Лучшие фильмы про вампиров

что почитать?

Реалити-шоу с Юрием Стояновым, Михаилом Трухиным и Ольгой Медынич стартует 6 октября

От Джорджа Ромеро до Джима Джармуша

Мертвый сезон: Как возник и менялся современный зомби-хоррор

Интервью

«В своих сериалах мы в первую очередь ставим вопрос любви»: создатели «Планетян» о попаданцах и их отношении к землянам

Сценаристы и креативные продюсеры Андрей Смиян, Максим Кожаев и Александр Базалеев рассказывают о проекте с Максимом Лагашкиным и Екатериной Стуловой