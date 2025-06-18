Гормоны против монстров: лучшие мистические фильмы и сериалы о подростках и взрослении

В российский прокат выходит «Дандадан: Злой Глаз» — специальный кинотеатральный выпуск главного аниме-хита последних лет. В кинотеатральной версии показывают рекап первого сезона и три эпизода второго, а также познавательное интервью с режиссерами Фугой Ямасиро и Абелем Гонгорой. Пока подростки с необычными способностями направляются в проклятый дом, чтобы разобраться с демоном, который досаждает их приятелю, мы решили вспомнить самые эффектные истории взросления, где трудности пубертата раскрываются через мистику на грани фантастики или житейского абсурда.
Тихоня Кэрри (Сисси Спэйсек
), подвергающаяся давлению в школе и дома, после жестокой выходки сверстников на выпускном балу дает выход паранормальным способностям. Ни деспотичной набожной матери, ни травившим девочку одноклассникам мало не покажется. Первая экранизация Стивена Кинга
— и единственная для большого экрана в 1970-е. Брайан Де Пальма
ловко передал разрушительную хрупкость (sic!) пубертата, когда пробуждающаяся чувственность может показаться чем-то сверх- или противоестественным. Особенно в окружении глухоты взрослых и безжалостности других подростков.
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Успокоить ртуть: лучшие фильмы Нового Голливуда
Дом (1977)
Когда отец-композитор приводит домой молодую жену, школьница по прозвищу Красавица (Кимико Икэгами
) решает с шестью подругами отправиться в сельскую местность — к сестре покойной матери. Увлеченные американской поп-культурой девушки, носящие псевдонимы в духе Фэнтези (Fantasy) и Кунг-Фу (Kung Fu), планируют отдохнуть на природе, не подозревая, что жилище тети пропитано нечистой силой. Фонтанирующий выдумкой режиссерский дебют Нобухико Обаяси
, пришедшего в кино из рекламы. С ходу он берется за непростую тему конфликта поколений — послевоенного и того, чью жизнь разрушила Вторая мировая. Для подростков, следящих за трендами, настоящий хоррор — общаться со старшими родственниками, объятыми ресентиментом.
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Подкаст о «Доме» Нобухико Обаяси
2015 год, после катаклизма, прозванного Вторым ударом, значительная часть суши ушла под воду, а климат изменился, подарив Японии вечное лето. Вдобавок человечеству угрожают так называемые ангелы — громадные сущности из космоса, с которыми сражаются при помощи исполинских биороботов под кодовым названием Евангелион. Управлять ими, правда, могут лишь подростки — вроде 14-летнего сына командующего Синдзи Икари. Юноша приехал в столицу Токио-2, надеясь поговорить с отцом, а тот бросает его в самое пекло. Культовая франшиза Хидэаки Анно
, где библейские отсылки соседствуют с боями титанов, а последнее лето детства вмещает море психологических травм: от тревожности до депрессии.
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Как я встретил вашу маму: в чем феномен «Евангелиона»
1988 год, сонливый юноша Донни (Джейк Джилленхол
) смутно представляет, как сложится дальнейшая жизнь. Особенно, что однажды он проснется на поле для гольфа, а вернувшись домой узнает, что на его спальню обрушилась невесть откуда взявшаяся турбина самолета. Возможно, ответы знает жутковатый кролик Фрэнк, который является Донни во снах и подкидывает всякие навязчивые идеи (вроде путешествий во времени). Культовый дебют Ричарда Келли
, близкий по духу «Твин Пиксу
» и посвященный сложноустроенному неврозу 1980-х, когда на фоне рейганомики американская поп-культура ударилась в самый нарядный эскапизм. «Донни Дарко» можно разбирать на цитаты и шарады — или смотреть как захватывающий триллер о конечности всего сущего.
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Лучшие роли и невероятные перевоплощения Джейка Джилленхола
В райском с виду пригороде живет подозрительно счастливая семья: папа, мама, сын и две дочери. У них есть сад и бассейн, а еще — собственный вокабуляр: родители настаивают, что «карабин» — это птица, «киска» — яркий свет, «зомби» — маленькие желтые цветочки, ну и так далее. Выходить из дома может лишь отец, а дети живут без фильмов, книг и других тревожащих фантазию вещей. Покинуть дом они смогут, лишь когда выпадет клык (что в случае коренных зубов довольно проблематично). Фильм, который открыл фестивальной публике Йоргоса Лантимоса
— фронтмена «странного греческого кино». Наблюдение за домашней (анти)утопией, которой не удается искоренить подростковое любопытство и риск влияний извне, заканчивается оглушительным финалом: личная трагедия может так и остаться неуслышанной.
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Прощай, речь: разбираемся с ранним творчеством Йоргоса Лантимоса
Студентка из Детройта Джей (Майка Монро
) идет на свидание с Хью (Джейк Вири
), который после секса в машине рассказывает о загадочном проклятье. Принимая обличие разных людей, оно будет преследовать тебя, пока не убьет. Избавиться от жуткой сущности, можно лишь переспав с кем-то еще. Культовый хоррор Дэвида Роберта Митчелла
заворожил публику десять лет назад и продолжает делать это сегодня: морок субурбии, остов города-призрака Детройта и щедрый слой киноманских отсылок производят мощный эффект. Примерно как встреча с жуткой сущностью, в которой мерещится и страх перед ВИЧ, и ускользающая тень жизненных перспектив, и космический ужас ответственности.
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«Оно следует за тобой» — красивый тягуче-медлительный хипстерский хоррор
1983 год, после партии в D&D с друзьями 12-летнего Уилла Байерса (Ноа Шнапп
) похищает тварь из потустороннего мира, а в реальность тихого городка Хоукинс из «Изнанки» сбегает Одиннадцатая (Милли Бобби Браун
) — девочка с телекинетическими способностями, без которой мальчика не вернуть. Созданный по формуле «Стивен Кинг
плюс Стивен Спилберг
» ретро-хит Netflix и братьев Даффер
, где масштаб потусторонних неприятностей растет вместе с юными героями. Пока они меняются, влюбляются, переживают кризисы и даже переезжают, создания «Изнанки» вновь и вновь выходят на охоту, не позволяя обывателям насладиться ни игровыми автоматами, ни новым ТЦ.
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Нет сил ждать: что посмотреть, если любите «Очень странные дела»
Округ Уэстчестер, штат Нью-Йорк. Школьники Ник и Эндрю — друзья не разлей вода, которых в один (не) прекрасный день настигает пубертат. Изменения в теле, новые желания и гамма противоречивых чувств возникают не одни, а в компании фантастических тварей: манифестаций стыда, похоти и других переживаний. Сардоническое шоу Ника Кролла
, Эндрю Голдберга
, Дженнифер Флэкетт
и Энтони Леви
, где они стремятся наглядно и весело изобразить сложности взросления, к которым в равной степени оказываются не готовы дети как из демократичных, так и консервативных семей.
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Лучшие мультсериалы 2010-х
Нэчжа — сын генерал Ли Цзина и воительницы леди Инь, в котором заключена бусина тьмы. Бойкий мальчуган не умеет контролировать отведенную ему разрушительную силу, а потому местные жители боятся его не меньше, чем монстров, от которых защищают человечество его родители. Вдобавок Нэчже суждено умереть, когда ему исполнится три года. Правда, аккурат накануне рокового дня рождения они знакомится с Ао Бином — сыном царя драконов и обладателем другой жемчужины: света. Главная анимационная сенсация последних лет — сиквел
с отрывом занимает первое место по сборам — интересна не только рекордами, но и подходом независимого режиссера Яна Юя
к китайскому народному герою. Буйный Нэчжа в его интерпретации становится одиноким ребенком-аутсайдером, которому абсолютная любовь родителей не может заменить общения со сверстниками. Ао Бин, напротив, прилежный ученик, на которого слишком давит ответственность перед всем драконьим народом. В тандеме они помогут не только друг другу, но и всему миру.
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«Нэчжа побеждает Царя драконов» — китайский мультфильм-рекордсмен
Для Шарлотты (Одесса Янг
) окончание школы совпадает с годовщиной самоубийства матери и активностью маньяка по прозвищу Гигант. Полнометражный дебют Дэвида Рабоя
пропитан смутной тревогой удушающего лета и подкравшегося взросления. Приняв очертания исполинской угрожающей тени, страх перед новым этапом и возможным повторением родительских траекторий будет преследовать Шарлотту до открытого финала (и, конечно, всю оставшуюся жизнь).
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Фильмы того года, которые вы могли пропустить
Восьмилетняя Нелли (Габриэль Санз
) предоставлена себе и в одиночестве строит шалаш на лесной опушке: мама (Нина Мерисс
) куда-то исчезла после смерти бабушки, а папа (Стефан Варюпенн) лишь смущенно курит в окно. Там же девочка встречает ровесницу — точную копию, у которой — мамины имя и серьезная интонация: Марион (Жозефина Санз
). Жизнеутверждающая драма Селин Сьяммы
— мастерицы «женского взгляда», получившей приз Каннского кинофестиваля за сценарий к «Портрету девушки в огне
». Полный внутреннего достоинства фильм об утрате, контакте с (внутренним) ребенком, растерянности детей и взрослых, напоминающий, что все сердечные шрамы стоят того, чтобы жить.
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Муха-титан над бездной: французские фильмы, которые способны удивить
В разгар летних каникул 36 учеников оказываются в родной школе, которая левитирует посреди небытия. Разбираясь с законами параллельного мира, подростки обнаруживают, что обрели суперсилы, но не очень понятно, как это поможет вернуться домой. Им предстоить разобраться, зачем или почему они здесь. Оригинальное аниме Синго Нацумэ
, созданное на студии Madhouse
(«Тетрадь смерти
», «Манускрипт ниндзя
»), выделяется фантазией и особой кинематографичностью, а в приключениях 36 школьников можно увидеть отголоски «Дрейфующего класса
», «Евангелиона
» и «Паприки
» Сатоси Кона
. Каждый по-своему переживает контакт с (не)реальностью и убеждается, что взрослой жизни всё-таки стоит дать шанс.
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«Сонни Бой» — грандиозное аниме о том, куда уходит детство
В мире, где демоны — реальность, 16-летний сирота Дэндзи ни во что не верит и ни на что не надеется: до конца жизни ему суждено выплачивать отцовский долг якудза. Внезапно он получает шанс на более оптимистичный сценарий: переродившись как Человек-бензопила, юноша привлекает внимание агентства по истреблению нечисти, где одинокому подростку будут платить. Плюс начальница симпатичная: ради одобрения Макимы паренек готов как следует постараться. Экранизация хита Тацуки Фудзимото
, где подростковые фантазии сталкиваются с ожившими страхами общества, а эффектные сражения перемежаются бытовыми или скорбными видами мегаполиса. Студия MAPPA
(«Магическая битва
», «Ранма 1/2
») с особой тщательностью подошла к жизнеописанию Дэндзи, который воплощает нигилизм юности. Во многом — потому что не знал ничего другого.
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Яркие команды антигероев в кино и анимации
1970-е, Мельбурн. Смерть отца — лишь одна из многих трагедий, которые познала робкая Грейс Пудл. Разлученная с отважным братом Гилбертом, она знакомится с приемными родителями-свингерами, которые так заняты поездками по миру, что вскоре девочка оказывается в скорбном одиночестве. Не замкнуться в себе окончательно ей помогает бойкая старушка Пинки, чьего жизнелюбия хватит на четверых. Второй полный метр австралийского режиссера Адама Эллиота
напоминает свалку диковин: подобно тому, как Грейс окружает себя памятными сувенирами и разным хламом, постановщик конструирует мрачно-комичную реальность, насыщенную событиями и триггерами. Однако чудесным образом эта гротескная безнадега в финале дарит надежду, что двигаться вперед могут не только улитки, но и люди, познавшие немало боли и разочарований.
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«Мемуары улитки» — мультфильм для взрослых, чуть не получивший «Оскар»
Кэн Такакура — старшеклассник, который может превращаться в демона и бегать с бешенной скоростью. Его сверстница Момо Аясэ — обладательница психокинетических способностей. Еще вчера они насмехались друг над другом, потому что один верил только в пришельцев, а другая — исключительно в духов, но теперь подростки убедились, что разные виды сверхъестественного реальны. Вместе они сражаются с лезущей из всех углов чертовщиной, чтобы выжить (и вернуть гениталии Кэна, украденные и потерянные Турбо-бабкой). Отвязный подростковый хит, где школьная повседневность по щелчку сменяется махачем с ёкаями или инопланетянами, тонкая романтическая линия — спорами на повышенных тонах, а шутки ниже пояса — трогательными предысториями людей и потусторонних сил. Пока герои учатся принимать (новых) себя и разговаривать на щепетильные темы, паранормальное не дает им заскучать. Особенно ярко эта пубертатная одиссея сияет в руках визионерской студии Science SARU
(«Твой цвет
», «Человек-дьявол: Плакса
»).
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«Дандадан» — самое отвязное аниме последних лет
«Дандадан: Злой глаз» в кинотеатрах с 19 июня
.
«Дандадан: Злой глаз». Трейлер №2
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