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Смотреть онлайн: «Высокий сезон», «Медведь» и финал «Игры в кальмара»

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2 июня 2025
Самые ожидаемые интернет-релизы июня по версии Кино-Театр.Ру

«Нереалити» (2 сезон)
Премьера: 1 июня
Платформа: Kion

«Нереалити-2»

Тяжела и неказиста жизнь недавних звезд. Год назад Рита (Ольга Дибцева) была звездой популярнейшего реалити-шоу и надеялась продолжить карьеру. Но шоу-бизнес не любит «сбитых летчиков». Выпав из обоймы, девушка вынужденно переехала из богемной Москвы в родной провинциальный городок Костров — да так и осела в нем, потеряв надежду вновь попасть в телевизор. Теперь она работает кассиром и пытается противостоять агрессии соседей. Построенный телевидением образ хамоватой интриганки помогал удерживать интерес зрителей, но в реальной жизни приносит только проблемы. Все же Рита не сдается и решает устроить собственное реалити-шоу, в котором простоватые провинциалы станут главными действующими лицами.

Первый сезон «Нереалити» (его режиссировала Анна Пармас) был частным случаем тренда на демонстрацию социального разрыва между Москвой и Россией. Но с изюминкой, привносящей в комедию про последствия «Дома-2» высказывание об обратной стороне «успешного успеха» — ничто так не ломает человека, как это делает вечная гонка за популярностью и высокими рейтингами. И если изначально сериал концентрировался на производственных травмах звезд, то теперь обращается еще и к зрителям. Им тоже предстоит преодолеть испытание «минутой славы».

Читать И мы счастливы. Рецензия на первый сезон сериала «Нереалити»


«Король гольфа» / Stick (1 сезон)
Премьера: 4 июня
Платформа: Apple TV+

«Король гольфа». Трейлер на английском языке

Мир большого гольфа жесток в той же мере, что и российские реалити-шоу. Еще вчера жизнь гольфиста Прайса Кэхилла (Оуэн Уилсон) была безмятежна, и тут черная полоса: развод с женой, потеря любимого дела и депрессия. Теперь Прайс влачит жалкое существование, подрабатывая тренером по гольфу и мечтает о реванше. Возможность вернуться на спортивный Олимп вскоре подворачивается: вышедший в тираж ветеран берется воспитать трудного, но одаренного подростка.

Над комедийным романом воспитания (хотя еще неясно, кто кого в итоге научит жизни) работают два автора с диаметрально противоположных полюсов. Билл Каллахан зарекомендовал себя как компетентный рассказчик легких и человечных историй («Клиника»), в то время как Джейсон Келлер работает над крепкими спортивными драмами («Ford против Ferrari») и в меру изобретательными бадди-муви («План побега»). Такое сочетание обещает превратить «Короля гольфа» в комфортное драмеди — не о гольфе, конечно же, а о дружбе поколений.



«Джинни и Джорджия» / Ginny & Georgia (3 сезон)
Премьера: 5 июня
Платформа: Netflix

«Джинни и Джорджия». 3 сезон. Трейлер на английском языке

Нетривиальный (особенно для Netflix) подростковый сериал о взаимоотношении подростка Джинни (Антония Джентри) и ее инфантильной мамы Джорджии (Брианна Хоуи) возвращается в эфир, несмотря на весьма скромную прессу и глубокую неприязнь к сериалу со стороны Тейлор Свифт (поп-дива обиделась на шутки в адрес своего творчества). Американская кинокритика упорно называет «Джинни и Джорджию» смесью «Отчаянных домохозяек» и «Баффи», однако план продюсера Сары Лэмперт явно хитрее. Под видом типичного янг-эдалта рассказывается история, полная семейных тайн и конфликтов.

Прошлый сезон сериала закончился занимательным клиффхэнгером: обаятельную, но немного безалаберную маму Джорджию арестовывают по подозрению в убийстве. Благодаря этому драма о взаимоотношениях подростков и родителей обещает превратиться в семейный детектив, главной линией которой вновь станут размышления о педагогических способностях современных родителей — мечтая стать «лучшими друзьями» со своими детьми, они создают не только комфорт, но и серьезные проблемы.



«Высокий сезон» (1 сезон)
Премьера: 11 июня
Платформа: Okko, Start

«Высокий сезон». Трейлер №2

Стас Иванов, создатель знаковых для российского стриминга сериалов «Немцы» и «ЮЗЗЗ», вышел за пределы российского криминального измерения. Новая точка на карте разбитных боевиков про бандитов — Вьетнам. Именно здесь проводят отпуск надежный, но скучный Миша (Павел Попов) и его девушка с темным прошлым Аня (Анна Завтур). Романтика с видом на закат нарушена появлением бывшего Ани с многое объясняющим прозвищем Сахар (Артур Бесчастный). После встречи с ним девушка пропадает, а не готовому к опасному приключению Мише придется ее искать, погружаясь на самое дно бандитского Хошимина.

«Высокий сезон» — редкий для современного российского стриминга проект с большим международным участием. Съемки во Вьетнаме обеспечили не только новую фактуру, стилистически приблизившую сериал к гонконгским боевикам, но и потенциал для большого международного проката. Сериал о русских туристах на чужбине произведен под патронажем ирландского лейбла Lazy Sunday, запущенного Артемом Васильевым. Российский продюсер надеется, что новая компания наладит мост между восточноевропейскими кинематографистами и западным рынком.

Читать Не грози Южному централу. Рецензия на сериал «ЮЗЗЗ»


«Мы были лжецами» / We Were Liars (1 сезон)
Премьера: 18 июня
Платформа: Prime Video

«Мы были лжецами». Трейлер на английском языке

Экранизация одноименного бестселлера американской писательницы Эмили Дженкинс, пишущей под псевдонимом Э. Локхарт — психологическая драма о богатых, которые, как известно, тоже плачут. В центре сюжета оказывается семейство Синклер, ежегодно выезжающее в отпуск на собственный остров. Кричащее благополучие, однако, скрывает семейную тайну, о которой никто не хочет говорить. За два года до описываемых событий с наследницей богатств Синклеров Каденс (Эмили Элин Линд) произошел несчастный случай, после которого она страдает избирательной амнезией. Пришло время пролить свет на прошлое и выяснить, почему семья смотрит на девушку с плохо скрываемой тревогой.

Одной из главных фишек оригинальной книги критики называют неожиданный финал, который переворачивает все повествование с ног на голову: пасторальный рассказ о веселье Каденс и ее друзей, обладающий всеми признаками обычного романа про каникулы подростков, приобретает новое измерение, как только вскрываются некоторые подробности ее жизни. Многих это мотивирует перечитать книгу заново. Вероятно, это и привлекло Amazon, купивший права на экранизацию — «Мы были лжецами» мало того что бьет в молодежную аудиторию, так еще и обладает потенциалом перепросмотра, как «Бойцовский клуб» и «Остров проклятых».

Читать Преступления памяти. Фильмы, загадка которых кроется в помутнениях рассудка


«Железное сердце» / Ironheart (1 сезон)
Премьера: 24 июня
Платформа: Disney+

«Железное сердце». Трейлер на английском языке

Пятая (и самая слабая) фаза кинематографической вселенной Marvel никак не может излечить посттравматический синдром после героической смерти Тони Старка. Вот и «Железное сердце» призвано заниматься все той же проработкой фанатской психотравмы, походя создавая нового Железного человека, практически идентичного натуральному. В центре истории оказывается 15-летняя Рири (Доминик Торн) — гениальная изобретательница из Массачусетского технологического института, создавшая собственную железную броню и отправившаяся спасать человечество от суперзлодея Капюшона (его играет музыкант Энтони Рамос).

«Железное сердце» выступает одновременно и финалом глобальной сюжетной арки, и спин-оффом к фильму «Черная пантера: Ваканда навсегда». Сценарий для проекта написала поэтесса Чинака Ходж, для которой эта работа станет первым опытом взаимодействия с многомиллиардной корпорацией развлечений. Надеемся, привыкший к свободе самовыражения колумнист The New Yorker привнесет что-то новенькое в насквозь продюсерские сериалы, которые Disney штампует на своем конвейере.

Читать Задачка со звездочкой. «Громовержцы*» — последний фильм в пятой арке киновселенной Marvel


«Медведь» / The Bear (4 сезон)
Премьер: 25 июня
Платформа: Hulu

«Медведь». 4 сезон. Трейлер на английском языке

Прошлый сезон «Медведя» уже не вызывал восторгов так, как это делали первые два, однако кредит доверия у сериала Кристофера Сторера все еще запредельный. Кричащий кухонный процедурал о жизни нервозных поваров прославился своим мрачным юмором, однако в будущем его создатели намерены отойти от этого реноме и стать немного жизнерадостнее. Не исключено, что это решение пришло из-за споров вокруг «Медведя» на премии «Эмми»: многие уверены, что его пора убрать из комедийных номинаций и выдавать награды проектам с более оптимистичными сценариями.

В продолжении кулинарной саги эмоционально нестабильный шеф-фовар Кармен Берзатто (Джереми Аллен Уайт) снова будет пытаться спасти ресторан от закрытия, походя прорабатывая свои давние проблемы с социализацией. И как будто мало ему проблем, над героем нависает новая напасть — конкуренты, бодро взявшиеся переманивать поваров к себе на кухни. От того, как Карми разрулит проблемы, зависит не только судьба его семейного бизнеса, но и будущее сериала как такового: уже начинает зарождаться чувство, что авторам «Медведя» стало труднее поддерживать историю в точке кипения. Хочется верить, что болезнь эту удастся побороть, и четвертый сезон вернет драмеди изначальный задор.

Читать Карты, деньги, две звезды Мишлен. Рецензия на фильм «Внутренняя кухня», схожий по стилистике с «Медведем»


«Дым» / Smoke (1 сезон)
Премьера: 27 июня
Платформа: Apple TV+

«Дым». Трейлер на английском языке

Стриминговый сервис компании Apple в поисках вдохновения обратился к трукрайм-подкастам — и нашел настоящее золото. Восьмисерийный детектив «Дым» основан на цикле передач Firebug и посвящен реальной истории, произошедших в солнечной (и вечно горящей Калифорнии) в девяностых годах прошлого столетия. На юге региона завелась группа серийных поджигателей, по следу которых идет детектив Мишель Кальдерон (Джерни Смоллетт) и эмоционально нестабильный следователь Дэйв Гадсен (Тэрон Эджертон). Они натыкаются на рукопись романа, точно описывающую происходящие преступления, но не до конца понятно: это ключ к выявлению преступников или попытка увести полицию по ложному следу?



«Игра в кальмара» / Ojingeo geim (3 сезон)
Премьера: 27 июня
Платформа: Netflix

«Игра в кальмара». 3 сезон. Тизер на английском языке

С одной стороны, можно порадоваться за фанатов «Игры в кальмара»: ждать продолжения любимого сериала пришлось менее полугода. С другой, вряд ли темпы выпуска компенсируют разочарование, которое принес прошлый сезон, оказавшийся всего лишь затравкой к гранд-финалу. Победивший в смертельных веселых стартах лудоман Сон Ки Хун (Ли Джон Джэ) вновь согласился примерить зеленую робу и даже почти победил систему, устроив восстание бедняков. Но революцию подавили, в стан пробрались враги и герой оказался пленен. Еще и фактически стал главным виновником гибели своих соратников и друзей.

Получилась парадоксальная история: событий произошло много, ожидания искусственно перегреты неожиданными поворотами, но сюжет «Игры в кальмара» топчется на одном месте. Уже можно с уверенностью сказать, что финал южнокорейской саги будет бить рекорды по просмотрам на Netflix, но это парадоксальным образом не страхует его от возможного провала. Чем больше шкаф, тем громче он падает, а критическая масса у детища Кван Дон Хека (потерявшего от стресса на производстве «Игры в кальмара» несколько зубов) уже превысила все мыслимые и немыслимые пределы.

Читать Кровавая потеха демократии. Рецензия на второй сезон «Игры в кальмара»

«Что-то положительное» (1 сезон)
Премьера: в июне
Платформа: Okko

«Что-то положительное». Тизер-трейлер

Типичная вечеринка с коктейлями прошла очень продуктивно — школьница Настя (Таисья Калинина) повеселилась, провела время с крашем (Денис Косиков), а потом осознала, что есть все основания сделать тест на беременность. И он показывает положительный результат, что кардинально меняет жизнь и самой девушки, и ее семьи. Родители (Кирилл Кяро, Любовь Толкалина) шокированы, но в то же время счастливы, будущий папа носит Насте цветы и морально готовится к построению семьи. «Две полоски» оказались для девушки золотым билетом: она уже очень давно не чувствовала такой заботы окружающих. Но вскоре выясняется, что тест показал ложный результат. Настя, конечно же, не находит в себе сил об этом рассказать. Комедию о сложной теме ранней беременности поставила Ника Яковлева, ранее работавшая над молодежными сериалами «Многогранники» и «Лэйт Найт Скул» — драматичных, но в то же время предельно тактичных историй, исследующих проблемы пубертата.



ЧТО ЕЩЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН:

«Хищник: Убийца убийц» / Predator: Killer of Killers (1 сезон) — 6 июня, Hulu

«Фубар» / FUBAR (2 сезон) — 12 июня, Netflix

«Пять комнат» / Five Bedrooms (5 сезон) — 15 июня, Paramount+

«Буканьерки» / The Buccaneers (2 сезон) — 18 июня, Apple TV+

«Хейвенпорт» / The Waterfront (1 сезон) — 19 июня, Netflix

«Позолоченный век» / The Gilded Age (3 сезон) — 22 июня, Max

«Последний отсчет» / Countdown (1 сезон) — 25 июня, Prime Video

Максим Гревцев
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обсуждение >>
№ 4
Angelika77   4.06.2025 - 19:13
Пока в хорошем переводе нет, смотреть не буду, но "Король гольфа" уже отправила в заметки. Обожаю Оуэна Уилсона, хороший актёр. читать далее>>
№ 3
ДаринаКароль   3.06.2025 - 20:03
Что-то новенькое, а что-то и любимое старенькое, например "Игра в кальмара" или "Нереалити". читать далее>>
№ 2
Дмитрий А. Мишин   3.06.2025 - 16:46
В принципе не плохие новинки если учесть прошлые месяцы. Было намного хуже. Пытаются заставить летом сидеть дома и смотреть кино)) читать далее>>
№ 1
Андрей (Омск)   2.06.2025 - 21:08
Класс. Позолоченный век скоро выйдет. То есть летом можно смотреть. Ждал не раньше конца года, на этот раз справились быстро. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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Смотреть онлайн: «Высокий сезон», «Медведь» и финал «Игры в кальмара» фотографии
Смотреть онлайн: «Высокий сезон», «Медведь» и финал «Игры в кальмара» фотографии
Смотреть онлайн: «Высокий сезон», «Медведь» и финал «Игры в кальмара» фотографии
Смотреть онлайн: «Высокий сезон», «Медведь» и финал «Игры в кальмара» фотографии
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