Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Лучшие фильмы про вампиров

20 июня
2025 год
январь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2025
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2025
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
август 2025
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Все рубрики

Сейчас интересно >>
20 июня 2025
Вампирская тема — это зеркало, отражающее наши глубинные страхи и желания. Мы предлагаем взглянуть на этот жанр с разных сторон, исследуя его многогранность. От готического ужаса до романтической драмы, от эпических сражений до философских размышлений — посмотрим, как образ вампира используется для исследования вопросов бессмертия, морали, любви и социального отчуждения. Приготовьтесь к погружению в мир, где грань между добром и злом размыта, а вечная жизнь становится не даром, а бременем.

ВАН ХЕЛЬСИНГ, реж. Стивен Соммерс, США, Чехия, 2004 г.

Ван Хельсинг

Захватывающий экшен-хоррор вдохновлен классическими историями о монстрах, но представлен в новом, зрелищном формате. Габриэль Ван Хельсинг, охотник на нечисть, работающий на секретный орден Ватикана, отправляется в Трансильванию, чтобы остановить графа Дракулу. В его опасном путешествии ему помогает цыганская принцесса Анна Валериус. Важную роль в сюжете играет также Карл, молодой монах-изобретатель, алхимик и оружейник. В главных ролях Хью Джекман, идеально вписавшийся в образ брутального и харизматичного Ван Хельсинга, и Кейт Бекинсейл, воплотившая смелую и решительную Анну. Фильм поражает своими масштабными спецэффектами, динамичными экшн-сценами и оригинальным дизайном монстров. Визуальный стиль отличается готической атмосферой и мрачными декорациями, создавая захватывающий мир, полный опасностей. «Ван Хельсинг» — это зрелищное и развлекательное кино, которое понравится любителям приключений и хоррора.

ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ, реж. Нил Джордан, США, 1994 г.

Интервью с вампиром

Готический хоррор с элементами драмы является экранизацией одноименного романа Энн Райс и предлагает зрителям взгляд на мир вампиров глазами самих вампиров. Луи де Пон дю Лак (Брэд Питт), в прошлом владелец плантации, потерявший жену и ребенка, повествует Моллою, переживающему творческий кризис и жаждущему сенсации, о том, как стал вампиром, о своем создателе Лестате (Том Круз), о сложной жизни в вечной тьме, о моральных дилеммах и о поиске смысла в бессмертии. Фильм поражает своей атмосферой декаданса и роскоши, а также поднимает сложные вопросы о добре и зле. За свою визуальную составляющую и актерскую игру «Интервью с вампиром» было удостоено множества наград и номинаций, включая премию «Оскар» за лучшую работу художника-постановщика.

ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ, реж. Джим Джармуш, 2013 г.

Читайте рецензию «Выживут только любовники»: вампиры Джима Джармуша возвращаются на экраны

Выживут только любовники

В этой завораживающей вампирской саге меланхоличный музыкант-вампир Адам, тоскующий по ушедшей эпохе, укрывается в заброшенном Детройте. Он воссоединяется со своей возлюбленной Евой, утонченной ценительницей искусства, прилетевшей из Танжера. Вместе герои наслаждаются вечной жизнью, полной музыки, книг и размышлений, но их идиллия нарушается появлением младшей сестры Евы, безрассудной Авы. В главных ролях снялись Тильда Суинтон и Том Хиддлстон, чьи аристократичные черты и сдержанная игра идеально передают отстраненность и усталость от мира своих персонажей. Приглушенные тона, игра света и тени создают атмосферу таинственности и декаданса в этом кино. «Выживут только любовники» — это не просто фильм о вампирах, это медитативная притча о любви, искусстве, творческом кризисе и выживании в эпоху информационного шума и культурного упадка.

ДРАКУЛА, реж. Френсис Форд Коппола, США, 1992 г.

Дракула

Роскошная и чувственная экранизация классического романа Брэма Стокера по-новому раскрывает историю знаменитого вампира. Молодой юрист Джонатан Харкер (Киану Ривз) отправляется в Трансильванию, чтобы заключить сделку с графом Дракулой, не подозревая, какая опасность его ждет. Дракула, очарованный фотографией невесты Джонатана, Мины, следует в Лондон, чтобы воссоединиться с ней, веря, что девушка — реинкарнация его потерянной любви. В фильме блистают Гэри Олдман в роли Дракулы, Вайнона Райдер в роли Мины и Энтони Хопкинс в роли профессора Ван Хельсинга. Особого внимания заслуживает грим Гэри Олдмана, который превратил актера в жуткого, но при этом невероятно притягательного вампира. Интересно, что фильм известен своим использованием практических эффектов и миниатюр, в отличие от компьютерной графики, что придает ему особую аутентичность. Эта трагическая история о любви, потере и бессмертии, рассказана с размахом и визуальным великолепием.

СУМЕРКИ, США, 2008-2012 г.

Сумерки

Серия фильмов «Сумерки», основанная на одноименной серии романов Стефани Майер, состоит из пяти частей. Это фэнтези-сага, покорившая сердца миллионов подростков по всему миру и ставшая настоящим культурным феноменом. В центре сюжета — история любви обычной школьницы Беллы Свон и вампира Эдварда Каллена. Их отношения развиваются на фоне противостояния вампирских кланов, появления оборотней и борьбы за выживание. Начиная с первой части, зрители следят за зарождением их любви, во второй — за периодом расставания и дружбой с оборотнем Джейкобом, в третьей — за борьбой с новорожденными вампирами, а в четвертой и пятой частях — за свадьбой, рождением дочери и войной с Вольтури. В главных ролях Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон, чья химия на экране стала одним из главных факторов успеха франшизы. «Сумерки» породили целую вселенную, включающую косплеи, тематические вечеринки и традицию пересматривать сагу осенними вечерами.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Кейт БекинсейлДжим ДжармушХью ДжекманНил ДжорданФрэнсис Форд КопполаТом КрузГэри ОлдманРоберт ПаттинсонБрэд ПиттВайнона РайдерЭнн РайсКиану РивзСтивен СоммерсКристен СтюартТильда СуинтонТом ХиддлстонЭнтони Хопкинс
фильмы
Ван ХельсингВыживут только любовникиДракулаИнтервью с вампиромСумерки

фотографии >>
Интервью с вампиром
Дракула
Выживут только любовники
Сумерки
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Клаудия Кардинале
23 сентября ушла из жизни актриса Клаудия Кардинале.
Нина Дони
23 сентября ушла из жизни актриса Нина Дони.
Владимир Вальвачёв
22 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Вальвачёв.

День рождения >>

Сергей Бондарчук
Александра Волкова
Иван Гаврилюк
Фатима Горбенко
Наталья Данилова
Людмила Ефименко
Анатолий Котенёв
Иван Оранский
Лидия Федосеева-Шукшина
Эрнесто Альтерио
Майкл Дуглас
Кэтрин Зета-Джонс
Майкл Мэдсен
Сильвана Пампанини
Майя Санса
Уилл Смит
все родившиеся 25 сентября >>

Афиша кино >>

Зомби по имени Шон
пародия
Великобритания, Франция, 2004
Филателия
трагикомедия
Россия, 2024
Август
военный фильм, драма, исторический фильм, триллер
Россия, 2025
Воображаемый друг
фильм ужасов
США, 2024
Фантом. Ограбление по-итальянски
боевик, криминальный фильм, мистика, триллер
Италия, Франция, 2022
Цвета времени
драма, исторический фильм, комедия
Бельгия, Франция, 2025
Русалочка и морской монстр
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Китай, 2023
Мокрячок Попай
фильм ужасов
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

«В своих сериалах мы в первую очередь ставим вопрос любви»: создатели «Планетян» о попаданцах и их отношении к землянам
Интервью
«В своих сериалах мы в первую очередь ставим вопрос любви»: создатели «Планетян» о попаданцах и их отношении к землянам
Сценаристы и креативные продюсеры Андрей Смиян, Максим Кожаев и Александр Базалеев рассказывают о проекте с Максимом Лагашкиным и Екатериной Стуловой
3 комментария
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен