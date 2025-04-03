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Киношные монстры: самые ужасные создания в фильмах

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3 апреля 2025
Мир кино полон чудовищ: от классических созданий Франкенштейна и Дракулы до современных кошмаров, порожденных воображением Гильермо дель Торо. Эти существа не просто пугают, они отражают наши глубинные страхи, тревоги и даже надежды. В этом топе мы собрали пять самых захватывающих и запоминающихся фильмов, в которых монстры выходят на первый план.

ЧЕЛЮСТИ, реж. Стивен Спилберг, США, 1975 г.


Кадр из фильма «Челюсти»

Этот триллер стал определяющим для фильмов про акул. Действие разворачивается в идиллическом курортном городке Эмити, где спокойствие нарушает огромная белая акула-людоед. Когда смертоносная хищница начинает нападать на отдыхающих, местный шериф Мартин Броуди (Рой Шнайдер), морской биолог Мэтт Хупер (Ричард Дрейфус) и суровый охотник на акул Квинт (Роберт Шоу) объединяются, чтобы выследить и уничтожить ее. Напряжение нарастает по мере того, как трио выходит в море, где происходит решающее столкновение. Спилберг умело использует саспенс, дарит нам знаменитую музыкальную тему Джона Уильямса и создает предчувствие неизбежного.

ГОДЗИЛЛА, реж. Гарет Эдвардс, США, 2014 г.

Читать рецензию «Годзилла»: Кайдзю XXL или Первобытный страх

Кадр из фильма «Годзилла»

Впечатляющий ремейк классической истории о гигантском монстре вернул Годзиллу к его ядерным корням. Задолго до него огромные древние паразитические чудовища, известные как Г.Н.Н.У.С. (Гигантское Наземное Неопознанное Уникальное Существо), пробуждаются после ядерного взрыва. Когда существа начинают сеять хаос, пожирая радиацию, человечество оказывается бессильным перед их разрушительной силой. В этот момент появляется Годзилла, древний альфа-хищник, пробужденный для восстановления природного баланса. Фильм при этом рассказывает о попытках военно-морского офицера Форда Броди (Аарон Тейлор-Джонсон) воссоединиться со своей семьей среди всеобщего хаоса, а также о борьбе ученых, возглавляемых Исиро Серизавой (Кэн Ватанабэ), чтобы понять и направить Годзиллу. Так, режиссеру Эдвардсу удается сделать ошеломляющее зрелище, в котором масштаб и мощь монстров поистине захватывают дух.

ЧЕЛОВЕК-ВОЛК, реж. Джордж Уоггнер, США, 1941 г.

Кадр из фильма «Человек-волк»

Этот классический фильм ужасов от Universal, можно сказать, создал архетип проклятого оборотня. Лоуренс Тэлбот, возвращаясь в свою родовую усадьбу в Уэльсе, покупает антикварную серебряную трость с головой волка. Во время ночной прогулки он подвергается нападению зверя, которого и убивает тростью. Умирая, зверь кусает Лоуренса, а местные цыгане говорят, что это был оборотень. Лоуренс вскоре обнаруживает, что сам превращается в ужасающего волка во время полнолуния. Охваченный ужасом и виной, он пытается предотвратить дальнейшие убийства, но его трансформация и кровожадность неумолимы. Фильм умело сочетает готическую атмосферу и трагическую историю о человеке, проклятом против его воли. Запоминающийся грим Лона Чейни-младшего в роли Человека-волка установил стандарт для всех последующих изображений оборотней. Сам фильм ужасов оказал большое влияние на жанр: в 40-х годах появилось еще четыре фильма с персонажем Человека-волка, а в 2010 был снят и ремейк.

МОНСТРО, реж. Мэтт Ривз, США, 2008 г.

Кадр из фильма «Монстро»

В 2008 году Мэтт Ривз, известный нам как режиссер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном, взорвал кинотеатры своим «Монстро» — фильмом, снятым в жанре псевдодокументалистики. История проста: Роберт Хокинс (Майкл Шталь-Дэвид), парень из Нью-Йорка, собирается уехать в Японию, и друзья закатывают ему прощальную вечеринку. Все веселье фиксирует на камеру Хад (Ти Джей Миллер), оператор-любитель. Внезапно среди общего хаоса на город обрушивается нечто ужасное. В мегаполисе начинает буйствовать разъяренный монстр, предположительно восставший со дна Атлантического океана. «Монстро» подкупает своей реалистичностью. Ривз, вдохновленный «Ведьмой из Блэр» и «Войной миров», мастерски использует эффект «дрожащей камеры», погружая зрителя в происходящее. Этот прием из документальных фильмов здесь достигает своего апогея. Правда, у погружения есть и побочные эффекты. Во время проката «Монстро» кинотеатры были вынуждены размещать предупреждения о возможной тошноте, головокружении и даже потере равновесия!

ДРОЖЬ ЗЕМЛИ, реж. Рон Андервуд, США, 1990 г.

Кадр из фильма «Дрожь земли»

В пыльном захолустье где-то в Неваде двое разнорабочих – Вэл Макки (Кевин Бейкон) и Эрл Бассетт (Фред Уорд) – решают сорваться с насиженного места. Но планам не суждено сбыться! Их тихий мир взрывают грабоиды — гигантские черви-монстры, внезапно появившиеся из-под земли. Комедия ужасов «Дрожь земли» мгновенно покорила зрителей и критиков своим обаянием. Дело не только в захватывающем сюжете, но и в прекрасном актерском составе: в фильме также блистают Финн Картер и Майкл Гросс. Идея сюжета родилась так: по словам сценариста Си Си Уилсона, сидя в 1975 году на валуне, он предался мрачным фантазиям и подумал: «Что, если бы сейчас из-под земли вылезло нечто ужасное, двигалось бы в песке, как рыба, а у меня не было бы ни единого шанса убежать?»
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Кевин БэйконКэн ВатанабэМайкл ГроссГильермо Дель ТороРичард ДрейфусТи Джей МиллерМэтт РивзСтивен СпилбергАарон Тейлор-ДжонсонДжон Уильямс (II)Фред УордЛон Чейни-мл.Рой ШайдерРоберт ШоуМайкл Шталь-ДэвидГарет Эдвардс
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