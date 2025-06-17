Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Песни льдов и пламени: «Белый пароход» и еще семь новых якутских фильмов

17 июня
2025 год
январь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2025
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2025
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
август 2025
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Все рубрики

Подборки >>
17 июня 2025
Якутский кинематограф не стоит на месте и продолжает удивлять и радовать своих поклонников. В российские кинотеатры вплывает «Белый пароход» — самый необычный и поэтичный фильм лета, снятый якутской писательницей Ингой Шепелевой. По этому случаю сделали подборку из новых якутских фильмов, для тех, кто уже посмотрел «Айту», «Молодость» и «Не хороните меня без Ивана» и хочет еще.

Там, где танцуют стерхи (2024)


Песни льдов и пламени: «Белый пароход» и еще семь новых якутских фильмов

Существует якутское поверье, согласно которому человек, увидевший танец стерхов, будет счастливым. Героем картины Михаила Лукачевского становится мальчик, прикованный к инвалидному креслу. Его мать умерла при родах брата, и отец рассказывает, чтобы успокоить сына, что та превратилась в белого журавля — стерха. Ваня хочет увидеть птицу, но это не так-то просто, ведь их на земле осталось мало и они не подпускают близко людей. Будучи в тяжелом физическом и душевном состоянии, храбрый Ваня, тем не менее, не сдается. Он верит, что не только однажды увидит стерха, но и сможет ходить. Пронизанный светом надежды фильм снят с особой нежностью и лиризмом по сценарию, основанному на автобиографической повести Ивана Дьячковского «Бег за радугой», его действие происходит в 1970-е годы. Картина отличается прекрасной операторской работой, слаженностью актерского состава и особенно выдающейся ролью Михаила Слепцова. Фильм стал хитом местного проката, заняв второе место по сборам среди якутских кинокартин за всю историю, завоевал Гран-при VIII Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон», а десятилетний Михаил Слепцов получил спецприз за лучшую мужскую роль.

Спецпроект Главные якутские фильмы 2018-2022 голов

Тимир (2023)


Песни льдов и пламени: «Белый пароход» и еще семь новых якутских фильмов

Николай Корякин, работавший осветителем на «Молодости» Дмитрия Давыдова, дебютировал как режиссер картины про мальчика Тимира (непрофессиональный актер Альгис Данилов), который, как и герой предыдущей ленты, переживает смерть матери. Служба опеки отправляет его к давно не общавшемуся с ним отцу Юрке в деревню. Тот подрабатывает электриком, но по большей части пьет вместе с бездетным другом (Роман Дорофеев), правда, к приезду службы опеки честно прибирает дом и пытается выглядеть достойным родителем, но сразу после забивает на сына. В местной школе Тимир становится изгоем из-за соседского мальчика, чей отец давно точит зуб на Юрку. От горя, буллинга и пьющего отца Тимир спасается на свалке, куда давно не заходят местные из-за слухов о кишащих там привидениях, и именно там встречает беспечного духа, застрявшего между мирами. Любопытно, что визуально «Тимир» решен в духе яркой лирической комедии, характерной для картин Уэса Андерсона. Якутская деревня в нем невероятно пестра и узорчата.

Смотреть онлайн Фильм «Тимир»

Спид Стар (2024)


Песни льдов и пламени: «Белый пароход» и еще семь новых якутских фильмов

Картина Алексея Амбросьева-младшего, ранее снявшего кассовую якутскую комедийную франшизу «Агент Мамбо», далека от мистицизма и этнического колорита, за который все когда-то полюбили кинематограф Республики Саха. Фильм существенно расширяет представление о якутском кинематографе и показывает, как за небольшие деньги (бюджет фильма около 8 млн рублей) можно снять вполне качественную спортивную драму, причем не про футбол или хоккей, а про конные скачки. По сюжету два друга детства работают в конюшне, один из них – амбициозный наездник Коля (Павел Колесов) считает, что в скачках все зависит от скорости и резвости лошади, с которой не обязательно уметь общаться. В то же время Егор (Павел Ченянов), заботящийся о животных, уверен, что без человеческой теплоты чемпионом стать невозможно. Найдя общий язык со строптивым Спид Старом, Егор сам становится наездником, чтобы доказать и себе, и другим правильность своего подхода к животным. «Спид Стар» – уверенная зрительская картина, концентрирующаяся именно на взаимодействии человека и лошади.


Кончится лето (2024)


Песни льдов и пламени: «Белый пароход» и еще семь новых якутских фильмов

Еще одна жанровая работа, тяготеющая к кинематографу Бориса Хлебникова — настоящий хит минувшего года. Его сняли Владимир МункуевНуучча») оскаровский номинант — документалист Максим АрбугаевВыход»). В родной якутский поселок возвращается из тюрьмы разбитной Кеша (Юра Борисов), которого с причаливающей лодки встречает младший брат Тима (Макар Хлебников). Кеша пытается встроиться в свободную жизнь, Тима хочет уехать в Новосибирск, куда прошел, пусть и на платное отделение, в институт. Но все дороги пока ведут не в рай, а в унылую бытовуху, где папа (Дмитрий Поднозов) берет кредит на обучение младшего сына, а Кеша идет работать на золотодобывающий завод, где блеск благородного металла вскружит ему голову. Крепкий мужской вестерн о невозможности выбора и апогее насилия, в котором, к тому же заостряется главный вопрос российского кино «брат ты мне или не брат». Вся конструкция фильма собрана с пугающе математической точностью. И каждый выстрел просчитан. Да, он бьет прямо в голову, но не в сердце, которое, как пел вынесенный в заголовок Цой, все еще ждет перемен.

Читать целиком Рецензия на фильм «Кончится лето»

Чума (2023)


Песни льдов и пламени: «Белый пароход» и еще семь новых якутских фильмов

Картина Дмитрия Давыдова получила награду за режиссуру на «Маяке» и приз прессы в Висбадене. Покладистый Иван (Георгий Бессонов) зарабатывает плотничеством: мастерит лодки. Его сын Тарас (Эрхан Слепцов) мягкосердечия отца не понимает, его герой - дерзкий сосед Влад (Евгений Николаев), хам и задира, у которого мальчик инстинктивно решит поучиться жизни у того, ведь он сильный. У Влада тоже есть сын — тихоня Ким (Радмир Романов), которого, наоборот, не прельщает такая философия родителя: брутальная и циничная. В мире «Чумы» намерено отсутствует цвет и женщины, автор показывает два полюса «мужской социализации» и путь проникновения бацилл насилия в каждый дом. Даже к терпеливому Ивану, привыкшему стойко носить внутри и скорбь, и обиду, изредка подставляя торс холодному ветру, чтобы соприкоснуться с безжалостным дыханием мира. В отличие от прошлых фильмов Давыдова, в «Чуме» пессимистично мало бытового, человеческого — фактуры не пейзажа, но якутской жизни, которая не выхолощена до строгости притчи. Живописно поставленные кадры (оператор — Данила Степанов) наполнены контрастными деталями, которые так и остаются риторическими фигурами. Река и лес, доброта и мачизм, отцы и дети, черное и белое. Впрочем, если беда разгулялась, то это не причина, а следствие. И лечить её нужно отнюдь не небесным чудом.

Читать целиком Рецензия на фильм «Чума»

Кукушка (2024)


Песни льдов и пламени: «Белый пароход» и еще семь новых якутских фильмов

Энигматичный хоррор Евгения Николаева, напоминающий дурной сон после жуткой былички, услышанной от (не)знакомца. Выросший из одноименного короткого метра дебют можно отнести к национальному мистическому жанру тубэлтэ, чьи сюжеты касаются призраков (юёр), шаманизма и культа предков. Со всеми этими материями и предстоит столкнуться молодому человеку (Иван Шамаев), который (предположительно) вернулся в заброшенную родную деревню, где продолжает мучиться одержимая злой силой душа. Немногословный и выразительный черно-белый фильм, написанный совместно с Дмитрием Давыдовым, погружает в варево непрожитых переживаний, которые не каждому по силам переварить.

Читать «Якутский пантеон даже богаче греческого»: архетипы в кино Республики Саха

Легенды вечных снегов (2024)


Песни льдов и пламени: «Белый пароход» и еще семь новых якутских фильмов

Режиссер Алексей Романов — кинематографист со стажем, знаковая фигура в якутском кинематографе снял фильм необычного жарна — наполовину хоррор, наполовину роудмуви. Его героия Килук (Алиса Ларионова), молодая девушка, которую за впечатляющий калым отдают в жены старому князю Барагаю (отец выпроваживает дочь из юрты с наставлением «Забудь дорогу сюда»). К жениху девушку, явно не настроенную на брак, везут пожилой Хабый и пара его подручных. Суровая природа осложняет путешествие, к тому же, путь идет через места, где годы назад Хабый столкнулся с чем-то потусторонним. Фильм состоит из двух сюжетных линий, одна посвящена Килук, другая — Хабыю и его прошлому. Сочетание драмы, любовной истории и мистического триллера делает фильм необычным жанровым экспериментом, хотя несколько уступает удачным якутским хоррорам, той де «Кукушке» или «Иччи». Что касается содержания, то в «Легендах» затронуты важные темы связи человека с природой, преемственности традиций, сохранения культурного наследия.

Читать целиком Рецензия на фильм «Белый пароход»

Белый пароход (2025)


Песни льдов и пламени: «Белый пароход» и еще семь новых якутских фильмов

В музыкальную школу Республики Саха из Москвы направляют безымянного директора (Александр Кошкидько), который должен реформировать учебное заведение: вымести социалистические пережитки с парохода современности и помочь стране, каждому ее уголку зазвучать по-новому. Неожиданной преградой для его вроде бы благих намерений оказывается песня из советской комедии «Опекун». Детский хор под руководством строгой учительницы Марты Григорьевны (Элла Соколова) исполняет «Белый пароход» — других композиций она не признает уже 20 лет. Когда столичный пришелец решит прибегнуть к административной силе, женщина обратится к мистической. Дебютный полный метр Инги Шепелевой погружает в сновидческое, отчасти кафкианское пространство местного уклада. Синопсис обещает любовную драму между якутской хормейстеркой и русским директором-чужаком, не то чтобы вводит в заблуждение, но слегка торопит, упрощает события. Многообразие нарративов: от мифических и житейских до романтических и (отчасти) исторических перекликается с живописью, уникальной вокальной традицией и обязательными для якутских фильмов (и земель) деревьями, с повязанными на ветвях ленточками. Обрастает смыслами и отчетливо колониальная — для саха вообще и Марты Григорьевны в частности — махина парохода. Может статься, что он воплощает не только перевертыш «белого спасителя», но и сложную конструкцию боли и надежды, фантазий и травм, подобно алым парусам из повести Александра Грина.

«Белый пароход» в кинотеатрах с 19 июня.

«Белый пароход»

Екатерина Визгалова
версия для печати

обсуждение >>
№ 9
Андрей (Омск)   21.06.2025 - 13:10
Нормальное кино в Якутии снимают, и его сложно назвать фильмом из того региона, Снимают московские компании, катающиеся туда за реальной картинкой. читать далее>>
№ 8
Ангелина_Сокол   20.06.2025 - 19:28
... Природа там конечно впечатляет, поэтому я совсем не удивлена почему именно там снимался фильм) читать далее>>
№ 7
Тульский парень   20.06.2025 - 17:24
... сценаристы из Якутии, хорошо знал эту местность, кино поехали снимать в этот регион, где и прошла вся съемка. читать далее>>
№ 6
Sveta_21Ermolova   19.06.2025 - 18:41
... да, фильм вышел очень тяжёлым. так главное цель то в жизни у братьев была одна, а каким способом идти к ней тут уже варианты разделились. Старший брат наоборот должен был помочь младшему, а он потянул... читать далее>>
№ 5
Киноман1985   19.06.2025 - 17:17
До середина досмотрел Кукушку и бросил)) Не зацепил, может другие лучше будут. читать далее>>
Всего сообщений: 9
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Место на борту: Элла Соколова, Анна Ещенко и Жан Просянов
Раненое сердце весит тяжелее: философский «Белый пароход» — драма, которая тоньше льда
Небо знает, земля знает: репортаж со съемок фильма «Белый пароход» в Якутии
Создатели «Белого парохода» высадили деревья, полностью компенсировав углеродный след от съемок фильма
«Балерина» с Аной де Армас, якутский «Белый пароход» и еще 12 фильмов июня
«Двое в одной жизни, не считая собаки» и «Белый пароход» стали лауреатами XVIII Чебоксарского международного кинофестиваля
Премьерные показы фильма Инги Шепелевой «Белый пароход» пройдут в ряде городов России
Дети шпионов, «Одни из нас» и Никита Кологривый: главные трейлеры за неделю
«Нам не нужна новая песня, у нас есть своя»: премьера трейлера «Белого парохода» Инги Шепелевой
В Якутске пройдет международный рынок индустрии контента
Мистическая драма Инги Шепелёвой «Белый пароход» выходит в прокат 19 июня
«Ненормальный», «Вечная зима» и «Белый пароход» стали призерами фестиваля «Алафейская гора»
«Белый пароход», «Вечная зима» и «Смотри на меня!» вошли в программу фестиваля «Алафейская гора»
«Филателия» Натальи Назаровой и «Белый пароход» Инги Шепелевой вошли в конкурс Девятого фестиваля «Золотой ворон»
«Не только хорошо для планеты, но и экономически выгодно»: эксперты обсудили экологичное кинопроизводство
«Мастер и Маргарита» и «Воздух» номинированы на премию «Белый слон»
Фильм «Белый пароход» получил Гран-при конкурса экологичного кинопроизводства «Зеленый экран»
«Любовь Советского Союза», третьи «Приключения Паддингтона», новая «Эммануэль» и еще 15 фильмов ноября
«Маяк»-2024: Вот и лето прошло, только этого мало
«Белый пароход» Инги Шепелевой вошел в основной конкурс Международного кинофестиваля в Сан-Паулу
«Чума» — северное «Сияние» Дмитрия Давыдова
«Белый пароход» Инги Шепелевой, «Кинопленка № 8» Ильи Хотиненко и «Джекпот» Александра Ханта вошли в основной конкурс «Маяка»
«Субстанция» с Деми Мур, «Планета Джанет» с Джулианной Николсон, «Лгунья» с Елизаветой Ищенко и еще 15 фильмов сентября
«Чума» Дмитрия Давыдова получила приз ФИПРЕССИ на кинофестивале goEast в Висбадене
«Якутский пантеон огромен, он даже богаче греческого»: архетипические образы в кино Республики Саха
«Не хороните меня без Ивана»: У якута три души
«Пугало»: Слушаю ваше дыхание
Фильм про якутских Ромео и Джульетту окупился меньше, чем за две недели проката
Дни якутского кино в Казахстане посетили более двух тысяч зрителей
Компания «СОЛЛАКС» и «Сахафильм» договорились об эксклюзивном сотрудничестве
От сатирической комедии до семейных приключений: новое якутское кино представили в Казахстане
«Иччи»: Проклятый старый пень
Якутские режиссеры Степан Бурнашев и Дмитрий Давыдов снимают киноальманах «ЭТ»
Андрей Фомин: «Якуты могут создать настоящее произведение искусства за три копейки»
Круто, тонко, страшно: Ирина Безрукова и Юлия Хлынина о фильме «Айта»
Нападение на полицейский участок: «Айта» — якутский детектив о разуме в плену у мести
«Дух огня» – 2023: Разыскивается Внутренняя Монголия
Поиск по меткам
Екатерина Визгаловаякутское кино
персоны
Алексей Амбросьев (младший)Максим АрбугаевЮра БорисовДмитрий ДавыдовАльгис ДаниловРоман ДорофеевПавел КолесовНиколай КорякинАлиса ЛарионоваМихаил ЛукачевскийВладимир МункуевДмитрий ПоднозовАлексей РомановМихаил СлепцовБорис ХлебниковМакар ХлебниковПавел Ченянов
фильмы
Агент МамбоАйтаБелый пароходВыходИччиКончится летоКукушкаЛегенды вечных снеговМолодостьНе хороните меня без ИванаНууччаСпид СтарТам, где танцуют стерхиТимирЧума

фотографии >>
Песни льдов и пламени: «Белый пароход» и еще семь новых якутских фильмов фотографии
Песни льдов и пламени: «Белый пароход» и еще семь новых якутских фильмов фотографии
Песни льдов и пламени: «Белый пароход» и еще семь новых якутских фильмов фотографии
Песни льдов и пламени: «Белый пароход» и еще семь новых якутских фильмов фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Клаудия Кардинале
23 сентября ушла из жизни актриса Клаудия Кардинале.
Владимир Вальвачёв
22 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Вальвачёв.
Георгий Хадышьян
21 сентября ушёл из жизни актёр Георгий Хадышьян.
Юрий Шайгарданов
20 сентября ушёл из жизни кинооператор Юрий Шайгарданов.

День рождения >>

Наталия Аринбасарова
Александр Баширов
Александра Бортич
Герард Васильев
Эгле Габренайте
Валентина Куценко
Владимир Тимофеев
Анастасия Цветаева
Игорь Ясулович
Ниа Вардалос
Орельен Вик
Пьер Коссо
Жан Серве
Кевин Сорбо
Жан Сорель
Харриет Уолтер
все родившиеся 24 сентября >>

Афиша кино >>

Зомби по имени Шон
пародия
Великобритания, Франция, 2004
Филателия
трагикомедия
Россия, 2024
Воображаемый друг
фильм ужасов
США, 2024
Фантом. Ограбление по-итальянски
боевик, криминальный фильм, мистика, триллер
Италия, Франция, 2022
Цвета времени
драма, исторический фильм, комедия
Бельгия, Франция, 2025
Русалочка и морской монстр
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Китай, 2023
Август
военный фильм, драма, исторический фильм, триллер
Россия, 2025
Мокрячок Попай
фильм ужасов
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

«В своих сериалах мы в первую очередь ставим вопрос любви»: создатели «Планетян» о попаданцах и их отношении к землянам
Интервью
«В своих сериалах мы в первую очередь ставим вопрос любви»: создатели «Планетян» о попаданцах и их отношении к землянам
Сценаристы и креативные продюсеры Андрей Смиян, Максим Кожаев и Александр Базалеев рассказывают о проекте с Максимом Лагашкиным и Екатериной Стуловой
3 комментария
Кино-театр.ру в Telegram