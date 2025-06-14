Небо знает, земля знает: репортаж со съемок фильма «Белый пароход» в Якутии

Съемки фильма «Белый пароход» – дебютного полного метра Инги Шепелёвой по мотивам её одноименной повести – проходили в Якутии в два этапа с полугодовым перерывом. Это история о том, как противостояние московского чиновника и гордой якутской учительницы перерастает в любовь. Главные роли исполнили Александр Кошкидько и Элла Соколова. Кино-Театр.Ру побывал на съемочной площадке и узнал о таинствах шаманизма, северном темпераменте, столкновении культур и экологичном подходе к кинопроизводству, позволившему «Белому пароходу» стать первым в России углеродно-нейтральным фильмом.
фото: Вероника Соловьева и Инга Шепелёва на съемках фильма «Белый пароход»
Перед началом съемочного дня важно выполнить небольшой ритуал: оставить дары (достаточно просто кусочка шоколада) реке и попросить, чтобы всё прошло удачно. На берегу Лены подобные традиции начинают обретать смысл и силу. Смена там выдалась особенная, ведь всё зависит от самой природы. В конце мая на реке еще не сошел лед, хотя солнце уже обжигает лица киношников, которых шапка-балаклава теперь защищает не от леденящего ветра, а от загара. Группа ждет, когда начнется ледоход и крупные глыбы потрескаются, вгрызаясь в черную землю на берегу. Река заговорит, затрещит, выдаст тайную жизнь внутри себя — только бы успеть запечатлеть. Начинается сход льда к берегу стихийно и длится в пределах минуты. На вопрос, сколько можно ждать уникальное природное явление, режиссер Степан Бурнашёв, выступающий на проекте сопродюсером, с улыбкой вспоминает фразу из фильма «Тайна Чингис Хаана»: «Небо знает, земля знает». Здесь, в Якутии, это, пожалуй, универсальный ответ на все вопросы.
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Природными мотивами пронизан и сюжет фильма. Главная героиня Марта — руководительница хора в небольшом якутском городке — часто проводит с детьми время на природе, учит их чувствовать окружающий мир, получая в ответ благодарность воспитанников и непонимание коллег. Появление нового директора школы Олега Евгеньевича воспринимается ею враждебно, поскольку амбициозный управленец запрещает хору исполнять песню «Белый пароход». Для Марты, как говорят, эта мелодия связана с воспоминаниями о первой любви — погибшем капитане. Олег Евгеньевич же навязывает новый репертуар, во всем встречая отпор со стороны гордой Марты. Однако постепенно два совершенно непохожих человека — миниатюрная тонко чувствующая преподавательница и долговязый директор из Москвы — начинают притягиваться друг к другу. Однако сильные чувства оказываются губительными для обоих, ведь женщина обладает магической шаманской силой, которая способна разрушить самое дорогое. «В якутской мифологии женщина-шаманка сильнее любого шамана. Мы же язычники, верим в духов, верховные божества, поэтому для меня близка эта тема. В каждом человеке есть своя шаманская сила», — говорит Элла Соколова.
фото: Инга Шепелёва, Элла Соколова и Александр Кошкидько на съемках фильма «Белый пароход»
Раньше Элла никогда не занималась актерством и на площадке буквально открыла новую себя. Она более 20 лет преподает в музыкальном колледже (там же проходила часть съемок), что рифмуется с образом Марты. Главная героиня фильма — полная противоположность эмоциональной и улыбчивой Элле, но обе по-своему соприкасались с шаманизмом. «В студенческие годы я изучала различные предания и делала их переводы, – рассказывает актриса. – Поначалу было страшно. Страшно интересно! Когда писала курсовую о шаманизме, происходили различные мистические истории: например, наутро текст мог пропасть на компьютере».
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Партнера Эллы по съемочной площадке Александра Кошкидько в истории «Белого парохода» зацепила атмосфера якутской земли и всё, что связано с её народом. В проект он попал благодаря специалисту по работе с актерами Владе Миловской, которая заметила его в петербургском театре «Особняк». Также Александра можно увидеть на сценах Teatro di Capua, «АХЕ», «На Литейном» и Lusores. Утверждение на роль Олега Евгеньевича артист отчасти связывает с мистикой. Сперва его попросили записать самопробы, где он минуту молча смотрит в кадр. Александр смеется, что ему помогла кошка, как раз пробежавшая на фоне в это время.
фото: Инга Шепелёва на съемках фильма «Белый пароход»
Герой Кошкидько, одетый в двубортный костюм от Пьера Кардена (художники проекта чудом отыскали его в екатеринбургском секонд-хенде), сильно выбивается из мира, в который попадает. Однако, как и другие персонажи, ведет себя крайне сдержанно, не давая волю эмоциям. Режиссер Инга Шепелёва называет способ существования артистов в кадре — как профессиональных, так и не имеющих специального образования — условным. По её словам, всё, что проживает персонаж, происходит внутри него, это особенность северных людей: чувства и эмоции есть, но не на виду.
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С внутренней сдержанностью героев контрастируют яркая одежда и декорации. Художница по костюмам Анна Брауде отмечает, что в Якутии совсем иное понимание цвета, нежели в европейской части России: «Действие фильма разворачивается в перестроечное время с характерными для него тотальным дефицитом и волной западной культуры, хлынувшей на советского человека, привыкшего к унификации и сдержанности. Появилась свобода выбора одежды на фоне недостатка материалов. В картине это отражено через рукодельные элементы костюма».
фото: Элла Соколова, Инга Шепелёва и Александр Кошкидько на съемках фильма «Белый пароход»
Буйство красок можно наблюдать в одной из самых масштабных сцен фильма — на ежегодном концерте в честь дня начала судоходства, где ученики Марты должны исполнить новую песню. Сцена выстроена прямо на причале Якутска, где стоят корабли. Еще одной из интересных локаций первого съемочного блока стал Институт мерзлотоведения, занимающийся изучением вечной мерзлоты.
Зимний блок съемок в январе, напротив, пришелся на сильнейшие даже для Якутии морозы: температура колебалась от −46°C до −57°C. Основной локацией стал затуманенный Жатайский затон. Съемочному периоду предшествовали тщательные репетиции и подготовка раскадровок, а уже на площадке утеплять приходилось даже технику.
«Мы смотрим много фильмов о столкновении разных культур, много говорим об этом, но «Белый пароход» не о симбиозе культур. Он скорее об отношении носителя одной культуры к другой и принятии чужой культуры как своей, без потери собственной идентичности. На мой взгляд, очень важно не стремиться к мультикультурному обществу, а жить с принятием», – отметил Степан Бурнашёв.
фото: Янна Буряк, Жан Просянов и Александр Кошкидько
«Белый пароход», в котором столь важное место уделено природе, получил статус первого углеродно-нейтрального фильма в России. На время съемок в жизнь киношников вошли простые и полезные экопривычки: все использовали многоразовую посуду, сортировали мусор и не тратили зря бензин и электроэнергию. Костюмы брали на «Сахафильме» и в благотворительной организации «Хелп», а обрезки от тканей сдавали на переработку. За соблюдением правил на площадке следили эко-супервайзеры из Sister Mary: они рассчитывали углеродный след, произведенный во время съемок, и компенсировали его.
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«Поскольку съемки проходили в два этапа с разницей в полгода, я как будто сняла два отдельных проекта. В мае для меня всё было впервые, фильм рождался буквально на глазах, появлялся ритм картины, её дыхание, время, способ существования актеров. Зимний блок во многом оказался легче, так как 80% материала было снято, и уже не было такого волнения. Но случились небывалые холода, было страшно за людей и технику. Я пошла на зимние съемки сознательно, потому что родилась и выросла в Якутии, как и оператор-постановщик фильма Вероника Соловьева (на IV кинофестивале «Алафейская гора» она была удостоена награды за лучшую операторскую работу над «Белым пароходом» – Прим. ред.). Мне очень хотелось передать ощущение холода в своей работе», – делится Инга Шепелёва.
фото: На съемках фильма «Белый пароход»
Сколько бы испытаний не готовили погодные условия, команда проекта стойко выдержала все вызовы. «Когда всё хорошо, ты не чувствуешь холода вокруг, потому что на душе тепло. Любовь и вера греют человека. Главное же душой не остервенеть, а всё остальное поправимо», – рассуждала во время съемок Элла Соколова, стоя на берегу Лены у ледяных глыб в туфлях-лодочках. По словам актрисы, её настрой отражал состояние всех людей на площадке.
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