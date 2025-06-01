Посмотрим про лису, собачку или медвежонка? Лучшие российские фильмы для детей последних лет

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Артист удивляется тому, как комики цепляются за старые травмы и переживания

«Люди, что с вами?»: Николай Цискаридзе о поколении травмированных нытиков

Свадьба прошла на старинной вилле в Ялте

«У моего сына тяжелый характер»: Мама Филиппа Бегака прокомментировала его брак с Настей Ивлеевой

«Монах и бес»: Ездил чёрт в Ростов, да напугался крестов

«О чем ещё говорят мужчины»: Мужчины говорят ещё и ещё…

«Дядя Леша», «Она такая классная» и Роман Костомаров: за кого мы болеем на премии ИРИ-2025

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«Никому не нужно, чтобы мы дружили»: Николай Цискаридзе об отношениях со Светланой Захаровой

Артист прокомментировал слова коллеги о том, что он «плохой партнёр»