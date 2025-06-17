Пламенный привет: легендарные и необычные драконы в сериалах и кино

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«Матрица» повсюду: почему фильм Вачовски всё еще актуален

18 июня

Гормоны против монстров: лучшие мистические фильмы и сериалы о подростках и взрослении

Очень странные дела пубертата: от «Донни Дарко» до «Дандадана»