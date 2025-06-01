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«Балерина» с Аной де Армас, якутский «Белый пароход» и еще 12 фильмов июня

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Фильмы месяца >>
1 июня 2025
В начале лета зрители смогут посмотреть на большом экране спин-офф «Джона Уика» с Аной де Армас, полнометражное продолжение популярного аниме, экранизации произведений Стивена Кинга и Франсуазы Саган, свежие работы Майка Флэнегана, Начо Вигалондо, Селин Сон и Илая Крэйга, несколько любопытных отечественных картин, включая новое якутское кино, и разножанровые картины с Аль Пачино, Киану Ривзом, Дэном Стивенсом, Томом Хиддлстоном, Джессикой Лэнг, Марио Касасом, Дакотой Джонсон, Крисом Эвансом и Педро Паскалем.

«Балерина» с Аной де Армас, якутский «Белый пароход» и еще 12 фильмов июня
фото: кадр из фильма «Балерина»


«Балерина» / Ballerina

«Балерина». Трейлер №2

Долгожданный спин-офф «Джона Уика» про балерину-убийцу, поставленный Леном Уайзманом. В титульной роли — Ана де Армас, Киану Ривз заглянет на огонек в качестве Уика, а компанию им составят Иен Макшейн, Анжелика Хьюстон, Гэбриел Бирн, Норман Ридус, Анн Парийо и ныне покойный Лэнс Реддик. Must see.

Выход в прокат: 5 июня

Читать Балерина достает ножи: самые любопытные триллеры года
«Жизнь Чака» / The Life of Chuck

«Жизнь Чака»

Том Хиддлстон, Джейкоб Трамбле, Чиветел Эджиофор, Марк Хэмилл, Карен Гиллан, Мэттью Лиллард, Хизер Лангенкамп, Дэвид Дастмалчян, Миа Сара и Вайолет Макгроу в экранизации одноименного рассказа Стивена Кинга из сборника «Будет кровь», поставленной Майком Флэнеганом. В жизни главного героя происходит нечто странное: мир вокруг постепенно рушится, а повсюду появляются загадочные послания со словами благодарности ему.

Выход в прокат: 5 июня

Читать Стивен Кинг, великий и ужасный
«Самозванцы»

«Самозванцы»

В дебютной драме Марии Рейзен события осени 1993 года перекликаются с историей Смутного времени и пушкинской трагедией «Борис Годунов». На фоне политического кризиса и охватывающего Москву хаоса тележурналистка Лиза Корчакова получает задание снять сюжет о смерти своего учителя — режиссера Бориса Беркова, который в одиночестве у себя на даче работал над экранизацией «Бориса Годунова». Погружаясь в атмосферу его последнего фильма, Лиза все глубже втягивается в параллельный мир — между пушкинской трагедией и тревожной реальностью вокруг. «У картины многослойная структура — в ней сочетаются атмосфера московских улиц и загородных дач, новостные и хроникальные кадры и сцены из фильма "Борис Годунов"», — пишет Евгений Червон. Главные роли исполнили Линда Лапиньш, Сергей Шакуров, Александр Адабашьян и Анна Михалкова.

Выход в прокат: 5 июня

Читать рецензию Борис Борису рознь: «Самозванцы» — витиеватая драма о судьбах Родины
«Сны о ней» / Daniela Forever

«Сны о ней»

Начо Вигалондо спустя почти десять лет после «Моей девушки — монстра» вернулся к романтической фантастике. По сюжету Николас (Генри Голдинг) не так давно потерял любовь всей своей жизни, но теперь он может встречаться с Даниэлой в своих снах. И все же каждое утро ему приходится просыпаться в реальности, где его любимой больше нет. В фильме также можно увидеть звезду сериала «Ангел или демон» Ауру Гарридо.

Выход в прокат: 5 июня

Читать рецензию «Моя девушка — монстр»: Страшная сила
«Память сердец» / El secreto del orfebre

«Память сердец»

Любимец публики Марио Касас возвращается на российские экраны. На сей раз популярный испанский актер предстанет в ккачестве талантливого ювелира Хуана Паблоа, который отправляется в Нью-Йорк, где собирается представить свои лучшие работы. Но что-то не дает ему покоя. Когда-то он был влюблен в Селию (Мишель Хеннер), однако судьба их разлучила. И все же, спустя несколько лет Хуан делает все, чтобы вновь пробудить их чувства друг к другу.

Выход в прокат: 12 июня

Читать интервью Марио Касас: «Доля эротики есть во всех сферах жизни»
«Ровесник»

«Ровесник»

Фильм-трюк Федора Кудрявцева с участием Анны Михалковой, Александра Яценко и Даниила Спиваковского. По словам Сергея Оболонкова, просмотр картины «заставляет предположить, что это работа 20-летнего гиперактивного студента, отчисленного из киновуза: на экране — месиво из фотографий, телефоных роликов и домашних съемок, причем смонтирован фильм так, что в глазах начинает рябить. Федор Кудрявцев многие годы снимал рекламу; видимо, этим и объясняется припадочный темп "Ровесника"». Если говорить о сюжете, то герой Юрия Вершинина — отчисленный студент, случайно обнаруживший видеокассету с архивными съемками и решивший разобраться в истории своей семьи. Поиски позволяют герою совершить путешествие в 1990-е. Спецприз фестиваля «Окно в Европу» за лучший дебют.

Выход в прокат: 12 июня

Читать Окно в Европу-2024: Ты моя ласточка, ты моя чукурушка
«Белый пароход»

«Белый пароход»

Дебютантка Инга Шепелева сняла авторскую драму с элементами бытовой магии о любви якутской учительницы-хормейстера и русского директора музыкальной школы, прибывшего из Москвы. Тематика фильма — межкультурные взаимоотношения и особая связь мифологии якутов с природой и миром духов. В главных ролях непрофессиональная актриса Элла Соколова и Александр Кошкидько.

Выход в прокат: 19 июня

Читать рецензию Раненое сердце весит тяжелее: философский «Белый пароход» — драма, которая тоньше льда
«Дандадан: Злой глаз» / ダンダダン 第2期

«Дандадан: Злой глаз»

На большом экране появятся герои самого яркого и безбашенного аниме последних лет — «Дандадан». Паранормальный дуэт из школьников Момо и Конспируна, которые противостоят ордам инопланетян и призраков, отправляются в самое масштабное приключение в своей жизни. В квартале горячих источников им предстоит раскрыть тайну Дзидзи, бывшего возлюбленного Момо, и его семьи. Местные жители явно что-то скрывают и пытаются всеми силами помешать друзьям в расследовании.

Выход в прокат: 19 июня

Читать рецензию Босоногий Кэн: «Дандадан» — самое отвязное аниме последних лет (пришельцы! духи! суперсилы!)
«Здравствуй, грусть» / Bonjour Tristesse

«Здравствуй, грусть»

Хлоя Севиньи, Клас Банг, Лили Макинерни, Наиля Арзун и Алеша Шнайдер в новой киноадаптации классического романа Франсуазы Саган. В разгар лета, у залитого солнцем моря Французской Ривьеры, 17-летняя Сесиль ведет гедонистическую жизнь со своим отцом-плейбоем Рэймондом и его возлюбленной Эльзой. Для девушки жизнь не знает границ: она проводит дни, отдыхая на пляже или резвясь со своим новым парнем Сирилом. Однако неожиданное прибытие Анны, подруги ее покойной матери, грозит нарушить эту безмятежную атмосферу.

Выход в прокат: 19 июня

Читать Как приручить Этерну: 20 интригующих экранизаций 2025 года
«Кровавый урожай» / Clown in A Cornfield

«Кровавый урожай»

15 лет назад Илай Крэйг порадовал нас «Убойными каникулами» — уморительной пародией на хорроры и слэшеры про реднеков из южных штатов США. Теперь он возвращается с экранизацией пугающей истории Адама Чезаре: Куинн и ее отец переезжают в тихий городок Кеттл-Спрингс в надежде на новую жизнь. Вместо этого они обнаруживают раздробленное сообщество, переживающее тяжелые времена после того, как сгорела фабрика по производству кукурузного сиропа. Пока местные жители препираются между собой, а напряжение растет, зловещая ухмыляющаяся фигура клоуна появляется из кукурузных полей и уничтожает по одному человеку в день. В картине сыграли Кэти Дуглас, Кевин Дюран и Джефф Стром.

Выход в прокат: 19 июня

Читать Финал «Заклятия», перезапуск «Пункта назначения», «28 лет спустя» и еще 22 хоррора 2025 года
«Материалистка» / Materialists

«Материалистка». Трейлер №2

Автор мелодрамы «Прошлые жизни» Селин Сон сняла ромком про профессионального брачного агента Люси (Дакота Джонсон), которая убеждена, что знает о любви все. Мастерски соединяя сердца, сама она остается убежденной холостячкой. Но когда за ней начинает ухаживать обаятельный миллионер Рэнди (Педро Паскаль), а на горизонте вновь появляется красавчик-бывший Джон (Крис Эванс), героиня понимает, что настоящая любовь не поддается никаким формулам и расчетам.

Выход в прокат: 19 июня

Читать рецензию «Прошлые жизни»: Время встречи изменить нельзя
«Школа мистера пингвина» / The Penguin Lessons

«Школа мистера пингвина». Трейлер на английском языке

Создатель «Мужского стриптиза» Питер Каттанео перенес на большой экран книгу Тома Митчела «С пингвином в рюкзаке. Путешествие по Южной Америке с другом, который научил меня жить». Это история учителя английского языка (Стив Куган), нашедшего на берегу океана крошечного пингвина. Малыш совсем ослаб и едва шевелит крыльями. Том очищает его от мазута и водорослей и отпускает на волю. Но не все так просто. По пингвиньему кодексу чести, если тебе спасли жизнь, ты должен отплатить тем же. Пингвин преследует учителя повсюду. И однажды пробирается к нему в класс. Вместе с Томом он учит избалованных школьников доброте и заботе, а также английскому. Ведь он приплыл по обмену из самого Лондона и на другом языке не говорит. Когда успеваемость безнадежного класса начинает расти, об уроках пернатого педагога узнает вся округа.

Выход в прокат: 19 июня


«Великая Лилиан Холл» / The Great Lillian Hall

«Великая Лилиан Холл». Трейлер на английском языке

Звезды «Американской истории ужасов» Джессика Лэнг, Кэти Бэйтс и Лили Рэйб составили компанию Пирсу Броснану в драме Майкла Кристофера. По сюжету легендарная бродвейская актриса готовится к новой роли на театральной сцене и параллельно борется с быстропрогрессирующей деменцией.

Выход в прокат: 26 июня


«Ритуал» / The Ritual

«Ритуал»

Аль Пачино, Дэн Стивенс и Эшли Грин возглавили актерский ансамбль мистического фильма ужасов про двух священников. Один сомневается в своей вере, а другой переживает из-за непростого прошлого. Оба должны забыть о разногласиях, чтобы спасти одержимую молодую женщину с помощью сложной и опасной процедуры экзорцизма.

Выход в прокат: 26 июня



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Макс Милиан
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обсуждение >>
№ 2
Ангелина_Сокол   1.06.2025 - 18:47
... А вот я в "Балерине" сомневаюсь если честно. Понятно, что Киану уже "на пенсии" и не знаю, что он сможет показать зрителю в целом, но на девушек-киллерш всегда смотрю скептически. читать далее>>
№ 1
valerik61   1.06.2025 - 13:34
"Балерину" обязательно, да и Аль Пачино можно посмотреть! читать далее>>
Всего сообщений: 2
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