинается восстание, которое должно перевернуть устоявшийся мир и привести жителей Северной Америки к счастливому будущему.
Со временем «Рассказ служанки» усложнился, в нем появилось место не только концепту «категории Б», но и нетривиальному психологическому триллеру. И вот теперь бывшей служанке Джун Осборн (Элизабет Мосс
) нужно вернуться на территорию тоталитарного государства Галаад и спасти своих родных. Что примечательно, возвращаться на территорию бывших США ей предстоит из Канады, которая в сериале предстает очевидной антитезой антидемократической родине. Сегодня, когда взаимоотношения Канады и США обострились донельзя, идея из книги 1985 года предстает еще одним зловещим намеком на действительность.
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Что мужчине хорошо, то женщине — «Рассказ служанки»
«ВИА "Васильки"» (1 сезон)
Премьера: 10 апреля
Платформа: Wink
«ВИА «Васильки»
В конце семидесятых молодой и подающий надежды музыкант Юра Васильков (Антон Шаврин
) собирает собственный вокально-музыкальный ансамбль и готовится покорять советскую эстраду. Но покоряет разве что девушку Лену (Дарья Петриченко
), которая и много лет спустя помнит его песни наизусть. Уже в наши дни Лена (Ирина Розанова
) собирает своих детей и требует исполнения последней просьбы (буквально — она записана в ее завещании): найти всех участников ВИА «Васильки», собрать их вместе и заставить — неважно, как — сыграть еще один концерт. И неважно, что участники группы уже более сорока лет не виделись и живут свои, вполне обычные жизни.
В состав ВИА «Васильки» вошли Дмитрий Харатьян
, Владислав Ветров
, Николай Добрынин
, Александр Тютин
и Олег Комаров
. На их поиски выдвигаются дочери Лены в исполнении Анны Котовой
и Алевтины Тукан
, а также внук Рома (Кай Гетц
). Сериал о ностальгии по несбывшемуся поставил Юрий Шаров
(«Между нами лето
»). В продюсерах — Федор Бондарчук
и Сергей Жуков
. Так что не стоит удивляться, если в песнях «Васильков» послышатся бессмертные мотивы «Руки Вверх!».
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Потому что есть Сережка у тебя. Рецензия на фильм «Руки Вверх!»
«Черное зеркало» / Black mirror (7-й сезон)
Премьера: 10 апреля
Платформа: Netflix
«Чёрное зеркало». 7 сезон. Трейлер на английском языке
Британский сатирик Чарли Брукер
верен себе: уже много лет он собирает под своим крылом талантливых сценаристов и режиссеров, заставляя их работать над короткометражками об ужасах технического прогресса. Золотой век «Черного зеркала» давно прошел, фантазия его идеолога истощилась, но седьмой сезон (несмотря на сомнительность шестого) все же попытается еще раз достучаться до зрителя.
В этот раз в антологии Брукера нас ждет драма о старости, критика идеи метавселенных, очередная пародия на «Звездный путь
» и монохромный ужастик о перемещениях во времени. Всего в новом сезоне будет шесть эпизодов — судя по синопсисам, предельно конвенциональных. Былые попытки Брукера освежить формат и отойти от изначальной философии сериала были отброшены после слабого шестого сезона.
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Семь лет несчастий. Каким был шестой сезон «Черного зеркала»
«Одни из нас» / The Last of Us (2 сезон)
Премьера: 13 апреля
Платформа: Max
«Одни из нас». 2 сезон. Трейлер на английском языке
Первый сезон сериала Крейга Мэйзина
(«Чернобыль
») и геймдизайнера Нила Дракманна
был полностью посвящен сюжету игры The Last of Us — иначе и не скажешь, культовому произведению студии Naughty Dog, разошедшемуся по миру десятками миллионов копий. Продолжение будет двигать оригинальную историю в русле второй части игровой серии. В этом кроется и главная проблема второго сезона: он будет опираться не на всеми любимую игру, а на ее куда более спорный сиквел.
Повзрослевшей Элли (Белла Рамзи
) придется снова отправиться в путешествие по Америке, пережившей нападение грибка кордицепса. Если первый сезон можно было считать мрачным, но все же душевным приключением, второй гарантированно превратится в беспринципную псевдофилософскую притчу о пороках рода человеческого: свойственной каждому звериной жажде мести и жестокости к Другому. Педро Паскаль
вернется к роли приемного отца Элли Джоэла. Также в «Одни из нас» появятся новые лица (Джеффри Райт
, Кэтрин О’Хара
), а главную «злодейку» сезона — жаждущую крови девушку Эбби из соперничающей с героями фракции — сыграет Кейтлин Дивер
.
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Бесспорная удача. Рецензия на первый сезон сериала «Одни из нас»
«Доктор Кто» / Doctor Who (15 сезон)
Премьера: 12 апреля
Платформа: Disney+, BBC iPlayer
«Доктор Кто». 2 сезон. Трейлер на английском языке
Поклонники британской научной фантастики уже привыкли жить по особому графику: каждый новый сезон «Доктора Кто» они ждут с нетерпением, после чего гарантированно разочаровываются. Садятся ждать дальше — в надежде, что в будущем что-то изменится. Культовый сериал уже много лет не поспевает за чаяниями фанатов, несмотря на возвращение его идеолога Расселла Т. Дэвиса
.
Очередная инкарнация Доктора (сейчас инопланетянина в синей телефонной будке играет Шути Гатва
) ругали за многое, но в первую очередь — за пресность сюжетов и радикальное неприятие канонов сериала с более чем полувековой историей. Названия новых эпизодов говорят о том, что «Доктор Кто» продолжит погружаться в жанровые эксперименты: кроме уже классических тропов про восстания роботов и бабаек из колодца в нем нашлось место мюзиклу и заигрыванию с мультипликацией. Быть может, хотя бы в этот раз получится?
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«Доктор Кто» и другие интригующие сериалы весны
«Андор» / Andor (2 сезон)
Премьера: 22 апреля
Платформа: Disney+
«Андор». 2 сезон. Трейлер №2 на английском языке
Разведчик Сопротивления Кассиан Андор (Диего Луна
) вновь отправляется на войну с галактической Империей — увы, в последний раз. Второй сезон сериала «Андор», должно быть, лучшего из всех, которые Disney делал во франшизе «Звездных войн», закрасит последние белые пятна биографии его героя. В двенадцати сериях проект уместит четыре года подвигов своего протагониста, а сюжет вплотную приблизится к событиям фильма «Изгой-один
». Соответственно, и главной темой сериала станет пресловутая Звезда Смерти, данные о которой в скором времени должны отбить доблестные повстанцы.
На это намекают не только тесные временные рамки, в которых «Андор» пребывает (история «Звездных войн» давно уже расписана чуть ли не по минутам), но и пополнившие каст актеры. В продолжении мы наконец-то услышим Алана Тьюдика
, подарившего свой голос своенравному дроиду K-2SO, а также Бена Мендельсона
в роли галактического прораба Орсона Кренника. Печально, что после окончания «Андора» у Disney просто не останется приличных сериалов в сеттинге популярной космооперы. Судьба «Опорной команды
» все еще не определена, «Мандалорец
» уже повысили до полноценного фильма. Что-то не клеится в далекой-далекой галактике...
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Голубой слоник. Рецензия на сериал «Звездные войны. Опорная команда»
«Беспринципные в Питере» (1 сезон)
Премьера: 24 апреля
Платформа: Кинопоиск
«Беспринципные в Питере»
Героям рассказов Александра Цыпкина
стало очень тесно на московских Патриках: теперь их бросает то в деревню, то на болота. В спин-оффе популярного сериала светская львица Валя (Кристина Бабушкина
) сбегает из Москвы после ссоры с генералом Хадяковым (Николай Фоменко
). Дорога ведет ее в Санкт-Петербург, где тоже есть своя богема — куда ни глянь, вокруг одни драматурги и балерины. Здесь Валя и развернется, быстро превратившись в украшение светских вечеринок. Что, разумеется, не понравится генералу, который намеревается вернуть зазнобу домой.
Те же на манеже: к своим ролям в питерских «Беспринципных» вернутся все, от Павла Деревянко
до Павла Табакова
. Проект Кинопоиска явно метит в главного «собирателя имен звездных» в российских стримингах. Пройти мимо решительно невозможно: в мире Цыпкина теперь появятся собственные «питерские» в лице Романа Васильева
, Стаси Милославской
, Александры Ребенок
и Игоря Верника
.
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Добро пожаловать в бюрократический рай. «Министерство всего хорошего» еще один сериал на сценарий Цыпкина
«Урок» (1 сезон)
Премьера: в апреле
Платформа: Okko
«Урок». Тизер-трейлер
Сверхпопулярный рэпер Антон (Юра Борисов
) потерял все, что заработал: после смертельного ДТП и наркологической клиники он оказывается выброшен на обочину жизни и возвращается в родной город. Брат Константин (Даниил Воробьев
) предлагает единственный способ встать на ноги — устроиться в местную школу учителем. Планируется, что Антон, сделавший в жизни много ошибок, научит детей жизни. В итоге все случится с точностью до наоборот: подросткам предстоит доказать своему новому непутевому педагогу, что он еще на что-то способен.
Сериал, про который лучше всего скажет его каст. Борисов — номинант на «Оскар», Воробьев — один из самых ярких и самобытных артистов современного российского кино. Помещая их в декорации из «Трудных подростков», режиссер Сергей Филатов
создает один из самых ожидаемых сериалов весны. А Okko, ухватившийся за столь амбициозный проект, подтверждает свой статус самого богатого на события онлайн-кинотеатра.
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Фарш справедливости. Рецензия на сериал Okko «Аутсорс»
ЧТО ЕЩЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН:
«Пульс» / Pulse — 3 апреля, Netflix
«Лазарь» / Lazarus (1 сезон) — 5 апреля, Adult Swim
«Друзья и соседи» / Your Friends and Neighbors (1 сезон) — 11 апреля, Apple TV+
«Узкая дорога на дальний север» / The Narrow Road to the Deep North (1 сезон) — 18 апреля, Prime Video
«Хитрости» / Hacks (4 сезон) — 10 апреля, Max
«Крестный отец Гарлема» / Godfather of Harlem (4 сезон) — 13 апреля, MGM+
«Американский сыр» / Government Cheese (1 сезон) — 16 апреля, Apple TV+
«Этуаль» / Étoile (1 сезон) — 24 апреля, Netflix
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