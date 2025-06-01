«Балерина» с Аной де Армас, якутский «Белый пароход» и еще 12 фильмов июня

В дебютной драме Марии Рейзен события осени 1993 года перекликаются с историей Смутного времени и пушкинской трагедией «Борис Годунов». На фоне политического кризиса и охватывающего Москву хаоса тележурналистка Лиза Корчакова получает задание снять сюжет о смерти своего учителя — режиссера Бориса Беркова, который в одиночестве у себя на даче работал над экранизацией «Бориса Годунова». Погружаясь в атмосферу его последнего фильма, Лиза все глубже втягивается в параллельный мир — между пушкинской трагедией и тревожной реальностью вокруг. «У картины многослойная структура — в ней сочетаются атмосфера московских улиц и загородных дач, новостные и хроникальные кадры и сцены из фильма "Борис Годунов"», —пишет Евгений Червон. Главные роли исполнили Линда Лапиньш, Сергей Шакуров, Александр Адабашьян и Анна Михалкова.
Начо Вигалондо спустя почти десять лет после «Моей девушки — монстра» вернулся к романтической фантастике. По сюжету Николас (Генри Голдинг) не так давно потерял любовь всей своей жизни, но теперь он может встречаться с Даниэлой в своих снах. И все же каждое утро ему приходится просыпаться в реальности, где его любимой больше нет. В фильме также можно увидеть звезду сериала «Ангел или демон» Ауру Гарридо.
Любимец публики Марио Касас возвращается на российские экраны. На сей раз популярный испанский актер предстанет в ккачестве талантливого ювелира Хуана Паблоа, который отправляется в Нью-Йорк, где собирается представить свои лучшие работы. Но что-то не дает ему покоя. Когда-то он был влюблен в Селию (Мишель Хеннер), однако судьба их разлучила. И все же, спустя несколько лет Хуан делает все, чтобы вновь пробудить их чувства друг к другу.
Фильм-трюк Федора Кудрявцева с участием Анны Михалковой, Александра Яценко и Даниила Спиваковского. По словам Сергея Оболонкова, просмотр картины «заставляет предположить, что это работа 20-летнего гиперактивного студента, отчисленного из киновуза: на экране — месиво из фотографий, телефоных роликов и домашних съемок, причем смонтирован фильм так, что в глазах начинает рябить. Федор Кудрявцев многие годы снимал рекламу; видимо, этим и объясняется припадочный темп "Ровесника"». Если говорить о сюжете, то герой Юрия Вершинина — отчисленный студент, случайно обнаруживший видеокассету с архивными съемками и решивший разобраться в истории своей семьи. Поиски позволяют герою совершить путешествие в 1990-е. Спецприз фестиваля «Окно в Европу» за лучший дебют.
Дебютантка Инга Шепелева сняла авторскую драму с элементами бытовой магии о любви якутской учительницы-хормейстера и русского директора музыкальной школы, прибывшего из Москвы. Тематика фильма — межкультурные взаимоотношения и особая связь мифологии якутов с природой и миром духов. В главных ролях непрофессиональная актриса Элла Соколова и Александр Кошкидько.
На большом экране появятся герои самого яркого и безбашенного аниме последних лет — «Дандадан». Паранормальный дуэт из школьников Момо и Конспируна, которые противостоят ордам инопланетян и призраков, отправляются в самое масштабное приключение в своей жизни. В квартале горячих источников им предстоит раскрыть тайну Дзидзи, бывшего возлюбленного Момо, и его семьи. Местные жители явно что-то скрывают и пытаются всеми силами помешать друзьям в расследовании.
Хлоя Севиньи, Клас Банг, Лили Макинерни, Наиля Арзун и Алеша Шнайдер в новой киноадаптации классического романа Франсуазы Саган. В разгар лета, у залитого солнцем моря Французской Ривьеры, 17-летняя Сесиль ведет гедонистическую жизнь со своим отцом-плейбоем Рэймондом и его возлюбленной Эльзой. Для девушки жизнь не знает границ: она проводит дни, отдыхая на пляже или резвясь со своим новым парнем Сирилом. Однако неожиданное прибытие Анны, подруги ее покойной матери, грозит нарушить эту безмятежную атмосферу.
15 лет назад Илай Крэйг порадовал нас «Убойными каникулами» — уморительной пародией на хорроры и слэшеры про реднеков из южных штатов США. Теперь он возвращается с экранизацией пугающей истории Адама Чезаре: Куинн и ее отец переезжают в тихий городок Кеттл-Спрингс в надежде на новую жизнь. Вместо этого они обнаруживают раздробленное сообщество, переживающее тяжелые времена после того, как сгорела фабрика по производству кукурузного сиропа. Пока местные жители препираются между собой, а напряжение растет, зловещая ухмыляющаяся фигура клоуна появляется из кукурузных полей и уничтожает по одному человеку в день. В картине сыграли Кэти Дуглас, Кевин Дюран и Джефф Стром.
Автор мелодрамы «Прошлые жизни» Селин Сон сняла ромком про профессионального брачного агента Люси (Дакота Джонсон), которая убеждена, что знает о любви все. Мастерски соединяя сердца, сама она остается убежденной холостячкой. Но когда за ней начинает ухаживать обаятельный миллионер Рэнди (Педро Паскаль), а на горизонте вновь появляется красавчик-бывший Джон (Крис Эванс), героиня понимает, что настоящая любовь не поддается никаким формулам и расчетам.
«Школа мистера пингвина». Трейлер на английском языке
Создатель «Мужского стриптиза» Питер Каттанео перенес на большой экран книгу Тома Митчела «С пингвином в рюкзаке. Путешествие по Южной Америке с другом, который научил меня жить». Это история учителя английского языка (Стив Куган), нашедшего на берегу океана крошечного пингвина. Малыш совсем ослаб и едва шевелит крыльями. Том очищает его от мазута и водорослей и отпускает на волю. Но не все так просто. По пингвиньему кодексу чести, если тебе спасли жизнь, ты должен отплатить тем же. Пингвин преследует учителя повсюду. И однажды пробирается к нему в класс. Вместе с Томом он учит избалованных школьников доброте и заботе, а также английскому. Ведь он приплыл по обмену из самого Лондона и на другом языке не говорит. Когда успеваемость безнадежного класса начинает расти, об уроках пернатого педагога узнает вся округа.
Аль Пачино, Дэн Стивенс и Эшли Грин возглавили актерский ансамбль мистического фильма ужасов про двух священников. Один сомневается в своей вере, а другой переживает из-за непростого прошлого. Оба должны забыть о разногласиях, чтобы спасти одержимую молодую женщину с помощью сложной и опасной процедуры экзорцизма.
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