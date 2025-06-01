Посмотрим про лису, собачку или медвежонка? Лучшие российские фильмы для детей последних лет

В День Защиты детей и первый день каникул, выпавший в этом году на воскресенье — самое время посмотреть с ребенком хороший детский фильм, которых в нашей стране все еще снимают не достаточно много. Кино-Театр.Ру выбрал самые интересные ленты последних лет, легально доступные для просмотра дома (и один в кинотеатре).
Дмитрий Шпиленок
— представитель известной в России династии защитников природы. Кто знает его картины «Нерка. Рыба красная
» и «Медведи Камчатки
», тому не нужно объяснять, насколько качественно и красиво они сделаны. В новой документальной работе Шпиленки (в съемках принимали участие братья режиссера, дяди и другие родственники) внедряют игровую драматургию, за счет которой лисы живут по человеческим законам. Так кино превращается в семейный приключенческий блокбастер о камчатском лисенке по имени Ветер (так нарекли его мама и папа), который, потеряв семью после нападения медведя, взрослеет и учится самостоятельности, переживает страхи и чувство несовершенства, самоотверженно влюбляется в лисицу Лаву, с которой заводит семью и становится отцом шестерых лисят. Когда в его дом приходит враг, Ветер проявляет трусость, после чего ему придется заслужить прощения близких.
Съемки велись много лет, и игровой сюжет авторам пришлось слагать из сотен часов материалов. Конечно, операторская работа здесь на несколько порядков важнее всего остального. Никаких компьютерных животных: в главных ролях — реальные лисы. Причем Ветра от начала до конца сыграл один и тот же зверь, что для такого кино уникально. В качестве антагониста — безымянный камчатский медведь. В эпизодах — зайцы, сурки, куница, сова, орлан и другие представители удивительного биогеоценоза. Камера то воспаряет над землей и бегущими внизу пушистыми героями, показывая невозможно прекрасные места их обитания, то буквально перемещается между «персонажами», заглядывая им в глаза. Эта абсолютно непостижимая близость к животным и есть самый сказочный элемент картины.
Мотивирующая семейная драма Ильи Ермолова
про любовь к сумо и волю к победе. Ее герой Витя Касаткин (Илья Сигалов
) с детства любил рисовать сумоистов. Любовь к экзотическому виду спорта привил ему отец (Камиль Ларин
), работавший когда-то в Федерации сумо, увлеченный Японией до такой степени, что сбежал туда от собственной семьи. Спустя восемь лет Витя горит одной мечтой – выиграть российский чемпионат и попасть на соревнования в страну сумотори и самураев, чтобы разыскать отца. Навязчивое желание не дает покоя маме мальчика (Анна Слю
): все эти годы сын последовательно отвергает ее кавалеров. И плевать, что та считает мужа предателем: в глазах Виктора папа все равно самый лучший.
«Маленький воин» — разностороннее, пестрое, но в целом традиционное кино для семейной аудитории. Оно рассказывает о самоопределении юноши, анализирует его стремления и заблуждения, которые он принимает истинные цели. Героя ждут непростые приключения на пути самопознания, во время которого придется проявлять упорство, терпение и отвагу, а также вырабатывать позитивный настрой. Плодородное искусство сумо, на котором расцветает вся драматургия картины, задает философскую ноту и украшает действие боевыми сценами. Стереотипы об этом изящном на самом деле виде спорта расшатываются: оказывается, сумо — это целая жизненная система, проповедующая стойкие моральные принципы и идею, что в состязании каждый может победить каждого, при этом важен не вес, а настрой человека, его душевное состояние. Поэтому на пути к победе и нашему воину Вите приходится, в первую очередь, обретать душевное равновесие, а затем — изживать инфантилизм.
Красочную предновогоднюю историю для семейного просмотра с детьми дошкольного и младшего школьного возраста по мотивам рассказа Аркадия Гайдара
поставил Александр Котт
. Сюжет хорошо знаком всем, кто учился в советской школе: мать с двумя сыновьями собираются ехать из Москвы в Сибирь к отцу, геологу Серегину, который находится в научно-разведывательной экспедиции. Накануне, в отсутствие матери, дети получают телеграмму о том, что с выездом следует повременить — геологов отправляют в другое место. Мальчики скрывают от мамы послание, и семья отправляется в дорогу, долго едет на поезде, потом добирается до лагеря геологов, но вместо воссоединения с отцом будет вынуждена какое-то время провести в зимней тайге, лишь ожидая встречи.
Новая картина не просто пересказывает литературный первоисточник, хотя в ней тоже все это есть – и традиционные ценности, и детский взгляд на мир. Вместе с тем здесь появляются и новые, не описанные Гайдаром события, а также опасные приключения, испытания и чудеса, которые происходят с героями уже в таежном сказочном лесу. Таким образом, расширенный сценарий превратил историю в полноценную волшебную сказку – жанр для современного кино редкий, и это в картине Александра Котта самое ценное. Здесь нашлось место и волкам с медведями, и ожившим игрушкам, и даже мотивам из «Хозяйка Медной горы» Бажова, также современным детям малознакомой. Получилась неглупая и добрая сказка — в меру захватывающая и неплохо сделанная. В ней говорится о важных для воспитания вещах: чувстве ответственности, товарищества, преодолении страха. И, конечно о том, что семья – это самое главное. Главные роли исполнили юные актеры Юрий Степанов
и Андрей Андреев
, а их родителей сыграли звезды кино Юлия Снигирь
и Владимир Вдовиченков
.
Фильм по одноименному роману Виктории Ледерман, получивший несколько наград различных кинофестивалей, рассказывает о трех одноклассниках, которым представилась возможность запустить время вспять и попасть в прошлое, чтобы исправить свои и чужие ошибки. Задира Елизаров (Данила Уютов
), толстяк Карасев (Руслан Паньшин
) и заморыш Зюзина (Милана Копничева
) во время экскурсии класса на археологические раскопки обнаруживают странный камень с высеченными на нем непонятными знаками. Похоже, этим буквам уже тысяча лет, но что бы они могли значить, еще никто не разгадал. Когда все отвлеклись, озорник Елизаров добавил на камень своих значков — нарисовал мелком сегодняшнюю дату, 23.05. А на другой день он, а заодно и двое его соседей по автобусу с ужасом обнаружили, что время для них пошло в обратном порядке. Каждый новый день они просыпаются на сутки раньше и проживают те дни, которые у них уже были. Да, теперь они могут изменить прошлое и много чего исправить и в собственных жизнях, и вокруг себя. Но что толку, ведь они живут наоборот, и с каждым днем будут становиться все моложе, а потом и вовсе исчезнут.
Удивительная возможность выпала на долю ребят — прожить уже прошедшие дни снова и исправить все свои ошибки, преодолеть страхи, научиться понимать себя и друг друга. Каждому из героев удается вырасти над собой, понять и признать свою неправоту, исправить отношения с родными, защитить товарища, устроить кому-то праздник. Попав в фантастические обстоятельства, ребята становятся настоящими друзьями, научаясь действовать сообща и извлекая раз за разом уроки из уже прожитых дней. Проживая назад, они становятся взрослее. Настолько, что уже становятся способны понять, что в жизни далеко не все можно исправить, но зато можно внимательнее относиться к каждой проживаемой минуте и успевать любить людей, которые живут рядом. Помимо сюжета, определенно, привнесшего половину успеха экранизации, здесь нескучная операторская работа, интересно подобранные питерские локации и отличная, вызывающая уважение работа с актерами-детьми. Юные артисты прекрасно понимают характеры своих персонажей, сливаются с ними, а также здорово работают как партнеры, чувствуют друг друга и не фальшивят в игре и диалогах. Особенно хорош Руслан Паньшин, играющий Юру Карасева.
Пятиклассники из Екатеринбурга – Лева (Михаил Мяло
) и Дана (Александра Бабаскина
), оба из неполных семей – едут на экскурсию в Санкт-Петербург. Отличника и всезнайку Леву воспитывает уставшая примерно от всего мама-копирайтер, муж которой поехал на заработки как раз в Северную столицу, да так оттуда и не вернулся, а бунтарку-блогершу Дану – отец-юрист, который только и думает, как бы кого засудить. На набережной Фонтанки Лева становится свидетелем того, как неизвестный отпиливает от постамента скульптуру Чижика-Пыжика, у которой он как раз хотел загадать желание, чтобы мама и папа снова были вместе, но криминальное происшествие в бандитском Петербурге, естественно, отвлекает от разумного, доброго и вечного – и вот уже Лева вместе с Даной сами объявлены в розыск, так как пошли проводить свое расследование, даже не предупредив об этом ответственных взрослых. Полиции дети XXI века доверять не привыкли.
Один из первых и при этом неожиданно удачных проектов обновленной студии Горького, которая когда-то выпускала, например, черно-белый детектив «Приключения Кроша
» с одной из первых ролей Никиты Михалкова
, которая, увы, безнадежно устарела. «Чижик-пыжик» же представляет не просто реинкарнацию советского подросткового кино, но и на удивление занимательный семейный детектив, где через расследование дети еще и находят общий язык с родителями.
Торговый представитель Игорь Польский (Ян Цапник
) летит в долгожданную загранкомандировку – вместе со своей собакой, овчаркой Альмой. Только вот ветеринарную справку, необходимую животному для полета, он забыл, а дежурный врач в аэропорту новую не дает, подозревая у собаки отит. Шумный «Ил-18» улетит вместе с Польским на борту, он то ли действительно не мог поступить иначе, то ли не захотел. А овчарка останется на аэродроме и будет встречать каждый «Ил-18» в надежде все-таки увидеть хозяина. Но вместо него один из таких самолетов привезет из Свердловска мальчика Колю (Леонид Басов
), у которого умерла мама. И теперь ему предстоит жить с отцом – летчиком Вячеславом Лазаревым (Виктор Добронравов
), который когда-то предпочел не семью, а карьеру.
Фильм основан на реальной истории, произошедшей в 1970-х в аэропорту «Внуково». Конечно, «Пальма» – это история не столько про собаку, хотя именно овчарку Лили здесь можно назвать исполнительницей главной роли, сколько про людей. Переживающих боль потери, предательства, как мальчик Коля, или пытающихся найти общий язык с семьей, как его непутевый отец в исполнении Виктора Добронравова (это, пожалуй, первая далеко не самая положительная роль артиста), или мудрый механик Тихонов (Владимир Ильин
), трогательно привечающий у себя брошенных Колю и собаку, получившую уже на аэродроме прозвище Пальма. У режиссера Александра Домогарова (младшего) получилось действительно семейное кино, которое можно смотреть и взрослым, и детям – каждый найдет в нем свои, пусть и довольно простые, истины.
Саша Ковалев (Никита Кологривый
) — бывший капитан переживающей не лучшие времена томской хоккейной команды «Тайга». В последнем матче ему пришлось уйти из спорта на самом пике карьеры после неудачного падения на лед и последующей госпитализации. Жена Ира (Агата Муцениеце
) предлагала всё бросить и переехать в Иркутск, но Саша решил стать тренером детской команды, в которой катается и их сын Женя (Дмитрий Калихов
). Мальчик на самом деле хоккей не очень любит — предпочитает рисовать. Как-то ранней весной, возвращаясь с тренировки, папа и сын встречают возле дома медведицу, которую матерый охотник (Михаил Евланов
) выгнал из берлоги и упустил, а та, спасая малыша, случайно оказалась в городе. Приехавшие на вызов специалисты по отлову диких животных медведицу усыпили и отвезли в лес, а медвежонка не заметили. И вот мечтающий о собаке Женя увидел скулящего малыша и притащил домой. Маленький, но сообразительный косолапый наводит переполох в доме, где животных не очень жалуют, и быстро обнаруживает себя. Родители пытаются как можно избавиться от нежеланного питомца, но маленьких медведей никакие службы не берут. Меж тем Женя уже привязался к миниатюрному топтыге.
Семейная комедия Кирилла Кемница
, в которой снялся настоящий медвежонок, - понятный, без зауми, семейный фильм в лучших традициях «Бетховена
», который имеет шанс понравиться зрителям с детьми пяти-десяти лет. Здесь есть и народный сюжет, эксплуатирующий миф о том, что в России медведи ходят по улицам, и юный герой, которому нужен друг и родительское понимание, и, конечно, няшный и забавный зверь в качестве одного из главных действующих лиц. Кстати, настоящим, а не нарисованном, отчего не может не дрогнуть сердце. Работа с животными в фильме и вправду качественная; хочется верить авторам, что с актерами-медвежатами на съемках обращались бережно. Человеческие роли тоже вполне соответствуют задачам фильма, показывающего ценность семьи, доброго отношения к братья нашим меньшим, а также важность командного духа и веры в успех.
сНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК (2025)
Семья из Краснодарского края решает поздравить с юбилеем живущего отшельником в горах деда, который не очень-то рвется общаться с родственниками. «Ты нам нужен, а до тебя не дозвониться
», — сетует папа (Степан Девонин
), когда они добираются до сказочной избушки старика. «Дела у меня
», — вспыхивает неприветливый Егор Михайлович (Владимир Стеклов
). Пока взрослые спорят, мальчик Мирон (Сергей Стайкин
) выходит во двор, чтобы съесть шоколадную конфету втихаря от мамы (Екатерина Шпица
), которая считает, что сахар – причина всех болезней. Мирон – замкнутый ребенок, как и многие дети, имеющие проблемы со слухом: и друзей у него нет, и родители всё время ссорятся. И вот, заедая грусть сладким, он случайно обнаруживает в сарае белое чудовище. Дед Егор, понимая, что внуку нужны объяснения, быстренько спроваживает сына с невесткой, чтобы на выходных посвятить Мирона в свой невероятный секрет. Оказывается, не так давно он нашел в окрестных горах раненого в ногу йети и привел к себе подлечить. Мальчик и снежный человек, который оказывается добрейшим чемпионом по поеданию сладостей, быстро находят общий язык. Мирону и Егору Михайловичу предстоит выяснить, откуда пришел Еня, и отправить его домой, но это оказывается не так-то просто, ведь окрестные леса в поиске мохнатого великана прочесывает вооруженный отряд.
Фильм Олега Асадулина
по сценарию Константина Трофимова
– доброе и смешное кино, сделанное с большим уважением к зрителю. В фильме нет снисходительной назидательности, сюжетных невнятиц и скрытых политических посылов. Даже типичная для современного российского кино связь внука и деда тут не выглядит желанием продемонстрировать моральное превосходство старшего поколения. С одной стороны, перед нами классическая сказка о дружбе ребенка с монстром в духе «Там, где живут чудовища
» и «Как приручить дракона
», с другой – назревшая необходимость поговорить о человечности нас, взрослых. Еня имеет свойство исправлять человеческие недостатки: он приходит на помощь в трудных ситуациях, объединяет близких и дает возможность каждому герою обрести осознание счастья, внутреннюю нежность. Так и «сНежный человек» — кино, способное обнять, разбудить внутреннего ребенка, подарить счастье.
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