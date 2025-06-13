Тыквенный не спас: больше 300 хорроров на все случаи жизни

Пятница 13-е июня — лучший вечер для просмотра хорроров! Даже для тех, кто их обычно не смотрит. Мы регулярно пишем о фильмах ужасов из разных стран, десятилетий и жанров, так что сегодня решили собрать небольшую инструкцию для тех, кто (снова) не может вызвать страшилку на вечер. Все материалы с выборкой атмосферных, жутких и/или необычных хорроров отсортированы так, чтобы каждый мог подобрать что-то себе по душе. Кликайте на подзаголовки — и погружайтесь в пугающие бездны мирового хоррора.
Классика
25 знаковых экранизаций Стивена Кинга
Известный рецепт на пятницу 13-е, Хэллоуин и любой момент, когда хочется почувствовать бег мурашек: почитать Стивена Кинга или посмотреть экранизации его ужастиков. Макс Миллиан
собрал 25 проверенных экранизаций: от «Кэрри
» и «Сияния
» до «Зеленой мили
» и «Мглы
».
Этапные хоррор-сериалы
В 1950-е и 1960-е возникли многие шоу, определившие облик телехоррора на последующие десятилетия: от «Сумеречной зоны
» до «За гранью возможного
». В 2010-е сериалы, в том числе хорроры, начали ощутимо влиять на общественное мнение и формировать повестку по широкому спектру тем: от ностальгии по 1980-м
до гендерного насилия
. Дмитрий Соколов
выбрал десять знаковых шоу, включая «Байки из склепа
», «Секретные материалы
», «Сверхъестественное
» и «Ходячих мертвецов
».
Еще десяток важных страшных сериалов
13 культовых ужастиков от Макса Миллиана
: помимо «Баек из склепа
» и «Ходячих мертвецов
», «Очень странных дел
» и «Американскаой истории ужасов
», — «Черное зеркало
», «Ганнибал
», «Баффи — истребительница вампиров
», «Штамм
» и «Королевы крика
» (помните такой?).
ТЕМАТИЧЕСКОЕ
Краткая история зомби-хоррора
Дмитрий Соколов
рассказывает, как возникли и менялись истории о живых мертвецах: от первых страшилок до социальных высказываний Джорджа А. Ромеро
и телевизионных современных саг о нежити. Сет-лист: «Белый зомби
», «Ночь живых мертвецов
», «Зомби
», «Возвращение живых мертвецов
», «О смерти, о любви
», «28 дней спустя
», «Ходячие мертвецы
», «Зомби по имени Шон
», «Тепло наших тел
», «Мертвые не умирают
».
Чертова дюжина фильмов о призраках
13 незабываемых помещений и артефактов, где полтергейсты почувствуют себя как дома и в безопасности. Еще один топ Макса Миллиана
, куда вошли и «Другие
», и «Привидение
», и «Полтергейст
», и «Незванные
», и «Кэндимен
», и «Детские игры
», и «Проклятие Аннабель
», и оба «Звонка
».
Вампиры в российском кино
Вурдалаки последние годы очень востребованы в российском кино — как когда-то в ранний постсоветский период (что не так с современным хоррором, разбирались в отдельном материале
). Дарья Тарасова
выбрала семь фильмов об отечественных вурдалаках и изучила настроения в мире бессмертных кровопийц. Сет-лист: «Папа, умер Дед Мороз
», «Упырь
», «Ночной дозор
», «Пищеблок
», «Вампиры средней полосы
», «Карамора
», «Ампир V
».
25 фильмов об инопланетном вторжении
О незаметном для многих жителей Земли инопланетном вторжении писали многие фантасты. Один из самых ярких примеров — роман «Вторжение похитителей тел» Джека Финнея. Макс Миллиан
вспомнил ряд картин, вдохновленных этой книгой или похожей по настроению или сюжету. Здесь и классическая экранизация Дона Сигела
, и «Чужой
» Ридли Скотта
, и «Нечто
» Джона Карпентера
, и «Особь
», и «Факультет
», и «Побудь в моей шкуре
», и отечественный «Спутник
».
15 феминистских хорроров 2010-х
Синтез феминизма и кино случился не вчера, но сегодня выходит всё больше фильмов с женщинами, о женщинах или снятых женщинами. Хоррор особенно богат на пересмотр гендерного (дис)баланса. Алексей Филиппов
вспомнил 15 картин, которые демонстрируют не только спектр трудностей и ужасов, с которыми сталкиваются женщины, но и возможности жанра: от лаконичного триллера до страшного сна, от эха французского экстрима до сновидческого трипа в духе Дэвида Линча
. Сет-лист: «В тени
», «Преместь
», «Сырое
», «Выжившая
», «Веб-камера
», «Соловей
», «Нация убийц
», «Мир полон тайн
», «Ножи и кожа
», «Глотай
», «Ассистентка
», «Приди ко мне
», «Гретель и Гензель
», «Ширли
» и «Человек-невидимка
».
Семь хорроров о чертовщине в лесу
Чем дальше в лес, тем страшнее. Классический расклад, но финалы (и леса) везде разные. Если не в каждом фильме, так уж точно — в любой стране. Алексей Филиппов
выбрал семь фильмов ужасов со всего света: от Республики Саха до Швеции, от США до Южной Кореи, — чтобы продемонстрировать, что скрывают чащи народов мира. Сет-лист: «Ведьма
», «Вопль
», «Соловей
», «Коко-ди Коко-да
», «Иччи
», «В земле
», «Не стучи
».
Классика джей-хоррора: жуткие истории из Японии
На стыке тысячелетий ужасы из Японии гипнотизировали и пугали зрителей по всему свету, а многие кинематографисты (особенно голливудские) пытались перенять мистические техники коллег по цеху. Максим Бугулов
вспомнил классические японские фильмы ужасов, которые позволят познакомиться с этим направлением тем, кто еще не знает о проклятиях и видеокассетах. Сет-лист: «Ад
», «Женщина-демон
», «Квайдан
», «Черные кошки в бамбуковых зарослях
», «Милый дом
», «Проклятие
», «Пульс
» и «Один пропущенный звонок
».
7 ужасов, вдохновленных мифами
Человечество никогда не испытывало недостатка, кого бояться (от соседей и технологий до самих себя), но фольклорные создания пробуждают действительно глубинные страхи. Алексей Филиппов
вспомнил несколько сравнительно недавних фильмов — почти половина, кстати, дебюты, — где мифические существа наводят ужас на простых смертных. Сет-лист: «В тени
», «Ритуал
», «Иччи
», «Кандиша
», «Дитя тьмы
», «Байки на Хэллоуин
», «Заклятие: Зло внутри
».
МАКАБР
Впечатляющая одиссея Макса Миллиана по ужасам кинематографий, которым уделяется незаслуженно мало внимания. 200 наименований — от Латинской Америки до Индии — еще не предел: в каждый жуткий склеп можно погрузиться еще глубже самостоятельно.
45 хорроров из Латинской Америки: ужасы Мексики и Бразилии
От мексиканской Ла Йороны и котов-людоедов до бразильского дона Зе-из-Гроба! Как испаноязычный «Дракула»
вдохновил фильмы ужасов из Мексики, а в Бразилии пионером макабра стал Жозе Можика Маринш
, которого не стало в 2020-м. Рассказываем о значимых (и редких) хоррорах двух стран: «Два монаха
», «Человек без лица
», «Дьявольские люди-куклы
», «Проклятие плакальщицы
» vs «В полночь я возьму твою душу
», «Странный мир Зе-из-гроба
», «Зомбио
», «Ночь чупакабры
».
50 пугающих фильмах из Аргентины, Чили, Колумбии, Венесуэлы, Перу, Уругвая, Кубы, Боливии, Панамы и Парагвая
Экскурсия по жутким кинематографиям сразу десяти стран: аргентинская «Чума зомби
» и чилийская «Вечная кровь
», колумбийская «Печать ведьмы
» и венесуэльская «Инфекция
», перуанское «Существо
» и уругвайский «Немой дом
», а также другие ужасы из стран, которые вряд ли хорошо большинству зрителей.
25 ужасов ЮАР
Спятившие аниматроники
, рабы из могил
и монстр в прачечной
! Хоррору в ЮАР всего полвека — и долгое время его славу составляли фильмы заезжих выходцев из США и Великобритании (в том числе Тоуба Хупера
и Джека Шолдера
). Однако в XXI веке можно и более аутентичные ужасы, вроде «Токолоши
», «Гайи
» и «Хорошей хозяйки
».
10 африканских хорроров
Шина-убийца
, бугимен
и ведьма с коровьими копытами
! Многие как минимум слышали о Нолливуде и Канивуде — двух нигерийских киноиндустриях, но мало кто их на самом деле смотрел (что и говорить о жанровых кинематографиях других африканских стран). Эта подборка как раз для первого знакомства с хоррором из Сенегала, Марокко, Туниса, Мали, Кении, Анголы и, конечно, Нигерии.
17 страшилок из Израиля, Ирана, Египта, Пакистана и ОАЭ
Пакистанский «Дракула»
, арабские джинны
и големы
: разнообразие ближневосточного макабра впечатляет. Отдельно стоит выделить иранских кинематографистов: покоривших немало жанровых фестивалей Ану Лили Амирпур
(«Девушка возвращается одна ночью домой
») и Бабака Анвари
(«В тени
»), а также то, что здесь снова не обошлось без Тоуба Хупера.
14 турецких хорроров
Турецкие сериалы в топе
, но знакомы ли вы с «Дракулой в Стамбуле
», иблисами
и джиннами
? Несмотря на длительную историю отношений с кино, хоррор расцвел в Турецкой республике только в 1950-х, но с тех пор нашел ключ от преисподней
.
15 старых иррациональных фильмов из Болливуда и его окрестностей
Краткая история многоязычного и очень разнообразного индийского кино, переходящая в обзор этапных хорроров: от раннего «Особняка
» и классических «Мистерии
» с «Коброй
» до провожавших XX век «Ночной жажды
», «Проклятого дома
» и «Махакаала
».
25 ужасов из Индии, снятых в XXI веке
Несмотря на новое слово в хорроре, сказанное в конце 90-х триллером Рамгопала Вармы
«Кто ты?
», индийский макабр и в новом веке продолжает делать упор на призраках, одержимости, проклятии и ведьмах. «Васту Шастра
», «Призрак виллы Натхов
», «Пицца
» (!), «Тумбад
» и «Джалликатту
» — лишь вершина этого монументального явления.
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