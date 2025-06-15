Гэри Олдман получил рыцарское звание — вот знаковые роли прославленного артиста

Вчера Гэри Леонарда Олдмана посвятили в рыцари — на этом фоне, пожалуй, меркнет даже долгожданный «Оскар», который выдающемуся артисту вручили только в 2018-м — за роль Уинстона Черчилля в байопике «Темные времена». Свежеиспеченного сэра номинировали, конечно, не так часто, как Ди Каприо (до долгожданной статуэтки всего раз — за «Шпион, выйди вон», потом — за главную роль в «Манке»), но почти полвека лицедейства не могли остаться без соответствующего признания. Последние годы Олдман, появлявшийся лишь в «Оппенгеймере» и «Партенопе», подумывает о завершении карьеры, но впереди еще финал сериала «Медленные лошади», где актер вновь блистает. По случаю высокой награды мы решили вспомнить материал о самых ярких перфомансах сэра Гэри.
Гэри Леонард Олдман родился в Лондоне в семье домохозяйки и алкозависимого сварщика, который бросил семью, когда сыну было семь лет. Не удивительно, что ролевую модель будущий обладатель «Оскара» и прочих наград нашел в искусстве: его заворожил Малькольм Макдауэлл
в картинах «Если…
» и «Бешеная луна
». Олдман решил, что хочет так же, окончил театральную школу, девять лет посвятил молодежному театру в Гринвиче, а затем перебрался в кино, где его карьера сразу начала прирастать интересными и яркими ролями. Во многом Олдману везло и с режиссерами: на заре карьеры он поработал с Майком Ли
, Стивеном Фрирзом
и Николасом Роугом
, а затем вписал свое имя в зал славы кинематографических злодеев, благодаря ролям в двух самых известных картинах Люка Бессона
, «Дракуле
» Копполы
и «Ганнибале
» Ридли Скотта
. Сюда же можно добавить роль коммуниста-террориста Ивана Коршунова в двойнике «Крепкого орешка» - «Самолете президента
» Вольфганга Петерсона
. С середины 2000-х Олдман перешел в разряд мастеровитых артистов, которые способны придать достаточный магнетизм ролям второго плана: комиссар Гордон в нолановской трилогии про Бэтмена
, растрепанный Сириус Блэк в бесконечной «поттериане
», а затем целый ворох незапоминающихся фильмов в диапазоне от «Красной шапочки
» до «Войны
». Но и в этот период, который впору называть артистической пенсией, Гэри Олдман умудрился сыграть несколько выдающихся ролей, в том числе две, номинированные на «Оскар». На лучших его встречах со зрителем стоит остановиться подробнее.
«Тем временем» (1983)
Первая большая роль 25-летнего Гэри Олдмана в ранней телевизионной драме будущего английского классика Майка Ли
, мастера ироничных зарисовок из британского быта. «Тем временем» рассказывает о семье из Восточного Лондона на фоне экономического спада: работает только мать, а отец и двое сыновей (младшего сыграл Тим Рот
) получают пособие по безработице, нормальных вакансий не ищут, во всем винят окружающих и даже от плевых способов заработать денег честным трудом ускользают. Олдман сыграл приятеля братьев-оболтусов - еще более беспутного скинхеда, который свободное время проводит, сидя в железной бочке, да и на почве шовинизма не преуспевает - смуглые обитатели Восточного Лондона вполне охотно прописывают ему в нос.
Эссе о творчестве Майка Ли
«Сид и Нэнси» (1986)
Настоящим прорывом для молодого артиста стала роль бас-гитариста Sex Pistols Сида Вишеса в байопике, снятом Алексом Коксом
. 1970-е, охваченный сексом, наркотиками и панк-роком обшарпанный Лондон (а потом и Нью-Йорк), неуправляемый Сид Вишес влюбляется в Нэнси Спаджен
(Хлоя Уэбб
), они ругаются, мирятся, вместе сидят на наркоте, посылают мир на четыре английские буквы, а потом эта алко-наркотическая сказка заканчивается: Сида выгоняют из группы, а Нэнси умирает (по одной из версий - от рук возлюбленного). Роль Вишеса - одна из самых эксцентричных в карьере Олдмана, ради нее он сильно похудел (его даже госпитализировали), а также много импровизировал на съемочной площадке вместе с Хлоей Уэбб, хотя во многом они придерживались текстов интервью заглавных персонажей. Несмотря на то, что создатели фильма позиционируют его как историю про деградацию от наркотических веществ, история Сида и Нэнси осела в молодежной массовой культуре как символ неистовой и прекрасной любви.
«Пистолет» Дэнни Бойла — сериал о Sex Pistols
«Навострите уши» (1987)
Еще один байопик: в игривой ленте Стивена Фрирза
Гэри Олдман исполнил роль драматурга-гомосексуала Джо Ортона
, которого в 1967 году убил любовник Кеннет Холлиуэлл (Альфред Молина
, также снимавшийся в «Тем временем»), после этого покончивший с собой. Фрирз рассказывает историю Ортона отчасти на манер телевизионного биографического фильма: с интервью современников и постановочными сценами из жизни драматурга, который покинул недружелюбный отчий дом, чтобы стать артистом, познакомился с лысеющим писателем Холлиуэллом, а потом и превзошел его в литературном даровании (или просто в удаче). Ревнивый и вечно неудовлетворенный Холлиуэлл в исполнении Молины выглядит едва ли не интереснее Ортона-Олдмана, которому досталась роль более классического человека искусства, но все равно роль любвеобильного драматурга стоит причислить к ранним удачам артиста.
«Я фактически пытаюсь спасти мир»: интервью с Олдманом
«Розенкранц и Гильденстерн мертвы» (1990)
Для режиссерского дебюта Том Стоппард
выбрал не только собственную абсурдистскую пьесу, предлагающую взгляд на сюжет «Гамлета» от лица третьестепенных персонажей, но и двух выдающихся артистов - Тима Рота
и Гэри Олдмана (это второй и пока последний их совместный проект). В удостоенной главного приза Венецианского кинофестиваля картине Рот сыграл скептика Гильденстерна, а Олдман - аристократичного простачка Розенкранца. К слову, в конце 1980-х к Роту и Олдману вместе с Дэниэлом Дэй-Льисом
, Колином Фертом
, Мирандой Ричардсон
, Рупертом Эвереттом
и ряду других актеров с Туманного Альбиона, успевших прославиться в Голливуде, приклеился ярлык «британская шайка» (brit pack), которым их наградила американская пресса.
Том Стоппард и его экранизации
«Дракула» (1992)
В последнее десятилетие XX века Олдман завоевал уже всемирную славу, как и многие британцы, проторив дорожку к сердцам зрителей через роли злодеев. Вслед за Ли Харви Освальдом в драме Оливера Стоуна
«Джон Ф. Кеннеди, выстрелы в Далласе
», он сыграл графа Дракулу у Фрэнсиса Форда Копполы
в экранизации Брэма Стокера
. Олдман исполнил роль не только известного вампира, для которой его тщательно гримировали, но и ослепленного любовью Влада Цепеша — обладателя роскошных кудрей и эффектного красного доспеха. Его Дракула не только демоническая, но и трагическая фигура: из романтических чувств он отрекся от Бога и оказался наказан за это вечной кровососущей жизнью
. Также в ленте Копполы снялись молодые Киану Ривз
и Вайнона Райдер
, Энтони Хопкинс
и музыкант Том Уэйтс
в роли человека, поклоняющегося Дракуле.
Образ Дракулы в кино
«Ромео истекает кровью» (1993)
В криминальной драме Питера Медака
Олдман сыграл двуличного полицейского Джека, который живет с красавицей женой, продает мафии важную информацию и складывает заработанные на этом деньги в специальный мешок, а также активно изменяет супруге, несмотря на кажущийся счастливым брак (за что и заслужил прозвище Ромео). Отлаженный механизм мачистской жизни обламывает зубы о роковую киллершу (Лена Олин
), которую ФБР хочет защитить, мафия убрать, а она — соблазняет Джека и предлагает инсценировать её смерть. Безусловно, Олдману идет ореол нуара
- помятый пиджак, сигарета в зубах, задумчивый взгляд сквозь лобовое стекло. Однако достоинства «Ромео» этим не исчерпываются (что, увы, свойственно другим криминальным драмам с Олдманом). Медак снял эффектную и энергичную трагедию о разрушении маскулинной матрицы, в которой Джек-Ромео пользуется всеми возможными легальными и нелегальными благами, не задумываясь о возможной цене и чувствах других. В сущности, через десять лет о том же, но подробнее расскажет сериал «Безумцы
».
«Ландромат» — еще один фильм с Олдманом о несправедливом устройстве мира
«Леон» (1995)
Легко впадающий в ярость коррумпированный наркозависимый полицейский Стэнсфилд, охотящийся на порядочного киллера Леона (Жан Рено
) и его маленькую помощницу Матильду (Натали Портман
), — одна из самых известных и эффектных ролей Гэри Олдмана. Люк Бессон
, покинувшей необарочное гетто французского кино, на пике режиссерской формы выдал пронзительную криминальную трагедию, в которой вся заглавная троица отметилась важными ролями в кинокарьере.
10 знаковых фильмов из Франции 90-х
«Пятый элемент» (1997)
Сотрудничество Бессона с Олдманом продолжилось и на помпезной космоопере про экс-полицейского-и-таксиста (Брюс Уиллис
), который спас Землю от пылающего метеорита Абсолютного Зла при помощи силы любви (роль инопланетянки Лилу сыграла тогдашняя супруга режиссера Милла Йовович
). «Пятый элемент» — самый дорогой неголливудский фильм того времени — Бессон задумал от невозможности экранизировать любимый комикс-цикл «Валериан и Лорелин», но позаимствовал оттуда часть сюжетных и визуальных решений (за костюмы отвечал Жан-Поль Готье
), а также насочинял несколько эффектных персонажей, в том числе — потешно злого торговца оружием Жана-Батиста Зорга (Олдман) в запоминающейся прозрачной шапочке. Спустя 20 лет француз все-таки снял «Валериана
», побив собственный рекорд по дороговизне европейского блокбастера, но тот, увы, провалился в прокате и не встретил понимания публики и критиков.
Рецензия на «Валериана»
«Ганнибал» (2001)
В сиквеле «Молчания ягнят
», который снял Ридли Скотт
по одноименному роману Томаса Харриса
, английский актер сыграл изуродованного Лектером миллионера-колясочника с непростым именем Мейсом Вёрджер. Скрытый за плотным слоем грима, Олдман играл преимущественно глазами и голосом — не это ли главный вызов для каждого артиста?
Гид по творчеству Ридли Скотта
«Шпион, выйди вон» (2011)
Еще одна сдержанная роль из гардероба позднего Олдмана: в экранизации романа Джона Ле Карре
, прославленного автора детективных книг в стиле анти-«бондианы», он сыграл кабинетного сухаря Джорджа Смайли, за что и удостоился номинации на «Оскар». Шведский режиссер Томас Альфредсон
снял ироничную шпионскую драму про поиски советского шпиона во времена Холодной войны и разыграл ее с ватагой хороших артистов, среди которых спокойное лицо Олдмана действительно служило своего рода камертоном.
В «Медленных лошадях» похожая «кабинетная» роль, возможно — последняя
«Самый пьяный округ в мире» (2012)
Классический Гэри Олдман последних лет десяти: в брутальной криминальной драме австралийца Джона Хиллкоута
про братьев-бутлегеров на фоне сухого закона и Великой депрессии он сыграл лощеного городского гангстера Флойда Бэннера. Роль, безусловно, фактурная и сочная, но запомнят англичанина, к счастью, не по таким выхода.
Рецензия на «Самый пьяный округ в мире»
«Темные времена» (2017)
Символично, что роль, принесшая-таки Гэри Олдману «Оскар», - это Уинстон Черчилль, для физиогномического сходства с которым артиста гримировали до неузнаваемости, чтобы он снова, как в «Ганнибале», пустил в ход главное оружие: глаза и голос. Не факт, что лучшая, но максимально подходящая для торжественного случая роль: переиграв кучу хулиганов, творческих личностей, бандитов и эффектных персонажей второго плана, Олдман дорос до премьер-министра в байопике Джо Райта
, за что и удостоился всех мыслимых наград. Таким образом, его фильмография напоминает немного политическую карьеру: от скинхеда до премьера-министра.
Рецензия на «Темные времена»
P.S. «Манк» (2020)
Герман Манкевич — в далеком прошлом бойкий журналист и театральный критик, еще недавно — острейшее перо Голливуда, сочинивший хотя бы реплику чуть ли не для каждого шедевра студии MGM (например, премьерного «Волшебника страны Оз
»), — лежит на ранчо в Викторвилле, штат Калифорния. 1940 год, он работает над сценарием будущего «Гражданина Кейна
». «Манк» — ускользающий шедевр Дэвида Финчера
с таким же неочевидным главным героем (есть версия, что это сам сценарий
). В фильме, впрочем, легко увидеть трагедию истершегося человека, который в голливудские времена выглядел настолько одинаково измученным, что хоть в 30, хоть в 40 лет его без грима изображает Олдман.
Подкаст о «Манке», Манкевиче, Уэллсе и Финчере
Бонус: «Друзья» (7 сезон, 23-24 серии)
Мастер-класс по актерской игре Гэри Олдман также дал на телевидении в 2001 году, сыграв артиста-перфекциониста Ричарда Кросби, с которым повстречался Джо Треббиани познакомился на съемках военной драмы.
