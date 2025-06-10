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Не только Гарри Поттер: что еще посмотреть поклонникам магии

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Мнение >>
10 июня 2025
Новый «Гарри Поттер» от HBO все ближе: авторы новой адаптации все активнее делятся подробностями предстоящего проекта. Так, например, стали известны ключевые актеры: Гарри, Гермиону и Рона сыграют Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластар Стаут соответственно, а их заклятого неприятеля Драко Малфоя из Слизерина — Локс Пратт. Каждая подобная новость здорово подогревает интерес к популярной серии, поэтому мы предлагаем вспомнить, какие фильмы, кроме «Гарри Поттера», дают возможность поверить в настоящее волшебство.

«Чародеи» (1982)

Не только Гарри Поттер: что еще посмотреть поклонникам магии

Музыкальная комедия Константина Бромберга по сценарию братьев Стругацких о необыкновенном научном институте необыкновенных услуг, последней разработкой которого стала исполняющая желания волшебная палочка, входит в число бессмертной классики советского кино и является неизменным хитом новогодних телепрограмм. Но даже засмотренная до дыр, картина не перестает радовать. В коридорах НУИНУ кипят совершенно нешуточные страсти: колдовские чары, наложенные ошибочно на одну из молодых сотрудниц Алену (Александра Яковлева), превращают ее в ведьму, а снять заклятие сможет только поцелуй любви. Расколдовать невесту приезжает далекий от магии Иван (Александр Абдулов), которому приходится учиться проходить сквозь стены, приходить к Алене во сне, и у него, с помощью друзей, все получается, ведь любовь – самое главное волшебство, на которое не способны бытовые, лагающие на каждом шагу чудеса, вроде скатерти-самобранки. В фильме сыграли многие любимые советские актеры – Валентин Гафт, Екатерина Васильева, Валерий Золотухин, Семен Фарада и другие.


«Ученик чародея» (2010)

Не только Гарри Поттер: что еще посмотреть поклонникам магии

Фэнтезийный приключенческий фильм Джона Тёртелтауба с Николасом Кейджем в главной роли. Он играет волшебника Бальтазара, который несколько столетий кряду разыскивает преемника коварно убиенного мага Мерлина. Наконец на Манхеттене 2000-х он находит его в лице маленького Дэйва Статлера, забредшего в антикварный магазин. Меж тем в Нью-Йорке находится и черный маг Ховарт (Альфред Молина), мечтающий уничтожить человечество. Обоим волшебникам, когда-то близким друзьям, следующие 10 лет, пока мальчик будет взрослеть, придется провести в заточении, но, освободившись, каждый из них начнет стремиться к своей цели. Дэйв теперь студент-физик (Джэй Барушель), мир спасать ему совершенно неинтересно, есть дела поважнее, например, добиться любви прекрасной девушки. «Ученик чародея» интересен, в первую очередь, не сюжетом, который не без юмора, но вполне традиционен, а впечатляющими визуальными эффектами. Здесь используется огромное количество магической атрибутики, оживают статуи быков, парят и сражаются драконы, блещет красками китайский карнавал. К тому же в самом выгодном свете представлен Нью-Йорк – для авторов фильма, кажется, этот город сам по себе является волшебным.


«Дом странных детей мисс Перегрин» (2016)

Не только Гарри Поттер: что еще посмотреть поклонникам магии

У 16-летнего Джейка (Эйса Баттерфилд) — обычного школьника, рядового служащего супермаркета и сына обычных родителей — весьма необычным образом умер дедушка. Погиб, явно преследуемый каким-то монстром, и это привело Джейка с родителями прямиком в кабинет психолога. Джейк очень любил старика, а тот с детства рассказывал внуку истории про старый приют на далёком острове, управляемый волшебной мисс Перегрин и населённый удивительными, странными детьми. Там была девочка, которая умеет держать в руках огонь, и другая девочка, чьи ноги не касаются земли, и близнецы, умеющие передавать мысли, и даже один невидимый мальчик. Юноша отправляется туда, чтобы найти этих детей. В фильмах Тима Бертона редко обходится без мистики и волшебства. Эта картина, самая грустная и личная в фильмографии режиссера, снята по бестселлеру Ренсома Риггза «Дом странных детей». Мрачноватое, волнующее повествование о путешествии подростка вглубь семейной истории было иллюстрировано настоящими старинными фотографиями и словно создано для будущей экранизации.
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«Тайна дома с часами» (2018)

Не только Гарри Поттер: что еще посмотреть поклонникам магии

Сюжет фильма основан на романе «Дом с часами на стене» Джона Бэллерса, выпущенном в 1973 году. Мир магии и колдовства, в котором оживают картины и обитают невероятные существа, расположен здесь в загадочном старинном особняке дяди Джонатана (Джек Блек), к которому после смерти родителей переезжает мальчик по имени Льюис (Оуэн Ваккаро). Новый дом оказывается заколдованным предыдущим владельцем, злым волшебником Айзеком Изардом (Кайл Маклахлен). Где-то в стенах здания он спрятал часы, ведущие обратный отсчет до ужасного события. Чтобы узнать, какой заговор таится в этих часах и снять его, Льюису, Джонатану и их соседке, колдунье мисс Цимерман (Кейт Бланшетт) нужно объединить силы. Режиссер Элай Рот снял детский хоррор, начинив его соответствующими пугающими атрибутами – зловещими куклами, воскрешением мертвецов и страшным волшебником, совершающим ужасные ритуалы. Несмотря на это, картина способна не только напугать, но и растрогать, а также учит тому, что с любыми человеческими странностями можно и нужно мириться.


«Таинственный сад» (2020)

Не только Гарри Поттер: что еще посмотреть поклонникам магии

Еще один фильм, основанный на классическом романе британской писательницы Фрэнсис Элизы Бёрнетт, впервые опубликованном в 1911 году, начинается с похожей истории. Внезапно осиротевшая после вспышки холеры в Индии нелюдимая девочка Мэри (Дикси Эджерикс) вынуждена переехать в окутанный тайнами особняк своего дяди, лорда Арчибальда Крейвена (Колин Ферт) в Англии. Правилами строго запрещено выходить из своей комнаты и бродить по коридорам, но, влекомая страстью к приключениям, она находит двоюродного брата, прикованного к постели и различные загадочные артефакты прошлого. А затем – таинственную дверь в удивительный сад, где исполняются любые желания, излечиваются болезни, а человек способен меняться к лучшему. «Таинственный сад» – красочная волшебная сказка, полная психологизма, в которой противопоставляются мир мертвых и живых, а главной темой становятся совесть, доброта, любовь и спасение близких. Несмотря на то, что мистики в картине не так много, эта целебная история способна покорить зрительские сердца.
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Екатерина Визгалова
(06.04.2023)
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обсуждение >>
№ 8
Angelika77   10.06.2025 - 16:52
Смотрела не всё, но из того что видела очень понравился «Дом странных детей мисс Перегрин». Мистическое кино со своей драмой. читать далее>>
№ 7
Паша Сантехник   19.04.2023 - 08:01
Бюро Магических Услуг, БМУ я бы не поставил в список. Как ни странно, многого ждал. читать далее>>
№ 6
Матвей Брикун   9.04.2023 - 15:43
Ученик Чародея произвел приятное впечатление. Стоящее кино, семейное, и реально интересное. Не часто снимают чтобы не на один раз. читать далее>>
№ 5
Дмитрий А. Мишин   8.04.2023 - 14:28
Смотрел все, кроме последнего. Хорошие, качественные, интересны, но для каждого человека будут по своему интересны. читать далее>>
№ 4
Vladislav [XzedX] (Москва)   7.04.2023 - 11:11
... Дарья, присоединяюсь. Чародеи это вообще топ, который каждый год, под НГ... В общем пересматривается уже в какой раз и никогда не надоест, как и остальные, которые не только под празднично-новогоднее... читать далее>>
Всего сообщений: 8
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