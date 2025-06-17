Песни льдов и пламени: «Белый пароход» и еще семь новых якутских фильмов

Якутский кинематограф не стоит на месте и продолжает удивлять и радовать своих поклонников. В российские кинотеатры вплывает «Белый пароход» — самый необычный и поэтичный фильм лета, снятый якутской писательницей Ингой Шепелевой. По этому случаю сделали подборку из новых якутских фильмов, для тех, кто уже посмотрел «Айту», «Молодость» и «Не хороните меня без Ивана» и хочет еще.
Существует якутское поверье, согласно которому человек, увидевший танец стерхов, будет счастливым. Героем картины Михаила Лукачевского
становится мальчик, прикованный к инвалидному креслу. Его мать умерла при родах брата, и отец рассказывает, чтобы успокоить сына, что та превратилась в белого журавля — стерха. Ваня хочет увидеть птицу, но это не так-то просто, ведь их на земле осталось мало и они не подпускают близко людей. Будучи в тяжелом физическом и душевном состоянии, храбрый Ваня, тем не менее, не сдается. Он верит, что не только однажды увидит стерха, но и сможет ходить. Пронизанный светом надежды фильм снят с особой нежностью и лиризмом по сценарию, основанному на автобиографической повести Ивана Дьячковского «Бег за радугой», его действие происходит в 1970-е годы. Картина отличается прекрасной операторской работой, слаженностью актерского состава и особенно выдающейся ролью Михаила Слепцова
. Фильм стал хитом местного проката, заняв второе место по сборам среди якутских кинокартин за всю историю, завоевал Гран-при VIII Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон», а десятилетний Михаил Слепцов получил спецприз за лучшую мужскую роль.
Главные якутские фильмы 2018-2022 голов
Николай Корякин
, работавший осветителем на «Молодости
» Дмитрия Давыдова
, дебютировал как режиссер картины про мальчика Тимира (непрофессиональный актер Альгис Данилов
), который, как и герой предыдущей ленты, переживает смерть матери. Служба опеки отправляет его к давно не общавшемуся с ним отцу Юрке в деревню. Тот подрабатывает электриком, но по большей части пьет вместе с бездетным другом (Роман Дорофеев
), правда, к приезду службы опеки честно прибирает дом и пытается выглядеть достойным родителем, но сразу после забивает на сына. В местной школе Тимир становится изгоем из-за соседского мальчика, чей отец давно точит зуб на Юрку. От горя, буллинга и пьющего отца Тимир спасается на свалке, куда давно не заходят местные из-за слухов о кишащих там привидениях, и именно там встречает беспечного духа, застрявшего между мирами. Любопытно, что визуально «Тимир» решен в духе яркой лирической комедии, характерной для картин Уэса Андерсона. Якутская деревня в нем невероятно пестра и узорчата.
Картина Алексея Амбросьева-младшего
, ранее снявшего кассовую якутскую комедийную франшизу «Агент Мамбо
», далека от мистицизма и этнического колорита, за который все когда-то полюбили кинематограф Республики Саха. Фильм существенно расширяет представление о якутском кинематографе и показывает, как за небольшие деньги (бюджет фильма около 8 млн рублей) можно снять вполне качественную спортивную драму, причем не про футбол или хоккей, а про конные скачки. По сюжету два друга детства работают в конюшне, один из них – амбициозный наездник Коля (Павел Колесов
) считает, что в скачках все зависит от скорости и резвости лошади, с которой не обязательно уметь общаться. В то же время Егор (Павел Ченянов
), заботящийся о животных, уверен, что без человеческой теплоты чемпионом стать невозможно. Найдя общий язык со строптивым Спид Старом, Егор сам становится наездником, чтобы доказать и себе, и другим правильность своего подхода к животным. «Спид Стар» – уверенная зрительская картина, концентрирующаяся именно на взаимодействии человека и лошади.
Еще одна жанровая работа, тяготеющая к кинематографу Бориса Хлебникова
— настоящий хит минувшего года. Его сняли Владимир Мункуев
(«Нуучча
») оскаровский номинант — документалист Максим Арбугаев
(«Выход
»). В родной якутский поселок возвращается из тюрьмы разбитной Кеша (Юра Борисов
), которого с причаливающей лодки встречает младший брат Тима (Макар Хлебников
). Кеша пытается встроиться в свободную жизнь, Тима хочет уехать в Новосибирск, куда прошел, пусть и на платное отделение, в институт. Но все дороги пока ведут не в рай, а в унылую бытовуху, где папа (Дмитрий Поднозов
) берет кредит на обучение младшего сына, а Кеша идет работать на золотодобывающий завод, где блеск благородного металла вскружит ему голову. Крепкий мужской вестерн о невозможности выбора и апогее насилия, в котором, к тому же заостряется главный вопрос российского кино «брат ты мне или не брат». Вся конструкция фильма собрана с пугающе математической точностью. И каждый выстрел просчитан. Да, он бьет прямо в голову, но не в сердце, которое, как пел вынесенный в заголовок Цой, все еще ждет перемен.
Картина Дмитрия Давыдова
получила награду за режиссуру на «Маяке» и приз прессы в Висбадене. Покладистый Иван (Георгий Бессонов
) зарабатывает плотничеством: мастерит лодки. Его сын Тарас (Эрхан Слепцов
) мягкосердечия отца не понимает, его герой - дерзкий сосед Влад (Евгений Николаев
), хам и задира, у которого мальчик инстинктивно решит поучиться жизни у того, ведь он сильный. У Влада тоже есть сын — тихоня Ким (Радмир Романов
), которого, наоборот, не прельщает такая философия родителя: брутальная и циничная. В мире «Чумы» намерено отсутствует цвет и женщины, автор показывает два полюса «мужской социализации» и путь проникновения бацилл насилия в каждый дом. Даже к терпеливому Ивану, привыкшему стойко носить внутри и скорбь, и обиду, изредка подставляя торс холодному ветру, чтобы соприкоснуться с безжалостным дыханием мира. В отличие от прошлых фильмов Давыдова, в «Чуме» пессимистично мало бытового, человеческого — фактуры не пейзажа, но якутской жизни, которая не выхолощена до строгости притчи. Живописно поставленные кадры (оператор — Данила Степанов
) наполнены контрастными деталями, которые так и остаются риторическими фигурами. Река и лес, доброта и мачизм, отцы и дети, черное и белое. Впрочем, если беда разгулялась, то это не причина, а следствие. И лечить её нужно отнюдь не небесным чудом.
Энигматичный хоррор Евгения Николаева
, напоминающий дурной сон после жуткой былички, услышанной от (не)знакомца. Выросший из одноименного короткого метра
дебют можно отнести к национальному мистическому жанру тубэлтэ, чьи сюжеты касаются призраков (юёр), шаманизма и культа предков. Со всеми этими материями и предстоит столкнуться молодому человеку (Иван Шамаев
), который (предположительно) вернулся в заброшенную родную деревню, где продолжает мучиться одержимая злой силой душа. Немногословный и выразительный черно-белый фильм, написанный совместно с Дмитрием Давыдовым
, погружает в варево непрожитых переживаний, которые не каждому по силам переварить.
Режиссер Алексей Романов
— кинематографист со стажем, знаковая фигура в якутском кинематографе снял фильм необычного жарна — наполовину хоррор, наполовину роудмуви. Его героия Килук (Алиса Ларионова
), молодая девушка, которую за впечатляющий калым отдают в жены старому князю Барагаю (отец выпроваживает дочь из юрты с наставлением «Забудь дорогу сюда»). К жениху девушку, явно не настроенную на брак, везут пожилой Хабый и пара его подручных. Суровая природа осложняет путешествие, к тому же, путь идет через места, где годы назад Хабый столкнулся с чем-то потусторонним. Фильм состоит из двух сюжетных линий, одна посвящена Килук, другая — Хабыю и его прошлому. Сочетание драмы, любовной истории и мистического триллера делает фильм необычным жанровым экспериментом, хотя несколько уступает удачным якутским хоррорам, той де «Кукушке» или «Иччи
». Что касается содержания, то в «Легендах» затронуты важные темы связи человека с природой, преемственности традиций, сохранения культурного наследия.
В музыкальную школу Республики Саха из Москвы направляют безымянного директора (Александр Кошкидько
), который должен реформировать учебное заведение: вымести социалистические пережитки с парохода современности и помочь стране, каждому ее уголку зазвучать по-новому. Неожиданной преградой для его вроде бы благих намерений оказывается песня из советской комедии «Опекун
». Детский хор под руководством строгой учительницы Марты Григорьевны (Элла Соколова
) исполняет «Белый пароход
» — других композиций она не признает уже 20 лет. Когда столичный пришелец решит прибегнуть к административной силе, женщина обратится к мистической. Дебютный полный метр Инги Шепелевой
погружает в сновидческое, отчасти кафкианское пространство местного уклада. Синопсис обещает любовную драму между якутской хормейстеркой и русским директором-чужаком, не то чтобы вводит в заблуждение, но слегка торопит, упрощает события. Многообразие нарративов: от мифических и житейских до романтических и (отчасти) исторических перекликается с живописью, уникальной вокальной традицией и обязательными для якутских фильмов (и земель) деревьями, с повязанными на ветвях ленточками. Обрастает смыслами и отчетливо колониальная — для саха вообще и Марты Григорьевны в частности — махина парохода. Может статься, что он воплощает не только перевертыш «белого спасителя», но и сложную конструкцию боли и надежды, фантазий и травм, подобно алым парусам из повести Александра Грина
.
«Белый пароход» в кинотеатрах с 19 июня.
«Белый пароход»
