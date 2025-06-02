«Дядя Леша», «Она такая классная» и Роман Костомаров: за кого мы болеем на премии ИРИ-2025

Уже в этот четверг, 5 июня, в киноконцертном комплексе «Мосфильм» состоится церемония вручения IV Национальной премии интернет контента, которую организует Институт развития интернета (ИРИ). Победителей в этом году наградят в 22 номинациях, но Кино-Театр.Ру выбрал для себя пять, где может уверенно делать ставки на победу. И мы будем рады, если премию получат именно эти проекты.
Номинация «Игровой сериал до 30 минут»
Наш фаворит
: «Дядя Лёша
»
Каждую ночь дядя Леша (Тимофей Трибунцев
) надевает маску и превращается из тихого и доброго охранника рыбинского приюта в неуловимого вора-мстителя. Он пробирается в хоромы местных богачей и выносит оттуда драгоценности: так он планирует помогать детдому, например, закупив новые унитазы. В округе про загадочного взломщика уже ходят легенды, однако никто и не думает подозревать дядю Лешу. В детском доме, которым руководит суровая, но справедливая и любящая детей директор (Анна Уколова
), появляется воспитанница Маша (Елизавета Хомякова
) — девочка трудной судьбы и характера, вечно сбегающая из учреждений к возлюбленному. Она планирует поступить так и на новом месте, но знакомится со здешними хулиганами (Хетаг Хинчагов
и Григорий Дудник
) — и вместе подростки обнаруживают на чердаке мешок с золотыми украшениями, схрон дяди Леши. У каждого тут же созревает план, как с пользой для себя потратить деньги, а у героического сторожа появляется серьезная дилемма: либо лишиться награбленного, а то и быть раскрытым, либо взять детей в долю. Выбор, впрочем, очевиден, так что на глазах рождает весьма необычная банда.
«Дядя Леша» таким образом выглядит бодрой и многообещающей комедией, где абсурдные, даже фантастические предлагаемые обстоятельства обрамляют вполне реалистичный и жизненный сюжет, а то и подобие социальной драмы. Об одиночестве, поиске любви и друзей, а также о справедливости, которой приходится в этом недружелюбном мире зачастую добиваться не самыми честными методами. Если уж романтизировать бандитов, то только таких: утрированных и точно вымышленных, как дядя Леша.
Конкуренты «Дяди Леши»
:
«Многодетство
» – семейная комедия о чете Герасимовых, воспитывающих пятерых детей в крошечной квартире, и не совсем готовых столкнуться с компромиссами, которые, возможно, улучшат их жилищные условия.
«Недетское кино
» – комедийный сериал, закрепляющий тренд на возвращение сказок в российское кинопространство, где школьникам в исполнении Кая Гетца
и Дианы Енакаевой
приходится иметь дело с фольклорной нечистью, попавшей в наш мир из случайно открытого временного портала.
«Многогранники
» – подростковый хит о первой любви и дружбе и экранизация молодежного бестселлера, где девушка из простой семьи пытается вписаться в мир «золотой молодежи».
«Любопытная Варвара
» – неожиданный победитель прошлогоднего фестиваля «Пилот» про девочку-вундеркинда сыска, с присказкой «Любопытненько!» готовой раскрывать самые сложные дела.
Номинация «Игровой сериал более 30 минут»
Наш фаворит
: «Она такая классная
»
Лёня (Лев Зулькарнаев
), парень с особенностями в развитии, оставлен не в меру тревожной мамой (Екатерина Федулова
) на попечение соседа Артема (Денис Прытков
) — известного на весь район раздолбая без определенных занятий, предпочитающего жить в кайф и не обременять себя ответственностью. Так уж вышло, что в этот момент Леня мельком видит в интернете звезду вебкама под псевдонимом Алекса Люкс (Мария Дризик
), тут же влюбляется в нее и жаждет встречи. Алекса Люкс в Питере, ребята — в Екатеринбурге. Дорога неблизкая, и все же парни прыгают в расписной фургон, устремляясь навстречу своим мечтам. Артему очень нужно попасть на концерт любимой группы, его наивному компаньону — пережить встречу со своим идеалом. Упавшие на хвост друзья (Валерий Степанов
и Евгений Егоров
) тоже не прочь прокатиться — им нужно срочно валить из города. Возможен криминал.
Социальное драмеди о любви, ответственности и отношении к людям с особенностями в развитии стало одним из самых ярких сериальных релизов сезона. К тому же на фестивале «Пилот» Лев Зулькарнаев получил приз в номинации «Лучший актер сериала» — для работы над ролью он побыл волонтером в фондах помощи людям с аутизмом. За правдоподобность игры не ручаемся, но от его героя буквально исходит свет.
Конкуренты «Она такая классная»:
«Операция «Карпаты
» – шпионская послевоенная драма про советского диверсанта, заброшенного в 1949 году в Карпаты, где он вынужден работать сразу на несколько фронтов под прикрытием, так как кураторам из британской разведки MI6 невдомек, что Ворон на самом деле – советский разведчик, лейтенант МГБ, раздобывший сверхсекретную информацию, которая поможет разоблачить агентов иностранных разведок в СССР.
«ГДР
» – еще одна густонаселенная драма с элементами шпионского триллера про позднесоветских разведчиков и их коллег с другой стороны Берлинской стены накануне ее падения и развала СССР. И только страстному шпиону Александру Нечаеву в исполнении Александра Горбатова
под силу распутать коварный план вражеских спецслужб и остановить очередной дипломатический скандал. Главное — сохранять бдительность и не пасть жертвой иноземной красоты берлинской танцовщицы Ингрид (Линда Лапиньш
).
«20/22
» – военная драма про студента журфака, который идет участвовать в спецоперации вопреки воззваниям своей девушки, которая ждет ребенка. Найти любимого в хаосе войны оказывается непросто. За несколько недель, проведенных в аду штурма Мариуполя, ребята поймут, что мир живет не только в рамках их представлений, а их любовь пройдет испытание на прочность.
«Мамонты
» – комедия о добром пенсионере, который стал жертвой телефонных мошенников и хочет отыскать преступника с помощью интернета и любимой внучки. Главные роли исполнили Юрий Стоянов
и Лиза Ищенко
. Их персонажи поначалу совсем не понимают друг друга, но, вычисляя мошенника, девочка и пенсионер со временем находят общий язык и становятся ближе, помогая сплотиться всей семье.
Номинация «Документальный проект»
Наш фаворит
: «Роман Костомаров: Рожденный дважды
»
История борьбы легендарного спортсмена, перенесшего тяжелую болезнь, и его триумфального возвращения на лед, которую здесь рассказывает не только сам фигурист, но и и его мать и брат, супруга Оксана Домнина и дочь Анастасия, лечащие врачи и медсестры, друзья и коллеги: Максим Ставиский
, Татьяна Навка
, Илья Авербух
, Александр Жулин
, Алена Бабенко
, Алексей Мишин
и другие.
Всего за время съемок снято более тридцати часов интервью: съемочная группа сопровождала спортсмена несколько месяцев, наблюдая за его восстановлением. В фильме также содержатся архивные кадры из жизни фигуриста, хроника его реабилитации и возвращения на лед. Лента завоевала награду на международном фестивале спортивного кино Paladino d’Oro Sport Film Festival в Палермо, Гран-при Десятого Венгерского фестиваля инклюзивного кино в Будапеште, международного кинофестиваля «Соль земли» и международного кинофестиваля «Свидание с Россией. Территория народного единства», специальный приз жюри и приз зрительских симпатий на Всероссийском кинофестивале «Человек, познающий мир» и приз президента Московского международного кинофестиваля «Будем жить».
Конкуренты фильма «Роман Костомаров: Рожденный дважды»:
«Они выбрали родину
» – проект о людях, которые «вернулись в Россию, или выбрали ее своей страной, даже если родились на другом континенте, не знали русский язык и не были частью русской культуры. Но они полюбили Россию и стали русскими». Проект сделала журналистка Наталья Осипова
.
«На крючке: когда звонит мошенник
» – журналистское расследование об эпидемии телефонного мошенничества в России. В рамках проекта авторы лично пообщались со злоумышленниками, узнали о самых изощренных мошеннических схемах и попросили ведущих экспертов в области кибербезопасности дать реальные рабочие советы ― как избежать неприятностей или даже поймать на крючок самих мошенников.
«Нефть
» – авторы проекта рассказывают историю нефти как важнейшего энергетического ресурса человечества, осветив в том числе тему борьбы государств за обладание «черным золотом» и обсудив роль России в мировом энергетическом противостоянии.
«Со всеми бывает
» – каждый эпизод посвящен конкретному заболеванию: тревожному расстройству, биполярному расстройству, депрессии, РПП (расстройства пищевого поведения), СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) и ПРЛ (пограничное расстройство личности). В сериале принимали участие блогеры Денис, Елена и Василиса Кукояки, стилист Гоша Карцев и музыканты Сюзанна Каменская, Стас Пьеха
, Елена Катина и Тося Чайкина
, чья песня «Я не хочу сидеть дома» звучит в титрах.
Номинация «Короткометражный проект»
Наш фаворит
: «Разъезд
»
Интеллигентная продавец букинистического магазина в исполнении Марии Смольниковой
попадает в дорожный конфуз с машиной мужчины, который никогда не сдает назад. Последнего играет Максим Стоянов
, чей маскулинный герой не готов мириться с женщиной на дороге и то и дело говорит о женских слабостях. Героиня Смольниковой не сдается, но и альфа-самец в исполнении Стоянова не готов пойти на поблажки.
Конкуренты «Разъезда»:
«Телефон доверия
» – история одного звонка, который может спасти жизнь одного мальчика
«Голос
» – драмеди о случайном разговоре по душам, который ведут Ольга Зубкова
и Сергей Чонишвили
.
«Про людей и про войну. Кресты
» – один из эпизодов популярного интернет-проекта, рассказывающего о реальных событиях и людях Великой Отечественной войны.
«Горские евреи: Свои среди своих
» – докфильм об истории появления горских евреев на Северном Кавказе и многовековой дружбе с представителями разных народов и конфессий.
Номинация «Анимационный проект»
Наш фаворит
: «Руслан и Людмила
»
Бойкая и красочная короткометражка по мотивам поэмы Пушкина. Витязь Руслан отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти свою возлюбленную Людмилу от коварного колдуна Черномора.
Конкуренты «Руслана и Людмилы»:
«Белые сны
» – мультсериал про ученых, исследующих Арктику, и их друга белого медведя.
«Невский
» – экранизация отечественных комиксов про древнего супергероя, защищающего Петербург от завоевателя миров.
«Бодо Бородо «Бодо-ИТ
» – сезон популярного образовательного мультсериала, посвященный ориентированию в цифровом пространстве.
«Клуб «Вопросики
» – детский образовательный проект, где анимационные герои отвечают на порой непростые вопросы от маленьких зрителей.
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